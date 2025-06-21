Н Наталья

Незабываемое впечатление от экскурсии, от природных красот Алтая. Гид Елена очень профессиональный специалист, влюблённый в свой край. Узнали много интересного о природе, истории и легендах Алтая. Кроме этого Елена очень внимательно относится к туристам. Большое спасибо!