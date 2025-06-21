Мини-группа
до 1 чел.
Путешествие к Каменным Грибам по Телецкому озеру
Начало: С. Артыбаш, ул. Телецкая, 19
Расписание: по договоренности
5 июл в 00:00
6 июл в 08:00
9500 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Каменная летопись Турочака
Начало: Ул. Телецкая, д. 6
Сегодня в 21:00
Завтра в 09:00
6000 ₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья21 июня 2025Незабываемое впечатление от экскурсии, от природных красот Алтая. Гид Елена очень профессиональный специалист, влюблённый в свой край. Узнали много интересного о природе, истории и легендах Алтая. Кроме этого Елена очень внимательно относится к туристам. Большое спасибо!
- ЕЕлена30 августа 2024Долину, каменные грибы, дороги
Ответы на вопросы от путешественников по Артыбашу
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Сколько стоит экскурсия по Артыбашу в июле 2025
Сейчас в Артыбаше можно забронировать 2 экскурсии от 6000 до 9500. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.63 из 5
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