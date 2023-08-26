Групповой тур на водопад Крыло Ангела в Анапе: категория треккинг и походы
За тринадцатью реками скрывается удивительные водопад с прозрачной водой, белоснежной скалой, а имя ему — Крыло Ангела. Наше путешествие пройдет среди реликтовых лесов и древних дольменов. Вы сможете искупаться в чистых водах водопада и поужинать у костра в дружной компании.
Ближайшие даты:
26
авг
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16
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Помеченные крылом ангелаДалеко-далеко, за тридевять земель и тринадцать рек, спрятался в горной лесной красоте удивительный волшебный водопад! Вода его прозрачная, как роса. Скала его белоснежная, как белые крылья. Свежесть его бодрящая, как Божественная Благодать, а имя этого водопада — Крыло Ангела. Любой, кто искупается в его водах, будет счастлив и здоров. Ведь не зря в народе говорят «помечен Крылом Ангела».
Увидеть чудо природы и испытать на себе его свойства можно в нашем туре. Наше увлекательное приключение начнется в Абинском районе, в селе Эриванская. Путь пройдет по лесной тропе среди реликтовых деревьев, мимо древних дольменов, через тринадцать рек. А когда доберемся до самого водопада, вы сможете искупаться в его чистых водах. После этого мы выйдем к уютной поляне с костровищем для приготовления вкусного ужина в дружной компании.
Важно знать:• Наденьте, пожалуйста, удобную одежду и обувь для походов по горной местности. Не забудьте головной убор.
- Питание в дороге, трансфер и хорошее настроение мы берем с собой.
- Детей младше 12 лет в поход не берем.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Чаепитие со вкусными снеками
- Горячий обед
- Обратный трансфер до места начала похода
- Страховка от НС в «Ресо гарантия»
- Что не входит
- Одежда
- Обувь и головные уборы
- Где начинаем и завершаем?
- Начало: Мы Вас заберем с Вашего адресаЗавершение: Привезем обратно в отель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 днейБронировать нужно заранее, минимум за 8 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
- Важная информация
- Наденьте, пожалуйста, удобную одежду и обувь для походов по горной местности. Не забудьте головной убор.
- Питание в дороге, трансфер и хорошее настроение мы берем с собой
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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