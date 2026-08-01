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Экскурсии в Архангельске

Найдено 88 экскурсий в Архангельске, цены от 1600 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Северодвинск противоречивый
На машине
4 часа
117 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Северодвинск противоречивый
Проникнуться характером сурового города и вдохновиться его контрастами
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 9500 ₽ за всё до 4 чел.
Архангельск - первая встреча
Пешая
2 часа
111 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Архангельск - первая встреча
Пройти по знаковым местам города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: У гостиницы «Двина»
14 авг в 08:30
17 авг в 08:00
от 3250 ₽ за всё до 4 чел.
Из Архангельска - в Северодвинск (Центр атомного судостроения + остров Ягры + Заостровье)
На машине
6.5 часов
55 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Из Архангельска - в Северодвинск (Центр атомного судостроения + остров Ягры + Заостровье)
Знакомство с северной природой и глубокое погружение в героическую и техническую историю страны
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от 12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
Пешая
1.5 часа
42 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выбор
Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
Откройте для себя чарующий Архангельск через увлекательные истории и легенды. Подходит для любознательных путешественников всех возрастов
Начало: Проспекте Чумбарова-Лучинского
10 авг в 10:30
15 авг в 10:00
от 3950 ₽ за всё до 6 чел.
К Белому морю на остров Ягры
На машине
4.5 часа
502 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
К Белому морю на остров Ягры
Автоприключение на живописное побережье Белого моря через судостроительный город Северодвинск
Начало: В любом месте в центральной части Архангельска по ...
15 авг в 18:00
17 авг в 18:30
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Кухня Севера: гастрономическое погружение
Пешая
2 часа
42 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выбор
Кухня Севера: гастрономическое погружение
Попробовать вкуснейшие блюда и специалитеты в сердце Архангельска и открыть их секреты
Начало: На Новгородском проспекте
10 авг в 13:00
11 авг в 13:00
7000 ₽ за человека
Архангельск - первое окно России в Европу
На машине
2.5 часа
245 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Архангельск - первое окно России в Европу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии русского севера
Начало: В центральной части города
11 авг в 20:30
13 авг в 21:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Северодвинск, остров Ягры и Белое море: поездка из Архангельска
На машине
4 часа
35 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Северодвинск, остров Ягры и Белое море: поездка из Архангельска
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера: прогулка по острову Ягры, свежий морской воздух и захватывающие истории Северодвинска ждут вас
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 18:00
13 авг в 20:00
от 9800 ₽ за всё до 3 чел.
Пешая обзорная экскурсия по центру Архангельска
Пешая
2 часа
33 отзыва
Индивидуальная
до 7 чел.
В тренде
Пешая обзорная экскурсия по центру Архангельска
Увидеть главные места города и услышать его славную историю
Начало: В районе улицы Садовая
Завтра в 15:00
19 авг в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 7 чел.
Тёплое свидание с Архангельском
Пешая
2 часа
116 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Тёплое свидание с Архангельском
Открыть необыкновенную, многогранную, неоднозначную столицу Поморья - и полюбить ее
Начало: У мыса Пур-Наволок
17 авг в 14:30
18 авг в 10:30
от 4300 ₽ за всё до 7 чел.
Архангельские были и небылицы
На машине
2 часа
24 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Архангельские были и небылицы
Увидеть в городе главное, услышать исторические факты, легенды и сказы о Севере
Начало: В центре города
17 авг в 12:00
18 авг в 10:00
от 5800 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-круиз из Архангельска в Соломбалу
На теплоходе
Круизы
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Мини-круиз из Архангельска в Соломбалу
Проследить историю города, путешествуя по Двине и её берегам
Начало: У Речного вокзала
Завтра в 08:30
14 авг в 11:30
от 5000 ₽ за всё до 6 чел.
Архангельск - столица Поморья
На машине
2 часа
53 отзыва
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск - столица Поморья
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Завтра в 10:00
10 авг в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 3 чел.
Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
На машине
3.5 часа
61 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
Взглянуть на город изнутри через рассказы о деталях поморской жизни в недавнем прошлом и сейчас
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 8990 ₽ за всё до 4 чел.
Малые Корелы и Лявля: деревянное зодчество Русского Севера
Пешая
4 часа
14 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Малые Корелы и Лявля: деревянное зодчество Русского Севера
Прикоснуться к самобытному наследию и увидеть самые яркие традиционные образцы архитектуры
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
На машине
5.5 часов
205 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Погрузитесь в атмосферу северных городов, сравните их историю и современность, наслаждаясь видами Белого моря
19 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от 12 900 ₽ за всё до 3 чел.
Соломбала: от поморского коча до ледоколов
На машине
3 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Соломбала: от поморского коча до ледоколов
Путешествие в историю Архангельска, где каждый уголок дышит морской славой. Узнайте, как строились корабли и развивался первый морской порт России
Начало: У Драматического театра
Завтра в 10:30
12 авг в 13:00
от 7000 ₽ за всё до 3 чел.
Архангельск - план В великой страны
Пешая
2.5 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Архангельск - план В великой страны
Узнайте, как Архангельск стал важным портом России. Прогулка по набережной, знакомство с историей и архитектурой города - всё это ждёт вас
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 6 чел.
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
На автобусе
10 часов
109 отзывов
Групповая
до 15 чел.
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Однодневное путешествие к пещерам, водопадам и эко-тропам Пинежского заповедника
Начало: На автовокзале в Архангельске
Расписание: ежедневно в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
6500 ₽ за человека
В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
На машине
4.5 часа
131 отзыв
Индивидуальная
до 7 чел.
В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Архангельска в Северодвинск, где вас ждут атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Начало: По договорённости с туристами
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от 9000 ₽ за всё до 3 чел.
Маршрутами лоцманов - из Архангельска
На теплоходе
5 часов
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Маршрутами лоцманов - из Архангельска
Будем прокладывать путь, как настоящие моряки
Начало: На Красной пристани
Завтра в 09:00
10 авг в 14:00
от 8000 ₽ за всё до 3 чел.
Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
На машине
2.5 часа
153 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
Погрузитесь в историю Архангельска, узнайте о первых судоверфях, купцах и полярниках. Авто-пешеходная экскурсия с историком подарит незабываемые впечатления
Начало: На ул. Набережная Северной Двины
11 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Из Архангельска - в город корабелов Северодвинск
На машине
4 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Архангельска - в город корабелов Северодвинск
Путешествие в Северодвинск раскроет тайны города корабелов. Увидите старинные и современные районы, прогуляетесь по берегу Белого моря
Начало: От удобного вам места в Архангельске
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Архангельск на авто
На машине
2.5 часа
26 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск на авто
Познакомьтесь с историей Архангельска, посетив его знаковые места. Вас ждут старинные храмы, набережная и памятник Петру I. Увлекательное путешествие по городу
Завтра в 18:00
13 авг в 20:00
от 6000 ₽ за всё до 3 чел.
Знакомьтесь, Архангельск
Пешая
3 часа
98 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Архангельск
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ул. Поморская
27 авг в 08:00
30 авг в 08:00
от 5700 ₽ за всё до 6 чел.
Душа двинских островов: на теплоходе - в село Вознесение
На теплоходе
Круизы
4 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Душа двинских островов: на теплоходе - в село Вознесение
Увидеть настоящую жизнь вокруг Архангельска, без декораций и прикрас
Начало: У Речного вокзала
14 авг в 12:30
15 авг в 12:30
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Архангельску
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Архангельску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
На машине
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 8800 ₽ за всё до 3 чел.
Удивительная северная глубинка - Холмогоры
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительная северная глубинка - Холмогоры
Посетите одно из древнейших поселений на Севере, где родился Ломоносов. Узнайте историю и культуру, прогуляйтесь по набережной и осмотрите соборы
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Северодвинск и Белое море
На машине
4.5 часа
195 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Северодвинск и Белое море
Познакомиться с городом, где строят субмарины, погулять среди сосен и вдохновиться морскими видами
Начало: Любое место в центре Архангельска
11 авг в 08:30
18 авг в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Л
Пешая обзорная экскурсия по центру Архангельска
Дата посещения: 30 июл 2026
Прогулялись по набережной Двины с гидом Екатериной. Очень интересно провели время, было много интересного. Мы почувствовали, что экскурсовод любит и знает свой край
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Л
Из Архангельска - в Северодвинск (Центр атомного судостроения + остров Ягры + Заостровье)
Дата посещения: 31 июл 2026
Очень приятно и продуктивно провели время. Гид Алексей интересно рассказывал, отвечал на наши вопросы. Мы получили огромное удовольствие!
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Е
Архангельск - первое окно России в Европу
Дата посещения: 13 июл 2026
пишу 2 ой раз, т. к. не уверена, что отправила отзыв. Сергея выбрала по откликам и ничуть не разочаровалась. Он
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знает про свой Архангельск, наверное, всё! Наша экскурсия была неординарной из-за того, что моя старенькая мама практически не выходила из авто. Но Сергей блестяще провел экскурсию, рассказывая о памятниках старины, скульптурах, зданиях, реках и т. д., а мы только успевали крутить головами вправо- влево. Кроме профессионализма и знания истории Сергей проявил себя, как чуткий человек: свозил нас в два храма, причем эти поездки специально развел по времени, чтобы моя мама не устала двигаться( она очень хотела посетить церкви). И ещё. Когда мы приехали на очередную локацию с энным количеством памятников и не смогли припарковаться, Сергей три раза объезжал это место и только на 4 ый сумел поставить машину и показать нам красоту Архангельска. Он любит свой город ,и это очень чувствуется в его работе. Мы с мамой остались довольны и, благодаря Сергею, не только увидели Архангельск с разных сторон, но и полюбили его. Рекомендуем всем замечательного экскурсовода Сергея. Кстати, он отлично водит Ниссан Х- трэйл, при этом ведя экскурсию.

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С
Из Архангельска - в Северодвинск (Центр атомного судостроения + остров Ягры + Заостровье)
Дата посещения: 6 июл 2026
Выражаем огромную благодарность нашему гиду, сопровождающему и водителю в одном лице Евгению за прекрасное вчерашнее путешествие на Белое море, в
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Северодвинск и на остров Ягры! Все было замечательно, природа, виды, песчаные дюны - просто потрясающие, жаль только, что мы оказались неподготовленными, а так бы обязательно искупались в Белом море! И нам очень понравилось, что Евгений вкладывал в свой рассказ и сердце, и душу - он ведь сам родом из этих мест...
Спасибо вам всем большое за наш великолепный отдых и незабываемые впечатления, Сергей и Светлана, г. Санкт-Петербург, 7 июля 2026 года

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З
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Дата посещения: 30 июн 2026
Это было интересное приключение. Дорога до заповедника конечно долгая, но наверное на то он заповедник, чтобы не быть в двух
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шагах от города. И чай с вкусным пирожком после дороги - это как раз то, что было нужно. Красивые, таинственные места. Воздух, которым хочется дышать и виды от которых захватывает дух. А ещё меня вдохновили гиды, Зоя и Олег, видно, что они любят и работу и эти прекрасные места. Всё было хорошо организовано по приезду и даже было немного свободного времени, чтобы погулять по территории парка. Обед был вовремя, вкусный и сытный (очень вкусный хлеб). Мне экскурсия понравилась.

Это было интересное приключение. Дорога до заповедника конечно долгая, но наверное на то он заповедник, чтобы
Это было интересное приключение. Дорога до заповедника конечно долгая, но наверное на то он заповедник, чтобы
Это было интересное приключение. Дорога до заповедника конечно долгая, но наверное на то он заповедник, чтобы
Это было интересное приключение. Дорога до заповедника конечно долгая, но наверное на то он заповедник, чтобы+1
Это было интересное приключение. Дорога до заповедника конечно долгая, но наверное на то он заповедник, чтобы
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Е
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Дата посещения: 21 июн 2026
Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации. Экскурсовод не перегружает информацией. Все по существу. Рекомендую.
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Н
Северодвинск, остров Ягры и Белое море: поездка из Архангельска
Дата посещения: 16 июн 2026
У нас была экскурсия на берег Белого моря и остров Ягры,Северодвинск-индивидуальная на авто. Все прошло великолепно и позновательно,всем рекомендую гида Дмитрия,огромное спасибо!Добра и процветания.
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И
Из Архангельска - в Северодвинск (Центр атомного судостроения + остров Ягры + Заостровье)
Дата посещения: 13 июн 2026
Гид Сергей нам понравился нравился.
Программу мы выполнили полностью.
Сергей давал нам возможность и получить информацию и свободно осмотреть локации. Мы отдохнули хорошо.
Программа разнообразная. Локации интересные. Мы получили удовольствие.
Благодарим 🌹
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m
К Белому морю на остров Ягры
Дата посещения: 19 мая 2026
Посетили не только Белое море, но и еще три экскурсии по области и городу Архангельску. Сергей, как экскурсовод, не обманул
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наши ожидания. Рассказывал захватывающе интересно, узнали много нового о крае и жителях. Спасибо ему огромное. Побольше бы таких экскурсоводов, не отбывающих "повинность", а любящих свое дело и уважающих людей с которыми его сводит жизнь.
Ольга и Анна.

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А
Архангельск на авто
Дата посещения: 13 мая 2026
ВСЁ ПРОСТО СУПЕР!!! Дмитрий не только КЛАССНЫЙ ГИД, но Отличный водитель. Всё легко и просто, понятно и доступно.
Лично Дмитрию Мы с супругой ставим 100 баллов.
Благодарим !!! Посоветуем друзьям Обязательно .
ВСЁ ПРОСТО СУПЕР!!! Дмитрий не только КЛАССНЫЙ ГИД, но Отличный водитель. Всё легко и просто, понятно и доступно.
ВСЁ ПРОСТО СУПЕР!!! Дмитрий не только КЛАССНЫЙ ГИД, но Отличный водитель. Всё легко и просто, понятно и доступно.
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Всего 3218 отзывов в Архангельске

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Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску

Самые популярные экскурсии в Архангельске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
  1. Северодвинск противоречивый;
  2. Архангельск - первая встреча;
  3. Из Архангельска - в Северодвинск (Центр атомного судостроения + остров Ягры + Заостровье);
  4. Сказочный Архангельск - для детей и взрослых;
  5. К Белому морю на остров Ягры.
Что посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Набережная;
  2. Гостиный Двор;
  3. Остров Ягры;
  4. Набережная Северной Двины;
  5. Холмогоры;
  6. Северная Двина;
  7. Музей изобразительных искусств;
  8. Успенский Собор;
  9. Свято-Никольский храм;
  10. Музей Малые Корелы.
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в августе 2026
Сейчас в Архангельске можно забронировать 88 экскурсий и билетов от 1600 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 3218 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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