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Авторский тур
2 дня 2 часа
Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, Сухум
«Вас ждут курорты, море, горы и вкусная еда»
Расписание: Пятница 20:00
Сегодня в 19:00
5 июля в 19:00
7 500₽ за человека
Авторский тур
3 дня
Запах разнотравья и никого вокруг: поход по долине реки Пшада
Ощутить магию первозданной природы, насладиться прохладой реки и видами гор и лесов
Начало: Анапа, 06:00
«Приглашаем отправиться с нами в несложный поход, чтобы среди густого леса и живописных гор погрузиться в удивительный мир нетронутой природы»
6 июля в 06:00
13 июля в 06:00
14 800₽ за человека
Авторский тур
2 дня
Поход к водопаду «Крыло Ангела»
Начало: Мы Вас заберем с Вашего адреса
«Далеко-далеко, за тридевять земель и тринадцать рек, спрятался в горной лесной красоте удивительный волшебный водопад»
Завтра в 08:00
13 июля в 08:00
8 000₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ООльга22 сентября 2023Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь)Отличный гид, прекрасные виды, профессиональный водитель) всё на высшем уровне! Спасибо за отличный отдых!!!
- ЕЕлена24 августа 2023Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь)экскурсия очень насыщенная, маршруты интересные. Гид Николай очень интересно рассказывал про Адыгею, про черкесов и историю Кавказа
- ЯЯна24 августа 2023Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь)Экскурсия хорошая, очень красивые и не забываемые виды гор, сыну понравился рафтинг🔥👍 Николай замечательный экскурсовод, рассказывает очень интересно👏
- ССергей7 августа 2023Понравилось всё! Супер впечатление!
- ФФлюра23 июля 2023Поездка понравилась. Спасибо большое нашему водителю Алексею Николаевичу, экскурсоводам Павлу Павловичу и Алхазу увидели Новый Афон, пещеры, монастырь, посетили Гагру, Пицунду, Лыхны, Сухум, искупались в Пицунде и Гудауте, пили вкусный кофе, ели вкусную солянку и многое другое.
- ББэла Брук10 марта 2023Кавказ: через горы к морю (маршрут №30)Сияние не поймали, но в целом поездка оставила очень хорошее впечатление.
- ББэла Брук10 марта 2023Кавказ: через горы к морю (маршрут №30)Александра Пяткина просто молодец, поездку провела очень профессионально. Спасибо ей за это.
- ННина6 марта 2023В сердце горЗамечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24 февраля по 26 февраля
- ААвгуста24 февраля 2023В сердце горДобрый день, тур мне понравился. За два дня я получила много впечатлений. Посетили очень красивые места, погода была хорошая. Моя первая поездка на Кавказ прошла отлично.
- ВВасилий19 февраля 2023В сердце горДобрый день! Необыкновенный тур! За 5 дней получаешь возможность увидеть все основные красоты Кавказа. Отдельно хочу сказать спасибо Куратору Виктории и
Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Горы»
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