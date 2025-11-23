Магия минералов: выставка и мастер-класс в арт-центре
Поразиться сокровищам Хибин, прикоснуться к сказке светящихся камней и провести душевно время
В сердце Апатитов вы познакомитесь с творчеством местных художников и осознаете масштаб хибинских богатств, осматривая минералы и горные породы.
После мы выключим свет — и начнется чудо, которое в свое время нас ошеломило: редчайшее «световое шоу», явленное самой природой камней! А затем пригласим на мастер-класс и чай с беседами о бесконечно прекрасном Севере.
Мир творчества и удивительных фактов Крайнего Севера
В выставочном зале вы увидите работы местных мастеров, в числе которых представлены и шедевры живописца Олега Юнтунена — поговорим о технике, в которой до сих пор его никто не превзошел. Мы также поделимся интересными историями рождения необычных картин Станислава Никонова на старом дереве — беломорском топляке. А сколько у нас припасено фактов об истории и природе полуострова! Слышали о тропической орхидее на Русском Севере? А о том, как с нашим регионом связаны легендарные духи Шанель № 5? Расскажем!
Сокровищница Хибин
Далее перед вами предстанет коллекция минералов и горных пород. Вы познакомитесь с образцами эвдиалита («лопарская кровь»), тингуаита («таежный камень»), хибинита, которым облицован Ладожский вокзал, виллиомита, корунда рубинового и множеством других безымянных камней. Узнаете о потрясающих месторождениях Хибин и настоящей «золотой жиле» для геологов.
Камни в темноте: другая реальность
После осмотра экспозиции погасим свет, снабдим вас волшебными фонарями и отправим на своеобразный квест. Разглядывая рисунки загорающихся минералов, вы увидите причудливые узоры, напоминающие старинные карты, ручьи магмы и мириады искрящихся разноцветных частичек.
Мастер-класс с художником
Во второй части программы мы пригласим вас сотворить сувенир или даже оберег своими руками. Под руководством профессионального художника вы раскрасите деревянную фигурку ангела по мотивам полярных дня и ночи или изготовите магнитик с изображением северного сияния.
Антуражная нордическая фотосессия
На территории нашего креативного пространства вы также увидите изображение драккара — покорителя морей и корабль-легенду викингов, возле которого сможете сфотографироваться со стилизованной атрибутикой и мысленно перенестись к «истокам туризма» на Кольском полуострове — в 9 век!
Организационные детали
До Апатитов вам нужно добраться самостоятельно: расстояние на машине от Мурманска составляет около 200 км, поездка на электричке/поезде займёт примерно 4 часа, на автобусе — 3,5 часа. Из Кировска можно доехать на рейсовом автобусе или маршрутке до остановки «Наука» за 20-25 минут
Дополнительных расходов не предвидится. Бонусом от нас — чашечка горячего чая или кофе
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость мастер-класса
Тариф
Стоимость
Экскурсия с мастер-классом
1400 ₽
Дети до 7 лет
Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В Академгородке
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лариса — ваша команда гидов в Апатиты
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 452 туристов
Наш творческий центр открыт в Апатитах в мае 2018 года по нашей с мужем (профессиональным художником) инициативе. Получилась креативная площадка с галереей картин, лавкой наших сувениров, мастер-классами и душевными музыкальными читать дальшеуменьшить
вечерами. Наши экскурсии посвящена уникальности нашего любимого Севера — богатствам его природы, минералов и истории. Есть экспозиция необычных картин на беломорском топляке. Ну а особый интерес у гостей вызывает экспозиция загорающихся в темноте камней! Приезжайте — мы будем вам очень рады!
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Евгения
Большое спасибо Ларисе за увлекательный мастер-класс и удивительное знакомство с минералами!
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Н
Наталья
Если коротко - полный восторг! Я сама местная, не из другого города, так что это не из разряда "уехать и увидеть незнакомое". Я прекрасно знаю эту лофт-атмосферу арт-центра, её сувенирную читать дальшеуменьшить
продукцию, её выставки. Но в этот раз я была с детьми, совместное творчество в создании профессионального сувенира (магнитика) под руководством художника позволило отключиться от повседневности. А уж экскурсия по минералам вообще привела детей в восторг! Да и для взрослых был интересный экскурс в историю края, в жизнь конкретных людей. Мы нафотографировались со всеми объектами, с камнями, светящимися под лучом фонарика, в шлемах и со щитами викингов, и даже с собакой хозяев галереи)). Это очень радушные и неравнодушные люди, спасибо им за атмосферу!
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ья
Чудесная экскурсия. Нас было 5 взрослых. Мы как буд-то перенеслись в мир детства - смешивали краски, разукрашивали фигурки, склеивали детали. Магниты у всех получились!))) __ А уж рассматривание минералов в темноте - это точно магия!
Даже изначально скептически настроенные члены нашей группы уходили с экскурсии в великолепном настроении.
Всем рекомендуем, не пожалеете!))))
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Д
Дмитрий
Великолепное место. И экскурсия и мастер класс очень понравились. Очень интересные картины на дереве. И самое главное очень красивые камни, пока сам не увидишь это чудо понять сложно. Очень рекомендую для посещения и взрослым и детям.
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Елизавета
Для взрослого образованного человека реальный интерес представляют 20 минут из 1,5 часов. Раскрашивание магнитика и отрывочные сведения о Хибинах и добываемых камнях - выглядит как дополнительное увеличение времени экскурсии. Если читать дальшеуменьшить
Вы готовы потратить 1400 с человека за 20 мин светящихся камней (что действительно зрелищно и необычно), то можно посетить. К тому же это индивидуальная экскурсия, а к нам пытались присоединить двух чужих детей младшего школьного возраста! В процессе экскурсии ведущая минут на 20 ушла в свой магазинчик и занялась случайно зашедшими покупателями. Ее желание не упустить покупателей можно понять, но нам это было не приятно. В ангаре, где размещена экспозиция ужасный холод. Мы были в начале апреля, страшно представить, что в нем зимой!
Лариса
Ответ организатора:
Елизавета, нам очень жаль, что вы в чём-то оказались разочарованы. Да, сейчас отопление небольшое в помещении в связи с более читать дальшеуменьшить
тёплой погодой, но включили специально для вас обогреватель ещё до вашего прихода, надеясь поддержать тепло. По вопросу присоединения других людей к мастер-классу будем в будущем стараться уточнять с нашими гостями такую возможность. Да, мне пришлось отлучиться на 15-20 минут к покупателям, ограниченным временем и не имеющим возможность подождать окончания экскурсии с вами (у людей был перерыв в проходившей в соседнем здании академии конференции). Но меня практически через пару минут подменил супруг, художник для общался с вами. Ещё раз приношу наши искренние извинения за сложившуюся ситуацию и спасибо вам за честный отзыв. Это поможет нам улучшить нашу работу.
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Оксана
Замечательная домашняя встреча с талантливыми и увлеченными людьми. Камни, конечно, потрясают. Удивительный подбор волшебных минералов. Неторопливая работа с художником Станиславом, красивший и добревший пес Никанор, и интересный рассказ о Хибинах Ларисы. Спасибо!
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