В нижнем течении – это широкая и спокойная река. В среднем течении – мощная река с классическими берегами, а в верхнем – быстрая горная речка с чистейшей прозрачной водой.

Удачливых рыбаков ждут щука до 18-20 кг и хариус длиной 60 см и более!

На реке Великой можно встретить разнообразных зверей: лось, дикий северный олень, бурый медведь, волк, рысь, росомаха, горностай, лисица, песец, заяц-беляк и так далее

Любые даты доступны под запрос в сезон:

Не будут разочарованы и любители рыбалки на спиннинг (хариус, щука, мальма, кета, горбуша) и удочку (чир, сиг).

Путешествие по реке Великой более всего подойдет любителям туристических походов и сплавов, предпочитающих активный отдых и динамичную смену пейзажей. Правда, в отличие от турпоходов, ночевки в палатках необязательны (только по вашему желанию), поскольку все остановки на ночлег предусмотрены в охотничьих и рыбацких домиках.

Данный тур позволяет добраться до среднего течения реки Великая, своими глазами увидев, как из плавной широкой реки с тундровым берегом в нижнем течении Великая превращается в быструю горную реку с песчаными отмелями и перекатами.

Программа тура по дням

1 день Встреча, обзорная экскурсия

Вы можете воспользоваться предлагаемой нами ниже программой Путешествия, либо мы можем скомпоновать программу согласно Вашим предпочтениям, в том числе, изменив его длительность и составляющие виды активности. Путешествие на комфортабельном современном авиалайнере «Boeing» по маршруту г. Москва – г. Анадырь (прямой рейс из Внуково, 8 часов). Встреча в аэропорту им. Ю.С. Рытхеу («Анадырь»). Трансфер аэропорт Анадырь – город Анадырь на автомобиле и на барже (июнь-октябрь); на автомобиле (февраль-апрель); на автомобиле, глиссере или судне на воздушной подушке (май-июнь, ноябрь-январь). Размещение в отеле или в гостинице. Регистрация путешественников в органах МЧС и ЕДДС (ваша безопасность – наша первоочередная задача). Пешая или автомобильная обзорная экскурсия по городу с интересным гидом, фотографирование у памятных и исторических мест. Посещение сопки Верблюжка, с которой открывается прекрасный вид на город, Анадырский залив, остров Алюмка и живописные окрестности. Ужин – дегустация красной икры, блюда из местной рыбы/мяса (не включено в стоимость). Отдых.

2 день Г. Анадырь – домик рыбаков на р. Великая, рыбалка

Завтрак в гостинице (не включено в стоимость). Путешествие на катере из г. Анадырь по Анадырскому лиману, заливу Малый Онемен и реке Великой к домику рыбаков в среднем течении реки Великая (в районе рек Малый и Большой Каргопильгин). Катер/катера морского типа YamahaCR-27, 6 пассажирских мест или аналог (летом); трэколе, глиссере или судне на воздушной подушке (весной). Размещение в домике рыбаков. Рыбалка на спиннинг (щука и др.). Ужин и отдых.

3 день Домик охотников на р. Великая, рыбалка

Завтрак. Поездка на надувных моторных лодках (длина – не менее 3,6 метра, мотор 10-15 л. с., 2 пассажирских места) далее к домику охотников на р. Великая. Размещение в домике охотников. Обед. Поездка на надувных моторных лодках (длина – не менее 3,6 метра, мотор 10-15 л. с., 2 пассажирских места) к месту рыбалки на хариуса, щуку, мальму (речного гольца). Рыбалка, приготовление ухи, жареной / запеченной на костре рыбы. Ужин и отдых.

4 день Рыбалка и сбор ягод

Завтрак. Поездка на надувных моторных лодках (длина – не менее 3,6 метра, мотор 10-15 л. с., 2 пассажирских места) к месту рыбалки на хариуса, щуку, мальму (речного гольца). Сбор сезонных ягод: шикша, голубика, брусника и грибов. Приготовление блюд из свежей рыбы и грибов. Ужин и отдых.

5 день Заброшенная перевалбаза

Завтрак. Возвращение на надувных моторных лодках (длина – не менее 3,6 метра, мотор 10-15 л.с., 2 пассажирских места) к домику рыбаков в среднем течении реки Великая. Обед из местной и европейской пищи. Посещение заброшенной перевалбазы. Баня. Ужин и отдых.

6 день Г. Анадырь

Завтрак. Возвращение на катере в г. Анадырь (катер/катера морского типа YamahaCR-27, 6 пассажирских мест или аналог)(летом); трэколе, глиссере или судне на воздушной подушке (весной). Прибытие в город Анадырь, заселение в гостиницу. Обед в гостинице (не включено в стоимость). Ознакомление с продукцией производителей Чукотского автономного округа (АО «Чукотский лосось» – рыба и морепродукты Берингова моря и рек Чукотки, ООО Пищевой комплекс «Полярный» – оригинальные и вкусные изделия из оленины). Посещение Художественной галереи, косторезной мастерской Чукотского многопрофильного колледжа (неповторимые изделия из кости моржа, кита, рогов лося, оленя), мастерской декоративно-прикладного искусства Чукотского многопрофильного колледжа (самобытные изделия из кожи и меха), магазина «Сувенирная лавка», покупка сувениров (на автомобиле). Ужин в гостинице (не включено в стоимость). Отдых.

7 день Резервный день

В случае неиспользования резервного дня выполняется следующая программа: Завтрак в гостинице (не включено в стоимость). Посещение Музейного Центра «Наследие Чукотки». В экспозиционных залах, созданных по последним технологиям, вы сможете увидеть уникальные экспонаты и убедиться, что любой предмет быта коренного населения – будь то нарта или вельбот, керкер или гарпун – доведен народным опытом до совершенства. Прогулка по городу или рыбалка на берегу лимана (выезд на автомобиле), по желанию – баня/сауна в Фитнес-центре г. Анадырь (есть бассейн). Ужин. Отдых и подготовка к вылету в Москву.

8 день Трансфер и вылет в Москву