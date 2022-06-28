Поезд ко Дню Победы. Железнодорожный круиз

Накануне празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приглашаем вас принять участие

Накануне празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне приглашаем вас принять участие в железнодорожном круизе «День Победы» по маршруту Москва – Прохоровка (Белгород) – Тула – Москва. Туристический поезд «День Победы» по местам воинской славы – своевременная и необходимая акция. Она знакомит с местами, где проходили самые значимые бои Второй Мировой.
Поезд ко Дню Победы. Железнодорожный круиз
Поезд ко Дню Победы. Железнодорожный круиз
Поезд ко Дню Победы. Железнодорожный круиз
Поезд ко Дню Победы. Железнодорожный круиз
Поезд ко Дню Победы. Железнодорожный круиз
Поезд ко Дню Победы. Железнодорожный круиз
Поезд ко Дню Победы. Железнодорожный круиз
Поезд ко Дню Победы. Железнодорожный круиз
Поезд ко Дню Победы. Железнодорожный круиз
Поезд ко Дню Победы. Железнодорожный круиз
Поезд ко Дню Победы. Железнодорожный круиз
Поезд ко Дню Победы. Железнодорожный круиз
Поезд ко Дню Победы. Железнодорожный круиз
Поезд ко Дню Победы. Железнодорожный круиз
Поезд ко Дню Победы. Железнодорожный круиз
Поезд ко Дню Победы. Железнодорожный круиз
Поезд ко Дню Победы. Железнодорожный круиз
Поезд ко Дню Победы. Железнодорожный круиз
Поезд ко Дню Победы. Железнодорожный круиз
Ближайшие даты:
8
мая

Что вас ожидает 🤩

Третье Ратное поле России
Третье Ратное поле России
Познакомимся с одной из легендарных страниц Великой Отечественной войны
Прогулка по Белгороду
Прогулка по Белгороду
Посетим исторический центр и новую часть города
Сердце Тулы
Сердце Тулы
Посетим Тульский Кремль – уникальный памятник оборонного зодчества 16 века
Тульский музей оружия
Тульский музей оружия
Увидим богатейшую коллекцию оружия в новом, уникальном дизайне витрин, погрузимся в историческую эпоху в интерактивных и игровых зонах

Программа тура по дням

1 день

Посадка на поезд

Самостоятельная посадка в поезд, необходимо предоставить документы (паспорт, свидетельство о рождении для детей до 14 лет).

20:30 – отправление туристического поезда № 927/928 с Восточного вокзала г. Москвы.

Посадка на поездПосадка на поездПосадка на поездПосадка на поезд
2 день

Белгород

06:10 – прибытие туристического поезда на железнодорожный вокзал г. Белгород.

Завтрак в поезде.

08:30 высадка пассажиров, встреча с гидом, организованный проход в автобус.

08:30-09:30 трансфер в Прохоровку.

09:30 на Прохоровском поле сооружен Памятник Победы – Звонница.

Туристам представится возможность увидеть памятник и отдать дань памяти погибшим воинам. 

Посещение Храма Святых первоверховных апостолов Петра и Павла, на стенах которого высечены имена 7382 воинов, погибших в этих кровопролитных боях. 

Экскурсия в Музей боевой славы Третьего ратного поля России. 

Экскурсия знакомит с одной из легендарных страниц Великой Отечественной войны. 12 июля 1943 года на Прохоровском поле произошло танковое сражение, в котором приняли участие около 1500 единиц советской и немецкой бронетанковой техники. Это был переломный момент в Курской битве, который предопределил ход войны. 

Прохоровское поле по праву зовется Третьим Ратным полем России после Куликова поля и Бородино. Именно здесь воины нашей страны проявили героизм, отвагу и мужество. 

Экскурсия в Музей бронетанковой техники.

Посещение Музея «Битва за оружие Великой Победы»

14:20 — обед в кафе.

Трансфер в Белгород.

Обзорная экскурсия по Белгороду. 

Вы откроете для себя основные достопримечательности и знаковые места, посетите исторический центр и новую часть города.

18:00-21:30 — свободное время для самостоятельного осмотра города, посещения сувенирных магазинов, кафе и ресторанов города. 

Для организованных школьных групп возможен предварительный заказ комплексного ужина в кафе города.

21:30-21:40 трансфер на железнодорожный вокзал г. Белгород.

22:00 просмотр праздничного салюта (09.05.2022) с вокзальной площади.

22:10 отправление туристического поезда.

БелгородБелгородБелгородБелгородБелгородБелгородБелгород
3 день

Тула

04:32 прибытие туристического поезда на железнодорожный вокзал г. Тула.

Завтрак в поезде.

08:45 высадка пассажиров, встреча с гидом, организованный проход в автобус.

09:00 обзорная экскурсия по городу с посещением Тульского кремля, во время которой можно узнать, что В.И. Даль толковал слово «Тула» как «скрытое, недоступное место, затулье, притулье для защиты». Видимо поэтому и говорят, что вражья нога никогда со времени основания Тульского кремля не ступала на его территорию. В 1976 году за массовый героизм и мужество защитников Тулы, проявленные в борьбе за свободу и независимость Родины в Великой Отечественной войне, город удостоен высшей степени отличия «Город-герой» с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда». Посещение Мемориала «Тулякам—ушедшим в бессмертие», Площади Победы.

Во время экскурсии по Тульскому кремлю — сердцу Тулы и уникальному памятнику оборонного зодчества 16 века—экскурсанты увидят стены и башни древнего Кремля, Богоявленский и Успенский соборы, недавно восстановленную соборную колокольню и храм Дмитрия Донского, а также услышат рассказ о событиях, которые произошли здесь за 5 столетий существования Кремля. В атриуме, новом музейном комплексе на территории Кремля, экскурсанты познакомятся с удивительным экспонатом — макетом Тульского кремля, уменьшенной в 130 раз копией древней крепости с чудесным кружевным храмом Успения Пресвятой Богородицы, мощеными улицами, домами знатных бояр и бедных ремесленников. На макете представлены все оборонительные элементы стен и башен: бойницы, крытый боевой ход, крепостной ров с деревянными перекидными мостами. 

Посещение Тульского государственного музея оружия («Шлем»).

Во время экскурсии в Тульский государственный музей оружия экскурсанты увидят богатейшую коллекцию оружия в новом, уникальном дизайне витрин, погрузятся в историческую эпоху в интерактивных и игровых зонах. Новое здание Музея оружия – поистине инновационное, мультимедийные технологии – «виртуальные» рассказчики, «Энциклопедия оружия», мини-кинотеатры дополнят экскурсию детальной информацией. 

14:00 обед в кафе города.

15:30 трансфер на железнодорожный вокзал г. Тула.

16:22 отправление туристического поезда.

19:15 прибытие туристического поезда на Восточный вокзал г. Москвы.

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Проживание

Тур предусматривает проезд в вагоне выбранной категории.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории, руб.:

КатегорияВзрослыеДети до 9 лет включительно
СВ (2 нижние полки в купе)38 19925 502
Купе30 03521 403
Плацкарт17 31514 942

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Железнодорожный проезд по маршруту в вагоне выбранного типа
  • Транспортно-экскурсионное обслуживание по программе
  • Входные билеты в туристические объекты по программе
  • Питание по программе
Что не входит
  • Личные расходы
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительное питание в поезде
Место начала и завершения?
Россия, Москва
Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку в сервисе моментальных онлайн-страховок «Черехапа».

Может ли измениться программа тура?

Компания оставляет за собой право вносить изменения в программу тура без уменьшения общего объема и качества услуг, а также аннулировать тур и/или предложить альтернативные варианты поездки в случае недобора группы.

Внимание: время в программе указано ориентировочно и зависит от графика движения поезда.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

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