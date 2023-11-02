Познакомиться с нефтяной столицей Татарстана
Добро пожаловать в Альметьевск! Вы узнаете о разных аспектах жизни этого города — от нефтяной промышленности до культурного наследия татарского народа.
Побываете в главном офисе компании «Татнефть» и общественном центре, увидите символ татарского народа и красочные муралы с глубоким смыслом.
Побываете в главном офисе компании «Татнефть» и общественном центре, увидите символ татарского народа и красочные муралы с глубоким смыслом.
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
- Мы начнём с посещения главной достопримечательности города — главного офиса компании ПАО «Татнефть». Вы познакомитесь с историей развития нефтяной промышленности в регионе и узнаете о технологиях переработки нефти.
- Недалеко от офиса расположен знаменитый памятник «Каракуз» — символ национальной гордости и красоты татарского народа.
- Затем мы посетим с вами общественный центр «Альмет». Вы увидите уникальные экспонаты, связанные с историей Татарстана и Альметьевска, а также познакомитесь с культурой и бытом татарского народа.
- Муралы — яркий элемент городской культуры. Вы рассмотрите картины «Капля» и «Земля», «Алтынчеч» и «Каракуз», «Без контакта» и «Теории происхождения нефти».
Организационные детали
- Мы готовы скорректировать маршрут по вашему желанию.
- Мы можем сделать остановку на кофе с прекрасным панорамным видом. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в центре Альметьевска
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга и Максим — ваша команда гидов в Альметьевске
Провели экскурсии для 1722 туристов
Привет, друзья! Мы Ольга и Максим — руководители команды самых душевных и заботливых гидов. Мы все очень разные и уникальные, но объединяет нас любовь к путешествиям и любовь к родному краю. С радостью расскажем и покажем красоты и достопримечательности нашей Родины, познакомим с национальным колоритом и легендами местных жителей. Мы создаем путешествия уже более 9 лет. У нас большая команда, а значит мы проведем экскурсию, даже если вы забронируете ее за день. А еще все наши гиды проходят обучение и сдают экзамены, прежде чем начать работать. Все мы опытные автолюбители и обладаем значительным безаварийным стажем вождения. Благодарим вас, что выбрали именно нас, чтобы познакомиться с самыми красивыми уголками нашей страны. На все ваши вопросы с удовольствием ответит куратор команды гидов Алина.
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