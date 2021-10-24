Экскурсии Архангельска

Все экскурсии в Архангельске

Доступно 42 экскурсии 🚌 в Архангельске на 2021 год, 322 ⭐ отзыва, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Речная прогулка по Северной Двине
Индивидуальная экскурсия
4 200
за 1-5 чел.
Речная прогулка по Северной Двине
Приглашаем увидеть наш прекрасный северный город Архангельск с воды, на комфортном катере
Утром, днём и вечером ежедневно
Экскурсия по проспекту Чумбарова-Лучинского в Архангельске
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
3 500
за 1-10 чел.
Экскурсия по проспекту Чумбарова-Лучинского в Архангельске
Ежедневно
К Белому морю на остров Ягры
Индивидуальная экскурсия
5
139
4ч 30м
4 680
за 1-3 чел.
К Белому морю на остров Ягры
Авто-тур на живописное побережье Белого моря через судостроительный город Северодвинск
Всё об Архангельске за 2, 5 часа
Индивидуальная экскурсия
2 800
за 1-3 чел.
Всё об Архангельске за 2, 5 часа
по заявкам
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
4.6
21
10ч
3 300
за 1 чел.
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Однодневное путешествие к пещерам, водопадам и эко-тропам Пинежского заповедника
Знакомьтесь, Архангельск
Индивидуальная экскурсия
3 500
за 1-5 чел.
Знакомьтесь, Архангельск
В семье городов российских Архангельск занимает достойное место
По запросу
Архангельск — первое окно России в Европу
Индивидуальная экскурсия
5
78
2ч 30м
3 250
за 1-3 чел.
Архангельск — первое окно России в Европу
Осознать значимость города в торговой, военной и морской истории России на авто-пешеходной экскурсии
Северодвинск - город корабелов
Индивидуальная экскурсия
5
5
6 000
за 1-5 чел.
Северодвинск - город корабелов
Поморы строили свои уникальные кораблях «кочи» и покоряли просторы арктических морей уже с XIII века
По запросу
Знакомьтесь, Архангельск!
Индивидуальная экскурсия
4.9
8
2 600
за 1-7 чел.
Знакомьтесь, Архангельск!
Погулять по центру города и расшифровать его архитектуру на обзорной экскурсии
Тур одного дня "Сказы о граде Архангельском"
Индивидуальный тур
7 900
за 1-20 чел.
Тур одного дня "Сказы о граде Архангельском"
Этот тур познакомит вас с историей северного купечества в культурных традициях, с Архангельском...
По договоренности
В Северодвинск — к подлодкам и Белому морю!
Индивидуальная экскурсия
4.8
13
4 500
за 1-4 чел.
В Северодвинск — к подлодкам и Белому морю!
Почувствовать пульс моря на острове Ягры и посетить город-центр атомного судостроения
Путешествие к Белому морю: Северодвинск - остров Ягры
Индивидуальная экскурсия
12 300
за 1-47 чел.
Путешествие к Белому морю: Северодвинск - остров Ягры
Путешествие начинается с осмотра поморского села Заостровье, его красивых церквей: Сретенской и...
По договоренности
В Холмогоры — на родину Ломоносова
Индивидуальная экскурсия
4.9
18
7ч 30м
8 000
за 1-7 чел.
В Холмогоры — на родину Ломоносова
Познакомиться с древним центром Поморья, побывать в доме-музее ученого и открыть тайны Святой рощи
Экскурсия на фермерскую слободу: В гости к Козе-Дерезе
Индивидуальная экскурсия
12 200
за 1-35 чел.
Экскурсия на фермерскую слободу: В гости к Козе-Дерезе
Приглашаем вас на фермерскую слободу, по пути к которому, мы посещаем Храм Сретения Господня д
По договоренности
Два дня на Русском Севере
Индивидуальная экскурсия
4.7
3
13ч
5 400
за 1 чел.
Два дня на Русском Севере
Проникнуться духом таежной природы, исследовать Пинежскую пещеру и пройти по экотропе к водопаду
Сити-тур: знакомство с городом ангелов
Индивидуальная экскурсия
6 000
за 1-47 чел.
Сити-тур: знакомство с городом ангелов
Обзорная автобусная экскурсия по городу
По договоренности
Северодвинск и остров Ягры
Индивидуальная экскурсия
4.9
8
4 900
за 1-5 чел.
Северодвинск и остров Ягры
Посетить «город корабелов» и насладиться чудесными пейзажами Белого моря
Охота за Северным сиянием (3 дня / 2 ночи)
Индивидуальный тур
2д 12ч
27 900
за 1 чел.
Охота за Северным сиянием (3 дня / 2 ночи)
Северное сияние - одно из самых захватывающих явлений на Земле
По договоренности
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость!
Индивидуальная экскурсия
5
2
4ч 30м
4 700
за 1-3 чел.
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость!
Посетить первую бастионную крепость страны и раскрыть военную историю Русского Севера
Экскурсия на Солзенский рыбзавод
Индивидуальная экскурсия
10 400
за 1-47 чел.
Экскурсия на Солзенский рыбзавод
На Солзенском рыбзаводе проводится интереснейшая экскурсия по разведению семги и кумжи
По договоренности
Из Архангельска — в музей Малые Корелы
Индивидуальная экскурсия
5
2
3ч 30м
4 000
за 1-7 чел.
Из Архангельска — в музей Малые Корелы
Познакомиться с деревянным зодчеством и народным искусством Русского Севера
Экскурсия в село Холмогоры и Матигоры
Индивидуальная экскурсия
15 200
за 1-47 чел.
Экскурсия в село Холмогоры и Матигоры
Мы предлагаем совершить путешествие на родину великого русского учёного М.В
По договоренности
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
Индивидуальная экскурсия
10 000
за 1-4 чел.
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
Влюбиться в пасторальные холмогорские деревни и посетить одну из самых значимых обителей Севера
Тур одного дня "Сказы о граде Архангельском"
Индивидуальный тур
10 800
за 1-35 чел.
Тур одного дня "Сказы о граде Архангельском"
Поморы издавна заселяли побережье Белого моря
По договоренности

Последние отзывы «Экскурсии Архангельска»

  • Отзыв на: Архангельск — первое окно России в Европу
    Е
    Елена
    24 октября 2021
    5
    Огромное спасибо Сергей за великолепную экскурсию. Маршрут продуман прекрасно, успели посмотреть все основные достопримечательности Архангельска. Сергей прекрасный экскурсовод с хорошей подачей материала и очень внимательный как человек. Однозначно рекомендую!
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Архангельск!
    О
    Ольга
    18 октября 2021
    5
    Несмотря на прохладную погоду экскурсия прошла по полной программе, Владислав отлично рассказывал, разбирается в вопросах архитектуры и истории города на высоком уровне. Будем рекомендовать для школьников, студентов и специалистов
  • Отзыв на: К Белому морю на остров Ягры
    О
    Оксана
    17 октября 2021
    5
    Классная экскурсия))
  • Отзыв на: К Белому морю на остров Ягры
    L
    Liudmila
    10 октября 2021
    5
    Великолепно организованная экскурсия+энциклопедические знания Сергея=масса потрясающих впечатлений! Спасибо!
  • Отзыв на: К Белому морю на остров Ягры
    А
    Алина
    10 октября 2021
    5
    Благодарю Сергея за чудесную экскурсию и понимание (первоначально договаривались о двух совмещённых в один день экскурсиях, но вышла накладочка у нас с сестрой по планам и буквально вечером перед экскурсией уже попросили Сергея один маршрут убрать). Места потрясающей красоты. Маршрут идеальный. Машина удобная, Водитель и гид - самый лучший😊
  • Отзыв на: Два дня на Русском Севере
    Е
    Елена
    10 октября 2021
    5
    Особая благодарность Кириллу и Виктору Ивановичу. Всем спасибо.
  • Отзыв на: Северодвинск и остров Ягры
    А
    Анастасия
    9 октября 2021
    5
    Хочу сказать огромное спасибо моему экскурсоводу Наталье! Экскурсия просто 🔥🔥🔥🔥. Я была в таком восторге, что не передать словами. Экскурсия очень содержательная, удивительно красивая природа и интересные факты о жизни и становлении Северодвинска. Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень приятно когда человек, который ведёт экскурсии любит свое дело и любит край в котором живёт и он делится с другими частичкой этой любви с другими. Я всем советую эту экскурсию.
  • Отзыв на: Архангельск — первое окно России в Европу
    Г
    Галина
    7 октября 2021
    5
    Малая группа от 1 до 3 - очень удачный вариант для гостей города. Помимо общих фактов доступных в инете, получаешь информацию "узкую", порой курьезную (не компрометирующую). Рекомендую
  • Отзыв на: Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
    L
    Liudmila
    7 октября 2021
    5
    Удивление, восторг, переосмысление - это лишь малая часть эмоций, которые я испытала во время этой потрясающей поездки. Пять с огромным количеством плюсов-это единственная заслуженная оценка данной экскурсии. Очень разноплановая и насыщенная поездка с прекрасной подачей материала. К посещению обязательна. Спасибо за эмоции и новые знания!
  • Отзыв на: Знакомьтесь, Архангельск!
    Н
    Николай
    4 октября 2021
    5
    Отличный гид. Отличная экскурсия! Все великолепно! Очень рекомендую. Три часа пролетели незаметно! Спасибо! Огромное
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