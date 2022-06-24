Село Краснено и его живописные окрестности – самая близкая к Анадырю серьезная тундра.
Интересно узнать, что такое настоящая, а не пригородная Чукотка и при этом не хочется забираться в далекие дебри и слишком далеко от цивилизации? Тогда Краснено – это то, что вам нужно. Недалеко от столицы региона, но это уже самая настоящая дикая Чукотка, побывав здесь, вы уже сможете назвать себя настоящим тундровиком.
Любые даты под запрос в сезон:
Вы можете воспользоваться предлагаемой нами ниже программой Путешествия, либо мы можем скомпоновать программу согласно Вашим предпочтениям, в том числе, изменив его длительность и составляющие виды активности.
Путешествие на комфортабельном современном авиалайнере «Boeing» по маршруту г. Москва – г. Анадырь (прямой рейс из Внуково, 8 часов).
Встреча в аэропорту им. Ю.С. Рытхеу («Анадырь»).
Трансфер через Анадырский лиман по маршруту аэропорт – г. Анадырь (на автомобиле и на барже)
Размещение в отеле или в гостинице (не включено в стоимость).
Регистрация путешественников в органах МЧС и ЕДДС (ваша безопасность – наша первоочередная задача)
Пешая обзорная экскурсия по городу с гидом, фотографирование у памятных и исторических мест города. Посещение сопки Верблюжка, с которой открывается прекрасный вид на город.
Ужин и отдых.
Завтрак в гостинице (не включено в стоимость).
Путешествие г. Анадырь – с. Краснено на катере/катерах (катер морского типа YamahaCR-27, не менее 6 пассажирских мест или аналог) (летом); трэколе, глиссере или судне на воздушной подушке (весной).
Размещение в благоустроенных домах местных жителей (туалет – в доме, баня – вне дома).
Экскурсия по селу. Знакомство с бытом и обычаями местных жителей.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Путешествие через озеро Красное в местечко Белая Глина на берегу озера Красное (по фактической погоде).
Трекинг по ближним сопкам, сбор грибов и ягод, фотосессия.
Пикник на берегу озера.
Транспорт – катер морского типа и/или моторные лодки.
Приготовление ухи и жареной / запеченной на костре рыбы.
Возвращение в с. Краснено.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Путешествие на реку Танюрер, посещение действующей метеостанции и остатков военного аэродрома воздушной трассы Аляска-Сибирь времен Великой Отечественной войны (по фактической погоде). Транспорт – катер морского типа и/или моторные лодки.
Возвращение в с. Краснено.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Выезд на мыс Медвежий озера Красного (по фактической погоде).
Живописный берег, усыпанный обсидианом и высокий мыс, с которого открываются колоритные виды на озеро.
Обед у тундрового костра, приготовление ухи и жареной / запеченной на костре рыбы.
Транспорт – катер морского типа и/или моторные лодки.
Возвращение в с. Краснено.
Баня.
Ужин и отдых.
Завтрак.
Путешествие с. Краснено – г. Анадырь на катере/катерах (лето) (катер морского типа YamahaCR-27, 6 пассажирских мест или аналог); трэколе, глиссере или судне на воздушной подушке (зима-весна)
Прибытие в город Анадырь, заселение в гостиницу.
Ознакомление с продукцией производителей Чукотского автономного округа (АО «Чукотский лосось» – рыба и морепродукты Берингова моря и рек Чукотки, ООО Пищевой комплекс «Полярный» – оригинальные и вкусные изделия из оленины).
Посещение Художественной галереи, косторезной мастерской Чукотского многопрофильного колледжа (неповторимые изделия из кости моржа, кита, рогов лося, оленя), мастерской декоративно-прикладного искусства Чукотского многопрофильного колледжа (самобытные изделия из кожи и меха), магазина «Сувенирная лавка», покупка сувениров (на автомобиле).
Ужин в гостинице (не включено в стоимость).
Отдых.
В случае неиспользования резервного дня выполняется следующая программа:
Завтрак в гостинице (не включено в стоимость).
Свободное время.
Прогулка по городу.
Рекомендуем посетить Музейный Центр «Наследие Чукотки».
В экспозиционных залах, созданных по последним технологиям, вы сможете увидеть уникальные экспонаты и убедиться, что любой предмет быта коренного населения – будь то нарта или вельбот, керкер или гарпун – доведен народным опытом до совершенства.
Для желающих (доп. опция) возможна комбинированная (авто и пешая) экскурсия за город на Мыс Дионисия, посещение водопада.
Это место примечательно удивительным контрастом, который создала природа Чукотки: типичная Анадырская тундра резко переходит в высокий (15-20м.) берег с красивой лагуной – любимым местом отдыха ластоногих и небольшим естественным водопадом на мысе Дионисия.
Длительность экскурсии – 6 часов, в том числе пешая часть маршрута – 4 часа.
Ужин в гостинице (не включено в стоимость).
Отдых и подготовка к вылету в Москву.
Завтрак в гостинице (не включено в стоимость).
Сбор вещей, выезд из гостиницы.
Трансфер г. Анадырь – аэропорт имени Ю.С. Рытхеу (Анадырь) на автомобиле и на барже (июнь – октябрь); на автомобиле (февраль – апрель); на автомобиле, глиссере или судне на воздушной подушке (май – июнь, ноябрь – январь).
По пути в аэропорт (доп. опция) возможна экскурсия на заброшенную подземную ядерную базу «Гудым».
Подземный город, где хранились ядерные боеголовки и откуда был бы нанесен ответный удар по вероятному противнику в случае большой войны.
Интереснейшая локация с километровыми, вырубленными в подземной скальной породе туннелями, хранилищами, размером с приличные спортзалы, противоатомными бункерными дверями и даже подземной узкоколейкой, этот объект был рассчитан на многолетнее стационарное функционирование в условиях тотальной ядерной войны.
Масштаб подземной секретной базы поражает: три контура доступа, аккумуляторные и казарменные помещения под землей, доты и укрепления снаружи, этот объект представляет особый интерес.
Вылет в Москву.
* В программу могут быть внесены коррективы, вызванные природными, погодными, техногенными или иными факторами, находящимися вне нашего разумного контроля. При внесении таких корректив вам будет предложена равноценная альтернатива.
Тур предусматривает проживание в гостинице г. Анадырь (не входит в стоимость) 3 ночи, в благоустроенных домах местных жителей (туалет – в доме, баня – вне дома) 4 ночи.
Стоимость тура в зависимости от количества человек в группе:
|Человек в группе
|Полная стоимость
|Стоимость со скидкой*
|4 человека
|200 000 руб./чел.
|149 000 руб./чел.
|3 человека
|300 000 руб./чел.
|230 000 руб./чел.
|2 человека
|400 000 руб./чел.
|330 000 руб./чел.
|один участник
|600 000 руб./чел.
|440 000 руб./чел.
* Скидка действует при внесении аванса не менее, чем за 3 месяца до вылета из Москвы.
Обращаем ваше внимание на то, что в с. Краснено и его окрестностях проживание организовано по принципу самообслуживания (в том числе самостоятельного приготовления гостями еды), с наличием всех необходимых продуктов и инвентаря для их приготовления (self catering).
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».