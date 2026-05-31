Архангельск

Приглашаем погулять по старинным улицам Архангельска и набережной Двины! Вы погрузитесь в богатое прошлое города и увидите его главные достопримечательности: Кафедральный собор, Гостиный двор, разводной мост, Красную пристань и другие. Мы расскажем о местных тюленях, моржах и кудесниках. А также о крутых зигзагах в судьбе столицы Поморья.
Описание экскурсии
За 2 часа неспешной прогулки в приятной компании вы:
- Увидите самый северный разводной мост в мире
- Раскроете, как на берегу реки появился памятник адмиралу военно-морского флота
- Полюбуетесь символом любви и верности
- Расшифруете архитектуру старинных храмов: Свято-Никольского и Успения Пресвятой Богородицы
В завершение мы поделимся с вами практическими советами: где вкусно поесть, что ещё посетить и чем заняться после экскурсии.
Маршрут
Свято-Никольский храм — Кафедральный собор Архистратига Михаила — панорама ж/д моста — Красная пристань — Гостиный двор — храм Успения Пресвятой Богородицы — памятник Петру и Февронии — памятник Адмиралу Кузнецову
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Пешеходная экскурсия проводится при температуре воздуха не ниже −15
- В зимние месяцы длительность экскурсии — 1 час 40 минут
- Возможен вариант пешеходно-автомобильной экскурсии до 2 человек, стоимость — 5000 ₽
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У гостиницы «Двина»
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 8 часов 50 минут
Провели экскурсии для 948 туристов
Здравствуйте! Мы команда гидов в Архангельске. Обожаем свой город и увлекаемся его историей. Стараемся не просто показать знаковые места, но и познакомить путешественников с интересными судьбами наших земляков, местными традициями и обычаями.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 111 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
У Ольги была сложная задача, с одной стороны экскурсия заявлена как первая встреча с Архангельском, с другой стороны мы очень хорошо подготовились и многое про город знали. Но Ольга очень интересно, как ленточку в косу, вплела новые сведения в нашу общую картину. Дала направления дальнейшего изучения русского Севера. Спасибо большое!
Ирина
Ответ организатора:
Ольга, спасибо за отзыв и спасибо за глубокий интерес к истории Архангельска. Таких подготовленных путешественников, как Вы, изучивших информацию о нашем городе, нечасто встретишь.
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Хорошая экскурсия для первого знакомства с городом. Мне проводила экскурсию гид Ольга - очень приятный человек и хороший рассказчик. Большая часть экскурсии проходила по набережной Северной Двины, где мы говорили
+2
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Были на обзорной экскурсии по городу с гидом Ольгой. Безумно понравилась и сама экскурсовод и маршрут проведения. С первых минут Ольга заинтересовала нас рассказом, в течении экскурсии помогала делать фотографии, а также рекомендовала места, которые можно и нужно посетить для дальнейшего знакомства с прекрасным городом. Благодарим Ольгу и весь коллектив за их работу и вклад в культурную деятельность!
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Т
Прекрасная Ольга была нашим гидом по вечернему Архангельску. Все проходило в спокойном ритме, комфортно, интресно. Рекомендую)
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с
Отличная подача материала. Гибкий подход с учётом интересов.
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А
Ольга - замечательный экскурсовод!
Время пролетело совершенно незаметно. Наше знакомство с Архангельском произошло в непринуждённой беседе. И спасибо за совет съездить в Малые Карелы!
Время пролетело совершенно незаметно. Наше знакомство с Архангельском произошло в непринуждённой беседе. И спасибо за совет съездить в Малые Карелы!
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