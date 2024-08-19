Архипелаг в Забайкальском национальном парке известен нерпами, которых можно увидеть на расстоянии вытянутой руки.
Уникальные мраморные пляжи с разноцветной галькой и места гнездования байкальских чаек делают это место особенным. Муравейники, сосновый лес и лиственницы создают неповторимую атмосферу. Экскурсия также включает посещение термальных ванн в бухте Змеиной
6 причин купить эту экскурсию
- 🐾 Увидеть нерп в естественной среде
- 🏝️ Посетить мраморные пляжи
- 🌲 Исследовать нетронутый лес
- 🦅 Наблюдать за байкальскими чайками
- 🚤 Путешествие на катере по Байкалу
- 🛁 Посещение термальных ванн
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Ушканьи острова
- Байкальская метеостанция
- Мраморные пляжи
- Бухта Змеиная
Описание экскурсии
Архипелаг Ушканьих островов
Архипелаг расположился на территории Забайкальского национального парка. На Большом Ушканьем острове находится егерский кордон и действующая Байкальская метеостанция. На трех соседних островах — Малом, Долгом и Круглом — можно встретить царицу нерпу. Аборигены давно называют нерпу «ушканами», что переводится как «зайцы», благодаря их удивительной ловкости и быстроте.
Уникальная природа и обитатели
Здесь у нас есть возможность наблюдать за водоплавающими обитателями на расстоянии вытянутой руки. Ещё одной особенностью Ушканьих островов являются муравейники. Их количество не имеет равных в России: на один гектар приходится 18-20 муравейников. Нетронутый лес из высоких сосен и лиственниц стал домом для этих маленьких созданий.
Невозможно остаться равнодушным, рассматривая мраморные пляжи островов с разноцветной окатанной галькой. Байкальские чайки предпочитают гнездиться именно здесь. Если повезёт, можно заметить разноцветные яйца чаек, но лучше не приближаться — заботливые родители всегда на страже!
Программа путешествия
Выезд:
- 07:00 - Улан-Удэ
- 09:20 - с. Гремячинск
- 09:40 - с. Турка
- 10:00 - с. Горячинск
- 11:00 - с. Максимиха
- 11:30 - пгт. Усть-Баргузин
Программа:
- 10:00 - Отправление с. Горячинск на комфортабельном автобусе.
- 12:00-14:00 - Кордон Забайкальского национального парка. Вперед к приключениям!
- Продолжаем путешествие на автобусе, где нас ждут озера Бормашовые, Баргузинский залив, Арангатуйский перешеек с его уникальным растительным миром и полуостров Святой нос, где можно увидеть следы медведя.
- 14:00-15:00 - Прибытие в местность Монахово. На скоростном катере до с. Катунь. Обед на лоне природы в большом рыбацком доме с традиционными рыбными блюдами.
- 15:00-16:30 - С ветерком до островов Ушканьих. Небольшая остановка на о. Голом — птичий базар. Красивые кадры, покормим чаек. Увидите острова «Бакланий», «Белый камень» и «Байкальский камешек».
- 16:30-17:30 - Смотрим нерп, муравейники и безумно красивые мраморные пляжи!
- 17:30-18:30 - Переход в бухту Змеиную, сероводородные термальные ванны.
- 18:30-19:30 - Купание.
- 19:30-20:00 - Возвращение в Монахово.
- 20:00-20:30 - Смотровая площадка на местность Монахово.
- 20:30-23:00 - Обратный путь.
Это путешествие подарит вам незабываемые впечатления и возможность увидеть удивительную природу Байкала. Присоединяйтесь к нам в этом захватывающем приключении!
С 1 мая по 30 сентября. Бронирование на 2024 год закрыто. Возможно отправление с г. Улан-Удэ, с. Горячинск, с. Гремячинск, с. Максимиха, с. Турка
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Кордон Забайкальского национального парка
- Озера Бормашовые
- Баргузинский залив
- Арангатуйский перешеек со своим уникальным растительным миром
- Полуостров Святой нос
- Чивыркуйский залив
- Ушканьи острова
- Бухта Змеиная
Что включено
- Трансфер из Улан-Удэ, с. Турка, с. Гремячинска, с. Горячинска, с. Максимихи
- Питание: обед
- Услуги гида
- Рекреационные сборы национального парка
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Что нужно взять с собой: теплые вещи, удобную обувь, головные уборы, купальники, полотенца, тапочки, купальные принадлежности, крем от загара, солнечные очки, питьевую воду, денежные средства, перекус
- Если Вам понадобиться, то у нас на корабле есть пледы и таблетки от укачивания