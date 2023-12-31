Мы начнем экскурсию на самой красивой улице Архангельска — пешеходном проспекте Чумбарова-Лучинского, у памятника сказочника Степана Писахова. Я расскажу, кто такие сказители и чем они занимались. Вы узнаете, чем промышлял город несколько веков назад, увидите храмы и торговые ряды, поглядите на старинное здание Гостиного двора и на удивительную высотку. А также рассмотрите такие памятники, как стела «Мыс Пур-Наволок», обелиск Севера, памятник Петра I, знак лоцманской службы и другие.
Маршрут построен таким образом, что в конце прогулки мы вновь вернёмся туда, откуда начинали свою историю. За небольшой промежуток времени вы узнаете главное об Архангельском городе, послушаете интересные истории и попробуете разглядеть необычное.