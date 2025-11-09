Добро пожаловать в Альметьевск! Вы узнаете о разных аспектах жизни этого города — от нефтяной промышленности до культурного наследия татарского народа.
Побываете в главном офисе компании «Татнефть» и общественном центре, увидите символ татарского народа и красочные муралы с глубоким смыслом.
Побываете в главном офисе компании «Татнефть» и общественном центре, увидите символ татарского народа и красочные муралы с глубоким смыслом.
Описание экскурсии
- Мы начнём с посещения главного офиса компании ПАО «Татнефть». Вы познакомитесь с историей развития нефтяной промышленности в регионе и узнаете о технологиях переработки нефти.
- Недалеко от офиса расположен знаменитый памятник «Каракуз» — символ национальной гордости и красоты татарского народа.
- Затем мы посетим с вами общественный центр «Альмет». Вы увидите уникальные экспонаты, связанные с историей Татарстана и Альметьевска, а также познакомитесь с культурой и бытом татар.
- Муралы — яркий элемент городской культуры. Вы рассмотрите картины «Капля» и «Земля», «Алтынчеч» и «Каракуз», «Без контакта» и «Теории происхождения нефти».
Организационные детали
- Мы готовы скорректировать маршрут по вашему желанию.
- Мы можем сделать остановку на кофе с прекрасным панорамным видом. Еда и напитки оплачиваются дополнительно.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В центре Альметьевска
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — Организатор в Альметьевске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 3928 туристов
Мы организуем, вы наслаждаетесь — это наш принцип в работе. Берём на себя все заботы по организации вашего путешествия, обеспечивая высокий уровень сервиса на каждом этапе. Внимательно подходим к каждому запросу, чтобы путешествие было не просто интересным, но и по-настоящему комфортным и запоминающимся. Наслаждайтесь каждым моментом, а мы позаботимся обо всём остальном.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Большое спасибо гиду Алсу за замечательную экскурсию. Всегда приятно, когда человек настолько знает и любит город, о котором рассказывает.
Узнал множество интересных фактов об Альметьевске и шире о татарской культуре и традициях. Особенно понравились муралы, которых здесь очень много.
Узнал множество интересных фактов об Альметьевске и шире о татарской культуре и традициях. Особенно понравились муралы, которых здесь очень много.
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Лучшая экскурсия, которую я заказывала на трипстере
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от 4900 ₽ за экскурсию