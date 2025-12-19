Мы пройдём по фабричному городку, заглянем внутрь производственных корпусов и увидим знаменитую башню «Биг-Бен».
Вы узнаете, как князь Иван Николаевич Трубецкой основал хлопчатобумажное предприятие, вокруг которого со временем вырос город. Интересно будет и местным жителям, и гостям Балашихи.
Описание экскурсии
На экскурсии вы:
- услышите историю появления города Балашиха.
- запомните единственно верное ударение в этом названии.
- побываете внутри фабричных корпусов, которым почти полтора века.
- увидите дом управляющего, дома инженеров, рабочие казармы, больницу и богадельню.
- выясните, как развивался рабочий городок вокруг фабрики и из чего он состоял.
- узнаете, как фабрика обретает вторую жизнь и становится местом культурного притяжения.
- загадаете желание возле исторического объекта с мощнейшей энергетикой.
Организационные детали
- Протяжённость маршрута: 3 км.
- В середине экскурсии можем сделать кофе-паузу (оплачивается самостоятельно).
- Также могу предложить помощь в организации мастер-класса в гончарной мастерской в финале экскурсии (мастер-класс оплачивается отдельно, детали уточняйте в переписке).
Алла — ваш гид в Балашихе
Аккредитованный гид-экскурсовод по Москве и Московской области. Люблю изучать историю через призму «было — стало», а ещё делиться своими открытиями.
