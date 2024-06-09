Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по Архангельску! Дети узнают, как город отмечал свое 400-летие, исследуют возможность постройки метро и углубятся в историю визитов Петра I. В ходе
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00
Что вас ожидает:
- Дом Гайдара
- Памятник сказочнику Степану Писахову
- Самый северный раздвижной мост в мире
- Незабываемая набережная
- Подвесной мостик оригинальной конструкции и другие интересные объекты
Описание экскурсии
Загадочный Архангельск для детейПриглашаем детей на захватывающее путешествие по загадочному историческому Архангельску! На нашей экскурсии мы вместе узнаем, как город отмечал своё 400-летие, рассмотрим возможность постройки метро здесь, познакомимся с и узнаем, сколько раз великий Пётр I посещал Архангельск. Что ждет юных путешественников:• Вместе с детьми мы воспроизведём несколько исторических событий — строительство Гостиного двора, интервенцию на Севере и открытие первого аэропорта.
- Отвечая на вопросы, ребята узнают, что такое "бакаляо", как тюлень спас город и что связывает Робинзона Крузо и Архангельск.
- А ещё мы подискутируем на разные темы — нужен ли городу трамвай, в какую сторону течёт Северная Двина и где именно производят легендарный архангельский мармелад? Важная информация:• Обратите внимание, экскурсия рассчитана на детей школьного возраста.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дом Гайдара
- Памятник сказочнику Степану Писахову
- Самый северный раздвижной мост в мире
- Незабываемая набережная
- Подвесной мостик оригинальной конструкции и другие интересные объекты
Что включено
- Услуги гида
- Транспорт. На борту всегда есть питьевая вода и сладости для детей.
Что не входит в цену
- Встречи в аэропорту и ж/д вокзале - по договоренности и за дополнительную плату.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Подъеду в пределах города
Завершение: Любое, указанное гостями
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Прошу с пониманием отнестись к тому
- Что программа рассчитана на детей школьного возраста. Малышам до 7-ми лет мою экскурсию слушать рановато
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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