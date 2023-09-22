Туры к горам Анапы

Найдено 3 тура в категории «Горы» в Анапе, цены от 7 500 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, Сухум
🚌 На автобусе
Авторский тур
2 дня 2 часа
5 отзывов
Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, Сухум
«Вас ждут курорты, море, горы и вкусная еда»
Расписание: Пятница 20:00
Сегодня в 19:00
5 июля в 19:00
7 500 за человека
Запах разнотравья и никого вокруг: поход по долине реки Пшада
🚶 Пешая
Авторский тур
3 дня
Запах разнотравья и никого вокруг: поход по долине реки Пшада
Ощутить магию первозданной природы, насладиться прохладой реки и видами гор и лесов
Начало: Анапа, 06:00
«Приглашаем отправиться с нами в несложный поход, чтобы среди густого леса и живописных гор погрузиться в удивительный мир нетронутой природы»
6 июля в 06:00
13 июля в 06:00
14 800 за человека
Поход к водопаду «Крыло Ангела»
🚶 Пешая
Авторский тур
2 дня
Поход к водопаду «Крыло Ангела»
Начало: Мы Вас заберем с Вашего адреса
«Далеко-далеко, за тридевять земель и тринадцать рек, спрятался в горной лесной красоте удивительный волшебный водопад»
Завтра в 08:00
13 июля в 08:00
8 000 за человека

Последние отзывы на туры

  • О
    Ольга
    22 сентября 2023
    Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь)
    Отличный гид, прекрасные виды, профессиональный водитель) всё на высшем уровне! Спасибо за отличный отдых!!!
  • Е
    Елена
    24 августа 2023
    Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь)
    экскурсия очень насыщенная, маршруты интересные. Гид Николай очень интересно рассказывал про Адыгею, про черкесов и историю Кавказа
  • Я
    Яна
    24 августа 2023
    Лаго-Наки: альпийские луга и горные вершины (2 дня и 1 ночь)
    Экскурсия хорошая, очень красивые и не забываемые виды гор, сыну понравился рафтинг🔥👍 Николай замечательный экскурсовод, рассказывает очень интересно👏
  • С
    Сергей
    7 августа 2023
    Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, Сухум
    Понравилось всё! Супер впечатление!
  • Ф
    Флюра
    23 июля 2023
    Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, Сухум
    Поездка понравилась. Спасибо большое нашему водителю Алексею Николаевичу, экскурсоводам Павлу Павловичу и Алхазу увидели Новый Афон, пещеры, монастырь, посетили Гагру, Пицунду, Лыхны, Сухум, искупались в Пицунде и Гудауте, пили вкусный кофе, ели вкусную солянку и многое другое.
  • Б
    Бэла Брук
    10 марта 2023
    Кавказ: через горы к морю (маршрут №30)
    Сияние не поймали, но в целом поездка оставила очень хорошее впечатление.
  • Б
    Бэла Брук
    10 марта 2023
    Кавказ: через горы к морю (маршрут №30)
    Александра Пяткина просто молодец, поездку провела очень профессионально. Спасибо ей за это.
  • Н
    Нина
    6 марта 2023
    В сердце гор
    Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24 февраля по 26 февраля
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    2023 года, но мы прилетели на сутки раньше 23 февраля. Разместились в отеле Машук. Отель хороший, с завтраками. В отеле есть столовая, можно самостоятельно пообедать и поужинать, цены доступные, а еда просто объедение! 23 и 24 февраля мы знакомились с Пятигорском. Брали обзорную экскурсию по городу, очень интересная история и достопримечательности. Поднимались на гору Машук, так как канатная дорога была на ремонте, то с удовольствием поднялись пешком, примерно за 1.5 часа. Высота 993 м, красота необыкновенная, гора Эльбрус как на ладоне! Посетили Термальный источник "Жемчужина Кавказа",с бассейнами +4,+28,+37,+41°С, хамамом и сауной. Правда от Пятигорска далековато оказалось, 74 км. Далее у нас программа была уже по туру, мы поехали на встречу Домбаю… Домбай шикарный со своими видами и красотой,к посещению рекомендую обязательно, не пожалеете ни за что на свете! Работает 3-х уровневая канатная дорога, 2277 м, 3008 м и 3168 м. На каждом уровне есть свои локации для фотоссесий! Был большой соблазм прокатится на лыжах, но так как группа, время ограничено, было 4 часа, этого нам хватило, чтобы полюбоваться жизнью,"дотронуться" до солнца и гор! От Пятигорска до Домбая 188 км, в дороге скучно не было, так как нас сопровождала гид Рита, которая все очень интересно рассказывала и показывала,за это ей тоже отдельная благодарность и водителю Сергею за безопасное вождение по дорогам Кавказа! В заключительный день тура была поездка в Кисловодск, от Пятигорска находится в 40 км. По пути заезжали на гору Кольцо, в чайный Домик и на Медовые водопады. В Пятигорске прогулялись по парку и на дорожку попробовали целебную водичку из нарзанной галерее. Пришло время прощаться с Кавказом, но мы ещё обязательно вернёмся. Путешествуйте по России, это очень круто!

    Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24Замечательный тур, мы в полном восторге от Кавказа, от природы, воздуха, гор! Тур был с 24
  • А
    Августа
    24 февраля 2023
    В сердце гор
    Добрый день, тур мне понравился. За два дня я получила много впечатлений. Посетили очень красивые места, погода была хорошая. Моя первая поездка на Кавказ прошла отлично.
    Добрый день, тур мне понравился. За два дня я получила много впечатлений. Посетили очень красивые места
  • В
    Василий
    19 февраля 2023
    В сердце гор
    Добрый день! Необыкновенный тур! За 5 дней получаешь возможность увидеть все основные красоты Кавказа. Отдельно хочу сказать спасибо Куратору Виктории и
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    гидам Александру, Полине, Алене, Виктории - те знания, которыми вы делитесь с туристами - бесценны! История региона, быт и культура народов, уникальность мест и локации в целом - я получил столько интересной информации доступным языком, равноценной прочтению нескольких книг. Отдельно хочу заметить, что гиды всегда были рядом, подсказывали и терпели все прихоти и особенности отечественного туриста! Спасибо! До встречи летом) P.S. Стрежемент не похож на Ягерместер, но тоже вкусный)

    Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!Добрый день!

Ответы на вопросы от путешественников по Анапе в категории «Горы»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3
  1. Абхазия на два дня: Гагры, Рица, Новый Афон, Сухум
  2. Запах разнотравья и никого вокруг: поход по долине реки Пшада
  3. Поход к водопаду «Крыло Ангела»
Сколько стоит тур в Анапе в июне 2024
Сейчас в Анапе в категории "Горы" можно забронировать 3 тура от 7 500 до 14 800. Туристы уже оставили гидам 5 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.78 из 5
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