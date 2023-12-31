Приглашаю путешественников от шести лет на прогулку в прошлое поморской столицы. Надеюсь, вы любите сказки? В нашем крае, да о нашем городе их предостаточно — вот и свою программу я построила так, чтобы рассказать об Архангельске по-сказочному: просто и с захватывающими сюжетами. Мы поговорим о его необычной торговой истории, морских волках сурового северного края и других ярких сторонах архангельского бытия.

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Описание

Что вас ожидает

Мы начнем экскурсию на самой красивой улице Архангельска — пешеходном проспекте Чумбарова-Лучинского, у памятника сказочника Степана Писахова. Я расскажу, кто такие сказители и чем они занимались. Вы узнаете, чем промышлял город несколько веков назад, увидите храмы и торговые ряды, поглядите на старинное здание Гостиного двора и на удивительную высотку. А также рассмотрите такие памятники, как стела «Мыс Пур-Наволок», обелиск Севера, памятник Петра I, знак лоцманской службы и другие.

Маршрут построен таким образом, что в конце прогулки мы вновь вернёмся туда, откуда начинали свою историю. За небольшой промежуток времени вы узнаете главное об Архангельском городе, послушаете интересные истории и попробуете разглядеть необычное.

Организационные детали