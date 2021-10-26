Отзыв на: Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи Н Наталья 5 Это была очень увлекательная и познавательная экскурсия. Нам все очень понравилось. Евгений замечательный рассказчик. Мы узнали много нового, интересного, увидели Сочи с другой стороны)))))

Отзыв на: Гранд-тур по всей Красной Поляне Н Наталия 5 Очень понравилась экскурсия. Гид Ирина, специалист от Бога, организовано, познавательно, лаконично, без воды. Очень рекомендую экскурсию!

Отзыв на: Курортная Гагра и озеро Рица И Ирина 5 Нашим экскурсоводом был Гамлет. Очень пунктуальный, хорошо знает и историю Абхазии, и интересные факты о стране. Было очень интересно вести диалог. Водит аккуратно, останавливался по любой просьбе, без проблем ждал пока мы делали миллион фотографий или долго обедали в кафе. На обратном пути уже не было сил, так что мы просто спали в машине под приятную музыку. Экскурсия очень понравилась, ни разу не пожалели о посещении Абхазии, очень повезло с гидом. Была бы возможность, остались бы подольше. Впечатления только положительные, благодаря профессионализму Гамлета есть желание ещё не раз посетить Абхазию!

Отзыв на: Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица! А Александр 5 Очень довольны прошедшей экскурсией. Саид, замечательный гид и рассказчик. Мы в восторге от Абхазии. Обязательно вернёмся сюда ещё.

Отзыв на: Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе Е Екатерина 5 Здравствуйте! Экскурсия в мини-группе "Влюбиться в Абхазию" полностью соответствует названию! Были 13 октября 2021 г. Нам безумно повезло с гидом! Саид очень интересно рассказывал про страну и отдельные достопримечательности. Уделял внимание каждому участнику экскурсии, помогал во всём, советовал, фотографировал. Абхазия в октябре - это что-то невероятное! От души говорим спасибо Саиду и компании Трипстер. Только хотелось бы внести поправку в начальную информацию для туристов. Обращайте внимание ваших клиентов сразу, перед покупкой, на особенности прохождения границы с Абхазией и уточняйте, что по некоторым причинам могут не пропустить! (например, долг в налоговой и т. п.). В нашей группе был человек, которого не пропустили и жене пришлось ехать одной. Гид это проговорил сразу, при встрече, а вот перед бронированием об этом никто не сказал.

Отзыв на: От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии М Мария 4 Экскурсия понравилась, останется много ярких впечатлений от поездки, особенно если вы в Абхазии впервые. Из замечаний - опасное вождение, думаю ни кто из группы не торопился настолько, что надо было все время обгонять по встречной полосе, особенно в горной местности. Сложилось впечатление, что такая манера вождения у всех водителей этого региона. Экскурсовод Варя очень приятная, эрудированная, старалась найти подход к каждому, спасибо ей!

Отзыв на: Знакомьтесь, Абхазия! Е Елена 5 Вернулись из путешествия в страну Души под впечатлением! Невероятной красоты природа никого не оставит равнодушным. Чудесный гид Даниэль показал нам самые красивые места Абхазии, рассказал много исторических фактов и легенд, народные обычаи. Также хочется отметить тонкое чувство юмора у Даниеля, это не может не радовать) Вкусно накормили блюдами национальной кухни. Нам все очень понравилось, впечатления останутся надолго и однозначно Абхазия - место, куда хочется вернуться!

Отзыв на: От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии К Кэтрин 5 Экскурсия прошла на отлично! Нас забрали прямо от отеля, граница без проблем, все быстро (но нам повезло, не было очереди). Отдельное спасибо гиду Симе и водителю!

Отзыв на: Знакомьтесь, Абхазия! М Маргарита 5 Спасибо Даниэлю за прекрасную экскурсию. Приехал за нами в отель даже раньше, отвез позже назначенного времени. Интересный собеседник, знает много фактов, но не грузит ими. Отвечает на любой вопрос - спокойно, интересно, со знанием дела. Спокоен, отлично водит машину. Совершенно не теряется перед туристами, удовлетворил все наши запросы. Половина нашей маленькой группы хотели в пещеры и в монастырь, половина - нет. Так он подсказал тем, кто не хотел прекрасный, незаезженный, легкий самостоятельный маршрут на это время. Они в восторге от увиденного! В восторге от людей, познакомится с которыми посчастливилось в ходе экскурсии благодаря Даниэлю, за это отдельное спасибо! Ресторанчик, в котором обедали прекрасен и своей кухней и видами вокруг. Восторг. Эко-ферма оставила прекраснейшие воспоминания, магазинчик чая тоже. Про главное сокровище Абхазии - ее природу, можно было бы и не упоминать, но Даниэль показал и рассказал все так, что мы теперь всей душой любим Абхазию и ее жителей. Удивительно, что все уложилось в один день и оставило массу эмоций. И о Трипстере. Спасибо, ребята, с вами очень удобно. Уже брала через вас экскурсии и с удовольствием буду (надеюсь)) делать это еще не раз.