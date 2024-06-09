Архангельск for Kids

Приглашаем молодых исследователей в увлекательное путешествие по страницам истории Архангельска. Познавательно и весело
Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по Архангельску! Дети узнают, как город отмечал свое 400-летие, исследуют возможность постройки метро и углубятся в историю визитов Петра I. В ходе
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экскурсии ребята воспроизведут исторические события, такие как строительство Гостиного двора и открытие первого аэропорта.

Ответы на вопросы раскроют тайны бакаляо, расскажут о том, как тюлень спас город и связь Робинзона Крузо с Архангельском.

Обсуждения на тему необходимости трамвая, направления течения Северной Двины и производства легендарного архангельского мармелада сделают эту экскурсию незабываемой для каждого юного участника

Архангельск for Kids
Архангельск for Kids
Архангельск for Kids
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00

Что вас ожидает:

  • Дом Гайдара
  • Памятник сказочнику Степану Писахову
  • Самый северный раздвижной мост в мире
  • Незабываемая набережная
  • Подвесной мостик оригинальной конструкции и другие интересные объекты

Описание экскурсии

Загадочный Архангельск для детей

Приглашаем детей на захватывающее путешествие по загадочному историческому Архангельску! На нашей экскурсии мы вместе узнаем, как город отмечал своё 400-летие, рассмотрим возможность постройки метро здесь, познакомимся с и узнаем, сколько раз великий Пётр I посещал Архангельск. Что ждет юных путешественников:• Вместе с детьми мы воспроизведём несколько исторических событий — строительство Гостиного двора, интервенцию на Севере и открытие первого аэропорта.
  • Отвечая на вопросы, ребята узнают, что такое "бакаляо", как тюлень спас город и что связывает Робинзона Крузо и Архангельск.
  • А ещё мы подискутируем на разные темы — нужен ли городу трамвай, в какую сторону течёт Северная Двина и где именно производят легендарный архангельский мармелад? Важная информация:• Обратите внимание, экскурсия рассчитана на детей школьного возраста.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дом Гайдара
  • Памятник сказочнику Степану Писахову
  • Самый северный раздвижной мост в мире
  • Незабываемая набережная
  • Подвесной мостик оригинальной конструкции и другие интересные объекты
Что включено
  • Услуги гида
  • Транспорт. На борту всегда есть питьевая вода и сладости для детей.
Что не входит в цену
  • Встречи в аэропорту и ж/д вокзале - по договоренности и за дополнительную плату.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Подъеду в пределах города
Завершение: Любое, указанное гостями
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Прошу с пониманием отнестись к тому
  • Что программа рассчитана на детей школьного возраста. Малышам до 7-ми лет мою экскурсию слушать рановато
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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