Путешествие до Ольхона. Круиз

Байкальская вода уникальна и удивительна, как и сам Байкал

5
3 отзыва
Байкальская вода уникальна и удивительна, как и сам Байкал. Она необыкновенно прозрачна, чиста и насыщена кислородом. В не столь уж и давние времена она считалась целебной, с ее помощью лечили болезни. Приглашаем вас в увлекательный круиз на теплоходе комфорт-класса по водным просторам Байкала. Нас ждет дружеская атмосфера, волшебная природа и удивительные открытия.
Путешествие до Ольхона. Круиз
Путешествие до Ольхона. Круиз
Путешествие до Ольхона. Круиз
Путешествие до Ольхона. Круиз
Путешествие до Ольхона. Круиз
Путешествие до Ольхона. Круиз
Путешествие до Ольхона. Круиз
Путешествие до Ольхона. Круиз
Путешествие до Ольхона. Круиз
Путешествие до Ольхона. Круиз
Путешествие до Ольхона. Круиз
Путешествие до Ольхона. Круиз
Путешествие до Ольхона. Круиз
Путешествие до Ольхона. Круиз
Путешествие до Ольхона. Круиз
Путешествие до Ольхона. Круиз
Путешествие до Ольхона. Круиз
Путешествие до Ольхона. Круиз
Путешествие до Ольхона. Круиз
Ближайшие даты:
15
июл
25
июл
1
авг
11
авг

Описание

Преимущества этого путешествия:

  • отдых от городской суеты – отдохнем душой на лоне безмятежной природной красоты и зарядимся энергией Байкала, по желанию сходим в настоящую сибирскую баню на берегу озера;
  • экскурсия по заброшенным тоннелям Кругобайкальской железной дороги – изучим уникальный памятник истории, техники, инженерного искусства и совершенно неповторимые ландшафты;
  • местный колорит – посетим сакральные места бурятского народа и познакомимся с шаманистской религией.

Программа тура по дням

1 день

Золотая пряжка России

12:00 Посадка на круизный теплоход в поселке Листвянка.

Туристический поселок Листвянка расположен на юго-западном побережье Байкала, в 65 километрах от Иркутска, у истока реки Ангара, город и поселок связывает живописная асфальтированная автодорога.

Размещение в каютах теплохода.

Знакомство с командой, инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на борту и на Байкале.

Переход до Кругобайкальской железной дороги (время в пути около 2-х часов).

Кругобайкальская железная дорога – уникальный историко-культурный комплекс, включающий в себя памятники истории, техники, инженерного искусства, природы и совершенно неповторимые ландшафты.

Искусственные сооружения и гражданские объекты, оставленные прошлой культурной эпохой, самым непосредственным образом контактируют с геокомплексами.

Обед на борту теплохода.

После обеда пешеходная экскурсия в сопровождении гида по заброшенным тоннелям и галереям начала 20 века, маршрут начинается от станции Уланово (Хвойная – 98 км КБЖД) и проходит по берегу озера (около 1,5 км) среди крайне живописной природы.

Станция Хвойная (Уланово).

Хвойная – единственная из станций, которую после превращения участка в тупиковый ликвидировали.

Здесь остались немногочисленные сооружения: каменное водоподъемное здание с трубой, фундаменты утраченных построек.

Так же восстановлены 4 здания станции в стиле «николаевского железнодорожного ампира».

Ужин на борту теплохода.

Ночевка на борту теплохода в одной из удобных бухт КБЖД.

При неблагоприятных погодных условиях по решению капитана, теплоход может отправиться на ночевку в поселок Большие Коты, что расположен в 40 км от КБЖД.

Золотая пряжка РоссииЗолотая пряжка РоссииЗолотая пряжка РоссииЗолотая пряжка России
2 день

Бухта Песчаная - жемчужина Байкала

Около 6 утра выход с места ночевки и переход до бухты Песчаная.

Бухта знаменита ходульными деревьями, великолепными видами на озеро со скал, окружающих бухту, отличным песчаным пляже.

Завтрак и обед на борту теплохода.

По желанию пешеходный 1,5-часовой переход до бухты Бабушка по живописной горной тропе, проходящей над берегом озера по отрогам Приморского хребта.

Бухта Бабушка – одну из красивейших на Байкале.

Вечером русская баня на берегу Байкала (оплачивается отдельно на месте сопровождающему).

После того как отлично разогреешься в бане можно искупаться в прохладных водах Байкала.

Ужин и ночевка на борту теплохода.

Водный переход 100 километров, время в пути 6 часов.

Бухта Песчаная - жемчужина БайкалаБухта Песчаная - жемчужина БайкалаБухта Песчаная - жемчужина БайкалаБухта Песчаная - жемчужина БайкалаБухта Песчаная - жемчужина Байкала
3 день

Петроглифы утеса Саган-Заба

Около 6 утра выход из бухты Сенная и переход вдоль западного побережья на север, до острова Ольхон (время в пути около 8-10 часов), крупнейшего острова на Байкале и одного из сакральных мест бурятского народа и шаманисткой религии.

Байкал – это голубое сердце Сибири, а Ольхон – сердце Байкала.

Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера – средоточие древних легенд и исторических преданий.

Завтрак и обед на борту теплохода.

В пути возможна остановка у беломраморной скалы Сааган-Заба (при отсутствии волны) и осмотр наскальных рисунков (петроглифов) III-V веков нашей эры.

По композиции, манере письма и разнообразию сюжетов они самые сложные из всех известных наскальных рисунков на всем пространстве от Урала до Тихого океана.

Прохождение пролива Малые Ольхонские Ворота – узкого пролива между островом Ольхон и материком.

Ужин на борту теплохода.

Ночевка на борту теплохода в одном из заливов южной оконечности острова Ольхон.

Водный переход 120 километров, время в пути 8 часов.

Петроглифы утеса Саган-ЗабаПетроглифы утеса Саган-ЗабаПетроглифы утеса Саган-ЗабаПетроглифы утеса Саган-ЗабаПетроглифы утеса Саган-Заба
4 день

Острова Малого Моря

Завтрак на борту теплохода.

Небольшая водная прогулка по Малому Морю.

Около 12:00-13:00 высадка пассажиров в поселке Сахюрта (МРС) на Малом Море.

Желающие могут высадится на о. Ольхон, в районе паромной переправы (необходимо предупредить заранее).

Окончание круиза «Путешествие до Ольхона».

Время посадки и высадки может меняться, дополнительно уточнять при бронировании круиза.

При ухудшении погодных условий (усилении ветра, сильном волнении, тумане и т. д.) капитан имеет право принять решение об изменении программы, увеличив время отстоя в закрытом от непогоды месте или выбрав другие места стоянок.

По всем вопросам, возникающим во время выполнения круизной программы (время отправления, маршрут, изменения по программе, связанные с погодными условиями, кол-во человек, местах посадки и высадки туристов – обращаться к сопровождающему.

Острова Малого МоряОстрова Малого МоряОстрова Малого МоряОстрова Малого Моря

Проживание

Тур предусматривает проживание на теплоходе класса комфорт.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Двухместная каюта

При 2-местном размещении (руб. /чел.)

Двухместная каюта

При 1-местном размещении (руб. /чел.)

Трехместная каюта № 5

(руб. /чел.)

Улучшенные
(№ 1, 5, 6)

57 000

67 000

35 000

Стандарт*
(№ 2, 4)

47 000

55 000

-

*Есть возможность размещения в каюте с подселением

Варианты проживания

Теплоход

3 ночи

Корабль класса «комфорт» (длина 25 м, ширина 4,5 метра) располагает четырьмя каютами: носовая «VIP», две каюты в средней части теплохода и одна каюта в кормовой части.

В носовой и средней части корпуса расположены 3 каюты и 2 совмещенных санузла (гальюна), вход в каюты и санузлы из коридора, ведущего из кают компании.

В каюте так же есть шкаф для одежды, рундуки для личных вещей, телевизор и DVD проигрыватель.

Все каюты оснащены системой вентиляции и отопления.

В гальюнах – душ, электрический унитаз, раковина, подогреваемые полы. Расход горячей воды неограничен.

В кормовой части теплохода расположены 2 каюты и совмещенный гальюн. Вход в каюты и санузлы из коридора ведущего с палубы.

Кают-компания теплохода расположена в надстройке и представляет из себя салон с входом с палубы, в кают компании мягкий диван и обеденный стол, плазменный телевизор, DVD проигрыватель.

В надстройке так же расположен камбуз, изолированный от салона и гальюн с входом с палубы.

Между надстройкой и тамбуром ведущим в кормовые каюты на палубе находится стол и скамейки для обедов на свежем воздухе. Обеденное пространство закрыто сверху тентом.

В кормовой части теплохода имеется сауна с отдельным входом с палубы. В сауне есть душ.

На корме оборудована площадка для ныряния и рыбалки, находится на уровне ватерлинии.

Примечание: рекомендуется взять с собой в путешествие банный халат и тапочки.

ТеплоходТеплоходТеплоходТеплоходТеплоходТеплоход

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Размещение на борту теплохода
  • Гид – сопровождающий
  • Полный пансион
  • Групповой трансфер Малое Море – Иркутск
  • Ежедневная экскурсионная программа по всему маршруту с высадками на берег
  • Чай, кофе, горячий шоколад, вода и снеки во время всего круиза
  • Пользование моторной лодкой при хорошей погоде
  • Организация рыбалки
  • Дровяная баня на борту
  • Сборы за посещение нац. Парков (кроме Ушканьих островов)
  • Информационный материал, предоставляемый до начала путешествия
  • Медицинская страховка
  • Памятные подарки и сувениры
  • По желанию фото и видеоматериалы
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Размещение в гостинице и экскурсии до и после экспедиционного круиза
  • Трансферы Иркутск – Листвянка
  • Страховка от несчастного случая
  • Страхование багажа и рисков, связанных с отменой поездки (по желанию)
  • Чаевые персоналу и команде (по желанию)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутский район, рабочий посёлок Листвянка
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Одежда:

  • флисовую куртку и свитер, которые пригодятся вам в прохладную погоду;
  • непродуваемые и непромокаемые куртку и штаны (во время переходов на открытой палубе ветрено);
  • пару футболок и рубашку с длинными рукавами, термобелье;
  • обувь – легкую, удобную, спортивную (кроссовки, легкие треккинговые ботинки) (без каблука!);
  • головной убор – на выбор: шляпу с полями или панаму, кепку с длинным козырьком для защиты от слепящего низкого солнца легкую флисовую или шерстяную шапочку;
  • носки – 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пару шерстяных;
  • купальный костюм;
  • туалетные и гигиенические принадлежности, в том числе губную помаду и крем от солнца с высоким фактором защиты;
  • солнцезащитные очки, защищающие глаза от ультрафиолетовых лучей;

2. непромокаемый вкладыш (мешок) для защиты особо ценных личных вещей (деньги, документы, фотокамера и пр.) от воды;

3. маленький фонарик, работающий от пальчиковых батареек, бинокль (если он у вас есть);

4. лекарственные средства, которые могут понадобиться лично вам (от аллергии, головной боли и желудочно-кишечных расстройств) или которые вам необходимы для регулярного приема;

5. репелленты, защищающие от укусов комаров и мошки (во время прогулок по материку);

6. фотоаппарат (с запасными батарейками или зарядным устройством);

7. английскую булавку, иголку и нитки;

8. документы: удостоверение личности или ксерокопию первых страниц и страницы с пропиской регистрации паспорта, путевку или документ, заменяющий ее (ваучер, лист бронирования) и страховой медицинский полис.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Медицинская страховка входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Как организовано питание?

Стандартное питание на корабле – это обычная домашняя кухня, например: борщ, солянка, котлеты, овощное рагу, мясная поджарка, рыбные блюда. На завтрак – блинчики, йогурт, оладьи, омлет. Свежие фрукты, овощи, сок. Шашлыки, деликатесы, рыбное меню оговаривается отдельно и, как правило, оплачивается дополнительно. Кок готовит на камбузе, который расположен в надстройке корабля и представляет собой изолированную от туристов, хорошо оборудованную кухню со всем необходимым: холодильник, микроволновая печь, кух. комбайн, газовая печь с духовкой и т. д. Туристы едят в просторной кают –компании за общим столом. Подача блюд осуществляется через раздаточное окно с камбуза. При хорошей погоде возможна сервировка на корме корабля, закрытой тентом от дождя, где стоит стол и есть скамейки.

Вегетаринцев или людей с пищевой аллергией просьба сразу предупредить кока и гида о ваших предпочтениях в еде, а желательно это указать вашему менеджеру еще при бронировании тура, во избежание дальнейших казусных ситуаций на борту теплохода.

Внимание: спиртные напитки и закуски к ним не предусмотрены. Туристы приобретают их самостоятельно.

Особенности тура

Круиз не требует специальной подготовки и в нем могут участвовать все физически здоровые туристы.

Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, участвовать в круизе не рекомендуется.

Лучше вас никто не знает о вашем состоянии здоровья, поэтому при наличии индивидуальных отклонений в состоянии здоровья обязательно предупредите об этом сопровождающего вас гида-проводника, а при появлении известных вам признаков недомогания или заболевания немедленно обратитесь к гиду-проводнику. Конфиденциальность при этом гарантируется.

На случай непредвиденных мелких травм у гида-проводника имеется аптечка.

Перед уходом в круиз сопровождающим гидом-проводником проводится инструктаж по технике безопасности. Турист обязан соблюдать правила личной безопасности и правила, изложенные в инструкции, выполнять указания и команды гида-проводника, капитана корабля.

Группу сопровождает по маршруту опытный гид-проводник, имеющий опыт работы на маршруте. Сопровождающий в круизе – это человек, который будет рассказывать вам о Байкале, договаривается на месте, например, с организацией бани, помогает повару накрывать на стол и решает возникшие по ходу путешествия ситуации.

Команда теплохода состоит из капитана, механика, кока и гида. Все члены команды обладают высокой квалификацией, большим опытом судоходства по Байкалу. Капитан имеет право изменить курс в случае резкого ухудшения погодных условий или других обстоятельств, а также при тяжелом заболевании или получении травм участниками круиза.

Всегда стоит учитывать погодные условия! Вас может покачать на волне и в связи с этим будьте готовы к изменению маршрута, к незапланированным стоянкам. Во время непогоды опытные капитаны действуют по обстоятельствам. Поэтому знайте, что программа не является окончательной и может быть изменена в зависимости от погодных условий. Но в большинстве случаев – это небольшие изменения, которые не сильно отражаются на маршруте круиза. Капитаны всегда стараются догнать время «ранними переходами»

Есть ли скидки в туре?

Предоставляются скидки следующим категориям:

 дети до 3-х лет бесплатно (без предоставления места)

 дети от 3-х до 7 лет – 10%

 дети от 7 до 12 лет – 5%

*Скидки не суммируются

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
23 июля 2022
Мы с сыном очень благодарны за тур по Байкалу. Незабываемые впечатления. Отдельная благодарность гиду - Ольге за создание необычной тёплой атмосферы общения, интересные рассказы и подробную информацию. Два высоко классных профессионала-капитан и кокк порадовали нас своим мастерством.
М
23 июля 2022
Всё было на высшем уровне.
Самое классное, это баня и купание в Байкале!!!
Море впечатлений и фотографий. Благодаря шаманскому обряду, который провела гид-Ольга, нас сопровождал хорошая погода и солнце, хотя по прогнозу были дождь и шторм.
В
1 ноя 2020
Благодарю за прекрасную организацию поездки! Это был насыщенный, интересный день. Возили, показывали, кормили, катали на хивусе))) Оставалось только восхищаться красотами Байкала. Вечером с Ириной обошли половину Иркутска, узнал много интересного. Еще раз, спасибо вам!

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