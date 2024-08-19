Мои заказы

Путешествие к Ушканьим островам

Уникальная возможность увидеть нерп на Ушканьих островах, мраморные пляжи и байкальских чаек. Групповая экскурсия на автобусе и катере по Байкалу
Экскурсия на Байкал включает автобусную прогулку и путешествие на катере к Ушканьим островам.

Архипелаг в Забайкальском национальном парке известен нерпами, которых можно увидеть на расстоянии вытянутой руки.

Уникальные мраморные пляжи с разноцветной галькой и места гнездования байкальских чаек делают это место особенным. Муравейники, сосновый лес и лиственницы создают неповторимую атмосферу. Экскурсия также включает посещение термальных ванн в бухте Змеиной
5
10 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🐾 Увидеть нерп в естественной среде
  • 🏝️ Посетить мраморные пляжи
  • 🌲 Исследовать нетронутый лес
  • 🦅 Наблюдать за байкальскими чайками
  • 🚤 Путешествие на катере по Байкалу
  • 🛁 Посещение термальных ванн

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшие месяцы для посещения Ушканьих островов - июнь, июль и август. В это время года Байкал наиболее доступен для водных прогулок, а природа расцветает во всей красе, создавая идеальные условия для наблюдения за нерпами и другими обитателями.
Сейчас июль — это идеальное время.
Путешествие к Ушканьим островам
Путешествие к Ушканьим островам
Путешествие к Ушканьим островам
Ближайшие даты:
19
июл20
июл21
июл22
июл23
июл25
июл26
июл
Время начала: 07:00, 10:00

Что можно увидеть

  • Ушканьи острова
  • Байкальская метеостанция
  • Мраморные пляжи
  • Бухта Змеиная

Описание экскурсии

Архипелаг Ушканьих островов

Архипелаг расположился на территории Забайкальского национального парка. На Большом Ушканьем острове находится егерский кордон и действующая Байкальская метеостанция. На трех соседних островах — Малом, Долгом и Круглом — можно встретить царицу нерпу. Аборигены давно называют нерпу «ушканами», что переводится как «зайцы», благодаря их удивительной ловкости и быстроте.

Уникальная природа и обитатели

Здесь у нас есть возможность наблюдать за водоплавающими обитателями на расстоянии вытянутой руки. Ещё одной особенностью Ушканьих островов являются муравейники. Их количество не имеет равных в России: на один гектар приходится 18-20 муравейников. Нетронутый лес из высоких сосен и лиственниц стал домом для этих маленьких созданий.

Невозможно остаться равнодушным, рассматривая мраморные пляжи островов с разноцветной окатанной галькой. Байкальские чайки предпочитают гнездиться именно здесь. Если повезёт, можно заметить разноцветные яйца чаек, но лучше не приближаться — заботливые родители всегда на страже!

Программа путешествия

Выезд:

  • 07:00 - Улан-Удэ
  • 09:20 - с. Гремячинск
  • 09:40 - с. Турка
  • 10:00 - с. Горячинск
  • 11:00 - с. Максимиха
  • 11:30 - пгт. Усть-Баргузин

Программа:

  1. 10:00 - Отправление с. Горячинск на комфортабельном автобусе.
  2. 12:00-14:00 - Кордон Забайкальского национального парка. Вперед к приключениям!
  3. Продолжаем путешествие на автобусе, где нас ждут озера Бормашовые, Баргузинский залив, Арангатуйский перешеек с его уникальным растительным миром и полуостров Святой нос, где можно увидеть следы медведя.
  4. 14:00-15:00 - Прибытие в местность Монахово. На скоростном катере до с. Катунь. Обед на лоне природы в большом рыбацком доме с традиционными рыбными блюдами.
  5. 15:00-16:30 - С ветерком до островов Ушканьих. Небольшая остановка на о. Голом — птичий базар. Красивые кадры, покормим чаек. Увидите острова «Бакланий», «Белый камень» и «Байкальский камешек».
  6. 16:30-17:30 - Смотрим нерп, муравейники и безумно красивые мраморные пляжи!
  7. 17:30-18:30 - Переход в бухту Змеиную, сероводородные термальные ванны.
  8. 18:30-19:30 - Купание.
  9. 19:30-20:00 - Возвращение в Монахово.
  10. 20:00-20:30 - Смотровая площадка на местность Монахово.
  11. 20:30-23:00 - Обратный путь.

Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и возможность увидеть удивительную природу Байкала. Присоединяйтесь к нам в этом захватывающем приключении!

С 1 мая по 30 сентября. Бронирование на 2024 год закрыто. Возможно отправление с г. Улан-Удэ, с. Горячинск, с. Гремячинск, с. Максимиха, с. Турка

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Кордон Забайкальского национального парка
  • Озера Бормашовые
  • Баргузинский залив
  • Арангатуйский перешеек со своим уникальным растительным миром
  • Полуостров Святой нос
  • Чивыркуйский залив
  • Ушканьи острова
  • Бухта Змеиная
Что включено
  • Трансфер из Улан-Удэ, с. Турка, с. Гремячинска, с. Горячинска, с. Максимихи
  • Питание: обед
  • Услуги гида
  • Рекреационные сборы национального парка
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Улан-Удэ
Когда и сколько длится?
Когда: С 1 мая по 30 сентября. Бронирование на 2024 год закрыто. Возможно отправление с г. Улан-Удэ, с. Горячинск, с. Гремячинск, с. Максимиха, с. Турка
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Важная информация
  • Что нужно взять с собой: теплые вещи, удобную обувь, головные уборы, купальники, полотенца, тапочки, купальные принадлежности, крем от загара, солнечные очки, питьевую воду, денежные средства, перекус
  • Если Вам понадобиться, то у нас на корабле есть пледы и таблетки от укачивания
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
10
4
3
2
1
М
19 авг 2024
Прогулка на корабле на закате — это волшебно. Очень красиво! Спасибо капитану и организаторам, мне понравилась поездка, хоть я и боюсь воды, а тем более глубины. Но я очень рада, что решилась. На катере бы не поехала, а вот на большом корабле не страшно
В
18 авг 2024
Это было круто! Волны такие большие, все как я хотела! по тихому Байкалу я уже ходила на корабле, а по волнам еще нет. Прикольно)) есть свой шарм
В
17 авг 2024
Я никогда не была на настоящем корабле! На Байкале холодно, но очень красиво:) Спасибо, когда-нибудь решусь и на более длительную экскурсию.
Р
15 авг 2024
Спасибо за прогулку, все остались довольны. Хороший вариант разнообразить отдых для большой компании.
А
12 авг 2024
Спасибо, отлично прокатились! Жене тоже понравилось.
Р
10 авг 2024
Спасибо, все классно. После выхода в море было прохладно, нам очень пригодились ваши пледы.
Т
7 авг 2024
Несмотря на туман, нам все понраилось — вся семья в восторге. Дети довольные, а это самое главное!
Н
5 авг 2024
Все отлично! Я в тумане не видела берега и боялась, что мы заблудимся. А нет) капитан вернул нас строго по расписанию. Спасибо за прогулку
О
2 авг 2024
Всегда мечтала побывать на Байкале — мечта сбылась. После прибытия в с. Горячинск, сначала записались на прогулку на корабле по Байкалу, все понравилось, потом понеслась))) Экскурсии на о. Ольхон, Ушканьи острова и Чивыркуйский залив. Нам все очень понравилось. Были 5 дней, отдых получился насыщенным. Спасибо организаторам за ваш труд!
А
1 авг 2024
Прогулка на корабле понравилась. Я такой Байкал еще не видел, так красиво на глубине, ярко синяя прозрачная вода с зеленым отливом, это что-то невероятное. Люблю Байкал, что тут скажешь:)))
У нас ещё много экскурсий на Байкале. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии на Байкале