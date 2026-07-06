Сейчас актуально
Групповая
до 20 чел.
Сокровища Абхазии: от Гагры до озера Рица + Новый Афон
Увидеть главные достопримечательности и насладиться природой Апсны
Начало: В Адлере
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
1800 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Морская прогулка из Адлера
Прокатиться под парусом, искупаться в открытом море и полюбоваться с воды Олимпийским парком
Начало: В Имеретинском порту Адлера
Расписание: ежедневно в 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00, 16:30 и 18:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1900 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Гегский водопад и озеро Рица. Поездка из Адлера в мини-группе
Отправиться на внедорожнике к древнему каньону, Голубому озеру и Рице из Адлера
Начало: Адлер/Сириус
Расписание: ежедневно в 06:00
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
2200 ₽ за человека
Индивидуальная
до 6 чел.
Такая разная Абхазия
Отправиться в Страну Души, минуя пограничные пробки, и впечатлиться красотой её природы и памятников
Начало: У КПП ПСОУ
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:30
от 13 900 ₽ за всё до 6 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Треккинг к каньону Белые скалы: в мини-группе из Адлера
Проведите день в окружении природы, наслаждаясь треккингом к каньону Белые скалы. Прогулка по самшитовому лесу, отдых у горной реки и купание в купели
Начало: На остановке Мост в г. Хоста
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
10 авг в 09:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 11 чел.
Морская прогулка на яхте под парусом
Исследуйте красоту Адлера с воды во время уникальной парусной прогулки. Под парусом встретьте дельфинов и Кавказ
Начало: В Сириусе порт Имеретинский возле отеля Альфа Сири...
Расписание: ежедневно в 07:30, 09:00, 10:30, 12:00, 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 09:00
Завтра в 07:30
1880 ₽ за человека
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Необыкновенная Абхазия: из Адлера
Оценить красоту дикой природы с нетуристических ракурсов и посетить затерянные памятники древности
Начало: От вашего отеля в Адлерском районе
Сегодня в 08:30
11 авг в 08:30
от 18 000 ₽
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 15 чел.
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Отвлекитесь от суеты курорта и проведите день среди водопадов, скал и горных рек. Увлекательные истории и живописные виды ждут вас
Начало: Находится в 10-15 минут езды без пробок от Адлера ...
13 авг в 08:00
14 авг в 08:00
от 6000 ₽ за всё до 2 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Морские прогулки на парусной яхте
Отдохнуть на борту, искупаться в открытом море и получить мастер-класс от капитана
Начало: В Имеретинском порту Сириус
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1740 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Ваш идеальный день в Адлере
Индивидуальная экскурсия-конструктор в Адлере. Платите за 12 часов гида и выбирайте, что хотите увидеть: горы, пещеры, водопады и море
Сегодня в 09:00
11 авг в 09:00
от 20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Из Адлера - навстречу природе, истории и гостеприимству Абхазии
Увидеть разнообразные стороны южной республики и полюбить её всем сердцем
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 11 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Живописная Абхазия из Адлера: Белые скалы, Гагра, озеро Рица
Посетить топовые места края в своём темпе
Начало: В Адлере
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 14 100 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Гагра, озеро Рица, Новый Афон и сердце Абхазии - древний Сухум
Познакомиться со столицей республики, навестить два курорта и побывать в Новоафонском монастыре
Начало: КПП Псоу-Абхазия. Возможен выезд из Гагры, Пицунды...
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 16 990 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Необычная Абхазия: поездка из Адлера или Гагры
Древние храмы, старинные здания и советские постройки на фоне вдохновляющих пейзажей
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 05:00
от 17 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Поездка с джигитом в Солохаул - к водопаду, святому источнику и чайной плантации
Познакомиться с природой экопарка, побывать в духовных местах и продегустировать грузинскую кухню
Начало: Лазаревский район или из Адлера, Сочи и Дагомыса
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
3500 ₽ за человека
Мини-группа
до 12 чел.
Гастроэкскурсия по первой улиточной ферме в Адлерском районе (всё включено)
Увидеть, как живут улитки, и полакомиться изысканным французским блюдом с вином (в группе)
Начало: Из отеля в радиусе Адлера
Расписание: ежедневно в 18:00
Сегодня в 18:00
Завтра в 18:00
3250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
В "Красную Поляну" и "Розу Хутор" - на кабриолете из Адлера
Представьте себя на борту роскошного кабриолета, мчащегося к живописным горным курортам. Это не просто поездка, это путешествие, наполненное впечатлениями
Начало: Нашего путешествия стартует в любой точке Сириуса....
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
от 16 000 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая
до 20 чел.
Сокровища природы и культуры Абхазии - из Адлера
Путешествие-впечатление, в котором Абхазия расскажет о себе сама
Начало: На остановке в Сочи или Адлере
Расписание: ежедневно в 05:30
Завтра в 05:30
10 авг в 05:30
1600 ₽ за человека
Мини-группа
до 10 чел.
Морская прогулка «По следам дельфинов»
Отправиться на яхте за лучшими видами, накупаться и встретить обитателей Чёрного моря
Начало: У вашего отеля или на ближашей остановке
Расписание: ежедневно в 10:30, 12:00, 15:00 и 16:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
2700 ₽ за человека
-
5%
Мини-группа
до 8 чел.
Джип-приключение по Абхазии: Гагра, Рица, Гегский водопад
Исследовать край лесистых гор, водопадов и голубых озёр в мини-группе до 8 человек
Начало: Возле ближайшей к вам остановки общественного тран...
Расписание: ежедневно в 06:45 и 07:00
Завтра в 06:45
10 авг в 06:45
2090 ₽
2200 ₽ за человека
Групповая
Гранд-путешествие по всей Красной Поляне с канатной дорогой на выбор
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по самым ярким и знаменитым «страницам» горной сказки Сочи
Начало: Адлер, Сириус
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
900 ₽ за человека
Мини-группа
до 8 чел.
На внедорожнике по горам Сочи: поездка в мини-группе
Прокатиться по сказочным лесам, ущельям, горным тропам и полюбоваться чарующими пейзажами
Начало: На остановке, ж/д вокзале, у КПП крупного отеля
Расписание: ежедневно в 07:30 и 12:30
Сегодня в 12:30
Завтра в 07:30
2300 ₽ за человека
Индивидуальная
Велотреккинг в сочинских горах
Велотреккинг в горах Сочи и Красной Поляны - это уникальная возможность увидеть живописные природные объекты и насладиться горными пейзажами за один день
Начало: Пгт Красная Поляна
Сегодня в 15:00
Завтра в 08:00
от 7500 ₽ за человека
Групповая
Курорты Красной Поляны и шоу фонтанов в Олимпийском парке (из Сочи, Адлера и Сириуса)
Посетить горный кластер, прокатиться по канатной дороге и полюбоваться поющими фонтанами
Начало: У вашего отеля или на остановке в центре
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
500 ₽ за человека
-
5%
Индивидуальная
до 7 чел.
Душевное путешествие по Абхазии (из Адлера)
Озеро Рица, Юпшарский каньон, водопады, Гагра и другие символы страны на автопешеходной экскурсии
Начало: На границе с Абхазией (КПП Псоу)
Завтра в 08:00
10 авг в 08:00
от 13 395 ₽
14 100 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
Мотопрогулка по Олимпийскому парку Сочи и Сириусу (из Адлера)
Прокатитесь по Олимпийскому парку Сочи на мотоцикле, узнайте интересные факты и насладитесь видом стадионов и ледовых арен
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 3500 ₽ за человека
Групповая
Из Адлера - в Красную Поляну и на Розу Хутор
Каньоны, ущелья, горы и мёд - за 1 день
Начало: На улице Ленина
Расписание: ежедневно в 10:30
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
300 ₽ за человека
Групповая
до 20 чел.
Абхазия с комфортом: главные символы страны за 1 день (из Сочи, Адлера, Сириуса и Красной Поляны)
Побывать в Гагре, заехать на озеро Рица, зайти в Новоафонский монастырь и попробовать местное вино
Начало: По договорённости с организатором
Расписание: ежедневно в 06:00 и 06:30
Завтра в 06:00
10 авг в 06:00
1300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
Абхазия - поездка в мир природной красоты из Адлера
Полюбоваться заповедными пейзажами и узнать всё об истории абхазского народа
Начало: От вашего отеля в Сочи, Адлере, Красной Поляне. 28...
Сегодня в 15:30
Завтра в 07:00
от 16 999 ₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
до 11 чел.
Адлер: морская рыбалка, обед из улова и купание в Чёрном море
Отправляйтесь на групповую морскую рыбалку в Адлере! Поймайте ставриду или барабулю, насладитесь обедом из свежего улова и искупайтесь в Чёрном море
Начало: ваше место проживания
Расписание: ежедневно в 06:00, 09:00, 12:00 и 15:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 06:00
4500 ₽ за человека
В Адлере и его окрестностях множество знаковых достопримечательностей. Здесь вы найдёте знаменитый Сочи-парк (популярный парк развлечений), Олимпийский парк, красивую Имеретинскую набережную и самый длинный пляж в России. В вечернее время можно посетить одно из многочисленных кафе или посмотреть красочное шоу фонтанов
Развлечений и мест которые стоит посетить в Адлере огромное множество, и тратить время на самостоятельное планирование маршрута иногда может быть затруднительным. К счастью, мы позаботились о вас и собрали самые популярные экскурсии Адлера в своём каталоге. У нас есть всё, от пеших прогулок до горных походов в этом регионе
Последние отзывы на экскурсии
Р
Дата посещения: 6 июл 2026
Отлично! Очень интересная программа экскурсии, выполнена чётко, на 100%. Все продумано до мелочей. Хороший, доброжелательный экскурсовод, отличный автобус водитель.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Дата посещения: 7 мая 2026
Мы были на экскурсии с Адгуром небольшой компанией из четверых человек, все в Абхазии впервые. Получили самые лучшие впечатления от
Вам был полезен этот отзыв?
О
Дата посещения: 8 мая 2026
Отлично!!!
Вам был полезен этот отзыв?
К
Дата посещения: 21 фев 2026
Очень интересная и легкая экскурсия,и дегустировали вино,чачу,коньяк,и пышки пробовали,и минеральную воду пили,и на смотровой были-самолеты фоткали.Екатерина прекрасный водитель,было комфортно)спасибо от туристов из Самары
Вам был полезен этот отзыв?
Г
Дата посещения: 4 фев 2026
Всё прошло отлично, Даниэль, замечательный человек, очень интересно рассказывает, как говориться от и до , от истории происхождений до высоты
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Т
Дата посещения: 21 янв 2026
Ездили в Абхазию 21 января с гидом Юрием!
Поездка получилась замечательная.
Юрий интересно рассказывал про историю Абхазии, обычаи, современную жизнь.
Отвечал на вопросы.
Скорректировал
Поездка получилась замечательная.
Юрий интересно рассказывал про историю Абхазии, обычаи, современную жизнь.
Отвечал на вопросы.
Скорректировал
Вам был полезен этот отзыв?
Д
Дата посещения: 10 дек 2025
Поездка на Краснуб Поляну. Оплатили мы экскурсию 300 руб, за нами приехал белый минивэн мерседес, все чистенько, красиво. Водитель-экскурсовод, пока
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Б
Дата посещения: 31 окт 2025
Понравилось все от начала до конца. Амир, прекрасный экскурсовод. Спасибо, большое за организацию такой замечательной экскурсии. Получила истинное наслаждение провести
Вам был полезен этот отзыв?
И
Дата посещения: 19 июн 2025
Спасибо Станиславу за очень познавательное и интересное знакомство с Абхазией. Масса интересной информации об истории, об образе жизни современных абхазцев.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Дата посещения: 14 июн 2025
Прокатились по ночному Сочи. Поездка максимально комфортная. Гиды-водители профессионалы- все обьяснили, позаботились о безопасности Ощущение свободы, ветер в лицо и адреналин зашкаливают!
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 11929 отзывов в Адлере
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Адлеру
Самые популярные экскурсии в Адлере
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Адлере
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Адлеру в августе 2026
Сейчас в Адлере можно забронировать 384 экскурсии от 300 до 120 000 со скидкой до 60%. Туристы уже оставили гидам 11929 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Ищете увлекательные экскурсии из Адлера? На нашем сайте представлены актуальные предложения на 2026 год. У нас вы найдете интересные экскурсии в Адлере зимой и летом, узнаете стоимость и подробное описание каждого путешествия. Лучшие экскурсии Адлера сколько стоит узнать можно прямо сейчас! Новые экскурсии в Адлере уже ждут вас. Купить экскурсию в Адлере стало проще – оформляйте бронь, читайте отзывы и отправляйтесь в путешествие своей мечты!