Архангельск

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Ольга У Ольги была сложная задача, с одной стороны экскурсия заявлена как первая встреча с Архангельском, с другой стороны мы очень хорошо подготовились и многое про город знали. Но Ольга очень интересно, как ленточку в косу, вплела новые сведения в нашу общую картину. Дала направления дальнейшего изучения русского Севера. Спасибо большое! Ирина Ответ организатора: Ольга, спасибо за отзыв и спасибо за глубокий интерес к истории Архангельска. Таких подготовленных путешественников, как Вы, изучивших информацию о нашем городе, нечасто встретишь. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Надежда читать дальше уменьшить об истории возникновения и развития Архангельска и об интересных людях,связанных с этим городом. Но узнав, что я приехала на один день, Ольга скорректировала маршрут для того, чтобы показать мне пешеходный Архангельский "Арбат" - очень приятную улочку с деревянными домиками, жанровыми скульптурами, интересными памятниками и магазинаии сувениров🙏💕 Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Мне проводила экскурсию гид Ольга - очень приятный человек и хороший рассказчик. Большая часть экскурсии проходила по набережной Северной Двины, где мы говорили +2 Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Анастасия Были на обзорной экскурсии по городу с гидом Ольгой. Безумно понравилась и сама экскурсовод и маршрут проведения. С первых минут Ольга заинтересовала нас рассказом, в течении экскурсии помогала делать фотографии, а также рекомендовала места, которые можно и нужно посетить для дальнейшего знакомства с прекрасным городом. Благодарим Ольгу и весь коллектив за их работу и вклад в культурную деятельность! Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

Т Татьяна Прекрасная Ольга была нашим гидом по вечернему Архангельску. Все проходило в спокойном ритме, комфортно, интресно. Рекомендую) Вам был полезен этот отзыв? Да Нет

с сергей Отличная подача материала. Гибкий подход с учётом интересов. Вам был полезен этот отзыв? Да Нет