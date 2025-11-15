Мои заказы

Каменная летопись Турочака

Приглашаю вас в удивительное путешествие в другой Алтай. Вы увидите Камень Любви, Скала Иконостас с барельефом В. И. Ленина. Мы поднимемся на г. Салоп или обзорную площадку, посмотрим петроглифы Турочакской писаницы и устроим пикник-барбекю в Атмосферном месте.
Описание экскурсии

Оцените красоту Турочака

Приглашаем вас на незабываемую прогулку по живописным окрестностям Турочака! Это место не только удивляет своей природной красотой, но и предлагает множество замечательных возможностей для активного отдыха.

Что вас ждет

  • Приятная прогулка по живописным местам;
  • Пикник в уникальной атмосфере;
  • Возможность сделать великолепные фотографии на обзорной площадке;
  • В стоимость включены питание и услуги опытного гида.

Старт экскурсии

Наше приключение начнется из Артыбаша, откуда мы отправимся исследовать удивительную природу Турочака. Не упустите шанс насладиться прекрасными пейзажами и создать незабываемые воспоминания.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Услуги транспорта
  • Гид
  • Питание
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ул. Телецкая, д. 6
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
