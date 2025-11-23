В сердце Апатитов вы познакомитесь с творчеством местных художников и осознаете масштаб хибинских богатств, осматривая минералы и горные породы. После мы выключим свет — и начнется чудо, которое в свое время нас ошеломило: редчайшее «световое шоу», явленное самой природой камней! А затем пригласим на мастер-класс и чай с беседами о бесконечно прекрасном Севере.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание мастер-класса

Мир творчества и удивительных фактов Крайнего Севера

В выставочном зале вы увидите работы местных мастеров, в числе которых представлены и шедевры живописца Олега Юнтунена — поговорим о технике, в которой до сих пор его никто не превзошел. Мы также поделимся интересными историями рождения необычных картин Станислава Никонова на старом дереве — беломорском топляке. А сколько у нас припасено фактов об истории и природе полуострова! Слышали о тропической орхидее на Русском Севере? А о том, как с нашим регионом связаны легендарные духи Шанель № 5? Расскажем!

Сокровищница Хибин

Далее перед вами предстанет коллекция минералов и горных пород. Вы познакомитесь с образцами эвдиалита («лопарская кровь»), тингуаита («таежный камень»), хибинита, которым облицован Ладожский вокзал, виллиомита, корунда рубинового и множеством других безымянных камней. Узнаете о потрясающих месторождениях Хибин и настоящей «золотой жиле» для геологов.

Камни в темноте: другая реальность

После осмотра экспозиции погасим свет, снабдим вас волшебными фонарями и отправим на своеобразный квест. Разглядывая рисунки загорающихся минералов, вы увидите причудливые узоры, напоминающие старинные карты, ручьи магмы и мириады искрящихся разноцветных частичек.

Мастер-класс с художником

Во второй части программы мы пригласим вас сотворить сувенир или даже оберег своими руками. Под руководством профессионального художника вы раскрасите деревянную фигурку ангела по мотивам полярных дня и ночи или изготовите магнитик с изображением северного сияния.

Антуражная нордическая фотосессия

На территории нашего креативного пространства вы также увидите изображение драккара — покорителя морей и корабль-легенду викингов, возле которого сможете сфотографироваться со стилизованной атрибутикой и мысленно перенестись к «истокам туризма» на Кольском полуострове — в 9 век!

Организационные детали