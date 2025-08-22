Программа тура по дням
Перелет из Сантьяго в Ушуайю. Посадка на судно и выход в море
Рано утром вас ждет чартерный перелет из Сантьяго в столицу аргентинской провинции Огненная Земля – Ушуайю, которая считается воротами на Белый континент и Южный полюс.
Прозванный аргентинским народом «Конец Света», этот город уютно укрылся в горах, окруженных плодородными равнинами.
Здесь Анды погружаются прямо в море, поэтому Ушуайя является одним из самых захватывающих мест на Земле.
Во второй половине дня посадка на борт и выход в море – ваше приключение начинается.
Пролив Дрейка и брифинги по безопасности
Используйте дни, проведенные в проливе Дрейка, чтобы познакомиться с вашим ледоколом и получить новые знания об Антарктике.
Экспедиционный лидер проведет брифинги по безопасности и объяснит все, что вам нужно знать о высадках на зодиаках.
Лекции об истории и дикой природе Антарктики станут для вас возможностью узнать больше об этом волшебном регионе, где каждый круиз — это уникальный опыт.
Пролив Дрейка
Продолжаем знакомство с яхтой и информацией об Антарктике.
Наблюдаем за морскими животными.
С капитанского мостика вы сможете увидеть путешествие глазами капитана, прежде чем присоединиться к гидам-натуралистам на открытых палубах, чтобы наблюдать за альбатросами, капскими буревестниками и другими морскими птицами, которые будут сопровождать нас в проливе Дрейка.
Пересечение Южного полярного круга
Отважимся заглянуть южнее полярного круга. Туда, где солнце никогда не садится.
Киты Минке, горбатые киты и субантарктические пингвины — частые гости в этом густонаселенном районе Антарктики.
Это место является конечной точкой для многих круизов в Антарктиду, дальше которой круизные суда не заходят.
Мы же пойдем южнее и, минуя усеянные белыми льдинами темные воды живописного залива Кристал, станем одними из немногих посетителей Антарктики, пересекших Полярный круг.
Мы обязательно отметим это событие и поднимем в честь него бокал шампанского.
Пролив Гуллет
Невероятные пейзажи узкого канала между островом Аделаида и землей Грэма привлекают всех посетителей, идущих в сторону залива Маргерит.
Он похож на ледяной дворец, его безупречно белые стены отражаются в ледяном зеркале воды Южного океана, усеянном айсбергами и сверкающими глыбами льда.
Этот проход был впервые исследован экспедицией Жан-Батиста Шарко в 1909 году, которая нанесла его на карту.
Именно здесь, в этой волшебной обстановке, были сделаны некоторые из первых подводных снимков Антарктики во время четырехмесячной экспедиции Филиппа Кусто в Антарктиду между 1972 и 1973 годами.
Остров Шарко
Когда в 1910 году с борта судна Pourquoi Pas Жан-Батист Шарко обнаружил этот окруженный морскими льдами остров, он нанес его на карту острова Александр, но не смог удалиться от него менее чем на 40 миль.
Расположенный в зоне, где часто наблюдаются системы низкого давления и регулярная облачность, остров во многом остается загадкой.
Он полностью покрыт льдом и отвесными скалами, за исключением скалистых выступов, простирающихся на дюжину километров на крайнем северо-западе.
Остров Шарко
В последнее время лед в самой узкой части Уилкинс-Саунд трескается, что официально отделяет этот остров от соседнего — острова Александра, расположенного в 50 км.
Очень немногие люди высаживались на этом практически нетронутом острове, воды которого привлекают множество морских птиц, таких как буревестники, антарктические крачки и поморники.
Море Беллингсгаузена
Протянувшееся от запада Антарктического полуострова до моря Амундсена, море Беллинсгаузена было названо в честь русского адмирала и исследователя, которому приписывают первое подтвержденное наблюдение материка Антарктида в 1820 году.
Среди прочего, его воды омывают два крупнейших острова Антарктиды: Остров Александра и Остров Терстон.
Вы будете исследовать это море среди льдин, глыб морского льда и величественных айсбергов.
Прибрежные районы вдоль моря Беллинсгаузена также известны как место обитания колоний императорских пингвинов.
В зависимости от месяца южного лета вам, возможно, посчастливится наблюдать за взрослыми особями, подростками, стремящимися к эмансипации, или недавно обретшими независимость молодыми особями.
День в море
Проведите исключительные моменты на борту Le Commandant Charcot, первого в мире роскошного судна для полярных исследований и первого полярного круизного судна класса PC2, способного направиться в самое сердце льдов, в моря и океаны, которые из-за низких температур становятся недоступными для обычных судов.
Le Commandant Charcot оснащен океанографическим и научным оборудованием, отобранным комитетом экспертов.
Посетите лекции на борту и пообщайтесь с этими специалистами, чтобы узнать больше о полюсах.
Участвуйте в развитии научных исследований вместе с PONANT и узнайте, что еще предстоит открыть нам в этих удивительных местах.
Залив Маргерит
Айсберги, один величественнее другого, разбросаны по глубоким и насыщенным голубым водам залива Маргерит, одного из самых красивых в Антарктике.
Он ограничен на севере гористым островом Аделаида, на юге проливом Георга VI и островом Александра, а на востоке побережьем Фалльер.
Шарко назвал его в честь своей жены во время своей второй экспедиции в Антарктиду.
В заливе обитает множество китообразных, и у вас может быть возможность понаблюдать за морскими леопардами или пингвинами Адели.
Остров Пуркуа Па
Le Commandant Charcot подойдет к побережью острова Пуркуа-Па, названного так в 1930-х годах Джоном Риддоком Римиллом в честь Жана-Батиста Шарко, который открыл его с борта своего корабля Le Pourquoi Pas во время своей второй экспедиции в Антарктиду с 1908 по 1910 год.
Этот гористый остров, расположенный на севере залива Маргерит между Землей Грэма и островом Аделаида, имеет длину 28 км и ширину 14 км.
Он усеян узкими фьордами и заснеженными горами.
Вы отправитесь на берег на лодке-зодиаке со своей экспедиционной командой, и у вас будет возможность понаблюдать за пингвинами Адели, занимающимися своими делами на скалистых берегах острова.
Антарктический полуостров
Антарктический полуостров — это место, где среди пленительных ледников, величественных айсбергов и заснеженных островов большинство посетителей Белого континента воплотят в жизнь свою мечту об Антарктике.
Мы постараемся сойти на берег на острове Петерманн, в заливе Парадайз и в Порт-Локрой.
Антарктический полуостров
На Антарктическом полуострове, самом доступном районе континента, расположено несколько научных баз и некоторые из самых красивых пейзажей дикой природы, таких как чрезвычайно фотогеничный канал Лемера.
Мы постараемся сойти на берег на острове Петерманн, в заливе Парадайз и в Порт-Локрой.
Пролив Дрейка
Мы вновь пересекаем пролив Дрейка, и силуэты Антарктики тают позади, оставляя воспоминания, которые теперь будут с вами навсегда.
Наша команда продолжит показывать презентации, рассказывающие о природе этих мест, по возможности включая слайд-шоу с самыми яркими моментами из нашего путешествия.
Пролив Дрейка
Отдыхаем, участвуем в мероприятиях и презентациях от команды.
Также у вас будет возможность еще раз вспомнить всё, что произошло с вами в эти дни, и пообщаться за чашечкой кофе с приобретенными на судне знакомыми.
Прибытие в Ушуайю и чартер в Сантьяго
Рано утром мы прибываем в порт, на этом наше путешествие закончено.
Трансфер доставит вас в аэропорт, откуда чартерным рейсом вы отправитесь в столицу Чили – Сантьяго.
Проживание
Тур предусматривает проживание на одну ночь в отеле в г. Сантьяго и 14 ночей на ледоколе класса люкс «Le Commandant-Charcot».
Цены динамичны. Уточняйте наличие мест и стоимость на момент бронирования у менеджера.
Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от размещения для круиза 05.12.2025, евро:
|Категория каюты
|Стоимость за человека
|Престиж на 6 палубе
|Нет в наличии
|Престиж на 7 палубе
|24 210
|Престиж на 8 палубе
|24 640
|Люкс Делюкс на 6 палубе
|Нет в наличии
|Люкс Делюкс на 7 палубе
|26 330
|Люкс Делюкс на 8 палубе
|27 180
|Люкс Престиж на 7 палубе
|Нет в наличии
|Люкс Престиж на 8 палубе
|Нет в наличии
|Люкс Гранд Престиж
|36 500
|Люкс Привиледж на 8 палубе
|38 620
|Люкс Дюплекс
|52 390
|Люкс Судовладельца
|76 620
Стоимость указана с учетом скидки 20% раннего бронирования. Изменение стоимости возможно в любой момент без предварительного оповещения. Стоимость указана на 1 пассажира при двухместном размещении.
Стоимость тура на 1 человека, в зависимости от размещения для круиза 02.01.2026, евро:
|Категория каюты
|Стоимость за человека
|Престиж на 6 палубе
|Нет в наличии
|Престиж на 7 палубе
|Нет в наличии
|Престиж на 8 палубе
|25 980
|Люкс Делюкс на 6 палубе
|26 650
|Люкс Делюкс на 7 палубе
|27 780
|Люкс Делюкс на 8 палубе
|Нет в наличии
|Люкс Престиж на 7 палубе
|Нет в наличии
|Люкс Престиж на 8 палубе
|37 450
|Люкс Гранд Престиж
|38 580
|Люкс Привиледж на 8 палубе
|Нет в наличии
|Люкс Дюплекс
|Нет в наличии
|Люкс Судовладельца
|Нет в наличии
Стоимость указана с учетом скидки 15% раннего бронирования. Изменение стоимости возможно в любой момент без предварительного оповещения.
LE COMMANDANT CHARCOT
Это новый и самый роскошный ледокол в мире. Он оснащен гибридным двигателем, сочетающим использование сжиженного природного газа и электрических генераторов, что позволяет минимизировать влияние туристических круизов на природу отдаленных регионов.
Располагая всего 135 каютами, включая 31 люкс с панорамными балконами, Le Commandant-Charcot приглашает вас окунуться в уютную и утонченную атмосферу. Вас ждёт непревзойденная кухня двух ресторанов, релаксация в крытом бассейне, окруженном зимним садом, и расслабление в спа-зоне с сауной.
ЗОНЫ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ
Le Commandant-Charcot располагает большим количеством общих зон, спроектированных и оснащенных так, чтобы удовлетворить все ваши потребности, оберегая при этом личное пространство каждого пассажира.
В зоне ресепшн площадью 177 кв. м. находятся:
- стойка ресепшн/консьерж служба;
- экспедиционное бюро;
- административные службы судна;
- офис продаж во главе с менеджером по туризму;
- бутик, где можно купить одежду, драгоценности, косметические продукты, открытки и аксессуары;
- фото-стойка.
ЛАУНДЖ-ЗОНЫ
- главный лаундж площадью 302 кв. м. включает сигарную комнату площадью 28 кв. м., чайный уголок и бар с живой музыкой в избранные вечера;
- панорамный бар и лаундж площадью 400 кв. м.;
- бар на открытом воздухе.
ЗОНЫ ОТДЫХА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Зона фитнеса и красоты:
- фитнесс-зал: эллиптические тренажеры, беговые дорожки, велосипеды;
- салон красоты и спа: парикмахерская, массажные кабинеты, сауна, снежная комната, маникюрный кабинет.
Плавательная зона:
- крытый бассейн с зимним садом;
- открытый бассейн.
Лекционный зал:
- вместимость 270-276 человек;
- место проведения конференций и живых концертов;
- новейшие аудио- и видео-технологии.
Другие зоны общего пользования:
- библиотека;
- медицинский центр;
- 16 лодок Зодиак.
Варианты проживания
Отель в г. Сантьяго
Тур предусматривает размещение на одну ночь в г. Сантьяго перед круизом.
Престиж на 6-8 палубе
Площадь: 20 кв. м.
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
- Кровать размера «king-size» (180х200) или две односпальные кровати (90х200) и телевизор;
- Ванная комната с душем;
- Панорамное раздвижное эркерное окно;
- Отдельный застекленный балкон площадью 5 кв. м.
Люкс Делюкс на 6-8 палубе
Площадь: 28 кв. м.
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
- Зона отдыха с шезлонгом и двумя креслами;
- Кровать размера «king-size» (180х200) или две односпальные кровати (90х200) и телевизор;
- Ванная комната с душем;
- Панорамное раздвижное эркерное окно;
- Отдельный застекленный балкон площадью 5 кв. м.
Люкс Престиж на 7, 8 палубе
Площадь: 40 кв. м.
Вместимость до 4 пассажиров в каюте.
- Гостиная с диваном, креслом, телевизором и раздвижной дверью;
- Кровать размера «king-size» (180х200) или две односпальные кровати (90х200) и телевизор;
- Две ванные комнаты с душем;
- Два панорамных раздвижных эркерных окна;
- Отдельный балкон площадью 10 кв. м.
Люкс Привиледж на 8 палубе
Площадь: 48 кв. м.
Вместимость до 4 пассажиров в каюте:
- Приоритетная посадка на борт;
- Шампанское и корзина с фруктами по прибытии;
- Услуги батлера;
- Ассортимент сладких или соленых канапе и корзина фруктов каждый день;
- Гостиная с диваном-кроватью, креслом и раздвижной дверью;
- Планшет Samsung, подключенный к Wi-Fi;
- Спальня с кроватью размера «king-size» (180х200) или двумя односпальными кроватями (90х200) и телевизором;
- Ванная комната с душем и бальнео-ванной;
- Две панорамные раздвижные двери и окно;
- Отдельный застекленный балкон площадью 12,5 кв. м;
- Два бинокля Swarovski CL Companion 10 x 30.
Люкс Дюплекс
Площадь: 94 кв. м.
Вместимость до 4 пассажиров в каюте.
- Индивидуальный трансфер до/после круиза;
- Приоритетная посадка на борт;
- Шампанское и корзина с фруктами по прибытии;
- Услуги батлера;
- Ассортимент сладких или соленых канапе и корзина фруктов каждый день;
- Гостиная с креслами, диваном-кроватью, паровым камином и телевизором;
- Столовая со столом на 6 персон;
- Мини-бар с хрустальными бокалами RIEDEL;
- Планшет Samsung, подключенный к Wi-Fi;
- Спальня с кроватью размера «king-size» (180х200) или двумя односпальными кроватями (90х200) и телевизором;
- Ванная комната с душем и бальнео-ванной;
- Пять панорамных окон и панорамная распашная дверь;
- Частная терраса площадью 26 кв. м: открытая гостиная с диваном и креслами, джакузи;
- Два бинокля Swarovski CL Companion 10 x 30.
Люкс Судовладельца
Площадь: 115 кв. м.
Вместимость до 6 пассажиров в каюте.
- Индивидуальный трансфер до/после круиза;
- Приоритетная посадка на борт;
- Шампанское и корзина с фруктами по прибытии;
- Услуги батлера;
- Просторная терраса с джакузи;
- Ассортимент сладких или соленых канапе и корзина фруктов каждый день;
- Спальня с кроватью размера «king-size» (180х200) или двумя односпальными кроватями (90х200) и телевизором;
- Гостиная с креслами, двумя диванами-кроватями, паровым камином и телевизором;
- Письменный стол и книжный шкаф;
- Планшет Samsung, подключенный к Wi-Fi;
- Столовая со столом на 6 персон;
- Мини-бар с хрустальными бокалами RIEDEL;
- Ванная комната с душем и бальнео-ванной;
- 1 час в спа для одного человека в оздоровительном центре;
- Частная терраса площадью 186 кв. м: гидромассажной ванной, 2 диванами и обеденным столом;
- Два панорамных раздвижных эркерных окна;
- Два бинокля Swarvoski CL Companion 10 x 30;
- Телескоп Swarovski Optik ST VISTA.
Люкс Гранд Престиж палуба 6
Площадь: 42 вк. м.
Вместимость до 2 пассажиров в каюте.
- Приоритетная посадка на борт;
- Шампанское и корзина с фруктами по прибытии;
- Услуги батлера;
- Ассортимент сладких или соленых канапе и корзина фруктов каждый день;
- Гостиная с диваном и телевизором;
- Планшет Samsung, подключенный к Wi-Fi;
- Спальня с кроватью размера «king-size» (180х200) или двумя односпальными кроватями (90х200) и телевизором;
- Ванная комната с душем и бальнео-ванной;
- Панорамное раздвижное эркерное окно;
- Отдельный застекленный балкон площадью 5 кв. м;
- Два бинокля Swarovski CL Companion 10 x 30.
Что включено
- Ночь в отеле в Сантьяго до круиза
- Чартерный перелет Сантьяго - Ушуая - Сантьяго
- Трансферы в Ушуае
- Размещение в каюте выбранной категории
- Питание на борту all inclusive (включая ужин в первый день и завтрак в последний)
- Приветственный коктейль с капитаном и прощальный гала-ужин
- Вечерняя развлекательная программа
- Открытый бар
- Услуги опытной экспедиционной команды высадки по программе
- Экспедиционная куртка в подарок
- Аренда резиновых сапог
- Аэропортовые сборы
- Портовые сборы
- Международные перелёты в Сантьяго и обратно
- Чаевые - 12 € в день с человека, оплачиваются до круиза
- Обязательная медицинская страховка
- Личные расходы: прачечная, связь, спа, услуги доктора на борту
- Визовая поддержка (если требуется)
Главный фактор при выборе одежды на борту судна – удобство. Одежда может быть повседневной и неформальной.
Возьмите с собой ветро- и водонепроницаемую верхнюю одежду.
Не берите с собой тесную одежду, которая не оставляет пространства для воздушной прослойки, являющейся отличным изолятором.
Шерсть, шелк и некоторые современные синтетические волокна, например флис (polar fleece), сохраняют тепло лучше, чем хлопок.
Проверьте, все ли вы взяли:
- полярную куртку вам выдадут на борту;
- резиновые сапоги вам выдадут на борту;
- теплое нижнее белье;
- теплые брюки (джинсы подойдут и для ношения на борту и для экскурсий);
- водонепроницаемые брюки для высадок на лодках и наземных прогулок (надевайте их поверх Ваших обычных брюк);
- шерстяной свитер или флисовую кофту;
- варежки и перчатки;
- шерстяную шапку;
- теплые носки;
- удобные влагоустойчивые ботинки с ребристой подошвой;
- кроссовки или ботинки. На борту запрещено ходить в шлепанцах по технике безопасности.
- водонепроницаемый рюкзак для высадок;
- темные очки с ультрафиолетовой защитой;
- защитный крем для кожи лица и губ;
- купальный костюм;
- фотокамера и карты памяти;
- дополнительная пара Ваших оптических очков;
- предписанные врачом медицинские средства с запасом на несколько дополнительных дней;
- пластиковый пакет с молнией или зажимом для фотокамеры;
- несколько футболок для ношения на борту и на высадках;
- бинокль для наблюдения за дикими животными;
- комплект батареек;
- блокнот и ручка.
Идеальная одежда.
В течение дня на борту рекомендуется носить удобную повседневную одежду. Поскольку все судно кондиционировано, может потребоваться джемпер, легкая куртка или шаль. Когда вы находитесь в общественных местах и на палубе, лучше всего носить легкую, удобную обувь.
Неформальный вечер.
Вечером рекомендуется нарядно-повседневная одежда, особенно во время ужина в ресторане, где не разрешается носить шорты и футболки. Для женщин: платье, юбка или брюки, рубашка или блузка, джемпер. Для мужчин: брюки или брюки-чинос, спортивная куртка, рубашка и джемпер.
В стоимость включен чартерный перелёт Сантьяго — Ушуайя — Сантьяго, но авиабилеты в Сантьяго и обратно необходимо приобрести самостоятельно. Вы также можете обратиться за помощью к нам.
В стоимость включен чартерный перелёт Сантьяго — Ушуайя — Сантьяго, поэтому тур начнется и закончится в Сантьяго.
Прибыть в Сантьяго нужно в день начала тура или ранее.
Обратный международный перелёт из Сантьяго мы рекомендуем брать с отправлением после 22:00 или на следующий день, так как бывают задержки вылета чартера из Ушуайи в связи с погодными условиями.
Уровень физической подготовки для экспедиционных круизов не важен.
Любой человек, способный поднять и спуститься по трапу судна, пройдет через любую высадку в дичайших местах без затруднений. Наоборот, желающим получить некоторую нагрузку будут предложены более продолжительные прогулки по пересеченной местности.
Но стоит помнить, что вы окажитесь в труднодоступных местах и ближайшая больница может находиться в тысячах километрах от вас, поэтому, если вы страдаете хроническими заболеваниями, перед путешествием проконсультируйтесь с вашим лечащим врачом.
Мы можем столкнуться с волнениями на море в любой экспедиции. Заранее подберите и возьмите с собой подходящее лекарство от морской болезни: таблетки, лейкопластыри, браслеты от укачивания.
Большинство профилактических лекарств от морской болезни необходимо принимать заранее, пока вы чувствуете себя хорошо.
Если вы склонны к укачиванию, избегайте алкоголь, табак, лишние жидкости и ограниченные пространства.
Несколько советов, которые помогут вам чувствовать себя комфортно во время экспедиционного круиза:
- Не одевайтесь слишком тепло, чтобы избежать потения.
- Надевайте водонепроницаемую одежду из такого материала, который, тем не менее, позволит Вашему телу «дышать» и тем самым воспрепятствует конденсации влаги под одеждой.
- Охлаждению наиболее подвержены ноги и руки. Старайтесь, чтобы они оставались сухими и теплыми. Наилучшим образом для северного климата подходят варежки. Мудрым решением будет взять и варежки, и перчатки, чтобы быть готовым к переменам погоды.
- 90% тепла человек теряет при охлаждении головы! Позаботьтесь, чтобы Ваша голова была в тепле. Наряду с головным убором, закрывающим уши и лоб, привезите с собой шапку или капюшон, который мог бы при необходимости закрыть шею и подбородок.
- Отличная идея — взять шерстяной или синтетический шарф: обеспечивая защиту шеи, он может быть завязан на лице, если Вам придется передвигаться против ветра.
- Надевайте комфортную просторную одежду. Лучше надеть несколько легких вещей, чем одну теплую. Между слоями одежды останется тонкая воздушная прослойка, которая при повышении температуры тела служит великолепным изолятором.
- Шерсть и шелк предпочтительней хлопка, так как они хорошо удерживают теплый воздух. Синтетические материалы, которые снова принимают свою форму после сжатия, тоже хороши. Если вещи намокают или отсыревают, подкладка из полистерола — лучший изолятор, чем гусиный или утиный пух. Также мы рекомендуем флисовую одежду, популярную даже среди путешественников-экстремалов.
Английский язык является основным на подавляющем большинстве экспедиционных круизов.
