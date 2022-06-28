3 день

Тула

04:32 прибытие туристического поезда на железнодорожный вокзал г. Тула.

Завтрак в поезде.

08:45 высадка пассажиров, встреча с гидом, организованный проход в автобус.

09:00 обзорная экскурсия по городу с посещением Тульского кремля, во время которой можно узнать, что В.И. Даль толковал слово «Тула» как «скрытое, недоступное место, затулье, притулье для защиты». Видимо поэтому и говорят, что вражья нога никогда со времени основания Тульского кремля не ступала на его территорию. В 1976 году за массовый героизм и мужество защитников Тулы, проявленные в борьбе за свободу и независимость Родины в Великой Отечественной войне, город удостоен высшей степени отличия «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Посещение Мемориала «Тулякам—ушедшим в бессмертие», Площади Победы.

Во время экскурсии по Тульскому кремлю — сердцу Тулы и уникальному памятнику оборонного зодчества 16 века—экскурсанты увидят стены и башни древнего Кремля, Богоявленский и Успенский соборы, недавно восстановленную соборную колокольню и храм Дмитрия Донского, а также услышат рассказ о событиях, которые произошли здесь за 5 столетий существования Кремля. В атриуме, новом музейном комплексе на территории Кремля, экскурсанты познакомятся с удивительным экспонатом — макетом Тульского кремля, уменьшенной в 130 раз копией древней крепости с чудесным кружевным храмом Успения Пресвятой Богородицы, мощеными улицами, домами знатных бояр и бедных ремесленников. На макете представлены все оборонительные элементы стен и башен: бойницы, крытый боевой ход, крепостной ров с деревянными перекидными мостами.

Посещение Тульского государственного музея оружия («Шлем»).

Во время экскурсии в Тульский государственный музей оружия экскурсанты увидят богатейшую коллекцию оружия в новом, уникальном дизайне витрин, погрузятся в историческую эпоху в интерактивных и игровых зонах. Новое здание Музея оружия – поистине инновационное, мультимедийные технологии – «виртуальные» рассказчики, «Энциклопедия оружия», мини-кинотеатры дополнят экскурсию детальной информацией.

14:00 обед в кафе города.

15:30 трансфер на железнодорожный вокзал г. Тула.

16:22 отправление туристического поезда.

19:15 прибытие туристического поезда на Восточный вокзал г. Москвы.