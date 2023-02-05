1 день

Первая встреча на Кольском полуострове

Вы прибываете в г. Апатиты Мурманская область, авиа или железнодорожным сообщением, где Вас уже будет ожидать наша команда!

Трансфер в гостиницу, из которого открывается завораживающий вид на горы Хибины, которые являются центром притяжения любителей зимних видов спорта, горнолыжный склон Большой Вудъявр, главная лыжня России проходит в шаговой доступности от санаторного комплекса.

Заселение в номерах с удобствами и видом на северную природу в тарифе с проживанием.

Обед по желанию (оплачивается самостоятельно).

Для прибывших в первую половину дня SKI BUS отправляется на горнолыжный курорт Большой Вудъявр.

По необходимости посещаем прокат инвентаря, мы поможем вам выбрать снаряжение.

Техника безопасности и знакомство с горнолыжным комплексом.

Групповые упражнения с инструктором.

Для прибывших во вторую половину дня, организованный трансфер до гостиницы, заселение в отель.

Далее SKI BUS доставит вас на горнолыжный комплекс Большой Вудъявр к другим участникам тура.

Техника безопасности и знакомство с горнолыжным комплексом.

Групповые упражнения с инструктором.

Обед в ресторане (оплачивается самостоятельно).

Возвращение в отель.

В свободное от катания время вас ждет комплекс оздоровления из услуг, входящих в стоимость тура, вы сможете выбрать какие процедуры посетить в сегодняшний вечер.

С полным перечнем услуг, а также их описанием, вы можете ознакомиться в разделе «Важно знать».

Приятным бонусом для вас станет освежающий кислородный коктейль.

Ужин в ресторане (оплачивается самостоятельно).

Советуем Вам выбрать экскурсионные поездки при бронировании тура и провести свой отдых как можно увлекательнее.