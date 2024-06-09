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читать дальше экскурсии ребята воспроизведут исторические события, такие как строительство Гостиного двора и открытие первого аэропорта.



Ответы на вопросы раскроют тайны бакаляо, расскажут о том, как тюлень спас город и связь Робинзона Крузо с Архангельском.



Обсуждения на тему необходимости трамвая, направления течения Северной Двины и производства легендарного архангельского мармелада сделают эту экскурсию незабываемой для каждого юного участника

Вас ждет не просто экскурсия, а настоящее приключение по Архангельску! Дети узнают, как город отмечал свое 400-летие, исследуют возможность постройки метро и углубятся в историю визитов Петра I. В ходе