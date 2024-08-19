Лучшие месяцы для посещения Ушканьих островов - июнь, июль и август. В это время года Байкал наиболее доступен для водных прогулок, а природа расцветает во всей красе, создавая идеальные условия для наблюдения за нерпами и другими обитателями.

Экскурсия на Байкал включает автобусную прогулку и путешествие на катере к Ушканьим островам. Архипелаг в Забайкальском национальном парке известен нерпами, которых можно увидеть на расстоянии вытянутой руки. Уникальные мраморные пляжи с разноцветной галькой и места гнездования байкальских чаек делают это место особенным. Муравейники, сосновый лес и лиственницы создают неповторимую атмосферу. Экскурсия также включает посещение термальных ванн в бухте Змеиной

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Описание экскурсии

Архипелаг Ушканьих островов

Архипелаг расположился на территории Забайкальского национального парка. На Большом Ушканьем острове находится егерский кордон и действующая Байкальская метеостанция. На трех соседних островах — Малом, Долгом и Круглом — можно встретить царицу нерпу. Аборигены давно называют нерпу «ушканами», что переводится как «зайцы», благодаря их удивительной ловкости и быстроте.

Уникальная природа и обитатели

Здесь у нас есть возможность наблюдать за водоплавающими обитателями на расстоянии вытянутой руки. Ещё одной особенностью Ушканьих островов являются муравейники. Их количество не имеет равных в России: на один гектар приходится 18-20 муравейников. Нетронутый лес из высоких сосен и лиственниц стал домом для этих маленьких созданий.

Невозможно остаться равнодушным, рассматривая мраморные пляжи островов с разноцветной окатанной галькой. Байкальские чайки предпочитают гнездиться именно здесь. Если повезёт, можно заметить разноцветные яйца чаек, но лучше не приближаться — заботливые родители всегда на страже!

Программа путешествия

Выезд:

07:00 - Улан-Удэ

09:20 - с. Гремячинск

09:40 - с. Турка

10:00 - с. Горячинск

11:00 - с. Максимиха

11:30 - пгт. Усть-Баргузин

Программа:

10:00 - Отправление с. Горячинск на комфортабельном автобусе. 12:00-14:00 - Кордон Забайкальского национального парка. Вперед к приключениям! Продолжаем путешествие на автобусе, где нас ждут озера Бормашовые, Баргузинский залив, Арангатуйский перешеек с его уникальным растительным миром и полуостров Святой нос, где можно увидеть следы медведя. 14:00-15:00 - Прибытие в местность Монахово. На скоростном катере до с. Катунь. Обед на лоне природы в большом рыбацком доме с традиционными рыбными блюдами. 15:00-16:30 - С ветерком до островов Ушканьих. Небольшая остановка на о. Голом — птичий базар. Красивые кадры, покормим чаек. Увидите острова «Бакланий», «Белый камень» и «Байкальский камешек». 16:30-17:30 - Смотрим нерп, муравейники и безумно красивые мраморные пляжи! 17:30-18:30 - Переход в бухту Змеиную, сероводородные термальные ванны. 18:30-19:30 - Купание. 19:30-20:00 - Возвращение в Монахово. 20:00-20:30 - Смотровая площадка на местность Монахово. 20:30-23:00 - Обратный путь.

Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и возможность увидеть удивительную природу Байкала. Присоединяйтесь к нам в этом захватывающем приключении!