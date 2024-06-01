Помеченные крылом ангела

Питание в дороге, трансфер и хорошее настроение мы берем с собой.

Детей младше 12 лет в поход не берем.

Далеко-далеко, за тридевять земель и тринадцать рек, спрятался в горной лесной красоте удивительный волшебный водопад! Вода его прозрачная, как роса. Скала его белоснежная, как белые крылья. Свежесть его бодрящая, как Божественная Благодать, а имя этого водопада — Крыло Ангела. Любой, кто искупается в его водах, будет счастлив и здоров. Ведь не зря в народе говорят «помечен Крылом Ангела». Увидеть чудо природы и испытать на себе его свойства можно в нашем туре. Наше увлекательное приключение начнется в Абинском районе, в селе Эриванская. Путь пройдет по лесной тропе среди реликтовых деревьев, мимо древних дольменов, через тринадцать рек. А когда доберемся до самого водопада, вы сможете искупаться в его чистых водах. После этого мы выйдем к уютной поляне с костровищем для приготовления вкусного ужина в дружной компании. Важно знать:• Наденьте, пожалуйста, удобную одежду и обувь для походов по горной местности. Не забудьте головной убор.