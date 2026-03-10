Топ-7 красот Алтая: полное погружение в красоту
Путешествие по Алтаю под девизом: «Самые красивые места начинаются там, где заканчивается асфальт»
21 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 67 800 ₽ за человека
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