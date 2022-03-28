Магия минералов: экскурсия и мастер-класс в арт-центре

Поразиться сокровищам Хибин, прикоснуться к сказке светящихся камней и провести душевно время

Индивидуальная
В сердце Апатитов вы познакомитесь с творчеством местных художников и осознаете масштаб хибинских богатств, осматривая минералы и горные породы.

После мы выключим свет — и начнется чудо, которое в свое время нас ошеломило: редчайшее «световое шоу», явленное самой природой камней! А затем пригласим на мастер-класс и чай с беседами о бесконечно прекрасном Севере.
Магия минералов: экскурсия и мастер-класс в арт-центре
Магия минералов: экскурсия и мастер-класс в арт-центре
Магия минералов: экскурсия и мастер-класс в арт-центре
Магия минералов: экскурсия и мастер-класс в арт-центре
Магия минералов: экскурсия и мастер-класс в арт-центре
Магия минералов: экскурсия и мастер-класс в арт-центре
Магия минералов: экскурсия и мастер-класс в арт-центре
Магия минералов: экскурсия и мастер-класс в арт-центре
Магия минералов: экскурсия и мастер-класс в арт-центре
Магия минералов: экскурсия и мастер-класс в арт-центре
Магия минералов: экскурсия и мастер-класс в арт-центре
Магия минералов: экскурсия и мастер-класс в арт-центре
Магия минералов: экскурсия и мастер-класс в арт-центре
Магия минералов: экскурсия и мастер-класс в арт-центре
Магия минералов: экскурсия и мастер-класс в арт-центре
Магия минералов: экскурсия и мастер-класс в арт-центре
Магия минералов: экскурсия и мастер-класс в арт-центре
Магия минералов: экскурсия и мастер-класс в арт-центре
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Мир творчества и удивительных фактов Крайнего Севера

В выставочном зале вы увидите работы местных мастеров, в числе которых представлены и шедевры живописца Олега Юнтунена — поговорим о технике, в которой до сих пор его никто не превзошел. Мы также поделимся интересными историями рождения необычных картин на старом дереве — беломорском топляке. А сколько у нас припасено фактов об истории и природе полуострова! Слышали о тропической орхидее на Русском Севере? А о том, как с нашим регионом связаны легендарные духи Шанель № 5? Расскажем!

Сокровищница Хибин

Далее перед вами предстанет коллекция минералов и горных пород. Вы познакомитесь с образцами эвдиалита («лопарская кровь»), тингуаита («таежный камень»), хибинита, которым облицован Ладожский вокзал, виллиомита, корунда рубинового и множеством других безымянных камней. Узнаете о потрясающих месторождениях Хибин и настоящей «золотой жиле» для геологов.

Камни в темноте: другая реальность

После осмотра экспозиции погасим свет, снабдим вас волшебными фонарями и отправим на своеобразный квест. Разглядывая рисунки загорающихся минералов, вы увидите причудливые узоры, напоминающие старинные карты, ручьи магмы и мириады искрящихся разноцветных частичек.

Мастер-класс с художником

Во второй части программы мы пригласим вас сотворить сувенир или даже оберег своими руками. Под руководством профессионального художника вы раскрасите деревянную фигурку ангела по мотивам полярных дня и ночи или изготовите магнитик с изображением северного сияния.

Антуражная нордическая фотосессия

На территории нашего креативного пространства вы также увидите изображение драккара — покорителя морей и корабль-легенду викингов, возле которого сможете сфотографироваться со стилизованной атрибутикой и мысленно перенестись к «истокам туризма» на Кольском полуострове — в 9 век!

Организационные детали

Дополнительных расходов не предвидится — в стоимость включена и экскурсия, и мастер-класс. Бонусом от нас — чашечка горячего чая или кофе.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в Академгородке
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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