Сказочный Архангельск - для детей и взрослых

Познакомиться с историей города в ёмкой, доступной и увлекательной форме

Приглашаю путешественников от шести лет на прогулку в прошлое поморской столицы.

Надеюсь, вы любите сказки? В нашем крае, да о нашем городе их предостаточно — вот и свою программу я построила так, чтобы рассказать об Архангельске по-сказочному: просто и с захватывающими сюжетами.

Мы поговорим о его необычной торговой истории, морских волках сурового северного края и других ярких сторонах архангельского бытия.
Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
Сказочный Архангельск - для детей и взрослых
Ближайшие даты:
8
янв
9
янв
11
янв
12
янв
13
янв
14
янв
15
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Мы начнем экскурсию на самой красивой улице Архангельска — пешеходном проспекте Чумбарова-Лучинского, у памятника сказочника Степана Писахова. Я расскажу, кто такие сказители и чем они занимались. Вы узнаете, чем промышлял город несколько веков назад, увидите храмы и торговые ряды, поглядите на старинное здание Гостиного двора и на удивительную высотку. А также рассмотрите такие памятники, как стела «Мыс Пур-Наволок», обелиск Севера, памятник Петра I, знак лоцманской службы и другие.

Маршрут построен таким образом, что в конце прогулки мы вновь вернёмся туда, откуда начинали свою историю. За небольшой промежуток времени вы узнаете главное об Архангельском городе, послушаете интересные истории и попробуете разглядеть необычное.

Организационные детали

  • Убедитесь, что вы одеты по погоде, и это не будет отвлекать нас от прогулки
  • Не забывайте хорошее настроение и фотоаппарат для запечатления самых интересных мест

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
проспекте Чумбарова-Лучинского
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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