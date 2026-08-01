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знает про свой Архангельск, наверное, всё! Наша экскурсия была неординарной из-за того, что моя старенькая мама практически не выходила из авто. Но Сергей блестяще провел экскурсию, рассказывая о памятниках старины, скульптурах, зданиях, реках и т. д., а мы только успевали крутить головами вправо- влево. Кроме профессионализма и знания истории Сергей проявил себя, как чуткий человек: свозил нас в два храма, причем эти поездки специально развел по времени, чтобы моя мама не устала двигаться( она очень хотела посетить церкви). И ещё. Когда мы приехали на очередную локацию с энным количеством памятников и не смогли припарковаться, Сергей три раза объезжал это место и только на 4 ый сумел поставить машину и показать нам красоту Архангельска. Он любит свой город ,и это очень чувствуется в его работе. Мы с мамой остались довольны и, благодаря Сергею, не только увидели Архангельск с разных сторон, но и полюбили его. Рекомендуем всем замечательного экскурсовода Сергея. Кстати, он отлично водит Ниссан Х- трэйл, при этом ведя экскурсию.