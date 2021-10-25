Отзыв на: Белгород — история и легенды Е Елена 5 Спасибо Алексею, всё очень понравилось)) хотим ещё раз повторить так как много информации и очень интересно

Отзыв на: Белгород — история и легенды П Павлова 5 Огромное спасибо экскурсоводу Алексею! Необычно! Ярко! С собственным отношением и глубоким анализом ко всему происходящему и в истории города и страны и мира и в сегодняшнем дне. Город также порадовал чистотой, простором, собственным колоритом, ФИЛАРМОНИЕЙ! Всем, кто будет ехать в Белгород - прсетите концерт Тимура Халиулина (Алексею тоже очень рукомендую☺)

Отзыв на: Белгород — история и легенды Е Екатерина 5 Очень живая и позитивная экскурсия, то, что нужно, чтобы познакомиться с городом и не устать от дат и цифр. Гиду-большое спасибо и новых экскурсантов!

Отзыв на: Знакомьтесь, Белгород! И Игорь 5 Все прошло очень хорошо, Виктория отличный гид и рассказчик. Мне понравилось

Отзыв на: Знакомьтесь, Белгород! А Анна 5 Спасибо гиду! Мы познакомились с Белгородом. Вернемся снова!

Отзыв на: Мистический Белгород, или в поисках невидимого города С Светлана 5 Необычный подход к обычной экскурсии! Рекомендую всем, кто не любит когда «засыпают» цифрами!

Отзыв на: Мистический Белгород, или в поисках невидимого города С Сергей 5 Очень интересная и необычная экскурсия! Три часа пролетели как один миг!

Д Денис 5 Экскурсия понравилась, было интересно слушать гида во время поездки и непосредственно на самой прогулке по объектам. Поездка была очень комфортной. Музей интерактивный, который мы посетили по рекомендации Дианы и гид музея, который рассказывала также были очень интересны. Финальная композиция ожидающий барильеф музея оставил яркие впечатления.

Отзыв на: Мистический Белгород, или в поисках невидимого города А Анна 5 Нам очень понравилось как Алексей провел экскурию. Было очень интересно. Мы обсуждали таинственный, сверхъестественный мир и в возможность непосредственного общения с ним. И еще он показал нам ту часть Белгорода, до которой мы бы не дошли сами. Спасибо за проведенное время.