Индивидуальная
до 4 чел.
Северодвинск противоречивый
Проникнуться характером сурового города и вдохновиться его контрастами
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 9500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Архангельск - первая встреча
Пройти по знаковым местам города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Начало: У гостиницы «Двина»
14 авг в 08:30
17 авг в 08:00
от 3250 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выборИз Архангельска - в Северодвинск (Центр атомного судостроения + остров Ягры + Заостровье)
Знакомство с северной природой и глубокое погружение в героическую и техническую историю страны
19 авг в 08:00
20 авг в 08:00
от 12 700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Лучший выборСказочный Архангельск - для детей и взрослых
Откройте для себя чарующий Архангельск через увлекательные истории и легенды. Подходит для любознательных путешественников всех возрастов
Начало: Проспекте Чумбарова-Лучинского
10 авг в 10:30
15 авг в 10:00
от 3950 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
К Белому морю на остров Ягры
Автоприключение на живописное побережье Белого моря через судостроительный город Северодвинск
Начало: В любом месте в центральной части Архангельска по ...
15 авг в 18:00
17 авг в 18:30
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Лучший выборКухня Севера: гастрономическое погружение
Попробовать вкуснейшие блюда и специалитеты в сердце Архангельска и открыть их секреты
Начало: На Новгородском проспекте
10 авг в 13:00
11 авг в 13:00
7000 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Архангельск - первое окно России в Европу
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии русского севера
Начало: В центральной части города
11 авг в 20:30
13 авг в 21:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Северодвинск, остров Ягры и Белое море: поездка из Архангельска
Погрузитесь в атмосферу Русского Севера: прогулка по острову Ягры, свежий морской воздух и захватывающие истории Северодвинска ждут вас
Начало: У места вашего проживания
Завтра в 18:00
13 авг в 20:00
от 9800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
В трендеПешая обзорная экскурсия по центру Архангельска
Увидеть главные места города и услышать его славную историю
Начало: В районе улицы Садовая
Завтра в 15:00
19 авг в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Тёплое свидание с Архангельском
Открыть необыкновенную, многогранную, неоднозначную столицу Поморья - и полюбить ее
Начало: У мыса Пур-Наволок
17 авг в 14:30
18 авг в 10:30
от 4300 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Архангельские были и небылицы
Увидеть в городе главное, услышать исторические факты, легенды и сказы о Севере
Начало: В центре города
17 авг в 12:00
18 авг в 10:00
от 5800 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Мини-круиз из Архангельска в Соломбалу
Проследить историю города, путешествуя по Двине и её берегам
Начало: У Речного вокзала
Завтра в 08:30
14 авг в 11:30
от 5000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск - столица Поморья
Погрузитесь в атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю. Откройте город с новых ракурсов
Начало: В удобном вам месте в центре города
Завтра в 10:00
10 авг в 11:00
от 6000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Авторская прогулка «Архангельск 80-х»
Взглянуть на город изнутри через рассказы о деталях поморской жизни в недавнем прошлом и сейчас
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 8990 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Малые Корелы и Лявля: деревянное зодчество Русского Севера
Прикоснуться к самобытному наследию и увидеть самые яркие традиционные образцы архитектуры
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 14 000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск, Северодвинск и Белое море за 1 день
Погрузитесь в атмосферу северных городов, сравните их историю и современность, наслаждаясь видами Белого моря
19 авг в 09:00
21 авг в 09:00
от 12 900 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Соломбала: от поморского коча до ледоколов
Путешествие в историю Архангельска, где каждый уголок дышит морской славой. Узнайте, как строились корабли и развивался первый морской порт России
Начало: У Драматического театра
Завтра в 10:30
12 авг в 13:00
от 7000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Архангельск - план В великой страны
Узнайте, как Архангельск стал важным портом России. Прогулка по набережной, знакомство с историей и архитектурой города - всё это ждёт вас
Начало: На площади Ленина
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 6 чел.
Групповая
до 15 чел.
Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север
Однодневное путешествие к пещерам, водопадам и эко-тропам Пинежского заповедника
Начало: На автовокзале в Архангельске
Расписание: ежедневно в 08:00
10 авг в 08:00
11 авг в 08:00
6500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 7 чел.
В Северодвинск - к подлодкам и Белому морю
Приглашаем вас на уникальное путешествие из Архангельска в Северодвинск, где вас ждут атомные подлодки, Белое море и древние монастыри
Начало: По договорённости с туристами
24 авг в 08:00
25 авг в 08:00
от 9000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Маршрутами лоцманов - из Архангельска
Будем прокладывать путь, как настоящие моряки
Начало: На Красной пристани
Завтра в 09:00
10 авг в 14:00
от 8000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Архангельск - столица Русского Севера: экскурсия с историком
Погрузитесь в историю Архангельска, узнайте о первых судоверфях, купцах и полярниках. Авто-пешеходная экскурсия с историком подарит незабываемые впечатления
Начало: На ул. Набережная Северной Двины
11 авг в 08:00
18 авг в 08:00
от 8000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Архангельска - в город корабелов Северодвинск
Путешествие в Северодвинск раскроет тайны города корабелов. Увидите старинные и современные районы, прогуляетесь по берегу Белого моря
Начало: От удобного вам места в Архангельске
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 13 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Архангельск на авто
Познакомьтесь с историей Архангельска, посетив его знаковые места. Вас ждут старинные храмы, набережная и памятник Петру I. Увлекательное путешествие по городу
Завтра в 18:00
13 авг в 20:00
от 6000 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Знакомьтесь, Архангельск
Погрузитесь в уникальную атмосферу Архангельска, где каждый уголок рассказывает свою историю
Начало: На ул. Поморская
27 авг в 08:00
30 авг в 08:00
от 5700 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Душа двинских островов: на теплоходе - в село Вознесение
Увидеть настоящую жизнь вокруг Архангельска, без декораций и прикрас
Начало: У Речного вокзала
14 авг в 12:30
15 авг в 12:30
от 6000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Архангельску
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Обзорная экскурсия: знакомство с городом ангелов
Объехать ключевые достопримечательности Архангельска и погрузиться в его историю
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 8800 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Удивительная северная глубинка - Холмогоры
Посетите одно из древнейших поселений на Севере, где родился Ломоносов. Узнайте историю и культуру, прогуляйтесь по набережной и осмотрите соборы
Завтра в 10:00
10 авг в 10:00
от 22 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Северодвинск и Белое море
Познакомиться с городом, где строят субмарины, погулять среди сосен и вдохновиться морскими видами
Начало: Любое место в центре Архангельска
11 авг в 08:30
18 авг в 08:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Л
Дата посещения: 30 июл 2026
Прогулялись по набережной Двины с гидом Екатериной. Очень интересно провели время, было много интересного. Мы почувствовали, что экскурсовод любит и знает свой край
Вам был полезен этот отзыв?
Л
Дата посещения: 31 июл 2026
Очень приятно и продуктивно провели время. Гид Алексей интересно рассказывал, отвечал на наши вопросы. Мы получили огромное удовольствие!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Дата посещения: 13 июл 2026
пишу 2 ой раз, т. к. не уверена, что отправила отзыв. Сергея выбрала по откликам и ничуть не разочаровалась. Он
Вам был полезен этот отзыв?
С
Дата посещения: 6 июл 2026
Выражаем огромную благодарность нашему гиду, сопровождающему и водителю в одном лице Евгению за прекрасное вчерашнее путешествие на Белое море, в
Вам был полезен этот отзыв?
З
Дата посещения: 30 июн 2026
Это было интересное приключение. Дорога до заповедника конечно долгая, но наверное на то он заповедник, чтобы не быть в двух
+1
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Дата посещения: 21 июн 2026
Экскурсия очень понравилась. Много интересной информации. Экскурсовод не перегружает информацией. Все по существу. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Дата посещения: 16 июн 2026
У нас была экскурсия на берег Белого моря и остров Ягры,Северодвинск-индивидуальная на авто. Все прошло великолепно и позновательно,всем рекомендую гида Дмитрия,огромное спасибо!Добра и процветания.
Вам был полезен этот отзыв?
И
Дата посещения: 13 июн 2026
Гид Сергей нам понравился нравился.
Программу мы выполнили полностью.
Сергей давал нам возможность и получить информацию и свободно осмотреть локации. Мы отдохнули хорошо.
Программа разнообразная. Локации интересные. Мы получили удовольствие.
Благодарим 🌹
Программу мы выполнили полностью.
Сергей давал нам возможность и получить информацию и свободно осмотреть локации. Мы отдохнули хорошо.
Программа разнообразная. Локации интересные. Мы получили удовольствие.
Благодарим 🌹
Вам был полезен этот отзыв?
m
Дата посещения: 19 мая 2026
Посетили не только Белое море, но и еще три экскурсии по области и городу Архангельску. Сергей, как экскурсовод, не обманул
Вам был полезен этот отзыв?
А
Дата посещения: 13 мая 2026
ВСЁ ПРОСТО СУПЕР!!! Дмитрий не только КЛАССНЫЙ ГИД, но Отличный водитель. Всё легко и просто, понятно и доступно.
Лично Дмитрию Мы с супругой ставим 100 баллов.
Благодарим !!! Посоветуем друзьям Обязательно .
Лично Дмитрию Мы с супругой ставим 100 баллов.
Благодарим !!! Посоветуем друзьям Обязательно .
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 3218 отзывов в Архангельске
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Архангельску
Самые популярные экскурсии в Архангельске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 30:
Что посмотреть в Архангельске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
Сколько стоит экскурсия по Архангельску в августе 2026
Сейчас в Архангельске можно забронировать 88 экскурсий и билетов от 1600 до 25 000. Туристы уже оставили гидам 3218 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Ищете идеальное путешествие по Архангельску? У нас есть всё: от зимних прогулок до летних авторских экскурсий. Вас ждут популярные и интересные места, доступные цены на 2026 год и удобная покупка билетов. Заказывайте экскурсии недорого и наслаждайтесь яркими впечатлениями от Архангельска!