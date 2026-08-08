Найдено 2 экскурсии в Апатиты , цены от 1500 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

1.5 часа 10 отзывов Индивидуальная Магия минералов: выставка и мастер-класс в арт-центре Поразиться сокровищам Хибин, прикоснуться к сказке светящихся камней и провести душевно время Начало: В Академгородке от 1500 ₽ за человека На машине 9 часов 4 отзыва Индивидуальная до 4 чел. Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Апатитов) Прогуляться по эко-тропе, узнать о необычном селе и побывать на сакральной горе саамов Начало: В Кировске или Апатитах от 27 000 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты Самые популярные экскурсии в Апатиты Магия минералов: выставка и мастер-класс в арт-центре; Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Апатитов). В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2: Сколько стоит экскурсия по Апатиты в августе 2026 Сейчас в Апатиты можно забронировать 2 экскурсии от 1500 до 27 000. Туристы уже оставили гидам 14 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5

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