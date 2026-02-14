Мои заказы

Экскурсии в Белгороде

Найдено 6 экскурсий в Белгороде, цены от 2700 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Белгород - история и легенды
Пешая
2 часа
58 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Белгород - история и легенды
Погрузитесь в историю Белгорода, раскрывая его секреты и легенды. Узнайте, как герб города связан с львом и что скрывает Соборная площадь
Начало: На улице Вокзальная, 1
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 3000 ₽ за всё до 10 чел.
Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
Пешая
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
Прогулка без маршрута по Белгороду с мистиком и социологом. Вы сами выбираете путь, а гид расскажет о мифах и легендах города
Начало: В районе архитектурного комплекса Вечный Огонь
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
от 3000 ₽ за всё до 4 чел.
Теплая встреча с Белгородом
На машине
2 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Теплая встреча с Белгородом
Прогулка по Белгороду в формате дружеской беседы: исторические факты, легенды и архитектурные детали. Погружение в атмосферу города гарантировано
Начало: У филармонии
Сегодня в 16:00
Завтра в 16:00
от 4900 ₽ за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Белгороду на транспорте туристов
2 часа
2 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Белгороду на транспорте туристов
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, в любое время
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
6500 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Белгороду
2 часа
4 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Белгороду
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
1 сен в 09:00
2 сен в 09:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Пройдёмся по старому Белгороду
2 часа
Индивидуальная
до 20 чел.
Пройдёмся по старому Белгороду
Начало: Ул. Белгородского полка 56а, Белгород
Расписание: По договоренности
2700 ₽ за всё до 20 чел.

Последние отзывы на экскурсии

В
Белгород - история и легенды
были в Белгороде впервые, очень хотелось узнать историю города не шаблонную, такую какая она есть на самом деле, так, будто
читать дальшеуменьшить

бы нам о нем рассказывает местный что все и всех знает! так и вышло, было много личных историй, баек, фактов и спорных моментов что очень погрузило в историю города. маршрут тоже впечатлил, помимо того что можно увидеть воочию, экскурсовод показал то как каждое здание выглядело раньше, до мельчайших деталей. помимо истории города, мы узнали и интересные факты, из разряда того куда сходить и где в городе вкусный кофе, какие музеи и выставки о чем, почитали и подержали в руках старинные документы и в целом хорошо провели время.

Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
Было интересно пообщаться, активная экскурсия, хорошо, что есть общение, а не монолог, для меня мало времени, хочется больше. Скорее всего еще раз пойдем.
Вам был полезен этот отзыв?
В
Белгород - история и легенды
Отличная экскурсия от Алексея по Белгороду в августе 2024. Все забывал написать отзыв.

Прошли от вокзала по центру города, много историй
читать дальшеуменьшить

про историю и современную жизнь города в не самое простое время. Было очень интересно и любознательно. Алексей прекрасный гид, который еще и собирает немного потусторонние истории из жизни Белгорода. У него есть и такая экскурсия отдельно. Рассказал пару историй из той программы экскурсии - думаю, заочно и ее можно смело рекомендовать))

Вам был полезен этот отзыв?
М
Теплая встреча с Белгородом
Спасибо Светлана!
Вам был полезен этот отзыв?
Тарусина
Теплая встреча с Белгородом
Огромная благодарность Светлане за интересную и полезную информацию о городе Белгород
Вам был полезен этот отзыв?
О
Теплая встреча с Белгородом
Светлана грамотный экскурсовод и отзывчивый человек! Рекомендуем ее всем гостям города Белгорода как гида! Спасибо.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Белгород - история и легенды
Посетили экскурсию в Белгороде, бесконечно рады, что наш выбор пал на экскурсию Алексея. Алексей очень приятный, эрудированный, знающий и увлечённый,
читать дальшеуменьшить

с ним комфортно прогуляться по городу и без особого напряжения получить массу исторической информации, а впрочем и не только разные пласты истории затрагивает Алексей, но и на любые интересующие вопросы ответит. Всем 6 участникам экскурсии понравилась программа, изложение, да и сам гид. Благодарим, очень надеемся посетить 2-ю экскурсию

Вам был полезен этот отзыв?
И
Теплая встреча с Белгородом
Путешествовали с компанией "Tripster", Тёплая встреча с Белгородом". Встреча и времяпровождение действительно были тёплыми. Приятная компания гида, и полная передача
читать дальшеуменьшить

любви к этому городу. Время прошло легко. Некоторые места из нашего маршрута мы уже посещали ранее, но увидели их иначе. В каких то местах были впервые, и удивлены, что бывая в Белгороде столько раз, даже не подозревали о них. Планирую в следующую поездку в этот город рассмотреть предложения компании, и снова окунуться в удивительный мир и природу Белгорода. Спасибо.

Вам был полезен этот отзыв?
Светлана
Мистический Белгород, или В поисках невидимого города
При выборе экскурсии клюнула на нерасхожую подачу "от кабалы до Каббалы". Не прогадала. Город глазами мистика видится и чувствуется иначе. Алексей - великолепный рассказчик. Информативно, познавательно, интересно, необыкновенно. Рекомендую.
Вам был полезен этот отзыв?
С
Теплая встреча с Белгородом
Замечательная экскурсия от великолепной Светланы! У Светланы был день рождения в день экскурсии, о чем я узнал по ее окончании.
читать дальшеуменьшить

Светлана, я еще раз поздравляю Вас, огромное спасибо за Ваш рассказ о Вашем замечательном, красивом и комфортном городе! Я был в Белгороде первый раз и всего один день, но обязательно вернусь, в значительной степени благодаря Вам, потому что Вы так интересно и и тепло представили Ваш любимый город. До новых встреч - у меня еще Белгородский театр остался неохваченным…)

Вам был полезен этот отзыв?
Всего 82 отзыва в Белгороде

Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше

Ответы на вопросы от путешественников по Белгороду

Самые популярные экскурсии в Белгороде
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 6:
  1. Белгород - история и легенды;
  2. Мистический Белгород, или В поисках невидимого города;
  3. Теплая встреча с Белгородом;
  4. Обзорная экскурсия по Белгороду на транспорте туристов;
  5. Обзорная пешеходная экскурсия по Белгороду.
Сколько стоит экскурсия по Белгороду в августе 2026
Сейчас в Белгороде можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 2700 до 6500. Туристы уже оставили гидам 82 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.98 из 5
Планируете путешествие и хотите узнать Белгород подробнее? Наши экскурсии расскажут о самых интересных местах города. Выбирайте экскурсионные туры белгород и погружайтесь в атмосферу настоящего приключения!