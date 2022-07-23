Золотая пряжка России

Преимущества этого путешествия:
12:00 Посадка на круизный теплоход в поселке Листвянка.
Туристический поселок Листвянка расположен на юго-западном побережье Байкала, в 65 километрах от Иркутска, у истока реки Ангара, город и поселок связывает живописная асфальтированная автодорога.
Размещение в каютах теплохода.
Знакомство с командой, инструктаж по технике безопасности и правилам поведения на борту и на Байкале.
Переход до Кругобайкальской железной дороги (время в пути около 2-х часов).
Кругобайкальская железная дорога – уникальный историко-культурный комплекс, включающий в себя памятники истории, техники, инженерного искусства, природы и совершенно неповторимые ландшафты.
Искусственные сооружения и гражданские объекты, оставленные прошлой культурной эпохой, самым непосредственным образом контактируют с геокомплексами.
Обед на борту теплохода.
После обеда пешеходная экскурсия в сопровождении гида по заброшенным тоннелям и галереям начала 20 века, маршрут начинается от станции Уланово (Хвойная – 98 км КБЖД) и проходит по берегу озера (около 1,5 км) среди крайне живописной природы.
Станция Хвойная (Уланово).
Хвойная – единственная из станций, которую после превращения участка в тупиковый ликвидировали.
Здесь остались немногочисленные сооружения: каменное водоподъемное здание с трубой, фундаменты утраченных построек.
Так же восстановлены 4 здания станции в стиле «николаевского железнодорожного ампира».
Ужин на борту теплохода.
Ночевка на борту теплохода в одной из удобных бухт КБЖД.
При неблагоприятных погодных условиях по решению капитана, теплоход может отправиться на ночевку в поселок Большие Коты, что расположен в 40 км от КБЖД.
Около 6 утра выход с места ночевки и переход до бухты Песчаная.
Бухта знаменита ходульными деревьями, великолепными видами на озеро со скал, окружающих бухту, отличным песчаным пляже.
Завтрак и обед на борту теплохода.
По желанию пешеходный 1,5-часовой переход до бухты Бабушка по живописной горной тропе, проходящей над берегом озера по отрогам Приморского хребта.
Бухта Бабушка – одну из красивейших на Байкале.
Вечером русская баня на берегу Байкала (оплачивается отдельно на месте сопровождающему).
После того как отлично разогреешься в бане можно искупаться в прохладных водах Байкала.
Ужин и ночевка на борту теплохода.
Водный переход 100 километров, время в пути 6 часов.
Около 6 утра выход из бухты Сенная и переход вдоль западного побережья на север, до острова Ольхон (время в пути около 8-10 часов), крупнейшего острова на Байкале и одного из сакральных мест бурятского народа и шаманисткой религии.
Байкал – это голубое сердце Сибири, а Ольхон – сердце Байкала.
Остров является географическим, историческим и сакральным центром озера – средоточие древних легенд и исторических преданий.
Завтрак и обед на борту теплохода.
В пути возможна остановка у беломраморной скалы Сааган-Заба (при отсутствии волны) и осмотр наскальных рисунков (петроглифов) III-V веков нашей эры.
По композиции, манере письма и разнообразию сюжетов они самые сложные из всех известных наскальных рисунков на всем пространстве от Урала до Тихого океана.
Прохождение пролива Малые Ольхонские Ворота – узкого пролива между островом Ольхон и материком.
Ужин на борту теплохода.
Ночевка на борту теплохода в одном из заливов южной оконечности острова Ольхон.
Водный переход 120 километров, время в пути 8 часов.
Завтрак на борту теплохода.
Небольшая водная прогулка по Малому Морю.
Около 12:00-13:00 высадка пассажиров в поселке Сахюрта (МРС) на Малом Море.
Желающие могут высадится на о. Ольхон, в районе паромной переправы (необходимо предупредить заранее).
Окончание круиза «Путешествие до Ольхона».
Время посадки и высадки может меняться, дополнительно уточнять при бронировании круиза.
При ухудшении погодных условий (усилении ветра, сильном волнении, тумане и т. д.) капитан имеет право принять решение об изменении программы, увеличив время отстоя в закрытом от непогоды месте или выбрав другие места стоянок.
По всем вопросам, возникающим во время выполнения круизной программы (время отправления, маршрут, изменения по программе, связанные с погодными условиями, кол-во человек, местах посадки и высадки туристов – обращаться к сопровождающему.
Тур предусматривает проживание на теплоходе класса комфорт.Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|
Двухместная каюта
При 2-местном размещении (руб. /чел.)
|
Двухместная каюта
При 1-местном размещении (руб. /чел.)
|
Трехместная каюта № 5
(руб. /чел.)
|
Улучшенные
|
57 000
|
67 000
|
35 000
|
Стандарт*
|
47 000
|
55 000
|
-
|
*Есть возможность размещения в каюте с подселением
Корабль класса «комфорт» (длина 25 м, ширина 4,5 метра) располагает четырьмя каютами: носовая «VIP», две каюты в средней части теплохода и одна каюта в кормовой части.
В носовой и средней части корпуса расположены 3 каюты и 2 совмещенных санузла (гальюна), вход в каюты и санузлы из коридора, ведущего из кают компании.
В каюте так же есть шкаф для одежды, рундуки для личных вещей, телевизор и DVD проигрыватель.
Все каюты оснащены системой вентиляции и отопления.
В гальюнах – душ, электрический унитаз, раковина, подогреваемые полы. Расход горячей воды неограничен.
В кормовой части теплохода расположены 2 каюты и совмещенный гальюн. Вход в каюты и санузлы из коридора ведущего с палубы.
Кают-компания теплохода расположена в надстройке и представляет из себя салон с входом с палубы, в кают компании мягкий диван и обеденный стол, плазменный телевизор, DVD проигрыватель.
В надстройке так же расположен камбуз, изолированный от салона и гальюн с входом с палубы.
Между надстройкой и тамбуром ведущим в кормовые каюты на палубе находится стол и скамейки для обедов на свежем воздухе. Обеденное пространство закрыто сверху тентом.
В кормовой части теплохода имеется сауна с отдельным входом с палубы. В сауне есть душ.
На корме оборудована площадка для ныряния и рыбалки, находится на уровне ватерлинии.
Примечание: рекомендуется взять с собой в путешествие банный халат и тапочки.
1. Одежда:
2. непромокаемый вкладыш (мешок) для защиты особо ценных личных вещей (деньги, документы, фотокамера и пр.) от воды;
3. маленький фонарик, работающий от пальчиковых батареек, бинокль (если он у вас есть);
4. лекарственные средства, которые могут понадобиться лично вам (от аллергии, головной боли и желудочно-кишечных расстройств) или которые вам необходимы для регулярного приема;
5. репелленты, защищающие от укусов комаров и мошки (во время прогулок по материку);
6. фотоаппарат (с запасными батарейками или зарядным устройством);
7. английскую булавку, иголку и нитки;
8. документы: удостоверение личности или ксерокопию первых страниц и страницы с пропиской регистрации паспорта, путевку или документ, заменяющий ее (ваучер, лист бронирования) и страховой медицинский полис.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Медицинская страховка входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить дополнительную страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Стандартное питание на корабле – это обычная домашняя кухня, например: борщ, солянка, котлеты, овощное рагу, мясная поджарка, рыбные блюда. На завтрак – блинчики, йогурт, оладьи, омлет. Свежие фрукты, овощи, сок. Шашлыки, деликатесы, рыбное меню оговаривается отдельно и, как правило, оплачивается дополнительно. Кок готовит на камбузе, который расположен в надстройке корабля и представляет собой изолированную от туристов, хорошо оборудованную кухню со всем необходимым: холодильник, микроволновая печь, кух. комбайн, газовая печь с духовкой и т. д. Туристы едят в просторной кают –компании за общим столом. Подача блюд осуществляется через раздаточное окно с камбуза. При хорошей погоде возможна сервировка на корме корабля, закрытой тентом от дождя, где стоит стол и есть скамейки.
Вегетаринцев или людей с пищевой аллергией просьба сразу предупредить кока и гида о ваших предпочтениях в еде, а желательно это указать вашему менеджеру еще при бронировании тура, во избежание дальнейших казусных ситуаций на борту теплохода.
Внимание: спиртные напитки и закуски к ним не предусмотрены. Туристы приобретают их самостоятельно.
Круиз не требует специальной подготовки и в нем могут участвовать все физически здоровые туристы.
Лицам, нуждающимся в лечении и постоянном врачебном наблюдении, участвовать в круизе не рекомендуется.
Лучше вас никто не знает о вашем состоянии здоровья, поэтому при наличии индивидуальных отклонений в состоянии здоровья обязательно предупредите об этом сопровождающего вас гида-проводника, а при появлении известных вам признаков недомогания или заболевания немедленно обратитесь к гиду-проводнику. Конфиденциальность при этом гарантируется.
На случай непредвиденных мелких травм у гида-проводника имеется аптечка.
Перед уходом в круиз сопровождающим гидом-проводником проводится инструктаж по технике безопасности. Турист обязан соблюдать правила личной безопасности и правила, изложенные в инструкции, выполнять указания и команды гида-проводника, капитана корабля.
Группу сопровождает по маршруту опытный гид-проводник, имеющий опыт работы на маршруте. Сопровождающий в круизе – это человек, который будет рассказывать вам о Байкале, договаривается на месте, например, с организацией бани, помогает повару накрывать на стол и решает возникшие по ходу путешествия ситуации.
Команда теплохода состоит из капитана, механика, кока и гида. Все члены команды обладают высокой квалификацией, большим опытом судоходства по Байкалу. Капитан имеет право изменить курс в случае резкого ухудшения погодных условий или других обстоятельств, а также при тяжелом заболевании или получении травм участниками круиза.
Всегда стоит учитывать погодные условия! Вас может покачать на волне и в связи с этим будьте готовы к изменению маршрута, к незапланированным стоянкам. Во время непогоды опытные капитаны действуют по обстоятельствам. Поэтому знайте, что программа не является окончательной и может быть изменена в зависимости от погодных условий. Но в большинстве случаев – это небольшие изменения, которые не сильно отражаются на маршруте круиза. Капитаны всегда стараются догнать время «ранними переходами»
Предоставляются скидки следующим категориям:
дети до 3-х лет бесплатно (без предоставления места)
дети от 3-х до 7 лет – 10%
дети от 7 до 12 лет – 5%
*Скидки не суммируются