Ольга и Максим — ваша команда гидов в Альметьевске

Провели экскурсии для 1722 туристов

Привет, друзья! Мы Ольга и Максим — руководители команды самых душевных и заботливых гидов. Мы все очень разные и уникальные, но объединяет нас любовь к путешествиям и любовь к родному краю. С радостью расскажем и покажем красоты и достопримечательности нашей Родины, познакомим с национальным колоритом и легендами местных жителей. Мы создаем путешествия уже более 9 лет. У нас большая команда, а значит мы проведем экскурсию, даже если вы забронируете ее за день. А еще все наши гиды проходят обучение и сдают экзамены, прежде чем начать работать. Все мы опытные автолюбители и обладаем значительным безаварийным стажем вождения. Благодарим вас, что выбрали именно нас, чтобы познакомиться с самыми красивыми уголками нашей страны. На все ваши вопросы с удовольствием ответит куратор команды гидов Алина.

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