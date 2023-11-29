Архангельск - первая встреча

Индивидуальная экскурсия в Архангельске

Пройти по знаковым местам города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом

Приглашаем погулять по старинным улицам Архангельска и набережной Двины! Вы погрузитесь в богатое прошлое города и увидите его главные достопримечательности: Кафедральный собор, Гостиный двор, разводной мост, Красную пристань и другие. Мы расскажем о местных тюленях, моржах и кудесниках. А также о крутых зигзагах в судьбе столицы Поморья.
Архангельск - первая встреча
Архангельск - первая встреча
Архангельск - первая встреча
Архангельск - первая встреча
Архангельск - первая встреча
Архангельск - первая встреча
Архангельск - первая встреча
Архангельск - первая встреча
Архангельск - первая встреча

Описание

Что вас ожидает

За 2 часа неспешной прогулки в приятной компании вы:

  • Увидите самый северный разводной мост в мире
  • Раскроете, как на берегу реки появился памятник адмиралу военно-морского флота
  • Полюбуетесь символом любви и верности
  • Расшифруете архитектуру старинных храмов: Свято-Никольского и Успения Пресвятой Богородицы
  • Попробуете знаменитые архангельские козули с горячим чаем на северных травах

В завершение мы поделимся с вами практическими советами: где вкусно поесть, что ещё посетить и чем заняться после экскурсии.

Маршрут

Свято-Никольский Храм — Кафедральный собор Архистратига Михаила — панорама ж/д моста — Красная пристань — Гостиный двор — храм Успения Пресвятой Богородицы — памятник Петру и Февронии — памятник Адмиралу Кузнецову

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Архангельские козули с горячим чаем включены в стоимость

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
у гостиницы Двина
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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