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Экскурсии в Адлере

Найдено 384 экскурсии в Адлере, цены от 300 ₽, скидки до 60%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица + Новый Афон
На машине
10 часов
64 отзыва
Групповая
до 20 чел.
Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица + Новый Афон
Увидеть главные достопримечательности и насладиться природой Апсны
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
1800 ₽ за человека
Морская прогулка из Адлера
На яхте
1.5 часа
97 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Морская прогулка из Адлера
Прокатиться под парусом, искупаться в открытом море и полюбоваться с воды Олимпийским парком
Начало: В Имеретинском порту Адлера
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1900 ₽ за человека
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
Джиппинг
На машине
Сплавы и рафтинг
13 часов
34 отзыва
Мини-группа
до 10 чел.
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
Отправиться на внедорожнике к древнему каньону, Голубому озеру и Рице из Адлера
Начало: Адлер/Сириус
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
2200 ₽ за человека
Такая разная Абхазия
На машине
10 часов
239 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Такая разная Абхазия
Отправиться в Страну Души, минуя пограничные пробки, и впечатлиться красотой её природы и памятников
Начало: У КПП ПСОУ
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:30
от 13 900 ₽ за всё до 6 чел.
Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
Пешая
Сплавы и рафтинг
На микроавтобусе
4.5 часа
63 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: На остановке Мост в г. Хоста
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
10 авг в 09:00
3500 ₽ за человека
Морская прогулка на яхте под парусом
На яхте
Круизы
1.5 часа
125 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Морская прогулка на яхте под парусом
Исследуйте красоту Адлера с воды во время уникальной парусной прогулки. Под парусом встретьте дельфинов и Кавказ
Начало: В Сириусе порт Имеретинский возле отеля Альфа Сири...
Расписание: ежедневно в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:30
1880 ₽ за человека
Необыкновенная Абхазия: из Адлера
На машине
10 часов
-
10%
123 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Необыкновенная Абхазия: из Адлера
Оценить красоту дикой природы с нетуристических ракурсов и посетить затерянные памятники древности
Начало: От вашего отеля в Адлерском районе
Сегодня в 08:30
11 авг в 08:30
от 18 000 ₽20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Пешая
Сплавы и рафтинг
5 часов
49 отзывов
Индивидуальная
до 15 чел.
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Отвлекитесь от суеты курорта и проведите день среди водопадов, скал и горных рек. Увлекательные истории и живописные виды ждут вас
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 2 чел.
Морские прогулки на парусной яхте
На яхте
Круизы
1.5 часа
29 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Морские прогулки на парусной яхте
Отдохнуть на борту, искупаться в открытом море и получить мастер-класс от капитана
Начало: В Имеретинском порту Сириус
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1740 ₽ за человека
Ваш идеальный день в Адлере
На машине
Канатная дорога
12 часов
12 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в Адлере
Индивидуальная экскурсия-конструктор в Адлере. Платите за 12 часов гида и выбирайте, что хотите увидеть: горы, пещеры, водопады и море
Сегодня в 09:00
11 авг в 09:00
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Адлера - навстречу природе, истории и гостеприимству Абхазии
На машине
8 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Адлера - навстречу природе, истории и гостеприимству Абхазии
Увидеть разнообразные стороны южной республики и полюбить её всем сердцем
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000 ₽ за всё до 6 чел.
Живописная Абхазия из Адлера: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
На машине
8 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописная Абхазия из Адлера: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
Посетить топовые места края в своём темпе
Начало: В Адлере
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 14 100 ₽ за всё до 4 чел.
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
На машине
10 часов
49 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
Познакомиться со столицей республики, навестить два курорта и побывать в Новоафонском монастыре
Начало: КПП Псоу-Абхазия. Возможен выезд из Гагры, Пицунды...
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 16 990 ₽ за всё до 6 чел.
Необычная Абхазия: поездка из Адлера или Гагры
На машине
10 часов
26 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Необычная Абхазия: поездка из Адлера или Гагры
Древние храмы, старинные здания и советские постройки на фоне вдохновляющих пейзажей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 05:00
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Поездка с джигитом в Солохаул - к водопаду, святому источнику и чайной плантации
На машине
8 часов
16 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Поездка с джигитом в Солохаул - к водопаду, святому источнику и чайной плантации
Познакомиться с природой экопарка, побывать в духовных местах и продегустировать грузинскую кухню
Начало: Лазаревский район или из Адлера, Сочи и Дагомыса
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3500 ₽ за человека
Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе (всё включено)
Пешая
2 часа
30 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе (всё включено)
Увидеть, как живут улитки, и полакомиться изысканным французским блюдом с вином (в группе)
Начало: Из отеля в радиусе Адлера
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
3250 ₽ за человека
В "Красную Поляну" и "Розу Хутор" - на кабриолете из Адлера
На машине
На кабриолете
4.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
В "Красную Поляну" и "Розу Хутор" - на кабриолете из Адлера
Представьте себя на борту роскошного кабриолета, мчащегося к живописным горным курортам. Это не просто поездка, это путешествие, наполненное впечатлениями
Начало: Нашего путешествия стартует в любой точке Сириуса....
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Сокровища природы и культуры Абхазии - из Адлера
На автобусе
12 часов
16 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Сокровища природы и культуры Абхазии - из Адлера
Путешествие-впечатление, в котором Абхазия расскажет о себе сама
Начало: На остановке в Сочи или Адлере
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
1600 ₽ за человека
Морская прогулка «По следам дельфинов»
На яхте
Круизы
1.5 часа
30 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Морская прогулка «По следам дельфинов»
Отправиться на яхте за лучшими видами, накупаться и встретить обитателей Чёрного моря
Начало: У вашего отеля или на ближашей остановке
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 15:00 и 16:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2700 ₽ за человека
Джип-приключение по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
Джиппинг
На машине
12 часов
-
5%
71 отзыв
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-приключение по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
Исследовать край лесистых гор, водопадов и голубых озёр в мини-группе до 8 человек
Начало: Возле ближайшей к вам остановки общественного тран...
Расписание: ежедневно в 06:45 и 07:00
Завтра в 06:45
10 авг в 06:45
2090 ₽2200 ₽ за человека
Гранд-путешествие по всей Красной Поляне с канатной дорогой на выбор
На автобусе
Канатная дорога
9 часов
315 отзывов
Групповая
Гранд-путешествие по всей Красной Поляне с канатной дорогой на выбор
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по самым ярким и знаменитым «страницам» горной сказки Сочи
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
900 ₽ за человека
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
Джиппинг
На машине
Сплавы и рафтинг
5 часов
17 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
Прокатиться по сказочным лесам, ущельям, горным тропам и полюбоваться чарующими пейзажами
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
Расписание: ежедневно в 07:30 и 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 07:30
2300 ₽ за человека
Велотреккинг в сочинских горах
На велосипеде
6 часов
11 отзывов
Индивидуальная
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в горах Сочи и Красной Поляны - это уникальная возможность увидеть живописные природные объекты и насладиться горными пейзажами за один день
Начало: Пгт Красная Поляна
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 7500 ₽ за человека
Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Сочи, Адлера и Сириуса)
На автобусе
Канатная дорога
10 часов
18 отзывов
Групповая
Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Сочи, Адлера и Сириуса)
Посетить горный кластер, прокатиться по канатной дороге и полюбоваться поющими фонтанами
Начало: У вашего отеля или на остановке в центре
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
500 ₽ за человека
Душевное путешествие по Абхазии (из Адлера)
На машине
6.5 часов
-
5%
128 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Адлера)
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады, Гагра и другие символы страны на автопешеходной экскурсии
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 13 395 ₽14 100 ₽ за всё до 7 чел.
Мотопрогулка по Олимпийскому парку Сочи и Сириусу (из Адлера)
На мотоцикле
30 минут
28 отзывов
Индивидуальная
Мотопрогулка по Олимпийскому парку Сочи и Сириусу (из Адлера)
Прокатитесь по Олимпийскому парку Сочи на мотоцикле, узнайте интересные факты и насладитесь видом стадионов и ледовых арен
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 3500 ₽ за человека
Из Адлера - в Красную Поляну и на Розу Хутор
На автобусе
7.5 часов
17 отзывов
Групповая
Из Адлера - в Красную Поляну и на Розу Хутор
Каньоны, ущелья, горы и мёд - за 1 день
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
300 ₽ за человека
Абхазия с комфортом: главные символы страны за 1 день (из Сочи, Адлера, Сириуса и Красной Поляны)
На автобусе
10 часов
12 отзывов
Групповая
до 20 чел.
Абхазия с комфортом: главные символы страны за 1 день (из Сочи, Адлера, Сириуса и Красной Поляны)
Побывать в Гагре, заехать на озеро Рица, зайти в Новоафонский монастырь и попробовать местное вино
Начало: По договорённости с организатором
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:30
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
1300 ₽ за человека
Абхазия - поездка в мир природной красоты из Адлера
На машине
12 часов
10 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Абхазия - поездка в мир природной красоты из Адлера
Полюбоваться заповедными пейзажами и узнать всё об истории абхазского народа
Начало: От вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне. 28...
Сегодня в 15:30
Завтра в 07:00
от 16 999 ₽ за всё до 3 чел.
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
На катере
3 часа
15 отзывов
Мини-группа
до 11 чел.
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Отправляйтесь на групповую морскую рыбалку в Адлере! Поймайте ставриду или барабулю, насладитесь обедом из свежего улова и искупайтесь в Чёрном море
Начало: ваше место проживания
Расписание: ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
4500 ₽ за человека

Что посмотреть в Адлере на экскурсиях?

В Адлере и его окрестностях множество знаковых достопримечательностей. Здесь вы найдёте знаменитый Сочи-парк (популярный парк развлечений), Олимпийский парк, красивую Имеретинскую набережную и самый длинный пляж в России. В вечернее время можно посетить одно из многочисленных кафе или посмотреть красочное шоу фонтанов

Местные экскурсоводы

Развлечений и мест которые стоит посетить в Адлере огромное множество, и тратить время на самостоятельное планирование маршрута иногда может быть затруднительным. К счастью, мы позаботились о вас и собрали самые популярные экскурсии Адлера в своём каталоге. У нас есть всё, от пеших прогулок до горных походов в этом регионе

Последние отзывы на экскурсии

Р
Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Сочи, Адлера и Сириуса)
Дата посещения: 6 июл 2026
Отлично! Очень интересная программа экскурсии, выполнена чётко, на 100%. Все продумано до мелочей. Хороший, доброжелательный экскурсовод, отличный автобус водитель.
Отлично! Очень интересная программа экскурсии, выполнена чётко, на 100%. Все продумано до мелочей. Хороший, доброжелательный экскурсовод,
Отлично! Очень интересная программа экскурсии, выполнена чётко, на 100%. Все продумано до мелочей. Хороший, доброжелательный экскурсовод,
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В
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры из Адлера
Дата посещения: 7 мая 2026
Мы были на экскурсии с Адгуром небольшой компанией из четверых человек, все в Абхазии впервые. Получили самые лучшие впечатления от
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мест, в которых побывали, от всей организации и общения. Адгур - не только отличный компетентный рассказчик, но и очень приятный во всех отношениях человек! Учел все наши пожелания, проявил максимум заботы и внимания. Глубокие знания истории, структурированная речь, умение передать суть и взгляд "изнутри" позволили нам узнать об этой замечательной стране много интересного и проникнуться уважением к ее народу. Спасибо Адгуру за столь комфортное и увлекательное путешествие! :)

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О
Гагра, Рица и Новый Афон: групповая поездка из Адлера
Дата посещения: 8 мая 2026
Отлично!!!
Отлично!!!
Отлично!!!
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К
Попробовать Адлер на вкус
Дата посещения: 21 фев 2026
Очень интересная и легкая экскурсия,и дегустировали вино,чачу,коньяк,и пышки пробовали,и минеральную воду пили,и на смотровой были-самолеты фоткали.Екатерина прекрасный водитель,было комфортно)спасибо от туристов из Самары
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Г
Знакомьтесь, Абхазия
Дата посещения: 4 фев 2026
Всё прошло отлично, Даниэль, замечательный человек, очень интересно рассказывает, как говориться от и до , от истории происхождений до высоты
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гор, фото делает как профессионал💪 свозил по всем местам, приедем еще обязательно. И будем советовать, как профессионала своего дела, было очень приятно провести день🤝

Всё прошло отлично, Даниэль, замечательный человек, очень интересно рассказывает, как говориться от и до , от
Всё прошло отлично, Даниэль, замечательный человек, очень интересно рассказывает, как говориться от и до , от
Всё прошло отлично, Даниэль, замечательный человек, очень интересно рассказывает, как говориться от и до , от
Всё прошло отлично, Даниэль, замечательный человек, очень интересно рассказывает, как говориться от и до , от+1
Всё прошло отлично, Даниэль, замечательный человек, очень интересно рассказывает, как говориться от и до , от
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Т
Душевное путешествие по Абхазии с трансфером из Адлера
Дата посещения: 21 янв 2026
Ездили в Абхазию 21 января с гидом Юрием!
Поездка получилась замечательная.
Юрий интересно рассказывал про историю Абхазии, обычаи, современную жизнь.
Отвечал на вопросы.
Скорректировал
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программу так, чтобы мы смогли попасть в Новоафонскую пещеру.
Это было одним из наших главных пожеланий.
Зимой пещера работает по особому расписанию, которое нигде не указано.
В итоге мы побывали в пешере посмотрели Новоафонский монастырь , станцию и Анакопийскую крепость.
И еще успели заехать на озеро Рица.
Спасибо большое Юрию за чудесный день 👍👍👍

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Д
Красная Поляна - сердце гор (из Адлера)
Дата посещения: 10 дек 2025
Поездка на Краснуб Поляну. Оплатили мы экскурсию 300 руб, за нами приехал белый минивэн мерседес, все чистенько, красиво. Водитель-экскурсовод, пока
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ехали до поляны рассказывал интересные истории про Сочи. Останавливались два раза, первый раз - ущелье, второй - покушать и на дегустации меда, там же вам предложат курить билеты на пик красной поляны и выгодное предложение нам сделать к канатной дороге + родельбан. Нам понравилось. К сожалению не очень повезло с погодой и на пике ничего не было видно, но все равно ощущалось вся красота и энергия гор🔥 обратно по времени вас отвозят к олимпийскому парку на фонтан,супер удобно и потом развозят обратно. Могут забрать с любой точки и это хорошее преимущество, но плюсом к экскурсии вы потратить немалую сумму денег посколько плюс ко всему обед, родельбан и подъем в одного выйдет тысяч 5.

Поездка на Краснуб Поляну. Оплатили мы экскурсию 300 руб, за нами приехал белый минивэн мерседес, все
Поездка на Краснуб Поляну. Оплатили мы экскурсию 300 руб, за нами приехал белый минивэн мерседес, все
Поездка на Краснуб Поляну. Оплатили мы экскурсию 300 руб, за нами приехал белый минивэн мерседес, все
Поездка на Краснуб Поляну. Оплатили мы экскурсию 300 руб, за нами приехал белый минивэн мерседес, все+1
Поездка на Краснуб Поляну. Оплатили мы экскурсию 300 руб, за нами приехал белый минивэн мерседес, все
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Б
Природа, история, вкусы и дух Абхазии - из Сочи или Адлера
Дата посещения: 31 окт 2025
Понравилось все от начала до конца. Амир, прекрасный экскурсовод. Спасибо, большое за организацию такой замечательной экскурсии. Получила истинное наслаждение провести
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время в такой прекрасной компании. Без суеты и спешки. Эдуард, прекрасный водитель,ему тоже огромное спасибо. Что возил нас в горы,а дорога там местами не лучшая.

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И
Душевное путешествие по Абхазии с трансфером из Адлера
Дата посещения: 19 июн 2025
Спасибо Станиславу за очень познавательное и интересное знакомство с Абхазией. Масса интересной информации об истории, об образе жизни современных абхазцев.
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Станислав большой мастер своего дела! Рекомендуем всем на 200%. Только с таким опытным гидом можно по настоящему и полностью окунуться в атмосферу Абхазии. Харизма, энергетика все это есть у Станислава и это прибавляет еще более ярких красок вашему путешествию. Видно что он просто обожает свою страну и рассказывает очень много интересных и необычных рассказав об Абхазии. Отдельная благодарность Станиславу за посещение необычного и прекрасного ресторана "Абхазский двор". Мы волшебно и интересно провели время в Абхазии с прекрасным гидом. Теперь будем всегда обращаться к Станиславу!

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С
Пассажиром на комфортабельном мотоцикле - по Сочи
Дата посещения: 14 июн 2025
Прокатились по ночному Сочи. Поездка максимально комфортная. Гиды-водители профессионалы- все обьяснили, позаботились о безопасности Ощущение свободы, ветер в лицо и адреналин зашкаливают!
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Всего 11929 отзывов в Адлере

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Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру

Самые популярные экскурсии в Адлере
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица + Новый Афон;
  2. Морская прогулка из Адлера;
  3. Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе;
  4. Такая разная Абхазия;
  5. Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера.
Что посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Озеро Рица;
  2. Роза Хутор;
  3. Набережная;
  4. Олимпийский Парк;
  5. Имеретинский порт;
  6. Новый Афон;
  7. Чайная плантация;
  8. Ахштырская пещера;
  9. SkyPark;
  10. Ресторан «Гагрипш».
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в августе 2026
Сейчас в Адлере можно забронировать 384 экскурсии от 300 до 120 000 со скидкой до 60%. Туристы уже оставили гидам 11929 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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