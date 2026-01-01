Описание тура
Приглашаем Вас в путешествие по двум прекрасным республикам Северного Кавказа Дагестану и Чечне!
Это величественные горы Кавказа и чарующий Каспий, затерянные аулы призраки и современные красавицы мечети, прекрасные озера и барханы, это гостеприимство людей и вкусная кухня! Это край, овеянный легендами, воспетый поэтами и художниками! Давайте же устроим себе каникулы по-кавказски полные впечатлений, яркие и запоминающиеся!
Программа тура по дням
Встреча в аэропорту/Аргун/Нихалойские водопады
Сбор группы в аэропорту г. Грозный. Рекомендуемое время прилета — до 13:40.
Групповые трансферы:
— аэропорт Грозного
— ж/д вокзал, г. Грозного
— Отель Тийналла
Возможен сбор в Махачкале.
Обед
Отъезд в Аргунское ущелье, где вы полюбуетесь самыми живописными горными пейзажами Чечни. Ворота в Аргунское ущелье — так называют место, где сливаются реки Шаро-Аргун и Чанты-Аргун.
Далее нас ждут Нихалойские водопады. Это место собирает в себе каскад из трех водопадов. Самый высокий из них достигает 33 метров, в то время как самый низкий - всего 2 метра.
После мы отправимся к древним Ушкалойским башням-близнецам, которые находятся рядом с водоемами.
После экскурсии, нас ждет переезд в г. Аргун, где мы познакомимся с первой ультрасовременной мечетью, выполненной в стиле хай-тек. Она названа именем матери главы республики Аймани Кадыровой и известна также как мечеть Сердце матери. Особенно красива мечеть вечером. Резной купол оснащен подсветкой, в темное время суток включаются 50 тысяч светодиодных ламп и 96 прожекторов (их цвет постоянно меняется: то розовый, то зеленый, то синий).
Наполненные впечатлениями мы отправляемся в отель в г. Грозный.
Кезеной-Ам/Хой/Шали
Завтрак в гостинице.
Сегодня нам предстоит подняться по горному серпантину к крупнейшему озеру Северного Кавказа — Кезеной-Ам и восхититься величием чеченской природы.
По дороге будет сделана остановка в селе Харачой, где мы сможем посмотреть на памятник знаменитому Чеченскому Робин Гуду абреку Зелимхану Харачоевскому. Рядом с памятником также расположен родник Девичья Коса.
Кезеной-Ам изумительное высокогорное озеро с кристально чистой водой, расположенное на границе Чечни и Дагестана. Вы услышите связанные с ним легенды, насладитесь волшебным лазурным цветом воды и вдохнете аромат окружающих озеро субальпийских лугов.
Далее нас ждет сытный обед из национальных блюд.
Следующая экскурсия предстоит в древний город Хой, который находится недалеко от озера. Этот город стражников был основан в Ix веке и являлся форпостом восточных рубежей Чечни. Вы увидите образцы зодчества древних вайнахов, развалины жилых и боевых чеченских башен.
После мы отправимся любоваться архитектурой мечети Гордость мусульман. Это самая большая мечеть в Европе. Облицованная белоснежным мрамором с греческого острова Тасос и украшенная яркими витражами, она погрузит вас в атмосферу настоящей восточной сказки.
Возвращение в гостиницу.
Грозный/Аллея славы
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров
Сегодня Грозный это спокойный, комфортный, современный мегаполис с небоскребами и новостройками, но при этом сохранивший свой национальный колорит.
Нам предстоит исследовать самые интересные места столицы. Мы посетим мемориальный комплекс Аллея Славы, где увидим памятные вещи и фотографии первого президента Чечни, историческую технику и картины местных художников.
Перейдя по мосту через реку Сунжа, мы окажемся в современном квартале Грозный Сити и поднимемся на вертолетную площадку бизнес-центра, чтобы посмотреть на город с высоты 115 метров.
В завершение нашей пешеходной экскурсии по Грозному мы побываем в Цветочном парке и посетим православный храм Михаила Архангела, основанный в конце Xix века терскими казаками.
Обед в кафе города из блюд национальной чеченской кухни
Заселение в гостиницу в Махачкале.
Сулакский каньон
Завтрак в гостинице. Выселение.
Сначала мы отправимся любоваться водами Чиркейского водохранилища, самого крупного на всем Северном Кавказе. Этот водоем образован на реке Сулак в результате строительства Чиркейской Гэс.
Далее наш путь лежит в поселок Дубки, именно здесь открывается чудесный вид на Сулакский каньон.
Катание на катере по Чиркейскому водохранилищу за дополнительную плату (от 700 рублей) зарядит нас положительными эмоциями и подарит потрясающие впечатления.
На обед будет подана свежевыловленная зажаренная на углях до хрустящей корочки форель. (Возможна замена главного блюда по запросу).
Побываем в одном из самых интересных мест в Дагестане комплекс пещера Нохъо (за дополнительную плату 500р), где пещеры объединяются навесным мостом, размещенным на возвышенности над рекой Сулак, по обе стороны которого присутствуют смотровые площадки, откуда открываются невообразимые виды.
Заселение в гостиницу в Дербенте.
Гамсутль/Гуниб
Завтрак в отеле.
Сегодня нам предстоит путь в горный Дагестан и знакомство с традициями аварского народа.
Гамсутль — знаменитый заброшенный аул Дагестана, расположенный на высоте почти 1500 метров над уровнем моря. Он полон легенд и небылиц, а среди скопления опустевших домов дагестанского Мачу-Пикчу гуляют лишь ветер, да забредающие сюда отважные туристы. Скалистые горы, рукотворные террасы и традиционная архитектура аула погрузит нас в особую атмосферу уклада жизни горцев.
В Гамсутль мы будем спускаться с вершины села Согратль, старинного поселения в Гунибском районе, в истории оно известно как центр Андалала или Андалальского вольного общества. Согратль раскинулся среди гор хребта Нукатль над долиной реки Цамтичай, во время подъема на вершину откроются виды на знаменитые горы Седло и Маяк.
На обеде мы попробуем национальные блюда аварцев: хинкал, ботишал и абрикосовую кашу.
Далее мы посетим село Гуниб, история которого неразрывно связана с именем Имама Шамиля и окончанием Кавказской войны. Краеведческий музей познакомит нас с историей села и бытом его жителей. Максимального погружения в культуру можно достичь, примерив традиционные костюмы народов Дагестана из коллекции музея.
После насыщенного историей и красотой природы Гунибского района дня, мы возвращаемся в гостиницу.
Дербент/отъезд а Махачкалу
Завтрак в гостинице. Освобождение номеров.
Последний день нашего тура мы проведем в Дербенте — самом южном и самом древнем городе России.
Посещение цитадели Нарын-Кала откроет нам древнюю историю крепости, которая сотни лет защищала город от нашествия кочевников. Сохранившаяся для потомков, она является символом мужества и непобедимости народов Кавказа.
Далее нас ждет прогулка по улицам Старого города и посещение Джума мечети, построенной в 733 году. Мы окунемся в культуру южных народов Дагестана и почувствуем восточный колорит Дербента.
Сувенирный магазин, включенный в программу, позволит Вам приобрести подарки для себя и близких на память о Дагестане. Здесь представлены традиционные ремесла народов, чай и сладости.
Завершаем наше путешествие застольем в этнодоме с блюдами южно-дагестанской кухни: долма, шах-плов, чуду и чаепитие.
Групповой трансфер в аэропорт и на ж/д вокзал Махачкалы по отъезду. Рекомендуемое время вылета после 18:00.
Варианты проживания
1-местный номер
2-x местный номер
3-x местный номер
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе
- Экскурсионное обслуживание по программе
- Проживание по схеме: 2 ночи в Грозном, последующие в Махачкале
- Двухразовое питание: завтраки при отеле и обеды по программе
- Входные билеты в музеи
Что не входит в цену
- Катание на катере по каньону (от 700 рублей)
- Авиа - и ж/д билеты
- Входные билеты в комплекс пещер Нохъо (600 рублей)
- Ужины
- Одноместное размещение
- Сувениры и другие личные покупки
Пожелания к путешественнику
По независящим от нас причинам (плохая погода, рекомендации Мчс, возникновение угрозы жизни и здоровью туристов и пр.) руководитель группы имеет право самостоятельно изменить программу путешествия;
Важно соблюдать форму одежды. Нельзя: шорты (выше колен), короткие юбки, футболки и майки, которые просвечиваются и глубокое декольте.