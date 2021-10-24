Отзыв на: Архангельск — первое окно России в Европу Е Елена 5 Огромное спасибо Сергей за великолепную экскурсию. Маршрут продуман прекрасно, успели посмотреть все основные достопримечательности Архангельска. Сергей прекрасный экскурсовод с хорошей подачей материала и очень внимательный как человек. Однозначно рекомендую!

Отзыв на: Знакомьтесь, Архангельск! О Ольга 5 Несмотря на прохладную погоду экскурсия прошла по полной программе, Владислав отлично рассказывал, разбирается в вопросах архитектуры и истории города на высоком уровне. Будем рекомендовать для школьников, студентов и специалистов

Отзыв на: К Белому морю на остров Ягры О Оксана 5 Классная экскурсия))

Отзыв на: К Белому морю на остров Ягры L Liudmila 5 Великолепно организованная экскурсия+энциклопедические знания Сергея=масса потрясающих впечатлений! Спасибо!

Отзыв на: К Белому морю на остров Ягры А Алина 5 Благодарю Сергея за чудесную экскурсию и понимание (первоначально договаривались о двух совмещённых в один день экскурсиях, но вышла накладочка у нас с сестрой по планам и буквально вечером перед экскурсией уже попросили Сергея один маршрут убрать). Места потрясающей красоты. Маршрут идеальный. Машина удобная, Водитель и гид - самый лучший😊

Отзыв на: Два дня на Русском Севере Е Елена 5 Особая благодарность Кириллу и Виктору Ивановичу. Всем спасибо.

Отзыв на: Северодвинск и остров Ягры А Анастасия 5 Хочу сказать огромное спасибо моему экскурсоводу Наталье! Экскурсия просто 🔥🔥🔥🔥. Я была в таком восторге, что не передать словами. Экскурсия очень содержательная, удивительно красивая природа и интересные факты о жизни и становлении Северодвинска. Экскурсия прошла на одном дыхании. Очень приятно когда человек, который ведёт экскурсии любит свое дело и любит край в котором живёт и он делится с другими частичкой этой любви с другими. Я всем советую эту экскурсию.

Отзыв на: Архангельск — первое окно России в Европу Г Галина 5 Малая группа от 1 до 3 - очень удачный вариант для гостей города. Помимо общих фактов доступных в инете, получаешь информацию "узкую", порой курьезную (не компрометирующую). Рекомендую

Отзыв на: Из Архангельска на Пинежье: открыть Русский Север L Liudmila 5 Удивление, восторг, переосмысление - это лишь малая часть эмоций, которые я испытала во время этой потрясающей поездки. Пять с огромным количеством плюсов-это единственная заслуженная оценка данной экскурсии. Очень разноплановая и насыщенная поездка с прекрасной подачей материала. К посещению обязательна. Спасибо за эмоции и новые знания!