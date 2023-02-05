Горнолыжный тур «ХИБИНЫ SKI»

Вас ждут активные катания на одном из лучших горнолыжных курортов Кольского полуострова

5
3 отзыва
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Вас ждут активные катания на одном из лучших горнолыжных курортов Кольского полуострова.

Разнообразие маршрутов разной сложности, профессиональные инструкторы, уютные номера, теплые и душевные вечера в приятной компании.

Но главная изюминка тура – оздоровительные процедуры в гостинице-санатории, которая расположена в черте города Апатиты на собственной закрытой территории вдали от шумных дорог.
Горнолыжный тур «ХИБИНЫ SKI»
Горнолыжный тур «ХИБИНЫ SKI»
Горнолыжный тур «ХИБИНЫ SKI»
Горнолыжный тур «ХИБИНЫ SKI»
Горнолыжный тур «ХИБИНЫ SKI»
Горнолыжный тур «ХИБИНЫ SKI»
Горнолыжный тур «ХИБИНЫ SKI»
Горнолыжный тур «ХИБИНЫ SKI»
Горнолыжный тур «ХИБИНЫ SKI»
Горнолыжный тур «ХИБИНЫ SKI»
Горнолыжный тур «ХИБИНЫ SKI»
Горнолыжный тур «ХИБИНЫ SKI»
Горнолыжный тур «ХИБИНЫ SKI»
Горнолыжный тур «ХИБИНЫ SKI»
Горнолыжный тур «ХИБИНЫ SKI»
Горнолыжный тур «ХИБИНЫ SKI»
Горнолыжный тур «ХИБИНЫ SKI»
Горнолыжный тур «ХИБИНЫ SKI»
Горнолыжный тур «ХИБИНЫ SKI»
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Горнолыжный восторг
Горнолыжный восторг
Покатаемся на лыжах или сноуборде на одном из самых лучших горнолыжных курортах России «BIGWOOD»
Головокружительные виды
Головокружительные виды
Увидим живописные места Хибинского массива, ощутим всё величие окружающих гор и насладимся чистейшим воздухом
Семейный отдых
Семейный отдых
Вы сможете кататься в своё удовольствие, а заботу о детях возьмут на себя профессиональные инструкторы
Магия северного сияния
Магия северного сияния
У вас будет шанс полюбоваться волшебным природным явлением, от которого перехватывает дух
Гармония души и тела
Гармония души и тела
После активного дня можно расслабиться в бассейне, попариться в баньке или насладиться массажем всего тела

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча на Кольском полуострове

Вы прибываете в г. Апатиты Мурманская область, авиа или железнодорожным сообщением, где Вас уже будет ожидать наша команда!

Трансфер в гостиницу, из которого открывается завораживающий вид на горы Хибины, которые являются центром притяжения любителей зимних видов спорта, горнолыжный склон Большой Вудъявр, главная лыжня России проходит в шаговой доступности от санаторного комплекса.

Заселение в номерах с удобствами и видом на северную природу в тарифе с проживанием.

Обед по желанию (оплачивается самостоятельно).

Для прибывших в первую половину дня SKI BUS отправляется на горнолыжный курорт Большой Вудъявр.

По необходимости посещаем прокат инвентаря, мы поможем вам выбрать снаряжение.

Техника безопасности и знакомство с горнолыжным комплексом.

Групповые упражнения с инструктором.

Для прибывших во вторую половину дня, организованный трансфер до гостиницы, заселение в отель.

Далее SKI BUS доставит вас на горнолыжный комплекс Большой Вудъявр к другим участникам тура.

Техника безопасности и знакомство с горнолыжным комплексом.

Групповые упражнения с инструктором.

Обед в ресторане (оплачивается самостоятельно).

Возвращение в отель.

В свободное от катания время вас ждет комплекс оздоровления из услуг, входящих в стоимость тура, вы сможете выбрать какие процедуры посетить в сегодняшний вечер.

С полным перечнем услуг, а также их описанием, вы можете ознакомиться в разделе «Важно знать».

Приятным бонусом для вас станет освежающий кислородный коктейль.

Ужин в ресторане (оплачивается самостоятельно).

Советуем Вам выбрать экскурсионные поездки при бронировании тура и провести свой отдых как можно увлекательнее.

Первая встреча на Кольском полуостровеПервая встреча на Кольском полуостровеПервая встреча на Кольском полуостровеПервая встреча на Кольском полуострове
2 день

Катаемся по Хибинам и оздоравливаемся

Завтрак (включен в стоимость).

11:00 SKI BUS отправляется на горнолыжный курорт Большой Вудъявр.

Групповые упражнения с инструктором.

14:00 встречаемся у кафе на горнолыжном комплексе.

Обед в панорамном ресторане Плато на вершине горного массива Хибин (оплачивается самостоятельно).

Групповые упражнения с инструктором.

Возвращение в отель.

В свободное от катания время вас ждет комплекс оздоровления из услуг, входящих в стоимость тура, вы сможете выбрать какие процедуры посетить в сегодняшний вечер.

Приятным бонусом для вас станет освежающий кислородный коктейль

Ужин по меню (с заказом определяемся на завтраке, оплачивается самостоятельно).

В нашем туре Вас ждет еще один приятный бонус! Охота за Северным сиянием!

Это поразительное природное явление не оставляет равнодушным даже тех, кто, казалось бы, привык к чудесным переливам цвета на ночном небе.

Что уж говорить о тех, кто увидел его впервые!

Мы предлагаем отправиться на захватывающую «Охоту за северным сиянием».

В черте города понаблюдать за горящими на небе всполохами не получится.

Вся красота раскрывается вдали от городских огней, на просторах северной природы.

В туре предусмотрен один выезд в максимально благоприятные погодные условия. Охота может занимать по времени от 2 до 5 часов.

Катаемся по Хибинам и оздоравливаемсяКатаемся по Хибинам и оздоравливаемсяКатаемся по Хибинам и оздоравливаемсяКатаемся по Хибинам и оздоравливаемсяКатаемся по Хибинам и оздоравливаемся
3 день

Катаемся по Хибинам и оздоравливаемся

Завтрак (включен в стоимость).

11:00 SKI BUS отправляется на горнолыжный курорт Большой Вудъявр.

Групповые упражнения с инструктором.

14:00 встречаемся у кафе на горнолыжном комплексе.

Обед в панорамном ресторане Плато на вершине горного массива Хибин (оплачивается самостоятельно).

Групповые упражнения с инструктором.

Возвращение в отель.

В свободное от катания время вас ждет комплекс оздоровления из услуг, входящих в стоимость тура, вы сможете выбрать какие процедуры посетить в сегодняшний вечер.

Приятным бонусом для вас станет освежающий кислородный коктейль

Ужин по меню (с заказом определяемся на завтраке, оплачивается самостоятельно).

Катаемся по Хибинам и оздоравливаемсяКатаемся по Хибинам и оздоравливаемсяКатаемся по Хибинам и оздоравливаемся
4 день

Катаемся по Хибинам и оздоравливаемся

Завтрак (включен в стоимость).

11:00 SKI BUS отправляется на горнолыжный курорт Большой Вудъявр.

Групповые упражнения с инструктором.

14:00 встречаемся у кафе на горнолыжном комплексе.

Обед в панорамном ресторане Плато на вершине горного массива Хибин (оплачивается самостоятельно).

Групповые упражнения с инструктором.

Возвращение в отель.

В свободное от катания время вас ждет комплекс оздоровления из услуг, входящих в стоимость тура, вы сможете выбрать какие процедуры посетить в сегодняшний вечер.

Приятным бонусом для вас станет освежающий кислородный коктейль

Ужин по меню (с заказом определяемся на завтраке, оплачивается самостоятельно).

Катаемся по Хибинам и оздоравливаемсяКатаемся по Хибинам и оздоравливаемсяКатаемся по Хибинам и оздоравливаемся
5 день

Катаемся по Хибинам и оздоравливаемся

Завтрак (включен в стоимость).

11:00 SKI BUS отправляется на горнолыжный курорт Большой Вудъявр.

Групповые упражнения с инструктором.

14:00 встречаемся у кафе на горнолыжном комплексе.

Обед в панорамном ресторане Плато на вершине горного массива Хибин (оплачивается самостоятельно).

Групповые упражнения с инструктором.

Возвращение в отель.

В свободное от катания время вас ждет комплекс оздоровления из услуг, входящих в стоимость тура, вы сможете выбрать какие процедуры посетить в сегодняшний вечер.

Приятным бонусом для вас станет освежающий кислородный коктейль

Ужин по меню (с заказом определяемся на завтраке, оплачивается самостоятельно).

Катаемся по Хибинам и оздоравливаемсяКатаемся по Хибинам и оздоравливаемсяКатаемся по Хибинам и оздоравливаемсяКатаемся по Хибинам и оздоравливаемся
6 день

Катаемся по Хибинам и оздоравливаемся

Завтрак (включен в стоимость).

11:00 SKI BUS отправляется на горнолыжный курорт Большой Вудъявр.

Групповые упражнения с инструктором.

14:00 встречаемся у кафе на горнолыжном комплексе.

Обед в панорамном ресторане Плато на вершине горного массива Хибин (оплачивается самостоятельно).

Групповые упражнения с инструктором.

Возвращение в отель.

В свободное от катания время вас ждет комплекс оздоровления из услуг, входящих в стоимость тура, вы сможете выбрать какие процедуры посетить в сегодняшний вечер.

Приятным бонусом для вас станет освежающий кислородный коктейль

Ужин по меню (с заказом определяемся на завтраке, оплачивается самостоятельно).

Катаемся по Хибинам и оздоравливаемсяКатаемся по Хибинам и оздоравливаемсяКатаемся по Хибинам и оздоравливаемсяКатаемся по Хибинам и оздоравливаемся
7 день

Прощаемся с Кольским полуостровом

Завтрак (включен в стоимость).

Выезд из гостиницы.

11:00 SKI BUS отправляется на горнолыжный курорт Большой Вудъявр.

Групповые упражнения с инструктором.

14:00 встречаемся у кафе на горнолыжном комплексе Большой Вудъявр.

Обед в панорамном ресторане Плато на вершине горного массива Хибин (оплачивается самостоятельно)

Выезд в аэропорт или ж/д вокзал.

Спасибо Вам за чудесно проведенное время и прекрасную компанию!

Ждем Вас снова!

Прощаемся с Кольским полуостровомПрощаемся с Кольским полуостровом

Проживание

Тур предусматривает проживание в 2-х местных номерах с удобствами, в санаторно-курортном комплексе «Изовела» в Апатитах.

Стоимость тура на 1 человека: 48 900 рублей.

Доплата за одноместное размещение: 15 600 руб. /чел.

Варианты проживания

Санаторно-гостиничный комплекс «Изовела»

6 ночей

Санаторно-гостиничный комплекс «Изовела» находится в парковой зоне города Апатиты, в 5 минутах ходьбы от центра. К услугам гостей крытый бассейн, фитнес-центр, спа и оздоровительный центр и бесплатная частная парковка.

Все номера оснащены телевизором и электрическим чайником. Гости могут пользоваться общими или отдельными ванными комнатами. Из некоторых номеров открывается вид на горы Хибины.

На территории комплекса работает кафе. По запросу для гостей приготовят диетические блюда.

Санаторно-гостиничный комплекс «Изовела» находится в 15 минутах езды от железнодорожной станции Апатиты. Расстояние до аэропорта Кировск-Апатиты составляет 16 км. Горнолыжные курорты в Кировске расположены в 30 минутах езды.

Санаторно-гостиничный комплекс «Изовела»Санаторно-гостиничный комплекс «Изовела»Санаторно-гостиничный комплекс «Изовела»Санаторно-гостиничный комплекс «Изовела»Санаторно-гостиничный комплекс «Изовела»Санаторно-гостиничный комплекс «Изовела»Санаторно-гостиничный комплекс «Изовела»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Трансфер от аэропорта или ж/д вокзала
  • Проживание в гостинице-санатории в номерах с удобствами
  • Завтраки
  • Сопровождение профессионального гида-инструктора
  • Обучение базовым навыкам катания для новичков
  • Транспортное сопровождение на всем маршруте тура
  • Экскурсии по экспозиции Центра современного искусства "Сияние"/ мастер-класс или иное событие в зависимости от программы центра на текущий момент пребывания гостя
  • Ужин с живой музыкой в ресторане комплекса (суббота)
  • Главное в туре: ежедневное посещение спа-центра на территории комплекса.
  • Плавание в бассейне
  • Процедура жемчужной ванны
  • Общий массаж тела
  • Сеанс (2 часа) большой бани с 2-мя бассейнами
  • Кислородные коктейли (ежедневно)
  • Дополнительный бонус + скидка 15% на любые услуги медицинского центра
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты в Апатиты и обратно
  • SKIPASS
  • Аренда горнолыжного инвентаря
  • Индивидуальный инструктор 1000 руб. /час
  • Питание обеды/ужины
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Мурманская область, Апатиты
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Документы и деньги

В поездке вам пригодятся:

  • паспорта;
  • билеты;
  • деньги;
  • бумажник с кредитными картами;
  • ваучер на трансфер или прокат автомобиля;
  • подтверждение бронирования апартаментов / отеля;
  • карта; расписание поездов и автобусов со схемой движения до места проживания (при самостоятельной поездке);
  • медицинская страховка.

Одежда

Вот список одежды для горнолыжного курорта:

  • термобельё (2 комплекта);
  • термоноски (2 пары);
  • непромокаемая куртка;
  • непромокаемые брюки;
  • свитер (2 штуки);
  • шерстяная шапка;
  • шерстяной шарф;
  • шлем;
  • подшлемник (балаклава);
  • непромокаемые перчатки;
  • лыжные ботинки.

Некоторые вещи можно взять в аренду на горнолыжном курорте.

Приспособления для горнолыжников

Если вы едете на горнолыжный курорт со своим снаряжением, не забудьте приобрести следующие приспособления: удобные чехлы для лыж; мазь или парафиновую свечку от налипания снега; шлем и защиту для тела (для новичков); маску-очки; сушилку для обуви.

Средства гигиены

В горах пригодятся: принадлежности для умывания; банные принадлежности; увлажняющий крем; гигиеническая помада.

Услуги входящие в проживание в оздоровительном центре:

Общий пакет услуг на 1-го человека, включает в себя: проживание в номере выбранной категории, 6 завтраков, 2 плавания в бассейне, 1 процедуру жемчужной ванны, 2 общих массажа тела, 1 сеанс (2 часа) большой бани с 2-мя бассейнами, 7 кислородных коктейля (ежедневно), экскурсию по экспозиции Центра современного искусства "Сияние"/ мастер-класс или иное событие в зависимости от программы центра на текущий момент пребывания гостя в санатории-гостинице "Изовела" + скидка 15% на любые услуги медицинского центра "Изовела"* + вечера живой музыки каждую субботу в ресторане "Изовела".

*Скидка распространяется на все услуги медицинского центра, включая приемы врачей специалистов по всем направлениям, а так же на любые виды массажа (оздоровительный, общеукрепляющий и т. д.), физиопроцедуры, укрепляющие и расслабляющие гидромассажные ванны с добавлением активных веществ и лекарственных концентратов, подводный душ массаж, душ Шарко и грязевые аппликации.

Когда осуществляется выезд на северное сияние?

В туре предусмотрен один выезд в максимально благоприятные погодные условия (ориентировочно со 2-го по 6-й день). В лучший из дней по прогнозу мы отправляемся на настоящую охоту за Северным Сиянием, фото в подарок.

Есть ли скидки на тур?

Да, для детей от 10 до 18 лет скидка 10%.

Какие изменения возможны в туре?

По погодным условиям горнолыжный курорт может быть закрыт для посещения, наша команда, к сожалению, не в силах это изменить.

В такие дни мы можем вам предложить программы:

  • Снегоходные туры по бескрайним просторам Севера от 2 до 5 часов стоимость от 6000 руб. /чел.;
  • посещение Саамской деревни от 2500 руб. /чел.;
  • экскурсия на Край земли в Териберку от 6500 руб. /чел.;
  • прогулка по Лапландскому заповеднику на снегоступах от 3500 руб. /чел..
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка не входит в стоимость тура. Вы можете приобрести её самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

На каком транспорте происходит передвижение?

Всё зависит от размера группы. Это могут быть: микроавтобус фольксваген или мерседес, внедорожники ниссан, уаз патриот или тойота. Все они оборудованы кондиционером.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 7 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Д
5 фев 2023
Отличный тур. Сбалансированная программа- покатушки и достопримечательности. Хибины оставили яркие впечатления и эмоции я думаю в первую очередь благодаря организаторам Ивану и Максиму.
Отличный тур. Сбалансированная программа- покатушки и достопримечательности. Хибины оставили яркие впечатления и эмоции я думаю вОтличный тур. Сбалансированная программа- покатушки и достопримечательности. Хибины оставили яркие впечатления и эмоции я думаю в
А
17 янв 2023
все понравилось, кроме погоды
Д
5 фев 2023
Все душевно;). Ребята действительно хотели, чтобы гостям все понравилось. Спасибо большое!

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