Чукотка. Путешествие по реке Великой

Экскурсионный тур «Чукотка. Путешествие по реке Великой» на 8 дней

Чукотка. Путешествие по реке Великой
Чукотка. Путешествие по реке Великой
Чукотка. Путешествие по реке Великой
Чукотка. Путешествие по реке Великой
Чукотка. Путешествие по реке Великой
Чукотка. Путешествие по реке Великой
Чукотка. Путешествие по реке Великой
Чукотка. Путешествие по реке Великой
Чукотка. Путешествие по реке Великой
Чукотка. Путешествие по реке Великой
Чукотка. Путешествие по реке Великой
Чукотка. Путешествие по реке Великой
Чукотка. Путешествие по реке Великой
Чукотка. Путешествие по реке Великой
Ближайшие даты:
25
июл
01
авг
15
авг
01
сен
15
сен
01
окт

Что вас ожидает 🤩

Чукотская фауна
Чукотская фауна
На реке Великой можно встретить разнообразных зверей: лось, дикий северный олень, бурый медведь, волк, рысь, росомаха, горностай, лисица, песец, заяц-беляк и так далее
Рыбалка на реке Великой
Рыбалка на реке Великой
Удачливых рыбаков ждут щука до 18-20 кг и хариус длиной 60 см и более!
Разнообразие ландшафта реки Великой
Разнообразие ландшафта реки Великой
В нижнем течении – это широкая и спокойная река. В среднем течении – мощная река с классическими берегами, а в верхнем – быстрая горная речка с чистейшей прозрачной водой.

Описание

Данный тур позволяет добраться до среднего течения реки Великая, своими глазами увидев, как из плавной широкой реки с тундровым берегом в нижнем течении Великая превращается в быструю горную реку с песчаными отмелями и перекатами.

Путешествие по реке Великой более всего подойдет любителям туристических походов и сплавов, предпочитающих активный отдых и динамичную смену пейзажей. Правда, в отличие от турпоходов, ночевки в палатках необязательны (только по вашему желанию), поскольку все остановки на ночлег предусмотрены в охотничьих и рыбацких домиках.

Не будут разочарованы и любители рыбалки на спиннинг (хариус, щука, мальма, кета, горбуша) и удочку (чир, сиг).

Любые даты доступны под запрос в сезон:

  • конец марта – середина мая;
  • конец июля – середина октября.

Программа тура по дням

1 день
Встреча, обзорная экскурсия

Вы можете воспользоваться предлагаемой нами ниже программой Путешествия, либо мы можем скомпоновать программу согласно Вашим предпочтениям, в том числе, изменив его длительность и составляющие виды активности.

Путешествие на комфортабельном современном авиалайнере «Boeing» по маршруту г. Москва – г. Анадырь (прямой рейс из Внуково, 8 часов). 

Встреча в аэропорту им. Ю.С. Рытхеу («Анадырь»).

Трансфер аэропорт Анадырь – город Анадырь на автомобиле и на барже (июнь-октябрь); на автомобиле (февраль-апрель); на автомобиле, глиссере или судне на воздушной подушке (май-июнь, ноябрь-январь).

Размещение в отеле или в гостинице.

Регистрация путешественников в органах МЧС и ЕДДС (ваша безопасность – наша первоочередная задача).

Пешая или автомобильная обзорная экскурсия по городу с интересным гидом, фотографирование у памятных и исторических мест. 

Посещение сопки Верблюжка, с которой открывается прекрасный вид на город, Анадырский залив, остров Алюмка и живописные окрестности.

Ужин – дегустация красной икры, блюда из местной рыбы/мяса (не включено в стоимость).

Отдых.

2 день
Г. Анадырь – домик рыбаков на р. Великая, рыбалка

Завтрак в гостинице (не включено в стоимость).

Путешествие на катере из г. Анадырь по Анадырскому лиману, заливу Малый Онемен и реке Великой к домику рыбаков в среднем течении реки Великая (в районе рек Малый и Большой Каргопильгин). 

Катер/катера морского типа YamahaCR-27, 6 пассажирских мест или аналог (летом); трэколе, глиссере или судне на воздушной подушке (весной).

Размещение в домике рыбаков.

Рыбалка на спиннинг (щука и др.).

Ужин и отдых.

3 день
Домик охотников на р. Великая, рыбалка

Завтрак.

Поездка на надувных моторных лодках (длина – не менее 3,6 метра, мотор 10-15 л. с., 2 пассажирских места) далее к домику охотников на р. Великая.

Размещение в домике охотников.

Обед.

Поездка на надувных моторных лодках (длина – не менее 3,6 метра, мотор 10-15 л. с., 2 пассажирских места) к месту рыбалки на хариуса, щуку, мальму (речного гольца). 

Рыбалка, приготовление ухи, жареной / запеченной на костре рыбы.

Ужин и отдых.

4 день
Рыбалка и сбор ягод

Завтрак.

Поездка на надувных моторных лодках (длина – не менее 3,6 метра, мотор 10-15 л. с., 2 пассажирских места) к месту рыбалки на хариуса, щуку, мальму (речного гольца).

Сбор сезонных ягод: шикша, голубика, брусника и грибов.

Приготовление блюд из свежей рыбы и грибов.

Ужин и отдых.

5 день
Заброшенная перевалбаза

Завтрак.

Возвращение на надувных моторных лодках (длина – не менее 3,6 метра, мотор 10-15 л.с., 2 пассажирских места) к домику рыбаков в среднем течении реки Великая.

Обед из местной и европейской пищи.

Посещение заброшенной перевалбазы.

Баня.

Ужин и отдых.

6 день
Г. Анадырь

Завтрак.

Возвращение на катере в г. Анадырь (катер/катера морского типа YamahaCR-27, 6 пассажирских мест или аналог)(летом); трэколе, глиссере или судне на воздушной подушке (весной).

Прибытие в город Анадырь, заселение в гостиницу. 

Обед в гостинице (не включено в стоимость).

Ознакомление с продукцией производителей Чукотского автономного округа (АО «Чукотский лосось» – рыба и морепродукты Берингова моря и рек Чукотки, ООО Пищевой комплекс «Полярный» – оригинальные и вкусные изделия из оленины). 

Посещение Художественной галереи, косторезной мастерской Чукотского многопрофильного колледжа (неповторимые изделия из кости моржа, кита, рогов лося, оленя), мастерской декоративно-прикладного искусства Чукотского многопрофильного колледжа (самобытные изделия из кожи и меха), магазина «Сувенирная лавка», покупка сувениров (на автомобиле).

Ужин в гостинице (не включено в стоимость).

Отдых.

7 день
Резервный день

В случае неиспользования резервного дня выполняется следующая программа:

Завтрак в гостинице (не включено в стоимость).

Посещение Музейного Центра «Наследие Чукотки».

В экспозиционных залах, созданных по последним технологиям, вы сможете увидеть уникальные экспонаты и убедиться, что любой предмет быта коренного населения – будь то нарта или вельбот, керкер или гарпун – доведен народным опытом до совершенства.

Прогулка по городу или рыбалка на берегу лимана (выезд на автомобиле), по желанию – баня/сауна в Фитнес-центре г. Анадырь (есть бассейн).

Ужин.

Отдых и подготовка к вылету в Москву.

8 день
Трансфер и вылет в Москву

Завтрак в гостинице (не включено в стоимость).

Сбор вещей, выезд из гостиницы.

Трансфер г. Анадырь – аэропорт имени Ю.С. Рытхеу (Анадырь) на автомобиле и на барже (июнь-октябрь); на автомобиле (февраль-апрель); на автомобиле, глиссере или судне на воздушной подушке (май-июнь, ноябрь-январь). 

По пути в аэропорт (доп. опция*): 

Посещение заброшенной ядерной подземной базы «Гудым»

Огромный подземный город, где хранились ядерные ракеты и откуда был бы нанесен ответный удар по вероятному противнику в случае большой войны. 

Интереснейшая локация с километровыми, вырубленными в подземной скальной породе туннелями, хранилищами, размером с приличные спортзалы, противоатомными бункерными дверями и даже подземной узкоколейкой, этот объект был рассчитан на многолетнее стационарное функционирование в условиях тотальной ядерной войны. 

Масштаб подземной секретной базы поражает: три контура доступа, аккумуляторные и казарменные помещения под землей, доты и укрепления снаружи, этот объект представляет особый интерес.

Вылет в Москву.

* В программу могут быть внесены коррективы, вызванные природными, погодными, техногенными или иными факторами, находящимися вне нашего разумного контроля. При внесении таких корректив вам будет предложена равноценная альтернатива.

** Виды активности и отдыха, указанные в программе, являются рекомендуемыми и по совместному решению группы могут быть заменены проводниками иными равноценными. 

Например, если вам неинтересен сбор грибов и ягод, то проводники с радостью пойдут вам на встречу и устроят рыбалку и т.д. Решение группы при этом должно быть совместным, поскольку проводник не может одновременно сопровождать путешественников в разных локациях.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице г. Анадырь (не входит в стоимость) 3 ночи, в охотничьих и рыбацких домиках на реке Великая 4 ночи.

По желанию, можно организовать ночевки в палатках.

Стоимость тура в зависимости от количества человек в группе:

Человек в группеПолная стоимостьСтоимость со скидкой*
4 человека180 000 руб./чел.125 000 руб./чел.
3 человека200 000 руб./чел.155 000 руб./чел.
2 человека190 000 руб./чел.130 000 руб./чел.
один участник300 000 руб./чел.240 000 руб./чел.

* Скидка действует при внесении аванса не менее, чем за 3 месяца до вылета из Москвы.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание
  • Указанное в программе турапроживание в охотничьих и рыбацких домикахтрансферы по программеэкскурсионное обслуживание
Что не входит
  • Перелет Москва – Анадырь – Москвапроживание в гостинице г. Анадырь (стоимость: от 2000 до 20000 руб.)питание в заведениях общественного питания г. Анадырьпосещение фитнес-центра в Анадырепосещение заброшенной ядерной базы Гудымалкогольстраховка
Место начала и завершения?
Россия, Чукотский автономный округ, Анадырь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для всех туристов необходимо наличие следующей экипировки:

  • сапоги-болотники (для рыбаков – вейдерсы);
  • средства от комара и мошки;
  • в любой сезон: стрелковые или горнолыжные очки – для защиты глаз от солнца и насекомых во время поездки на лодке;
  • спальный мешок (если вы не желаете пользоваться мешком, выдаваемым напрокат).

Обязательны не продуваемые, утепленные куртки и штаны (или комбинезон), так как во время поездок в открытой надувной лодке за счет набегающего воздуха и мелких брызг воды может быть достаточно прохладно. К тому же, колебания дневной температуры в августе-сентябре значительны, от +30С днем в августе до +8С и даже ниже ночью в конце сентября.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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