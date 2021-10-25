Все экскурсии в Белгороде
Доступно 11 экскурсий 🚌 в Белгороде на 2021 год, 61 ⭐ отзыв, цены от 2000₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
2ч
3 000₽
за 1-5 чел.
К "сердцу" Белгорода - атмосферная пешеходная экскурсия по центру
Самобытный Белгород - город, сочетающий в себе архитектуру старины и современные стеклянные здания
Ежедневно по договоренности
Индивидуальная экскурсия
3ч
5 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Белгороду с посещением диорамы "Огненная дуга"
Почувствовать атмосферу Белгорода поможет обзорная пешеходная экскурсия
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 000₽
за 1-10 чел.
Белгород — история и легенды
Обзорная экскурсия по главной улице «города первого салюта»
Индивидуальная экскурсия
5ч
5 200₽
за 1-4 чел.
Третье ратное поле России: По Прохоровским местам
Невозможно быть в Белгороде и не посетить Прохоровку - уникальный комплекс посвящён великому...
По договоренности с туристом
Индивидуальная экскурсия
1ч 30м
2 000₽
за 1-10 чел.
Знакомьтесь, Белгород!
Погулять по центральным улицам и раскрыть историю города на обзорной экскурсии
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 700₽
за 1-20 чел.
Пройдёмся по старому Белгороду
Предлагаем вам отправиться с нами в пешеходную экскурсию по историческому центру Белгорода
По договоренности
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 000₽
за 1-4 чел.
Мистический Белгород, или в поисках невидимого города
Самая странная и захватывающая экскурсия из возможных в этом городе
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Белгороду на транспорте
Во время обзорной экскурсии по Белгороду вы откроете для себя основные достопримечательности и...
По договоренности
Индивидуальная фото-прогулка
6ч
6 500₽
за 1-4 чел.
Средневековое Белогорье и костюмированная фотосессия
Провести атмосферный и познавательный день в окрестностях города с историком и фотографом
Индивидуальная экскурсия
6ч
8 000₽
за 1-10 чел.
Экскурсия в музей-заповедник "Прохоровское поле"
Белгородский музей-заповедник "Прохоровское поле" долгие годы остаётся одним из самых пронзительных...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Последние отзывы «Экскурсии Белгорода»
- ЕЕлена25 октября 2021Спасибо Алексею, всё очень понравилось)) хотим ещё раз повторить так как много информации и очень интересно
- ППавлова12 октября 2021Огромное спасибо экскурсоводу Алексею! Необычно! Ярко! С собственным отношением и глубоким анализом ко всему происходящему и в истории города и страны и мира и в сегодняшнем дне. Город также порадовал чистотой, простором, собственным колоритом, ФИЛАРМОНИЕЙ! Всем, кто будет ехать в Белгород - прсетите концерт Тимура Халиулина (Алексею тоже очень рукомендую☺)
- ЕЕкатерина7 октября 2021Очень живая и позитивная экскурсия, то, что нужно, чтобы познакомиться с городом и не устать от дат и цифр. Гиду-большое спасибо и новых экскурсантов!
- Отзыв на: Знакомьтесь, Белгород!ИИгорь25 сентября 2021Все прошло очень хорошо, Виктория отличный гид и рассказчик. Мне понравилось
- Отзыв на: Знакомьтесь, Белгород!ААнна30 августа 2021Спасибо гиду! Мы познакомились с Белгородом. Вернемся снова!
- ССветлана28 августа 2021Необычный подход к обычной экскурсии! Рекомендую всем, кто не любит когда «засыпают» цифрами!
- ССергей8 августа 2021Очень интересная и необычная экскурсия! Три часа пролетели как один миг!
- ДДенис8 июля 2021Экскурсия понравилась, было интересно слушать гида во время поездки и непосредственно на самой прогулке по объектам. Поездка была очень комфортной. Музей интерактивный, который мы посетили по рекомендации Дианы и гид музея, который рассказывала также были очень интересны. Финальная композиция ожидающий барильеф музея оставил яркие впечатления.
- ААнна20 июня 2021Нам очень понравилось как Алексей провел экскурию. Было очень интересно. Мы обсуждали таинственный, сверхъестественный мир и в возможность непосредственного общения с ним. И еще он показал нам ту часть Белгорода, до которой мы бы не дошли сами. Спасибо за проведенное время.
- ИИрина4 июня 2021Были на экскурсии с Диной 27 мая. Замечательный гид. На экскурсии ходили с удовольствием.