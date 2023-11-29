Архангельск

Пройти по знаковым местам города и прикоснуться к их истории с профессиональным гидом
Приглашаем погулять по старинным улицам Архангельска и набережной Двины! Вы погрузитесь в богатое прошлое города и увидите его главные достопримечательности: Кафедральный собор, Гостиный двор, разводной мост, Красную пристань и другие. Мы расскажем о местных тюленях, моржах и кудесниках. А также о крутых зигзагах в судьбе столицы Поморья.
Описание
Что вас ожидает
За 2 часа неспешной прогулки в приятной компании вы:
- Увидите самый северный разводной мост в мире
- Раскроете, как на берегу реки появился памятник адмиралу военно-морского флота
- Полюбуетесь символом любви и верности
- Расшифруете архитектуру старинных храмов: Свято-Никольского и Успения Пресвятой Богородицы
- Попробуете знаменитые архангельские козули с горячим чаем на северных травах
В завершение мы поделимся с вами практическими советами: где вкусно поесть, что ещё посетить и чем заняться после экскурсии.
Маршрут
Свято-Никольский Храм — Кафедральный собор Архистратига Михаила — панорама ж/д моста — Красная пристань — Гостиный двор — храм Успения Пресвятой Богородицы — памятник Петру и Февронии — памятник Адмиралу Кузнецову
Организационные детали
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Архангельские козули с горячим чаем включены в стоимость
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у гостиницы Двина
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — ваша команда гидов в Архангельске
Здравствуйте! Мы команда гидов в Архангельске. Обожаем свой город и увлекаемся его историей. Стараемся не просто показать знаковые места, но и познакомить путешественников с интересными судьбами наших земляков, местными традициями и обычаями.
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