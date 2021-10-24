Все экскурсии в Архангельске
Доступно 42 экскурсии 🚌 в Архангельске на 2021 год, 322 ⭐ отзыва, цены от 900₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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По отзывам
Индивидуальная экскурсия
1ч
4 200₽
за 1-5 чел.
Речная прогулка по Северной Двине
Приглашаем увидеть наш прекрасный северный город Архангельск с воды, на комфортном катере
Утром, днём и вечером ежедневно
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
3 500₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
4 680₽
за 1-3 чел.
К Белому морю на остров Ягры
Авто-тур на живописное побережье Белого моря через судостроительный город Северодвинск
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 800₽
за 1-3 чел.
по заявкам
10ч
3 300₽
за 1 чел.
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Однодневное путешествие к пещерам, водопадам и эко-тропам Пинежского заповедника
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-5 чел.
Знакомьтесь, Архангельск
В семье городов российских Архангельск занимает достойное место
По запросу
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
3 250₽
за 1-3 чел.
Архангельск — первое окно России в Европу
Осознать значимость города в торговой, военной и морской истории России на авто-пешеходной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 000₽
за 1-5 чел.
Северодвинск - город корабелов
Поморы строили свои уникальные кораблях «кочи» и покоряли просторы арктических морей уже с XIII века
По запросу
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 600₽
за 1-7 чел.
Знакомьтесь, Архангельск!
Погулять по центру города и расшифровать его архитектуру на обзорной экскурсии
Индивидуальный тур
6ч
7 900₽
за 1-20 чел.
Тур одного дня "Сказы о граде Архангельском"
Этот тур познакомит вас с историей северного купечества в культурных традициях, с Архангельском...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
5ч
4 500₽
за 1-4 чел.
В Северодвинск — к подлодкам и Белому морю!
Почувствовать пульс моря на острове Ягры и посетить город-центр атомного судостроения
Индивидуальная экскурсия
5ч
12 300₽
за 1-47 чел.
Путешествие к Белому морю: Северодвинск - остров Ягры
Путешествие начинается с осмотра поморского села Заостровье, его красивых церквей: Сретенской и...
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
7ч 30м
8 000₽
за 1-7 чел.
В Холмогоры — на родину Ломоносова
Познакомиться с древним центром Поморья, побывать в доме-музее ученого и открыть тайны Святой рощи
Индивидуальная экскурсия
5ч
12 200₽
за 1-35 чел.
Экскурсия на фермерскую слободу: В гости к Козе-Дерезе
Приглашаем вас на фермерскую слободу, по пути к которому, мы посещаем Храм Сретения Господня д
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
13ч
5 400₽
за 1 чел.
Два дня на Русском Севере
Проникнуться духом таежной природы, исследовать Пинежскую пещеру и пройти по экотропе к водопаду
Индивидуальная экскурсия
2ч
6 000₽
за 1-47 чел.
Сити-тур: знакомство с городом ангелов
Обзорная автобусная экскурсия по городу
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч
4 900₽
за 1-5 чел.
Северодвинск и остров Ягры
Посетить «город корабелов» и насладиться чудесными пейзажами Белого моря
Индивидуальный тур
2д 12ч
27 900₽
за 1 чел.
Охота за Северным сиянием (3 дня / 2 ночи)
Северное сияние - одно из самых захватывающих явлений на Земле
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
4 700₽
за 1-3 чел.
Из Архангельска — в Новодвинскую крепость!
Посетить первую бастионную крепость страны и раскрыть военную историю Русского Севера
Индивидуальная экскурсия
4ч
10 400₽
за 1-47 чел.
Экскурсия на Солзенский рыбзавод
На Солзенском рыбзаводе проводится интереснейшая экскурсия по разведению семги и кумжи
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч 30м
4 000₽
за 1-7 чел.
Из Архангельска — в музей Малые Корелы
Познакомиться с деревянным зодчеством и народным искусством Русского Севера
Индивидуальная экскурсия
8ч
15 200₽
за 1-47 чел.
Экскурсия в село Холмогоры и Матигоры
Мы предлагаем совершить путешествие на родину великого русского учёного М.В
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
7ч
10 000₽
за 1-4 чел.
Из Архангельска в Антониево-Сийский монастырь
Влюбиться в пасторальные холмогорские деревни и посетить одну из самых значимых обителей Севера
Индивидуальный тур
6ч
10 800₽
за 1-35 чел.
Тур одного дня "Сказы о граде Архангельском"
Поморы издавна заселяли побережье Белого моря
По договоренности
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Последние отзывы «Экскурсии Архангельска»
- ЕЕлена24 октября 2021Огромное спасибо Сергей за великолепную экскурсию. Маршрут продуман прекрасно, успели посмотреть все основные достопримечательности Архангельска. Сергей прекрасный экскурсовод с хорошей подачей материала и очень внимательный как человек. Однозначно рекомендую!
- Отзыв на: Знакомьтесь, Архангельск!ООльга18 октября 2021Несмотря на прохладную погоду экскурсия прошла по полной программе, Владислав отлично рассказывал, разбирается в вопросах архитектуры и истории города на высоком уровне. Будем рекомендовать для школьников, студентов и специалистов
- ООксана17 октября 2021Классная экскурсия))
- LLiudmila10 октября 2021Великолепно организованная экскурсия+энциклопедические знания Сергея=масса потрясающих впечатлений! Спасибо!
- ААлина10 октября 2021Благодарю Сергея за чудесную экскурсию и понимание (первоначально договаривались о двух совмещённых в один день экскурсиях, но вышла накладочка у нас с сестрой по планам и буквально вечером перед экскурсией уже попросили Сергея один маршрут убрать). Места потрясающей красоты. Маршрут идеальный. Машина удобная, Водитель и гид - самый лучший😊
- Отзыв на: Два дня на Русском СевереЕЕлена10 октября 2021Особая благодарность Кириллу и Виктору Ивановичу. Всем спасибо.
- Отзыв на: Северодвинск и остров ЯгрыААнастасия9 октября 2021Хочу сказать огромное спасибо моему экскурсоводу Наталье! Экскурсия просто 🔥🔥🔥🔥. Я была в таком восторге, что не передать словами. Экскурсия очень содержательная, удивительно красивая природа и интересные факты о жизни и становлении Северодвинска. Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень приятно когда человек, который ведёт экскурсии любит свое дело и любит край в котором живёт и он делится с другими частичкой этой любви с другими. Я всем советую эту экскурсию.
- ГГалина7 октября 2021Малая группа от 1 до 3 - очень удачный вариант для гостей города. Помимо общих фактов доступных в инете, получаешь информацию "узкую", порой курьезную (не компрометирующую). Рекомендую
- LLiudmila7 октября 2021Удивление, восторг, переосмысление - это лишь малая часть эмоций, которые я испытала во время этой потрясающей поездки. Пять с огромным количеством плюсов-это единственная заслуженная оценка данной экскурсии. Очень разноплановая и насыщенная поездка с прекрасной подачей материала. К посещению обязательна. Спасибо за эмоции и новые знания!
- Отзыв на: Знакомьтесь, Архангельск!ННиколай4 октября 2021Отличный гид. Отличная экскурсия! Все великолепно! Очень рекомендую. Три часа пролетели незаметно! Спасибо! Огромное