Индивидуальная
Магия минералов: выставка и мастер-класс в арт-центре
Поразиться сокровищам Хибин, прикоснуться к сказке светящихся камней и провести душевно время
Начало: В Академгородке
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
от 1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Белое море, Колвицкие водопады и древнее место силы (из Апатитов)
Прогуляться по эко-тропе, узнать о необычном селе и побывать на сакральной горе саамов
Начало: В Кировске или Апатитах
16 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Апатиты
Самые популярные экскурсии в Апатиты
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Сколько стоит экскурсия по Апатиты в августе 2026
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