Приглашаем вас и ваших близких на незабываемую прогулку по Архангельску, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю.Начиная от пешеходного проспекта Чумбарова-Лучинского и заканчивая стелой «Мыс Пур-Наволок», вы погрузитесь в мир

легенд и рассказов, которые оживают перед вашими глазами. Эта экскурсия станет отличным способом познакомиться с историей и культурой Архангельска, а также провести время с семьей, наслаждаясь красотой и атмосферой города. Подготовьтесь к приключению, которое оставит яркие воспоминания и новые знания о северной столице

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Архангельска - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает, предлагая множество мероприятий на свежем воздухе. Май и сентябрь также подходят для экскурсий, но стоит быть готовым к возможным дождям и прохладным вечерам. В остальные месяцы погода может быть слишком суровой для комфортных прогулок, однако, если вы готовы к холодам, то и зимой можно насладиться уникальной атмосферой северного города.

Сейчас август — это идеальное время.