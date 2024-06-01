Групповой тур на водопад Крыло Ангела в Анапе: категория треккинг и походы
За тринадцатью реками скрывается удивительные водопад с прозрачной водой, белоснежной скалой, а имя ему — Крыло Ангела. Наше путешествие пройдет среди реликтовых лесов и древних дольменов. Вы сможете искупаться в чистых водах водопада и поужинать у костра в дружной компании.
Ближайшие даты:
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Описание
Помеченные крылом ангелаДалеко-далеко, за тридевять земель и тринадцать рек, спрятался в горной лесной красоте удивительный волшебный водопад! Вода его прозрачная, как роса. Скала его белоснежная, как белые крылья. Свежесть его бодрящая, как Божественная Благодать, а имя этого водопада — Крыло Ангела. Любой, кто искупается в его водах, будет счастлив и здоров. Ведь не зря в народе говорят «помечен Крылом Ангела». Увидеть чудо природы и испытать на себе его свойства можно в нашем туре. Наше увлекательное приключение начнется в Абинском районе, в селе Эриванская. Путь пройдет по лесной тропе среди реликтовых деревьев, мимо древних дольменов, через тринадцать рек. А когда доберемся до самого водопада, вы сможете искупаться в его чистых водах. После этого мы выйдем к уютной поляне с костровищем для приготовления вкусного ужина в дружной компании. Важно знать:• Наденьте, пожалуйста, удобную одежду и обувь для походов по горной местности. Не забудьте головной убор.
- Питание в дороге, трансфер и хорошее настроение мы берем с собой.
- Детей младше 12 лет в поход не берем.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида,
- Чаепитие со вкусными снеками,
- Горячий обед,
- Обратный трансфер до места начала похода,
- Страховка от НС в «Ресо гарантия».
Что не входит в цену
- Одежда, обувь и головные уборы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Мы Вас заберем с Вашего адреса
Завершение: Привезем обратно в отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
Важная информация
- Наденьте, пожалуйста, удобную одежду и обувь для походов по горной местности. Не забудьте головной убор
- Питание в дороге, трансфер и хорошее настроение мы берем с собой
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.