Вы побываете на восточной окраине Евразии — мысе Дежнёва, посетите самый северный заповедник России — остров Врангеля, увидите древнее эскимосское святилище, искупаетесь в термальных ванных на краю света, почти наверняка встретитесь с китами и белыми медведями.
И, конечно, увезёте с собой эмоции, впечатления и снимки, которым нет цены! Высадки на берег осуществляются на лодках «Зодиак» с соблюдением высочайшего уровня безопасности и комфорта. На протяжении всего круиза пассажиров сопровождает команда профессиональных гидов.
авг
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Анадырь, Чукотка. Посадка на судно
Самостоятельное прибытие в Анадырь.
Трансфер в порт.
После подъема на борт судна — размещение в каютах, знакомство с экипажем, брифинг по технике безопасности и маршруту, приветственный обед в открытом море.
Почаще выглядывайте в иллюминаторы или за борт: уже в акватории Анадырского лимана с вероятностью 99% мы сможем наблюдать загадочных белых китов — белух.
Анадырский залив
Анадырский залив — огромный, больше иного моря.
Дыша океаническим воздухом, в сопровождении белух и морских птиц мы будем плыть на восток — к бухте Преображения.
Преодолев почти 200 морских миль, уже вечером на «Зодиаках» осмотрим скалистые берега чукотской бухты с её многочисленными птичьими базарами.
Остров Итыгран
Обогнув ночью Чукотский мыс, утром подойдём к острову Итыгран.
Здесь находится Китовая аллея — древнее эскимосское святилище, которое, если не знать, вполне может сойти за современную концептуальную инсталляцию.
Святилище было создано не позднее 16 века, а обнаружено только в 1970-е годы.
Строительный материал Китовой аллеи — кости и черепа гренландских китов, собратья которых плавают в этих краях где-то сейчас: на «Зодиаках» мы отправимся на их поиски.
А во второй половине дня высадимся в бухте Гильмимыл, чтобы прогуляться по тундре, наслаждаясь ее сочными красками, и понежимся в термальных источниках.
Мыс Дежнева
О мысе Дежнёва слышали все — это крайняя точка Евразийского континента.
Но побывать здесь случается очень немногим, и вы в их числе!
Если погода будет ясной, то от обелиска русскому путешественнику Семёну Дежнёву (его экспедиция впервые достигла этой точки в 1648 году) увидим берега Америки.
Расстояние до крайней западной точки соседнего континента — мыса принца Уэльского — всего 86 км.
Недалеко от мыса Дежнёва находится село Уэлен — разумеется, тоже самый восточный населённый пункт Евразии.
Здесь живёт около 700 человек, большинство из которых — чукчи и эскимосы.
Здесь мы познакомимся с технологией резьбы по слоновой кости в аутентичной мастерской, основанной более 90 лет назад.
Остров Колючин
Следующий пункт — остров Колючин, место обитания белых медведей, моржей и морских птиц: тупиков, кайр, бакланов и чаек.
Здесь когда-то находилась полярная научно-исследовательская станция, теперь превратившаяся в атмосферный «город-призрак».
Мы побываем в разных уголках этого небольшого острова, в том числе восхитимся прибрежными утёсами редкой красоты.
Расчехлите фотоаппарат: здесь точно есть что снять!
Остров Врангеля
Эта часть круиза будет целиком и полностью посвящена поразительному острову Врангеля, который является заповедником (самым северным в России) и объектом всемирного наследия ЮНЕСКО.
Остров Врангеля
Сейчас мы находимся выше 71° северной широты, а значит, многое в нашей программе будет зависеть от погоды.
Чем благоприятнее она будет, тем больше высадок на «Зодиаках» мы совершим.
Остров Врангеля
Из животных мы можем встретить белых медведей, тюленей, моржей, овцебыков и оленей (последние два вида завезены на остров в 20 веке).
Из птиц — белых сов, полярных крачек, чечёток, гребенушек, исландских песочников, сапсанов.
Растительность здесь тоже на редкость пестра и богата, хотя и низкоросла: одних только видов мха насчитывается более 120.
Остров Врангеля
При желании группы возможен 3-дневный наземный переход по острову.
Примерно в 40 км к востоку от острова Врангеля находится небольшой остров Геральд, также входящий в состав заповедника.
Если ледовые условия позволят — мы попадём и сюда.
Побережье Северной Сибири
Сегодня мы совершим несколько интересных высадок в разных местах побережья Северной Сибири.
Такую красоту немногим удаётся увидеть своими глазами!
Как ни странно, в этом пустынном краю не исключены встречи с людьми: местные жители уходят далеко от своих домов, охотясь — так же, как их предки — на моржей и тюленей.
Колючинская губа
Сегодняшний день посвящён знакомству с Колючинской губой — гигантским заливом, видным из космоса.
И вновь — экскурсии на «Зодиаках» к дивной красоты скалистым берегам, где находятся гнездовья редких птиц (таких, как императорский гусь), встречи с гренландскими и серыми китами.
Острова Диомина
Обогнув мыс Дежнёва, направимся к центру Берингова пролива и приблизимся к острову Ратманова.
В 4 км к востоку от него находится остров Крузентштерна (вместе с несколькими небольшими скалами они образуют острова Диомида).
Доплыть до острова-соседа можно за 20 минут, но придётся перевести стрелки часов на 21 час.
Дело в том, что между островами Ратманова и Крузенштерна проходит не только государственная граница России и США, но и международная линия перемены дат.
Именно поэтому острова Диомида часто называют островами Вчера и Завтра.
Вновь подойдя к побережью Чукотки, высадимся в одном из мест, где царит первозданная красота тундры
День в море
Вновь пересекаем Анадырский залив — теперь в обратном направлении.
Идеальный день для того, чтобы просто смотреть в морскую даль, отдыхать в библиотеке или баре, посещать лекции и делиться самыми яркими впечатлениями круиза с новыми друзьями.
Вечером пройдёт торжественный прощальный ужин.
Прибытие в Анадырь. Отъезд
Прибываем в порт Анадыря.
Выход на берег в 09:00 в районе Угольных копий либо в порту Анадырь.
Трансфер по выбору — в аэропорт или центр города.
Описание данного маршрута является общим планом экспедиции. Маршрут может меняться под воздействием внешних факторов: погоды, ледовой обстановки и т. д.
Проживание
Тур предусматривает проживание в каюте.
Стоимость тура с датами 21 августа – 3 сентября в зависимости от категории размещения на 1 человека, руб:
|Каюта
|Стоимость за человека
|Трехместная каюта без удобств
|579 600 (мест нет)
|Двухместная каюта без удобств
|724 503
|Супериор
|929 775
|Супериор Плюс
|1 062 600
|Мини-люкс
|1 465 100 (мест нет)
|Люкс судовладельца
|1 803 200
Экспедиционное судно «Профессор Хромов»
«Профессор Хромов» — небольшое экспедиционное судно ледового класса. В 2013 и 2019 годах его полностью переоборудовали с расчетом на комфортабельное размещение максимум 50 пассажиров в двухместных каютах.
Для удобства пассажиров на судне есть бар, уютный лаундж, лекционный зал и библиотека с большой коллекцией тематической литературы.
Просторный капитанский мостик всегда открыт для пассажиров. С него можно любоваться потрясающими видами на айсберги и береговые ландшафты. За дикой природой и морскими животными также можно наблюдать с открытых палуб судна.
Капитан и команда «Профессор Хромов» — опытные моряки, настоящие энтузиасты экспедиционных путешествий.
Во время высадок на берег путешественников сопровождают квалифицированные гиды и натуралисты.
Для высадок используется флот моторных надувных лодок Зодиак, которые просты и удобны в использовании. С их помощью участники экспедиции легко добираются до удивительно красивых, но труднодоступных мест.
«Профессор Хромов» — судно ледового класса, специально оборудованное для исследования регионов, в которых навигация кораблей большего размера невозможна.
Технические характеристики
|Длина
|71,6 м
|Ширина
|12,8 м
|Водоизмещение
|2140 т
|Скорость
|12 узлов
|Количество пассажиров
|50 чел.
|Ледовый класс
|КМ
|Год постройки
|1984
|Год реновации
|2019
|Флаг
|Россия
Варианты проживания
Люкс судовладельца
Вместимость до 3 пассажиров в каюте.
- Отделенная спальная зона с двуспальной кроватью.
- Гостиная с односпальной кроватью или софой.
- Письменный стол, шкаф, тумбочки.
- Ванная комната: душ, туалет, умывальник.
- Окна на две стороны.
Мини-люкс
Вместимость до 3 пассажиров в каюте.
- Отделенная спальная зона с двуспальной кроватью.
- Гостиная с односпальной кроватью.
- Письменный стол, шкаф, тумбочки.
- Ванная комната: душ, туалет, умывальник.
- Окна.
Супериор плюс
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
- Два нижних спальных места.
- Письменный стол, шкаф, тумбочки.
- Ванная комната: душ, туалет, умывальник.
- Окно.
Супериор
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
- Два спальных места – верхнее и нижнее.
- Письменный стол, шкаф, тумбочки.
- Ванная комната: душ, туалет, умывальник.
- Окно.
Двухместная каюта
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
- Два нижних спальных места.
- Письменный стол, шкаф, тумбочки.
- Умывальник (удобства совмещенные).
- Иллюминатор.
Трехместная каюта
Вместимость до 3 пассажиров в каюте.
- Два нижних и одно верхнее спальные места.
- Письменный стол, шкаф, тумбочки.
- Умывальник (удобства совмещенные).
- Иллюминатор.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Групповой трансфер из аэропорта либо оговоренной с организаторами гостиницы города до места посадки на судно в месте старта круиз
- Групповой трансфер в аэропорт, либо оговоренную с организаторами гостиницу в городе окончания круиза
- Проживание в каюте выбранной категории на судне в течении тура
- 3-разовое питание на борту, доступ к чайной станции и снекам 24\7
- Все высадки и экскурсии по программе
- Оформление пограничных пропусков по маршруту, стоимость всех входных плат в заповедники и объекты показа
- Участие в мероприятиях на судне — показы фильмов, лекции
- Экспедиционная куртка
- Портовые сборы
- Что не входит
- Авиабилеты до г. Анадырь и обратно
- Наземное обслуживание до и после начала круиза (отели, экскурсии)
- Связь на борту (спутниковый телефон, интернет)
- Услуги бара (алкогольные и прохладительные напитки, снеки)
- Прачечная
- Сувениры
- Чаевые команде (по желанию)
- Обязательная медицинская страховка с покрытием экстренной эвакуации
- Место начала и завершения?
- г. Анадырь
- Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Главный фактор при выборе одежды на борту судна — удобство. Одежда может быть повседневной и неформальной. Возьмите с собой ветро- и водонепроницаемую верхнюю одежду. Не берите с собой тесную одежду, которая не оставляет пространства для воздушной прослойки, являющейся отличным изолятором. Шерсть, шелк и некоторые современные синтетические волокна, например, флис (polar fleece) сохраняют тепло лучше, чем хлопок.
Мы рекомендуем, сделать исключение для капитанского ужина и гала-ужина. Дресс-код на ужин отсутствует, но это судно класса люкс и иностранные туристы любят выглядеть вечером нарядно.
Несколько советов, которые помогут вам чувствовать себя комфортно во время экспедиционного круиза:
- не одевайтесь слишком тепло, чтобы избежать потения;
- надевайте водонепроницаемую одежду из такого материала, который, тем не менее, позволит Вашему телу "дышать" и тем самым воспрепятствует конденсации влаги под одеждой;
- охлаждению наиболее подвержены ноги и руки. Старайтесь, чтобы они оставались сухими и теплыми. Мудрым решением будет взять перчатки, чтобы быть готовым к переменам погоды;
- 90% тепла человек теряет при охлаждении головы! Позаботьтесь, чтобы Ваша голова была в тепле. Наряду с головным убором, закрывающим уши и лоб, привезите с собой шапку или
- капюшон, который мог бы при необходимости закрыть шею и подбородок;
- отличная идея взять шерстяной или синтетический шарф: обеспечивая защиту шеи, он может быть завязан на лице, если Вам придется передвигаться против ветра;
- надевайте комфортную, просторную одежду. Лучше надеть несколько легких вещей, чем одну теплую. Между слоями одежды останется тонкая воздушная прослойка, которая при
- повышении температуры тела служит великолепным изолятором;
- шерсть и шелк предпочтительней хлопка, т. к. они хорошо удерживают теплый воздух. Синтетические материалы, которые снова принимают свою форму после сжатия, тоже хороши. Если вещи намокают или отсыревают, подкладка из полистерола лучший изолятор, чем гусиный или утиный пух. Также мы рекомендуем флисовую одежду, популярную даже у путешественников-экстремалов.
Проверьте, все ли вы взяли:
- полярную куртку вам выдадут в подарок на борту;
- резиновые сапоги вам выдадут в аренду на борту;
- теплое нижнее белье;
- теплые брюки (джинсы подойдут и для ношения на борту и для экскурсий);
- водонепроницаемые брюки для высадок на лодках и наземных прогулок (надевайте их поверх Ваших обычных брюк);
- шерстяной свитер или флисовую кофту;
- перчатки;
- шапку;
- теплые носки;
- удобные влагоустойчивые ботинки с ребристой подошвой;
- кроссовки или ботинки. На борту запрещено ходить в шлепанцах по технике безопасности;
- водонепроницаемый рюкзак для высадок;
- темные очки с ультрафиолетовой защитой;
- защитный крем для кожи лица и губ;
- купальный костюм;
- фотокамера и карты памяти;
- дополнительная пара Ваших оптических очков;
- предписанные врачом медицинские средства с запасом на несколько дополнительных дней;
- пластиковый пакет с молнией или зажимом для фотокамеры;
- несколько футболок для ношения на борту и на высадках;
- бинокль для наблюдения за дикими животными;
- комплект батареек;
- блокнот и ручка.
- Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Обязательная медицинская страховка не входит в стоимость тура.
Нужен туристический страховой полис для путешествующих по России, который должен включать в себя следующие опции:
- Увеличенная страховая сумма от 2 млн руб.
- Риски – активный отдых и спорт, например:
- спортивный туризм;
- езда/пребывание на лодке/маломерном судне в качестве пассажира;
- активный отдых;
- трекинг.
- Организация и проведение поисково-спасательных операций.
- Вертолетная эвакуация.
- Возможно ли изменение программы?
Описание данного маршрута является общим планом экспедиции. Маршрут может меняться под воздействием внешних факторов: погоды, ледовой обстановки и т. д.
- Есть ли возрастные ограничения?
Ограничений нет, но нужно понимать, что это экспедиция и все высадки будут осуществляться на лодках «Зодиак», экскурсии будут пешие, некоторые будут проходить в местах, где нет дорог.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 14 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 48 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Отзывы и рейтинг
Все рассчитано до миллиметра, серьезных сбоев не было, пару мелких накладок помню. Но в этой ситуации гиды срабатывали быстро. Наше круизное судно - целый дом на плаву, опасалась, что будет укачивать, нормально себя чувствовала. Каждый день нам показывали новые острова, накануне вечером рассказывали, что нас ждет и как себя вести.
Питание отличное, вкусно и всегда все свежее.
Экипировка отличная, на всех всегда хватало и плюс то, что мы брали из дом, нам заранее об этом говорилось. Все пригодилось и ничего лишнего, собиралась строго по списку.