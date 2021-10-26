Все экскурсии в Адлере
Доступно 337 экскурсий 🚌 в Адлере на 2021 год, 1092 ⭐ отзыва, цены от 400₽, посетите достопримечательности: Озеро Рица 🐠, Гора Ахун, Роза Хутор 🏞, Золотое кольцо Абхазии, Скайпарк 🌁, Агурское ущелье, Форты, 33 водопада. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
12ч
1 350₽
за 1 чел.
Абхазия - страна души
Абхазия или страна души - так называют местные свою родину
Ежедневно в 6:00 (время ориентировочное)
14ч
1 400₽
за 1 чел.
Сокровища Абхазии: Гагра, озеро Рица, Новый Афон и Пицунда
Абхазия - это необычайная природа, высокие горы, альпийские луга и гостеприимный народ
Индивидуальная экскурсия
11ч
100009 000₽
за 1-5 чел.
Такая разная Абхазия
Отправиться в Страну души, минуя пограничные пробки, и впечатлиться красотой ее природы и памятников
2ч
2 500₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Поездка на квадроциклах по горам
Хотите разнообразить свой отдых на пляже
Ежедневно, 8:00, 11:00, 14:00, 16:30
9ч
1000550₽
за 1 чел.
Гранд-тур по всей Красной Поляне
Групповая автобусно-пешеходная экскурсия по самым ярким и знаменитым «страницам» горной сказки Сочи
ежедневно в 10:30
1ч 30м
1 300₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Морская прогулка на яхте под парусом
Авторский тур на парусной яхте
Ежедневно с 07:30, через каждые полтора часа
10ч
1 700₽
за 1 чел.
Джип-тур «Абхазский драйв»
Ощутить дух свободы и приключений в горных ущельях, на каменистых дорогах и у водоемов Абхазии
ежедневно в 07:00
12ч
2 000₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
«Золотое кольцо Абхазии» : Гагры, Пицунда, Рица, Новый Афон
Абхазия или «страна души» - так называют местные свою Родину
С 5:00 от жд. Сочи и 5:50 из Адлера, чтобы не стоять на границе
8ч
2 500₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Влюбиться в Абхазию! Поездка в мини-группе
Увидеть топовые и необычные локации Страны души и оценить ее колорит
ежедневно в 09:00
12ч
2 090₽
за 1 чел.
Джип-тур в Абхазию
Мы прокатим вас с ветерком по лучшим достопримечательностям Абхазии
Согласно расписания
10ч
1 200₽
за 1 чел.
Автобусная экскурсия «Таинственная Абхазия»
Посетить Гагру, святыни Нового Афона, озеро Рица и насладиться фантастической природой страны
ежедневно в 07:30
12ч
2 100₽
за 1 чел.
Джип-тур в Абхазию - горы, море, драйв и отдых от души
Мы прокатим вас с ветерком по лучшим достопримечательностям Абхазии, а затем отвезем на пляж, где у...
Забираем с 6:30 с ЖД Сочи, с 7-00 с остановок по Адлеру
Индивидуальная экскурсия
3ч
6 500₽
за 1-3 чел.
На кабриолете по Сочи и окрестностям
Прокатиться в духе dolce vita по живописным дорогам — к лучшим панорамам и визитным карточкам края
6ч
800₽
за 1 чел.
Классическая обзорная по Сочи с дегустацией
Как увидеть весь Сочи за один день, при этом не упустив ничего важного
с 12-30 до 13-30 зависит от точки сбора!
11ч
1 600₽
за 1 чел.
От пальм к заснеженным вершинам: день Абхазии
Совершить путешествие из Адлера в Абхазию и познакомиться с удивительной культурой горцев
ежедневно в 05:30
6ч
2 000₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Джип-тур по каньону Псахо: увлекательный маршрут в Сочи
Друзья, мы уверены, вы слышали, что где-то в Сочи есть каньоны, которые позволяют сделать...
Ежедневно 14:00 (если будут группы на утро то и в 7-30 будет выезд)
Индивидуальная экскурсия
9ч
89008 010₽
за 1-5 чел.
Абхазия круглый год!
Полюбоваться дивной природой и понять характер страны
8ч
1 000₽
за 1 чел.
Часто заказывают
Красная Поляна, Роза Хутор, ГТЦ Газпром. 3в1
Олимпиада-2014 кардинально преобразила Сочи
Ежедневно в 10:00 (время ориентировочное)
9ч
1000600₽
за 1 чел.
3 курорта Красной Поляны и Олимпийский парк
Автобусное путешествие-знакомство с природой Сочи и наследием Олимпиады 2014
ежедневно в 10:00
8ч
800₽
за 1 чел.
Красная Поляна из Адлера - Гранд тур к Вершинам Кавказского Хребта
Дорогие друзья, приглашаем вас на увлекательный тур по Красной Поляне
Ежедневно с 9:10-10 часов с центра Сочи, 10:10-11:00 Адлер
Индивидуальная экскурсия
10ч
11 000₽
за 1-6 чел.
Три в одном: озеро Рица, Новый Афон и Гагры
Посетить «визитные карточки» Абхазии и услышать душевные рассказы о местной жизни
3ч
2 000₽
за 1 чел.
Морская рыбалка в Адлере
Заядлые рыбаки вряд ли обойдут стороной морскую рыбалку
Ежедневно в 09:00 и в 14:00
Индивидуальная экскурсия
6ч
4 600₽
за 1-10 чел.
Два в одном: Агурское ущелье и Орлиные скалы
Посетить «визитные карточки» Краснодарского края и насладиться красотой местной природы
3ч
2 200₽
за 1 чел.
Ежедневно: 07:00, 10:00, 13:00, 16:00
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Последние отзывы «Экскурсии Адлера»
- ННаталья26 октября 2021Это была очень увлекательная и познавательная экскурсия. Нам все очень понравилось. Евгений замечательный рассказчик. Мы узнали много нового, интересного, увидели Сочи с другой стороны)))))
- Отзыв на: Гранд-тур по всей Красной ПолянеННаталия24 октября 2021Очень понравилась экскурсия. Гид Ирина, специалист от Бога, организовано, познавательно, лаконично, без воды. Очень рекомендую экскурсию!
- Отзыв на: Курортная Гагра и озеро РицаИИрина24 октября 2021Нашим экскурсоводом был Гамлет. Очень пунктуальный, хорошо знает и историю Абхазии, и интересные факты о стране. Было очень интересно вести диалог. Водит аккуратно, останавливался по любой просьбе, без проблем ждал пока мы делали миллион фотографий или долго обедали в кафе. На обратном пути уже не было сил, так что мы просто спали в машине под приятную музыку. Экскурсия очень понравилась, ни разу не пожалели о посещении Абхазии, очень повезло с гидом. Была бы возможность, остались бы подольше. Впечатления только положительные, благодаря профессионализму Гамлета есть желание ещё не раз посетить Абхазию!
- ААлександр24 октября 2021Очень довольны прошедшей экскурсией. Саид, замечательный гид и рассказчик. Мы в восторге от Абхазии. Обязательно вернёмся сюда ещё.
- ЕЕкатерина23 октября 2021Здравствуйте! Экскурсия в мини-группе "Влюбиться в Абхазию" полностью соответствует названию! Были 13 октября 2021 г. Нам безумно повезло с гидом! Саид очень интересно рассказывал про страну и отдельные достопримечательности. Уделял внимание каждому участнику экскурсии, помогал во всём, советовал, фотографировал. Абхазия в октябре - это что-то невероятное! От души говорим спасибо Саиду и компании Трипстер. Только хотелось бы внести поправку в начальную информацию для туристов. Обращайте внимание ваших клиентов сразу, перед покупкой, на особенности прохождения границы с Абхазией и уточняйте, что по некоторым причинам могут не пропустить! (например, долг в налоговой и т. п.). В нашей группе был человек, которого не пропустили и жене пришлось ехать одной. Гид это проговорил сразу, при встрече, а вот перед бронированием об этом никто не сказал.
- ММария19 октября 2021Экскурсия понравилась, останется много ярких впечатлений от поездки, особенно если вы в Абхазии впервые. Из замечаний - опасное вождение, думаю ни кто из группы не торопился настолько, что надо было все время обгонять по встречной полосе, особенно в горной местности. Сложилось впечатление, что такая манера вождения у всех водителей этого региона. Экскурсовод Варя очень приятная, эрудированная, старалась найти подход к каждому, спасибо ей!
- Отзыв на: Знакомьтесь, Абхазия!ЕЕлена19 октября 2021Вернулись из путешествия в страну Души под впечатлением! Невероятной красоты природа никого не оставит равнодушным. Чудесный гид Даниэль показал нам самые красивые места Абхазии, рассказал много исторических фактов и легенд, народные обычаи. Также хочется отметить тонкое чувство юмора у Даниеля, это не может не радовать) Вкусно накормили блюдами национальной кухни. Нам все очень понравилось, впечатления останутся надолго и однозначно Абхазия - место, куда хочется вернуться!
- ККэтрин18 октября 2021Экскурсия прошла на отлично! Нас забрали прямо от отеля, граница без проблем, все быстро (но нам повезло, не было очереди). Отдельное спасибо гиду Симе и водителю!
- Отзыв на: Знакомьтесь, Абхазия!ММаргарита18 октября 2021Спасибо Даниэлю за прекрасную экскурсию. Приехал за нами в отель даже раньше, отвез позже назначенного времени. Интересный собеседник, знает много фактов, но не грузит ими. Отвечает на любой вопрос - спокойно, интересно, со знанием дела. Спокоен, отлично водит машину. Совершенно не теряется перед туристами, удовлетворил все наши запросы. Половина нашей маленькой группы хотели в пещеры и в монастырь, половина - нет. Так он подсказал тем, кто не хотел прекрасный, незаезженный, легкий самостоятельный маршрут на это время. Они в восторге от увиденного! В восторге от людей, познакомится с которыми посчастливилось в ходе экскурсии благодаря Даниэлю, за это отдельное спасибо! Ресторанчик, в котором обедали прекрасен и своей кухней и видами вокруг. Восторг. Эко-ферма оставила прекраснейшие воспоминания, магазинчик чая тоже. Про главное сокровище Абхазии - ее природу, можно было бы и не упоминать, но Даниэль показал и рассказал все так, что мы теперь всей душой любим Абхазию и ее жителей. Удивительно, что все уложилось в один день и оставило массу эмоций. И о Трипстере. Спасибо, ребята, с вами очень удобно. Уже брала через вас экскурсии и с удовольствием буду (надеюсь)) делать это еще не раз.
- Отзыв на: В Абхазию из Адлера: Новый Афон и ГаграААндрей18 октября 2021Нам очень понравилось. Спасибо Анечке за увлекательное путешествие. Много узнали нового. Уверенный водитель. Всем советуем. В следующий раз как приедем обязательно обратимся к ней.