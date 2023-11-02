Альметьевск - первая встреча

Познакомиться с нефтяной столицей Татарстана

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Ответы на вопросы
Добро пожаловать в Альметьевск! Вы узнаете о разных аспектах жизни этого города — от нефтяной промышленности до культурного наследия татарского народа.

Побываете в главном офисе компании «Татнефть» и общественном центре, увидите символ татарского народа и красочные муралы с глубоким смыслом.
Альметьевск - первая встреча
Альметьевск - первая встреча
Альметьевск - первая встреча
Альметьевск - первая встреча
Альметьевск - первая встреча
Альметьевск - первая встреча
Альметьевск - первая встреча
Альметьевск - первая встреча
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

  • Мы начнём с посещения главной достопримечательности города — главного офиса компании ПАО «Татнефть». Вы познакомитесь с историей развития нефтяной промышленности в регионе и узнаете о технологиях переработки нефти.
  • Недалеко от офиса расположен знаменитый памятник «Каракуз» — символ национальной гордости и красоты татарского народа.
  • Затем мы посетим с вами общественный центр «Альмет». Вы увидите уникальные экспонаты, связанные с историей Татарстана и Альметьевска, а также познакомитесь с культурой и бытом татарского народа.
  • Муралы — яркий элемент городской культуры. Вы рассмотрите картины «Капля» и «Земля», «Алтынчеч» и «Каракуз», «Без контакта» и «Теории происхождения нефти».

Организационные детали

  • Мы готовы скорректировать маршрут по вашему желанию.
  • Мы можем сделать остановку на кофе с прекрасным панорамным видом. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в центре Альметьевска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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