Большая Байкальская тропа — место, где Сибирь предстает во всей своей красе.
В нашем двухдневном путешествии мы пройдем несколько километров, поднимемся на смотровые площадки с лучшими видами на озеро. И, если повезет, в утренние часы застанем плескающихся нерп.
В нашем двухдневном путешествии мы пройдем несколько километров, поднимемся на смотровые площадки с лучшими видами на озеро. И, если повезет, в утренние часы застанем плескающихся нерп.
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00
Что вас ожидает:
- Большая Байкальская тропа
- Озеро Байкал
- Перевал Чёрный
- Утёс Скрипер
- Поселки Листвянка, Большие коты
Описание тура
Что Вас ждет Большая Байкальская тропа – одна из самых красивейших троп мира! Перед Вами развернутся захватывающие панорамы побережья. Здесь цветут десятки видов трав, растений, деревьев, а для туристов всюду оборудованы места стоянок, песчаные и галечные пляжи. По пути мы встретим несколько обзорных точек, с которых открывается живописный вид на озеро. В утренние и вечерние часы здесь можно увидеть плескающихся нерп. Важная информация Обязательно возьмите с собой:
- треккинговую, нескользкую обувь;
- солнцезащитные очки и крем от загара;
- дождевик, в зависимости от погодных условий;
- хоба, подпопник;
- фотоаппарат;
- воду;
- орешки, шоколад, перекус во время пути;
- наличные для оплаты в кафе.
Даты тура: <br>01.06.2024 — 02.06.2024, <br>15.06.2024 — 16.06.2024, <br>13.07.2024 — 14.07.2024, <br>27.07.2024 — 28.07.2024, <br>08.08.2024 — 09.08.2024, <br>14.09.2024 — 15.09.2024,
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Большая Байкальская тропа
- Озеро Байкал
- Перевал Чёрный
- Утёс Скрипер
- Поселки Листвянка, Большие коты
Что включено
- Трансфер по программе (микроавтобус, катер)
- Сопровождение гидом на протяжении всего маршрута
- Проживание на турбазе
- Питание по программе
Что не входит в цену
- Личные расходы туриста
- Дополнительные напитки и еда
- Страховка от клещевого энцефалита
Место начала и завершения?
Гостиница Ангара, Иркутск
Когда и сколько длится?
Когда: Даты тура:
01.06.2024 — 02.06.2024,
15.06.2024 — 16.06.2024,
13.07.2024 — 14.07.2024,
27.07.2024 — 28.07.2024,
08.08.2024 — 09.08.2024,
14.09.2024 — 15.09.2024,
01.06.2024 — 02.06.2024,
15.06.2024 — 16.06.2024,
13.07.2024 — 14.07.2024,
27.07.2024 — 28.07.2024,
08.08.2024 — 09.08.2024,
14.09.2024 — 15.09.2024,
Экскурсия длится около 2 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 34 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Связаться для уточнения деталей бронирования можно по номерам: +7 (950) 111-74-03 и +7 (950) 067-86-36
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Тур входит в следующие категории Байкала
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