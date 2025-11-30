Вы откроете для себя город среди лесов и усадеб, которые когда-то принадлежали Голицыным, Трубецким и другим именитым династиям. В окрестностях Балашихи родилась мать Петра I. Здесь проживали Пётр II и Юрий Гагарин, а также известные художники, писатели и учёные. Тут спрятаны находки эпохи неолита и древние капища славянских племён. Интересно? На экскурсии будет ещё интереснее.
Описание экскурсии
- Преображенский кафедральный храм с богатым внутренним убранством и копией афонского образа Пресвятой Богородицы на троне.
- Советский район авиационных заводов и храм Александра Невского, где размещены боевые орудия, напоминающие о грозных предсказаниях святого.
- «Фабрика 1830» — историческое ядро и культурное пространство.
- Промышленный центр «Автогенный» — научный и культурно-досуговый центр города.
- Площадь Славы — главная площадь города со стелой воина и вечным огнём, аллеей героев и часовней в память о погибших балашихинцах.
Я расскажу:
- о ближайшем к Москве озере ледникового периода.
- местах, где в древности совершались обряды, и курганах, где покоятся кривичи и вятичи.
- усадьбах, которые окружили Балашиху. В одной из них выращивали экзотические растения — пальмы, ананасы, бананы и «райское дерево» первого ботанического общества.
- архитектурном облике города — от сталинского ампира до необрутализма в обрамлении лесных пейзажей.
- императорах, художниках, артистах, писателях и других знаменитостях, проживавших здесь.
- продукте местного завода, из которого построена большая часть домов Москвы.
Организационные детали
- Экскурсия пройдёт на трёхдверном автомобиле Audi A3. Детское кресло — по запросу.
- По желанию возможна кофе-пауза. Напитки оплачиваются дополнительно.
Олег — ваш гид в Балашихе
Провёл экскурсии для 227 туристов
Аттестованный гид-экскурсовод с авторскими маршрутами по Сталинским высоткам, Московскому метро, Замоскворечью, Занеглименью, Китай-городу, Красной площади, Даниловскому монастырю и Марфо-Мариинской обители. Интересуюсь историей и провожу собственные исследования того, что происходило 300, 50 или же 10 лет назад. Буду рад поделиться с вами своими открытиями!