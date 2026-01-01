Описание тура
Алтай не просто точка на карте, это состояние души, это особенное место, где время замедляет свой бег, а природа раскрывает свои самые сокровенные тайны.
Мы предлагаем вам погрузиться в атмосферу Slow Travel, где главное — не количество посещённых мест, а качество впечатлений и глубина эмоций.
Топ-7 красот Алтая — путешествие, в котором каждый момент наполнен смыслом и красотой. В нем нет места спешке и жёстких временных рамок. Вместо этого — возможность полностью раствориться в величественных пейзажах, прочувствовать дыхание гор, услышать шёпот рек и увидеть отражение звёзд в озёрах.
Каждый день путешествия — новая глава в книге ваших впечатлений. Семь чудес Алтая ждут вас: Чуйский тракт, слияние рек Чуи и Катуни, Гейзерное озеро, Алтайский Марс, долина Чулышман, Каменные грибы и перевал Кату-Ярык.
Оставьте позади суету и спешку. Позвольте себе раствориться в красоте и открыть для себя истинный Алтай — неспешно, глубоко, искренне.
Программа тура по дням
Алтай встречает: день открытий
Наше путешествие начнётся с удивительной деревни Аскат — настоящей жемчужины Горного Алтая, где столетняя история гостеприимства переплетается с первозданной красотой природы. Именно отсюда, с этого благодатного уголка, более века назад стартовало знакомство путешественников с неповторимым очарованием алтайских просторов.
Затем нас ждёт легендарный остров Патмос — жемчужина Алтая, возвышающаяся над бурной Катунью. Путь к нему лежит через подвесной мост с захватывающими видами.
Здесь, в умиротворённой атмосфере храма Иоанна Богослова, время замедляет свой бег. Каждый камень хранит историю, а особая атмосфера духовности и гармонии окутывает каждого гостя.
Продолжим путешествие прогулкой по Козьей тропинке, любуясь захватывающими видами на реку Катунь, которая величественно струится между скальными исполинами — Воротами Сартакпая.
Восхитимся потрясающим зрелищем слияния двух горных рек — Катуни и Чемала, создающих неповторимый природный шедевр.
Сюрприз дня — бонус-локация! Мы заглянем в уединённый уголок природы, где можно отдохнуть от туристических троп и насладиться величием алтайских пейзажей.
Кульминацией дня станет посещение традиционного аила — священного жилища, где оживают древние обычаи. В атмосфере аутентичности и тепла прикоснёмся к древним традициям алтайского народа, откроем для себя секреты национальной кухни и окунёмся в неповторимую атмосферу гостеприимства.
Впечатления дня: арт-деревня Аскат; этно-аил; национальная кухня; храм Иоанна Богослова на о. Патмос; слияние Чемала и Катуни.
Сложность дня: Козья тропа, 1 км - пересечённая местность, перепад высоты - 200 м.
Чуйский тракт: симфония гор и дорог
После завтрака и сбора вещей отправляемся в путь по главной артерии Горного Алтая — легендарной дороге, где каждый километр дарит невероятные панорамные виды!
Чуйский тракт — это настоящая сокровищница, хранящая в себе древние тайны, мистические легенды и удивительные истории, которые с трепетом расскажут наши знатоки алтайской земли.
Семинский перевал встречает нас на головокружительной высоте 1717 метров! Здесь, среди вековых кедров и величественных гор, вы почувствуете себя героем приключенческого романа. Наши гиды раскроют историю вхождения алтайского народа в состав России, а на колоритной ярмарке алтайских и монгольских товаров вы сможете приобрести настоящие сокровища нашего края:
Золотистый мёд с местных пасек.
Целебные травяные чаи.
Уникальное мумиё.
Орехи из кедровых шишек.
Перевал Чике-Таман — ещё одна жемчужина нашего маршрута! С панорамных площадок открывается захватывающий вид на восточные склоны Теректинского хребта. Здесь вы прикоснётесь к истории древнего колёсного Чуйского тракта, по которому когда-то проходили караваны.
Долина Катуни встречает нас своей неземной красотой! Мы сделаем остановки в самых живописных местах, чтобы запечатлеть эти волшебные моменты в памяти и на фотографиях.
Малый Яломан подарит нам встречу с величественной Катунским изгибом — природным шедевром, который заставляет замирать сердце.
Слияние рек Чуи и Катуни — священное место, где две могучие реки встречаются, создавая удивительный природный феномен: их воды текут рядом, не смешиваясь, создавая поразительный контраст цветов!
Вечером нас ждёт отдых на базе, где можно поделиться впечатлениями и погрузиться в атмосферу алтайского гостеприимства.
Впечатления дня: Семинский перевал; перевал Чике-Таман; Яломанская дуга; место силы - слияние рек Чуи и Катуни; Катунские террасы; старый Чуйский тракт.
Сложность дня: переезд 340 км - время в пути с учетом остановок - 9-10 ч; горная зона Семинского перевала отличается резкими колебаниями температуры и имеет более суровый климат, чем в долинах.
Марсианские хроники Алтая
Завтрак и снова в путь. Сегодня нас ждет самый отдаленный район Республики Алтай с экзотическими ландшафтами, схожие с соседними территориями Монголии.
В Курайской степи остановимся и насладимся видами ледников Северо-Чуйского хребта - крупнейшего в Центральной Азии.
Далее, при необходимости, сменим транспорт на внедорожный и окунемся в атмосферу космических путешествий в долине реки Кызыл-Чин. На тюркском языке это название звучит как Красное ущелье, а среди туристов долина известна как Алтайский Марс. И действительно, пейзажи урочища создают впечатление, будто вы на другой планете.
На обратном пути полюбуемся красотой Голубого озера на реке Мёны. Подземные источники размывают ил и бело-голубую глину на дне и создают причудливые и неповторимые узоры. Какие рисунки увидим сегодня?
После насыщенного дня мы вернёмся на базу отдыха, где вас ждёт возможность отдохнуть и поделиться впечатлениями с попутчиками.
Вечером возможна организация дополнительной экскурсии Акташский ретранслятор на внедорожных авто на одну из вершин Курайского хребта - гору Верхняя. С горы на 360 открывается панорама окрестностей: просторная долина Чуи и встающий за ней Северо-Чуйский хребет, пики которого круглый год покрыты снегом. С других сторон — вершины Курайского хребта. В ясную погоду за Северо-Чуйским хребтом можно увидеть Белуху, наивысшую вершину Горного Алтая, 4506 м.
Впечатления дня: Гейзерное озеро; Курайская и Чуйская степь; Северо-Чуйский хребет; Алтайский Марс.
Сложность дня: пешие прогулки 5-7 км за день, перепад высоты 200 м; авто 170 км, в т. ч. перемещение на Уаз-буханка 30 км грунтовая дороги. Использование данного транспорта обязательно для посещения этой локации, так как обычный транспорт не сможет преодолеть сложный рельеф местности.
В высокий сезон возможно увеличение времени ожидания транспорта.
Экскурсия проводится по желанию группы и за доп. плату при условии благоприятной погоды.
Кату-Ярык и край тысячи озер
Сегодня предстоит отправиться в одно из самых живописных мест Республики Алтай долину реки Чулышман. Это уникальная возможность познакомиться с величественной природой Алтая, узнать еще больше о его истории и культуре, а также насладиться захватывающими видами.
По пути сделаем несколько остановок, чтобы полюбоваться красивыми пейзажами и сделать фотографии.
Первая остановка Красные ворота, узкий проезд среди скал красного цвета. Это место является символом Улаганского района - воротами в край тысячи озер
Далее отправимся к высокогорным озёрам Улаганского плато. Здесь увидим загадочное Мёртвое озеро, совершенно бирюзовое Уч-Кель, вытянутое Узун-Кель и озеро Киделю-Кель, которое видно с высокогорного Улаганского перевала.
Следующей остановкой станут Пазырыкские курганы - уникальные сокровища древней культуры Алтая, скифские захоронения великих воинов, которым более 2000 лет.
Главное впечатление дня это две смотровые площадки с видом на перевал Кату-Ярык. Сначала остановимся на одной из площадок, где вы сможете испытать себя на смелость, стоя над пропастью. Отсюда виден водопад Кая-Бажи, убегающий под землю, и вся Чулышманская долина как на ладони.
После этого отправимся к другой смотровой площадке, где с высоты 800 метров полюбуемся грандиозным видом на долину Чулышман, горный серпантин и окрестные горы.
Пеший спуск по серпантину Кату-Ярык в Чулышманскую долину 3,5 км; сброс высоты 800 м.
Заселение на базу, отдых.
Впечатления дня: Красные ворота; Улаганский перевал; Царские курганы; озеро Узун-кёль; озеро Уч-кёль; перевал Кату-Ярык.
Сложность дня: автопереезд 100 км, в т. ч. 50 км грунтовая дороги; пеший спуск в долину 3,5 км; перепад высот 800 м.
Звенящие воды Чулышмана
После завтрака отправляемся к водопаду Куркуре — одному из самых красивых и мощных водопадов Горного Алтая, достигающему высоты 30 метров. Тропа пролегает вдоль берега реки Чулышман, и поскольку подъема в гору нет, можно наслаждаться живописными видами гор и реки. При желании можно устроить привал у воды в тени деревьев.
После обеда свободное время или по желанию группы - прогулочный сплав по р. Чулышман с посещением водопада Тюл. Широкий водопад Тюл, также известный как Чул-Оозы, расположен на правом берегу реки Чулышман, в живописном месте, где его воды спускаются со скалистых уступов реки Катуярык. Примечателен водопад почти полным отсутствием брызг, что позволяет сделать качественные фотографии в нескольких метрах от него, не боясь промокнуть.
Впечатления дня: водопад Куркуре.
Сложность дня: радиальный выход 2,5 км в одну сторону по пересеченной местности; перепада высоты нет.
оплачивается дополнительно, от 2000 с человека.
Чудеса Чулышмана
В 9.00 освобождаем номера, завтракаем и отправляемся вглубь Чулышманского каньона.
По пути остановимся на берегу реки Чулышман и со смотровой площадки впечатлимся одним из крупнейших водопадов в России - Кулузун и мощью Туданского порога.
Далее пешая прогулка в урочище Ак-Курум к Каменным грибам. Необычные скальные образования напоминают грибы, благодаря своим шляпкам и ножкам. Они словно живут своей жизнью, меняя форму и размер под воздействием природных сил. Поднимаясь к Каменным грибам, насладимся потрясающим видом на извилистые воды реки Чулышман и её тихое урочище.
После обеда отправляемся в обратный путь в сторону села Акташ. На Улаганском перевале сделаем остановку, прогуляемся до смотровой площадки и озера Кеделю.
Вечером размещение на базе, отдых.
Впечатления дня: Каменные грибы; Туданский порог; перевал Кату-Ярык; озеро Кеделю-Кёль; Красные ворота.
Сложность дня: радиальный выход на Каменные грибы - 2,5 км, пересеченная местность; перепад высоты - 500 м.; пеший подъем по перевалу Кату-Ярык - 3,5 км, набор высоты - 800 м, грунтовая дорога, камни, пыль.
Завершающий аккорд: красоты Алтая
В 8.00 освобождаем номера, завтракаем и отправляемся по Чуйскому тракту в обратный путь. Чтобы дорога была интересной, мы запланировали посетить несколько увлекательных мест: археологический комплекс Адыр-Кан; Ильгуменский порог на реке Катунь, Ининские песчаные столбы и Цаплинский мост.
К вечеру, с кипой эмоций и ворохом воспоминаний, возвращаемся в г. Горно-Алтайск.
Впечатления дня: Ильгуменский порог; Ининские песчаные столбы; Цаплинский мост; археологический комплекс Адыр-Кан.
Сложность дня: переезд 340 км - время в пути с учетом остановок - 9-10 ч; горная зона Семинского перевала отличается резкими колебаниями температуры и имеет более суровый климат, чем в долинах.
Варианты проживания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание
- Ночевки в гостевых домиках на турбазах
- Сопровождение гида-проводника, экскурсионная программа
- Баня, 1 раз
- Переправы через р. Чулышман
- Аренда авто повышенной проходимости в урочище Кызыл-Чин
- Комплексные завтраки 2-7 день
- Оплата всех рекреационных сборов на экскурсиях
Что не входит в цену
- Билеты до места встречи г. Горно-Алтайск
- Питание в кафе: обед и ужин, средний чек 500-700 р
- Страховка от укуса клеща
О чём нужно знать до поездки
Организатор тура оставляет за собой право менять:
порядок предоставления услуг, не уменьшая их объёма;
марка и модель авто;
объект размещения группы на аналогичный.
Пожелания к путешественнику
Нитка маршрута: Горно-Алтайск - Чемальская Гэс - о. Патмос - Чуйский тракт - Алтайский Марс - Улаганской тракт - водопад Куркуре - Каменные грибы - Туданский порог - с. Акташ - Горно-Алтайск.
Формат тура: экскурсионный автомобильный тур с радиальными выходами.
Транспорт: Ssangyong Istana
Протяженность автомобильной части маршрута: 1250 км, из них 310 км грунтовая дорога.
Организация питания: комплексные завтраки включены в стоимость тура. Если у вас есть пищевые ограничения, пожалуйста, сообщите о них заранее.
Обеды и ужины будут проходить в кафе по пути следования маршрута. Средний чек в кафе составляет 500700 рублей. Вечером есть возможность готовить еду самостоятельно на общей кухне турбазы.
Условия и возможные места размещения:
Эконом - двухместное размещение в домике/номере, душ и благоустроенный туалет на территории турбазы.
1 день: усадьба Reka - двухместное размещение Dbl или Twin. Однокомнатный номер из кедрового бруса: санузел, двуспальная кровать, двуспальный диван, набор постельного белья и полотенец. Реестровый номер средства размещения С042025012774.
гостевой дом Горы&Сосны - двухместное размещение Dbl или Twin. 2-х, 3-х и 4-х местные номера с видом на горы; санузел с туалетом, душем и стиральной машиной на каждом этаже; кухня-гостиная с плитой, микроволновкой, чайником и посудой.
2,3,6 день: село Акташ, турбаза Алтай-Кижи. Отдельный домик: двуспальная и односпальная кровать, раковина. Санузел и душ на территории турбазы. Реестровый номер средства размещения С042025004272
4,5 день - долина р. Чулышман, турбаза Чулышманtravel. Реестровый номер средства размещения С042025008662.
Стандарт - двухместное размещение в домике/номере, с душем и туалетом.
1 день: база отдыха Своя усадьба - 2х, 3х местное размещение Dbl или Twin. Однокомнатный номер Стандарт - двухспальная кровать либо две односпальных кровати и кресло-кровать, санузел. Реестровый номер средства размещения С042025003179.
2,3,6 день: Село Чибит, турбаза Шавло - 2х, 3х местное размещение Dbl или Twin. Номера или отдельностоящие домики: душ, Wc, раковина, кровати-трансформеры. Реестровый номер средства размещения С042025003050 Село Акташ, турбаза Караван - 2х, 3х, 4х местное размещение Dbl или Twin. Номера в гостиничном корпусе или отдельностоящие домики с санузлом. Реестровый номер средства размещения С042025002108.
4,5 день: долина Чулышман, турбаза Старт - 2х, 3х местное размещение Dbl или Twin. Отдельностоящие домики: душ, Wc, двухспальная кровать, раскладной диван. Реестровый номер средства размещения С042025005959
Постельное бельё и небольшое полотенце предоставляется. Фен и гигиенические наборы доступны не везде.
На всех турбазах можно заказать баню; оплачивается на месте - от 2000 руб. за час, минимум 2 часа. Банные полотенца предоставляются не везде, рекомендуем взять с собой.
Мобильная связь на маршруте: на большей части маршрута есть мобильная связь и интернет от операторов Мтс, Билайн, Теле2 и Мегафон. Однако в туре есть место, где мобильная связь и интернет отсутствует - это долина Чулышман. Будьте готовы, что с обеда четвёртого дня и до обеда пятого дня вы будете вне зоны доступа.
Так же в долине Чулышман электричество в домиках работает от генератора только в вечернее время и нет розеток, поэтому нет возможности зарядить телефон. Рекомендуем взять с собой внешний аккумулятор Powerbank.
Терминал, банковские карты, переводы:
Несмотря на то, что в большинстве магазинов, аптек, кафе и торговых точках принимают оплаты через терминал, рекомендуем иметь с собой наличные денежные средства.
Сувениры: в Горном Алтае можно приобрести сувениры из камня, керамики, дерева, изделия из бересты местных мастеров, полудрагоценные камни и изделия с символикой Алтая.
Также можно увести с собой настоящий алтайский мед, настойки на травах, ягодах, бальзамы, украшения, изделия ручной работы: вышивка, головные уборы, платки, настоящий кедровый орех, кедровое масло, лекарственные травы, и многое другое.