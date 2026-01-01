Описание Программа по дням Выбрать день Ответы на вопросы

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Описание тура

Алтай не просто точка на карте, это состояние души, это особенное место, где время замедляет свой бег, а природа раскрывает свои самые сокровенные тайны.

Мы предлагаем вам погрузиться в атмосферу Slow Travel, где главное — не количество посещённых мест, а качество впечатлений и глубина эмоций.

Топ-7 красот Алтая — путешествие, в котором каждый момент наполнен смыслом и красотой. В нем нет места спешке и жёстких временных рамок. Вместо этого — возможность полностью раствориться в величественных пейзажах, прочувствовать дыхание гор, услышать шёпот рек и увидеть отражение звёзд в озёрах.

Каждый день путешествия — новая глава в книге ваших впечатлений. Семь чудес Алтая ждут вас: Чуйский тракт, слияние рек Чуи и Катуни, Гейзерное озеро, Алтайский Марс, долина Чулышман, Каменные грибы и перевал Кату-Ярык.

Оставьте позади суету и спешку. Позвольте себе раствориться в красоте и открыть для себя истинный Алтай — неспешно, глубоко, искренне.