Данный тур позволяет добраться до среднего течения реки Великая, своими глазами увидев, как из плавной широкой реки с тундровым берегом в нижнем течении Великая превращается в быструю горную реку с песчаными отмелями и перекатами.
Путешествие по реке Великой более всего подойдет любителям туристических походов и сплавов, предпочитающих активный отдых и динамичную смену пейзажей. Правда, в отличие от турпоходов, ночевки в палатках необязательны (только по вашему желанию), поскольку все остановки на ночлег предусмотрены в охотничьих и рыбацких домиках.
Не будут разочарованы и любители рыбалки на спиннинг (хариус, щука, мальма, кета, горбуша) и удочку (чир, сиг).
Любые даты доступны под запрос в сезон:
Вы можете воспользоваться предлагаемой нами ниже программой Путешествия, либо мы можем скомпоновать программу согласно Вашим предпочтениям, в том числе, изменив его длительность и составляющие виды активности.
Путешествие на комфортабельном современном авиалайнере «Boeing» по маршруту г. Москва – г. Анадырь (прямой рейс из Внуково, 8 часов).
Встреча в аэропорту им. Ю.С. Рытхеу («Анадырь»).
Трансфер аэропорт Анадырь – город Анадырь на автомобиле и на барже (июнь-октябрь); на автомобиле (февраль-апрель); на автомобиле, глиссере или судне на воздушной подушке (май-июнь, ноябрь-январь).
Размещение в отеле или в гостинице.
Регистрация путешественников в органах МЧС и ЕДДС (ваша безопасность – наша первоочередная задача).
Пешая или автомобильная обзорная экскурсия по городу с интересным гидом, фотографирование у памятных и исторических мест.
Посещение сопки Верблюжка, с которой открывается прекрасный вид на город, Анадырский залив, остров Алюмка и живописные окрестности.
Ужин – дегустация красной икры, блюда из местной рыбы/мяса (не включено в стоимость).
Отдых.
Завтрак в гостинице (не включено в стоимость).
Путешествие на катере из г. Анадырь по Анадырскому лиману, заливу Малый Онемен и реке Великой к домику рыбаков в среднем течении реки Великая (в районе рек Малый и Большой Каргопильгин).
Катер/катера морского типа YamahaCR-27, 6 пассажирских мест или аналог (летом); трэколе, глиссере или судне на воздушной подушке (весной).
Размещение в домике рыбаков.
Рыбалка на спиннинг (щука и др.).
Ужин и отдых.
Завтрак.
Поездка на надувных моторных лодках (длина – не менее 3,6 метра, мотор 10-15 л. с., 2 пассажирских места) далее к домику охотников на р. Великая.
Размещение в домике охотников.
Обед.
Поездка на надувных моторных лодках (длина – не менее 3,6 метра, мотор 10-15 л. с., 2 пассажирских места) к месту рыбалки на хариуса, щуку, мальму (речного гольца).
Рыбалка, приготовление ухи, жареной / запеченной на костре рыбы.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Поездка на надувных моторных лодках (длина – не менее 3,6 метра, мотор 10-15 л. с., 2 пассажирских места) к месту рыбалки на хариуса, щуку, мальму (речного гольца).
Сбор сезонных ягод: шикша, голубика, брусника и грибов.
Приготовление блюд из свежей рыбы и грибов.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Возвращение на надувных моторных лодках (длина – не менее 3,6 метра, мотор 10-15 л.с., 2 пассажирских места) к домику рыбаков в среднем течении реки Великая.
Обед из местной и европейской пищи.
Посещение заброшенной перевалбазы.
Баня.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Возвращение на катере в г. Анадырь (катер/катера морского типа YamahaCR-27, 6 пассажирских мест или аналог)(летом); трэколе, глиссере или судне на воздушной подушке (весной).
Прибытие в город Анадырь, заселение в гостиницу.
Обед в гостинице (не включено в стоимость).
Ознакомление с продукцией производителей Чукотского автономного округа (АО «Чукотский лосось» – рыба и морепродукты Берингова моря и рек Чукотки, ООО Пищевой комплекс «Полярный» – оригинальные и вкусные изделия из оленины).
Посещение Художественной галереи, косторезной мастерской Чукотского многопрофильного колледжа (неповторимые изделия из кости моржа, кита, рогов лося, оленя), мастерской декоративно-прикладного искусства Чукотского многопрофильного колледжа (самобытные изделия из кожи и меха), магазина «Сувенирная лавка», покупка сувениров (на автомобиле).
Ужин в гостинице (не включено в стоимость).
Отдых.
В случае неиспользования резервного дня выполняется следующая программа:
Завтрак в гостинице (не включено в стоимость).
Посещение Музейного Центра «Наследие Чукотки».
В экспозиционных залах, созданных по последним технологиям, вы сможете увидеть уникальные экспонаты и убедиться, что любой предмет быта коренного населения – будь то нарта или вельбот, керкер или гарпун – доведен народным опытом до совершенства.
Прогулка по городу или рыбалка на берегу лимана (выезд на автомобиле), по желанию – баня/сауна в Фитнес-центре г. Анадырь (есть бассейн).
Ужин.
Отдых и подготовка к вылету в Москву.
Завтрак в гостинице (не включено в стоимость).
Сбор вещей, выезд из гостиницы.
Трансфер г. Анадырь – аэропорт имени Ю.С. Рытхеу (Анадырь) на автомобиле и на барже (июнь-октябрь); на автомобиле (февраль-апрель); на автомобиле, глиссере или судне на воздушной подушке (май-июнь, ноябрь-январь).
По пути в аэропорт (доп. опция*):
Посещение заброшенной ядерной подземной базы «Гудым».
Огромный подземный город, где хранились ядерные ракеты и откуда был бы нанесен ответный удар по вероятному противнику в случае большой войны.
Интереснейшая локация с километровыми, вырубленными в подземной скальной породе туннелями, хранилищами, размером с приличные спортзалы, противоатомными бункерными дверями и даже подземной узкоколейкой, этот объект был рассчитан на многолетнее стационарное функционирование в условиях тотальной ядерной войны.
Масштаб подземной секретной базы поражает: три контура доступа, аккумуляторные и казарменные помещения под землей, доты и укрепления снаружи, этот объект представляет особый интерес.
Вылет в Москву.
* В программу могут быть внесены коррективы, вызванные природными, погодными, техногенными или иными факторами, находящимися вне нашего разумного контроля. При внесении таких корректив вам будет предложена равноценная альтернатива.
** Виды активности и отдыха, указанные в программе, являются рекомендуемыми и по совместному решению группы могут быть заменены проводниками иными равноценными.
Например, если вам неинтересен сбор грибов и ягод, то проводники с радостью пойдут вам на встречу и устроят рыбалку и т.д. Решение группы при этом должно быть совместным, поскольку проводник не может одновременно сопровождать путешественников в разных локациях.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Анадырь (не входит в стоимость) 3 ночи, в охотничьих и рыбацких домиках на реке Великая 4 ночи.
По желанию, можно организовать ночевки в палатках.
Стоимость тура в зависимости от количества человек в группе:
|Человек в группе
|Полная стоимость
|Стоимость со скидкой*
|4 человека
|180 000 руб./чел.
|125 000 руб./чел.
|3 человека
|200 000 руб./чел.
|155 000 руб./чел.
|2 человека
|190 000 руб./чел.
|130 000 руб./чел.
|один участник
|300 000 руб./чел.
|240 000 руб./чел.
* Скидка действует при внесении аванса не менее, чем за 3 месяца до вылета из Москвы.
Для всех туристов необходимо наличие следующей экипировки:
Обязательны не продуваемые, утепленные куртки и штаны (или комбинезон), так как во время поездок в открытой надувной лодке за счет набегающего воздуха и мелких брызг воды может быть достаточно прохладно. К тому же, колебания дневной температуры в августе-сентябре значительны, от +30С днем в августе до +8С и даже ниже ночью в конце сентября.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».