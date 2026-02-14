Индивидуальная
до 10 чел.
Белгород - история и легенды
Погрузитесь в историю Белгорода, раскрывая его секреты и легенды. Узнайте, как герб города связан с львом и что скрывает Соборная площадь
Начало: На улице Вокзальная, 1
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 3000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
Прогулка без маршрута по Белгороду с мистиком и социологом. Вы сами выбираете путь, а гид расскажет о мифах и легендах города
Начало: В районе архитектурного комплекса Вечный Огонь
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 3000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Теплая встреча с Белгородом
Прогулка по Белгороду в формате дружеской беседы: исторические факты, легенды и архитектурные детали. Погружение в атмосферу города гарантировано
Начало: У филармонии
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 4900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Белгороду на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Белгороду
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 20 чел.
Пройдёмся по старому Белгороду
Начало: Ул. Белгородского полка 56а, Белгород
Расписание: По договоренности
2700 ₽ за всё до 20 чел.
Последние отзывы на экскурсии
В
были в Белгороде впервые, очень хотелось узнать историю города не шаблонную, такую какая она есть на самом деле, так, будто
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Ю
Было интересно пообщаться, активная экскурсия, хорошо, что есть общение, а не монолог, для меня мало времени, хочется больше. Скорее всего еще раз пойдем.
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В
Отличная экскурсия от Алексея по Белгороду в августе 2024. Все забывал написать отзыв.
Прошли от вокзала по центру города, много историй
Прошли от вокзала по центру города, много историй
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М
Спасибо Светлана!
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Огромная благодарность Светлане за интересную и полезную информацию о городе Белгород
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О
Светлана грамотный экскурсовод и отзывчивый человек! Рекомендуем ее всем гостям города Белгорода как гида! Спасибо.
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Е
Посетили экскурсию в Белгороде, бесконечно рады, что наш выбор пал на экскурсию Алексея. Алексей очень приятный, эрудированный, знающий и увлечённый,
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И
Путешествовали с компанией "Tripster", Тёплая встреча с Белгородом". Встреча и времяпровождение действительно были тёплыми. Приятная компания гида, и полная передача
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При выборе экскурсии клюнула на нерасхожую подачу "от кабалы до Каббалы". Не прогадала. Город глазами мистика видится и чувствуется иначе. Алексей - великолепный рассказчик. Информативно, познавательно, интересно, необыкновенно. Рекомендую.
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С
Замечательная экскурсия от великолепной Светланы! У Светланы был день рождения в день экскурсии, о чем я узнал по ее окончании.
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Всего 82 отзыва в Белгороде
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Ответы на вопросы от путешественников по Белгороду
Самые популярные экскурсии в Белгороде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
Сколько стоит экскурсия по Белгороду в августе 2026
Сейчас в Белгороде можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2700 до 6500. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
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