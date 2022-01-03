4 день

Мыс Дежнева

О мысе Дежнёва слышали все — это крайняя точка Евразийского континента.

Но побывать здесь случается очень немногим, и вы в их числе!

Если погода будет ясной, то от обелиска русскому путешественнику Семёну Дежнёву (его экспедиция впервые достигла этой точки в 1648 году) увидим берега Америки.

Расстояние до крайней западной точки соседнего континента — мыса принца Уэльского — всего 86 км.

Недалеко от мыса Дежнёва находится село Уэлен — разумеется, тоже самый восточный населённый пункт Евразии.

Здесь живёт около 700 человек, большинство из которых — чукчи и эскимосы.

Здесь мы познакомимся с технологией резьбы по слоновой кости в аутентичной мастерской, основанной более 90 лет назад.