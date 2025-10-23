Полет на Южный Полюс. Роскошный кэмп Whichaway
Начало: Г. Кейптаун
30 дек в 10:00
$110 000 за человека
Круиз в Антарктиду на яхте Le Boreal
Начало: Г. Буэнос-Айрес
20 ноя в 10:00
от €13 085 за человека
Познавательное путешествие в Антарктиду. Круиз
Начало: Г. Ушуайя, Аргентина
9 янв в 10:00
от €8400 за человека
Познавательный круиз в Антарктиду на судне Hondius
Начало: Г. Ушуайя, Аргентина
8 янв в 10:00
от €8400 за человека
Круиз в Антарктике с пересечением полярного круга
Начало: Аргентина, Огненная Земля, Антарктида и острова Юж...
20 мар в 10:00
от €8040 за человека
Познавательное путешествие в Антарктиду. Круиз на судне Hondius
Начало: Г. Ушуайя, Аргентина
17 ноя в 10:00
от €8700 за человека
Вся Антарктика в одном путешествии. Экспедиционный круиз
Начало: Аргентина, Огненная Земля, Антарктида и острова Юж...
9 ноя в 10:00
7 янв в 10:00
от $17 495 за человека
Аудиенция у королевских пингвинов. Экспедиционный круиз в Антарктику
Начало: Аргентина, Огненная Земля, Антарктида и острова Юж...
23 окт в 10:00
от $14 295 за человека
Императорские пингвины в море Уэделла. Круиз в Антарктиду
Начало: Чили, Сантьяго
11 ноя в 10:00
от €28 090 за человека
Познавательное путешествие в Антарктиду на судне Hondius
Начало: Г. Ушуайя, Аргентина
10 мар в 10:00
от €8160 за человека
Мир айсбергов и пингвинов. Круиз в Антарктиду
Начало: Аргентина, Огненная Земля, Антарктида и острова Юж...
17 дек в 10:00
7 фев в 10:00
от $10 395 за человека
Антарктическая классика на экспедиционном судне ледового класса «Minerva»
Начало: Г. Буэнос-Айрес
29 дек в 10:00
от $13 175 за человека
Активные приключения в Антарктике
Начало: Аргентина, Огненная Земля, Антарктида и острова Юж...
27 ноя в 10:00
28 дек в 10:00
от €8800 за человека
Одиссея по следам Жана-Батиста Шарко
Начало: Чили, Сантьяго
5 дек в 10:00
2 янв в 10:00
от €24 210 за человека
Новогодний круиз в Антарктиду
Начало: Г. Буэнос-Айрес
21 дек в 10:00
от €23 225 за человека
Море Уэделла и Антарктический полуостров. Круиз на экспедиционном судне Diana
Начало: Г. Буэнос-Айрес
29 дек в 10:00
от $18 180 за человека
