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бы нам о нем рассказывает местный что все и всех знает! так и вышло, было много личных историй, баек, фактов и спорных моментов что очень погрузило в историю города. маршрут тоже впечатлил, помимо того что можно увидеть воочию, экскурсовод показал то как каждое здание выглядело раньше, до мельчайших деталей. помимо истории города, мы узнали и интересные факты, из разряда того куда сходить и где в городе вкусный кофе, какие музеи и выставки о чем, почитали и подержали в руках старинные документы и в целом хорошо провели время.