Приглашаю вас в удивительное путешествие в другой Алтай. Вы увидите Камень Любви, Скала Иконостас с барельефом В. И. Ленина. Мы поднимемся на г. Салоп или обзорную площадку, посмотрим петроглифы Турочакской писаницы и устроим пикник-барбекю в Атмосферном месте.

Описание экскурсии

Оцените красоту Турочака

Приглашаем вас на незабываемую прогулку по живописным окрестностям Турочака! Это место не только удивляет своей природной красотой, но и предлагает множество замечательных возможностей для активного отдыха.

Что вас ждет

Приятная прогулка по живописным местам;

Пикник в уникальной атмосфере;

Возможность сделать великолепные фотографии на обзорной площадке;

В стоимость включены питание и услуги опытного гида.

Старт экскурсии

Наше приключение начнется из Артыбаша, откуда мы отправимся исследовать удивительную природу Турочака. Не упустите шанс насладиться прекрасными пейзажами и создать незабываемые воспоминания.