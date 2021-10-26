Экскурсии Адлера

Все экскурсии в Адлере

Доступно 337 экскурсий 🚌 в Адлере на 2021 год, 1092 ⭐ отзыва, цены от 400₽, посетите достопримечательности: Озеро Рица 🐠, Гора Ахун, Роза Хутор 🏞, Золотое кольцо Абхазии, Скайпарк 🌁, Агурское ущелье, Форты, 33 водопада. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
Популярные
По цене
По отзывам
Абхазия - страна души
4.7
61
12ч
1 350
за 1 чел.
Абхазия - страна души
Абхазия или страна души - так называют местные свою родину
Ежедневно в 6:00 (время ориентировочное)
Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
4.5
53
14ч
1 400
за 1 чел.
Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
Абхазия - это необычайная природа, высокие горы, альпийские луга и гостеприимный народ
Такая разная Абхазия
Индивидуальная экскурсия
5
67
11ч
10000
9 000
за 1-5 чел.
Такая разная Абхазия
Отправиться в Страну души, минуя пограничные пробки, и впечатлиться красотой ее природы и памятников
Поездка на квадроциклах по горам
4
1
2 500
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Поездка на квадроциклах по горам
Хотите разнообразить свой отдых на пляже
Ежедневно, 8:00, 11:00, 14:00, 16:30
Гранд-тур по всей Красной Поляне
4.4
27
1000
550
за 1 чел.
Гранд-тур по всей Красной Поляне
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по самым ярким и знаменитым «страницам» горной сказки Сочи
ежедневно в 10:30
Морская прогулка на яхте под парусом
4
8
1ч 30м
1 300
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Морская прогулка на яхте под парусом
Авторский тур на парусной яхте
Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
Джип-тур «Абхазский драйв»
4.4
13
10ч
1 700
за 1 чел.
Джип-тур «Абхазский драйв»
Ощутить дух свободы и приключений в горных ущельях, на каменистых дорогах и у водоемов Абхазии
ежедневно в 07:00
«Золотое кольцо Абхазии» : Гагры, Пицунда, Рица, Новый Афон
4.7
20
12ч
2 000
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
«Золотое кольцо Абхазии» : Гагры, Пицунда, Рица, Новый Афон
Абхазия или «страна души» - так называют местные свою Родину
С 5:00 от жд. Сочи и 5:50 из Адлера, чтобы не стоять на границе
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
4.7
19
2 500
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Увидеть топовые и необычные локации Страны души и оценить ее колорит
ежедневно в 09:00
Джип-тур в Абхазию
5
5
12ч
2 090
за 1 чел.
Джип-тур в Абхазию
Мы прокатим вас с ветерком по лучшим достопримечательностям Абхазии
Согласно расписания
Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
4.7
10
10ч
1 200
за 1 чел.
Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
Посетить Гагру, святыни Нового Афона, озеро Рица и насладиться фантастической природой страны
ежедневно в 07:30
Джип-тур в Абхазию - горы, море, драйв и отдых от души
4.9
53
12ч
2 100
за 1 чел.
Джип-тур в Абхазию - горы, море, драйв и отдых от души
Мы прокатим вас с ветерком по лучшим достопримечательностям Абхазии, а затем отвезем на пляж, где у...
Забираем с 6:30 с ЖД Сочи, с 7-00 с остановок по Адлеру
На кабриолете по Сочи и окрестностям
Индивидуальная экскурсия
5
3
6 500
за 1-3 чел.
На кабриолете по Сочи и окрестностям
Прокатиться в духе dolce vita по живописным дорогам — к лучшим панорамам и визитным карточкам края
Классическая обзорная по Сочи с дегустацией
4.4
27
800
за 1 чел.
Классическая обзорная по Сочи с дегустацией
Как увидеть весь Сочи за один день, при этом не упустив ничего важного
с 12-30 до 13-30 зависит от точки сбора!
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
4.8
30
11ч
1 600
за 1 чел.
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
Совершить путешествие из Адлера в Абхазию и познакомиться с удивительной культурой горцев
ежедневно в 05:30
Джип-тур по каньону Псахо: увлекательный маршрут в Сочи
4.8
12
2 000
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Джип-тур по каньону Псахо: увлекательный маршрут в Сочи
Друзья, мы уверены, вы слышали, что где-то в Сочи есть каньоны, которые позволяют сделать...
Ежедневно 14:00 (если будут группы на утро то и в 7-30 будет выезд)
Абхазия круглый год!
Индивидуальная экскурсия
4.8
45
8900
8 010
за 1-5 чел.
Абхазия круглый год!
Полюбоваться дивной природой и понять характер страны
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром. 3в1
4.7
89
1 000
за 1 чел.
Часто заказывают
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром. 3в1
Олимпиада-2014 кардинально преобразила Сочи
Ежедневно в 10:00 (время ориентировочное)
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
5
2
1000
600
за 1 чел.
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
Автобусное путешествие-знакомство с природой Сочи и наследием Олимпиады 2014
ежедневно в 10:00
Красная Поляна из Адлера - Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта
5
10
800
за 1 чел.
Красная Поляна из Адлера - Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта
Дорогие друзья, приглашаем вас на увлекательный тур по Красной Поляне
Ежедневно с 9:10-10 часов с центра Сочи, 10:10-11:00 Адлер
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
Индивидуальная экскурсия
4.9
44
10ч
11 000
за 1-6 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
Посетить «визитные карточки» Абхазии и услышать душевные рассказы о местной жизни
Морская рыбалка в Адлере
2 000
за 1 чел.
Морская рыбалка в Адлере
Заядлые рыбаки вряд ли обойдут стороной морскую рыбалку
Ежедневно в 09:00 и в 14:00
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Индивидуальная экскурсия
4.9
23
4 600
за 1-10 чел.
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Посетить «визитные карточки» Краснодарского края и насладиться красотой местной природы
Всегда удачная рыбалка на море в Сочи
2 200
за 1 чел.
Всегда удачная рыбалка на море в Сочи
Ежедневно: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00

Последние отзывы «Экскурсии Адлера»

  • Отзыв на: Автомобильное путешествие из Адлера в Сочи
    Н
    Наталья
    26 октября 2021
    5
    Это была очень увлекательная и познавательная экскурсия. Нам все очень понравилось. Евгений замечательный рассказчик. Мы узнали много нового, интересного, увидели Сочи с другой стороны)))))
  • Отзыв на: Гранд-тур по всей Красной Поляне
    Н
    Наталия
    24 октября 2021
    5
    Очень понравилась экскурсия. Гид Ирина, специалист от Бога, организовано, познавательно, лаконично, без воды. Очень рекомендую экскурсию!
  • Отзыв на: Курортная Гагра и озеро Рица
    И
    Ирина
    24 октября 2021
    5
    Нашим экскурсоводом был Гамлет. Очень пунктуальный, хорошо знает и историю Абхазии, и интересные факты о стране. Было очень интересно вести диалог. Водит аккуратно, останавливался по любой просьбе, без проблем ждал пока мы делали миллион фотографий или долго обедали в кафе. На обратном пути уже не было сил, так что мы просто спали в машине под приятную музыку. Экскурсия очень понравилась, ни разу не пожалели о посещении Абхазии, очень повезло с гидом. Была бы возможность, остались бы подольше. Впечатления только положительные, благодаря профессионализму Гамлета есть желание ещё не раз посетить Абхазию!
  • Отзыв на: Гранд-тур по Абхазии: 4 города и озеро Рица!
    А
    Александр
    24 октября 2021
    5
    Очень довольны прошедшей экскурсией. Саид, замечательный гид и рассказчик. Мы в восторге от Абхазии. Обязательно вернёмся сюда ещё.
  • Отзыв на: Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
    Е
    Екатерина
    23 октября 2021
    5
    Здравствуйте! Экскурсия в мини-группе "Влюбиться в Абхазию" полностью соответствует названию! Были 13 октября 2021 г. Нам безумно повезло с гидом! Саид очень интересно рассказывал про страну и отдельные достопримечательности. Уделял внимание каждому участнику экскурсии, помогал во всём, советовал, фотографировал. Абхазия в октябре - это что-то невероятное! От души говорим спасибо Саиду и компании Трипстер. Только хотелось бы внести поправку в начальную информацию для туристов. Обращайте внимание ваших клиентов сразу, перед покупкой, на особенности прохождения границы с Абхазией и уточняйте, что по некоторым причинам могут не пропустить! (например, долг в налоговой и т. п.). В нашей группе был человек, которого не пропустили и жене пришлось ехать одной. Гид это проговорил сразу, при встрече, а вот перед бронированием об этом никто не сказал.
  • Отзыв на: От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
    М
    Мария
    19 октября 2021
    4
    Экскурсия понравилась, останется много ярких впечатлений от поездки, особенно если вы в Абхазии впервые. Из замечаний - опасное вождение, думаю ни кто из группы не торопился настолько, что надо было все время обгонять по встречной полосе, особенно в горной местности. Сложилось впечатление, что такая манера вождения у всех водителей этого региона. Экскурсовод Варя очень приятная, эрудированная, старалась найти подход к каждому, спасибо ей!
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Абхазия!
    Е
    Елена
    19 октября 2021
    5
    Вернулись из путешествия в страну Души под впечатлением! Невероятной красоты природа никого не оставит равнодушным. Чудесный гид Даниэль показал нам самые красивые места Абхазии, рассказал много исторических фактов и легенд, народные обычаи. Также хочется отметить тонкое чувство юмора у Даниеля, это не может не радовать) Вкусно накормили блюдами национальной кухни. Нам все очень понравилось, впечатления останутся надолго и однозначно Абхазия - место, куда хочется вернуться!
  • Отзыв на: От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
    К
    Кэтрин
    18 октября 2021
    5
    Экскурсия прошла на отлично! Нас забрали прямо от отеля, граница без проблем, все быстро (но нам повезло, не было очереди). Отдельное спасибо гиду Симе и водителю!
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Абхазия!
    М
    Маргарита
    18 октября 2021
    5
    Спасибо Даниэлю за прекрасную экскурсию. Приехал за нами в отель даже раньше, отвез позже назначенного времени. Интересный собеседник, знает много фактов, но не грузит ими. Отвечает на любой вопрос - спокойно, интересно, со знанием дела. Спокоен, отлично водит машину. Совершенно не теряется перед туристами, удовлетворил все наши запросы. Половина нашей маленькой группы хотели в пещеры и в монастырь, половина - нет. Так он подсказал тем, кто не хотел прекрасный, незаезженный, легкий самостоятельный маршрут на это время. Они в восторге от увиденного! В восторге от людей, познакомится с которыми посчастливилось в ходе экскурсии благодаря Даниэлю, за это отдельное спасибо! Ресторанчик, в котором обедали прекрасен и своей кухней и видами вокруг. Восторг. Эко-ферма оставила прекраснейшие воспоминания, магазинчик чая тоже. Про главное сокровище Абхазии - ее природу, можно было бы и не упоминать, но Даниэль показал и рассказал все так, что мы теперь всей душой любим Абхазию и ее жителей. Удивительно, что все уложилось в один день и оставило массу эмоций. И о Трипстере. Спасибо, ребята, с вами очень удобно. Уже брала через вас экскурсии и с удовольствием буду (надеюсь)) делать это еще не раз.
  • Отзыв на: В Абхазию из Адлера: Новый Афон и Гагра
    А
    Андрей
    18 октября 2021
    5
    Нам очень понравилось. Спасибо Анечке за увлекательное путешествие. Много узнали нового. Уверенный водитель. Всем советуем. В следующий раз как приедем обязательно обратимся к ней.
🇷🇺