Самостоятельная посадка в поезд, необходимо предоставить документы (паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет).
20:30 – отправление туристического поезда № 927/928 с Восточного вокзала г. Москвы.
06:10 – прибытие туристического поезда на железнодорожный вокзал г. Белгород.
Завтрак в поезде.
08:30 высадка пассажиров, встреча с гидом, организованный проход в автобус.
08:30-09:30 трансфер в Прохоровку.
09:30 на Прохоровском поле сооружен Памятник Победы – Звонница.
Туристам представится возможность увидеть памятник и отдать дань памяти погибшим воинам.
Посещение Храма Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, на стенах которого высечены имена 7382 воинов, погибших в этих кровопролитных боях.
Экскурсия в Музей боевой славы Третьего ратного поля России.
Экскурсия знакомит с одной из легендарных страниц Великой Отечественной войны. 12 июля 1943 года на Прохоровском поле произошло танковое сражение, в котором приняли участие около 1500 единиц советской и немецкой бронетанковой техники. Это был переломный момент в Курской битве, который предопределил ход войны.
Прохоровское поле по праву зовется Третьим Ратным полем России после Куликова поля и Бородино. Именно здесь воины нашей страны проявили героизм, отвагу и мужество.
Экскурсия в Музей бронетанковой техники.
Посещение Музея «Битва за оружие Великой Победы»
14:20 — обед в кафе.
Трансфер в Белгород.
Обзорная экскурсия по Белгороду.
Вы откроете для себя основные достопримечательности и знаковые места, посетите исторический центр и новую часть города.
18:00-21:30 — свободное время для самостоятельного осмотра города, посещения сувенирных магазинов, кафе и ресторанов города.
Для организованных школьных групп возможен предварительный заказ комплексного ужина в кафе города.
21:30-21:40 трансфер на железнодорожный вокзал г. Белгород.
22:00 просмотр праздничного салюта (09.05.2022) с вокзальной площади.
22:10 отправление туристического поезда.
04:32 прибытие туристического поезда на железнодорожный вокзал г. Тула.
Завтрак в поезде.
08:45 высадка пассажиров, встреча с гидом, организованный проход в автобус.
09:00 обзорная экскурсия по городу с посещением Тульского кремля, во время которой можно узнать, что В.И. Даль толковал слово «Тула» как «скрытое, недоступное место, затулье, притулье для защиты». Видимо поэтому и говорят, что вражья нога никогда со времени основания Тульского кремля не ступала на его территорию. В 1976 году за массовый героизм и мужество защитников Тулы, проявленные в борьбе за свободу и независимость Родины в Великой Отечественной войне, город удостоен высшей степени отличия «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Посещение Мемориала «Тулякам—ушедшим в бессмертие», Площади Победы.
Во время экскурсии по Тульскому кремлю — сердцу Тулы и уникальному памятнику оборонного зодчества 16 века—экскурсанты увидят стены и башни древнего Кремля, Богоявленский и Успенский соборы, недавно восстановленную соборную колокольню и храм Дмитрия Донского, а также услышат рассказ о событиях, которые произошли здесь за 5 столетий существования Кремля. В атриуме, новом музейном комплексе на территории Кремля, экскурсанты познакомятся с удивительным экспонатом — макетом Тульского кремля, уменьшенной в 130 раз копией древней крепости с чудесным кружевным храмом Успения Пресвятой Богородицы, мощеными улицами, домами знатных бояр и бедных ремесленников. На макете представлены все оборонительные элементы стен и башен: бойницы, крытый боевой ход, крепостной ров с деревянными перекидными мостами.
Посещение Тульского государственного музея оружия («Шлем»).
Во время экскурсии в Тульский государственный музей оружия экскурсанты увидят богатейшую коллекцию оружия в новом, уникальном дизайне витрин, погрузятся в историческую эпоху в интерактивных и игровых зонах. Новое здание Музея оружия – поистине инновационное, мультимедийные технологии – «виртуальные» рассказчики, «Энциклопедия оружия», мини-кинотеатры дополнят экскурсию детальной информацией.
14:00 обед в кафе города.
15:30 трансфер на железнодорожный вокзал г. Тула.
16:22 отправление туристического поезда.
19:15 прибытие туристического поезда на Восточный вокзал г. Москвы.
Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории, руб.:
|Категория
|Взрослые
|Дети до 9 лет включительно
|СВ (2 нижние полки в купе)
|38 199
|25 502
|Купе
|30 035
|21 403
|Плацкарт
|17 315
|14 942
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».
Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.
Внимание: время в программе указано ориентировочно и зависит от графика движения поезда.