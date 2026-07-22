Приглашаем вас и ваших близких на незабываемую прогулку по Архангельску, где каждый уголок рассказывает свою уникальную историю.
Начиная от пешеходного проспекта Чумбарова-Лучинского и заканчивая стелой «Мыс Пур-Наволок», вы погрузитесь в мир
Начиная от пешеходного проспекта Чумбарова-Лучинского и заканчивая стелой «Мыс Пур-Наволок», вы погрузитесь в мир
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Уникальная возможность узнать историю Архангельска через сказки
- 🗺️ Прогулка по самым красивым и значимым местам города
- 📸 Возможность сделать уникальные фотографии
- 👨👩👧👦 Подходит для всей семьи, включая детей от шести лет
- 🕰️ Узнаете о торговой истории и морских традициях города
- 🏛️ Посетите исторические памятники и здания
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Архангельска - это летние месяцы: июнь, июль и август. В это время погода наиболее комфортная для прогулок, а город оживает, предлагая множество мероприятий на свежем воздухе. Май и сентябрь также подходят для экскурсий, но стоит быть готовым к возможным дождям и прохладным вечерам. В остальные месяцы погода может быть слишком суровой для комфортных прогулок, однако, если вы готовы к холодам, то и зимой можно насладиться уникальной атмосферой северного города.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Памятник Степана Писахова
- Храмы
- Торговые ряды
- Здание Гостиного двора
- Стела «Мыс Пур-Наволок»
- Обелиск Севера
- Памятник Петра I
- Знак лоцманской службы
Описание экскурсии
Мы начнем экскурсию на самой красивой улице Архангельска — пешеходном проспекте Чумбарова-Лучинского, у памятника сказочника Степана Писахова. Я расскажу, кто такие сказители и чем они занимались. Вы узнаете, чем промышлял город несколько веков назад, увидите храмы и торговые ряды, поглядите на старинное здание Гостиного двора и на удивительную высотку. А также рассмотрите такие памятники, как стела «Мыс Пур-Наволок», обелиск Севера, памятник Петра I, знак лоцманской службы и другие.
Маршрут построен таким образом, что в конце прогулки мы вновь вернёмся туда, откуда начинали свою историю. За небольшой промежуток времени вы узнаете главное об Архангельском городе, послушаете интересные истории и попробуете разглядеть необычное.
Организационные детали
- Убедитесь, что вы одеты по погоде для комфортной прогулки
- Не забывайте хорошее настроение и фотоаппарат для запечатления самых интересных мест
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Проспекте Чумбарова-Лучинского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Софья — ваш гид в Архангельске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за
Провела экскурсии для 458 туристов
Всем привет, меня зовут Софья! Турист с детства, историк по образованию, экскурсовод по профессии — это все про меня. Море увлечений и интересов помогают узнавать мне новое о родном крае. Я расскажу вам об Архангельске, его старинных районах и достопримечательностях. Я не просто люблю свой родной город — я готова поделиться своими эмоциями с вами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Нам очень понравился обзорная экскурсия с гидом Софьей. Информация структурирована, доступна для запоминания, много полезных рекомендаций по самостоятельному знакомству с городом. Маршрут очень комфортный, основные достопримечательности в центре смогли осмотреть
+2
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А
Были семьей (родители и ребенок 7 лет) на данной экскурсии. Несмотря на мороз -25, нам понравилось! Мороз помог лучше понять условия русского севера и почувствовать близость к Арктике:) очень впечатлило!
Экскурсовод
Экскурсовод
+1
Софья
Ответ организатора:
Анастасия, спасибо за тёплые слова!
Была рада познакомить Вас со своим родным городом)
Буду рада вновь видеть в Архангельске!
Была рада познакомить Вас со своим родным городом)
Буду рада вновь видеть в Архангельске!
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Экскурсия прекрасная. Спасибо огромное Софье за интересную и очень увлекательную историю создания города.
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Н
Дата посещения: 6 ноя 2025
Софья замечательный экскурсовод!!! Все интересно, сказочно и познавательно!!! Успехов дальнейших и замечательных туристов!!!
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А
Очень понравилась экскурсия, София интересно рассказывала, сумела заинтересовать семилетку, которая не очень любит экскурсии. Экскурсия прошла на одном дыхании, много интересного узнали и получили удовольствие от увлекательного рассказа. Софии успехов в таком замечательном деле, видно что человек любит свой город и так много о нем знает и может интересно это все рассказать и показать.
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Была очень увлекательная экскурсия. Было интересно и взрослым и ребенку (8 лет). Софья знаток своего дела, рекомендуем
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