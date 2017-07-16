Магия полярной ночи

Представьте, что вы несетесь по тундре на снегоходе

5
3 отзыва
Описание
Программа по дням
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О гиде
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Ответы на вопросы
Представьте, что вы несетесь по тундре на снегоходе, преодолевая километры холодной земли. Вокруг разгар Полярной ночи, когда солнце более двух месяцев не поднимается над горизонтом.

Добро пожаловать в Хибины, где можно наблюдать долгие сине-розовые сумерки, когда все вокруг окрашено в нежные пастельные тона. Финны называют это время «синие часы».

Светлое время суток длится всего несколько часов и представляет собой светлые сумерки, а потом окружающий мир снова погружается во тьму. Вы увидите замерзшие озера, первозданные ландшафты, леса и горы.
Магия полярной ночи
Магия полярной ночи
Магия полярной ночи
Магия полярной ночи
Магия полярной ночи
Магия полярной ночи
Магия полярной ночи
Магия полярной ночи
Магия полярной ночи
Магия полярной ночи
Магия полярной ночи
Магия полярной ночи
Магия полярной ночи
Магия полярной ночи
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Банька с прорубью
Банька с прорубью
Вечером Вас будет ждать русская баня с прорубью в горной реке Кунийок
«Синие часы»
«Синие часы»
Увидим невероятные долгие сине-розовые сумерки, финны называют это время «синие часы»
Северное сияние
Северное сияние
Возможность увидеть прекрасное природное явление

Описание

Тур проводится для групп от 4 человек под заказ в любые даты кроме новогодних праздников.

Программа тура по дням

1 день

Снегоходный кольцевой маршрут

10:00 Встреча гостей в нашем снегоходном центре в Кировске в районе санатория Тирвас и Снежной деревни, инструктаж, обучение вождению снегохода, подбор экипировки.

Выезд в горы на снегоходах по маршруту: Ботанический сад, перевал Рамзая, перевал Кукисвумчорр – гостевой дом «Куэльпорр».

Размещение в двухместных номерах, обед.

Снегоходный кольцевой маршрут по окрестностям.

Вечером русская баня с прорубью в горной реке.

Домашний ужин в уютной кают-компании.

Дневной переезд 50–60 км.

Снегоходный кольцевой маршрутСнегоходный кольцевой маршрутСнегоходный кольцевой маршрут
2 день

Путешествие на перевал Восточный Петрелиуса

Завтрак.

Выезд по маршруту по нескольким перевалам (стандартная связка – Северный Рисчорр – Партомчоррский перевалы).

Обед.

Маршрут на перевал Восточный Петрелиуса (высота 883,3 м) с обзором долины р. Малая Белая – перевал Кукисвумчорр.

Возвращение в г. Кировск к 18:00.

Дневной переезд 6070 км.

Путешествие на перевал Восточный ПетрелиусаПутешествие на перевал Восточный Петрелиуса

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Куэльпорр».

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек на снегоходе:

  • 1 чел. на снегоходе – 44 000 руб.;
  • 2 чел. на снегоходе – под запрос.

Для детей от 10 до 13 лет с родителями 24 000 руб. с ребенка.

Варианты проживания

Гостевой дом «Куэльпорр»

1 ночь

Гостевой дом «Куэльпорр» находится на севере Хибин в живописной долине на берегу реки Кунийок. Зимой до гостевого дома можно добраться на снегоходе или на лыжах. Гостевой дом «Куэльпорр» - это современное одноэтажное здание с мансардой. Большой холл с камином. Электричество, горячая вода. 2-местные номера с удобствами (душ, туалет, сушилка для снаряжения) в номере. 6-местные номера (душ, туалет на этаже). Есть мобильная связь. Интернет за дополнительную плату. Гостевой дом «Куэльпорр», по словам наших гостей, место очень атмосферное.

Гостевой дом «Куэльпорр»Гостевой дом «Куэльпорр»Гостевой дом «Куэльпорр»Гостевой дом «Куэльпорр»Гостевой дом «Куэльпорр»Гостевой дом «Куэльпорр»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Питание по программе
  • Проживание
  • Баня
  • Аренда снегоходов Lynx и снаряжения
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Кировска и обратно
  • Завтрак первого дня, ужин второго дня
  • Спиртные напитки
Место начала и завершения?
г. Кировск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Футболки, нижнее белье, х. б. носки;
  • Термобелье из тонкого полартека;
  • Тренировочные штаны из толстого полартека (флиса), кофта из толстого флиса, желательно с «горлом» или толстовка или толстый свитер;
  • Пуховый свитер (тонкая однослойная пуховка) под комбинезон или нормальная пуховка сверху на комбинезон на случай сильных холодов. Можно использовать горнолыжную куртку или комбинезон;
  • Тренировочные штаны для нахождения в гостевых домах;
  • Толстые шерстяные носки 2 пары, одни термоноски, тоже толстые;
  • Перчатки типа горнолыжных + перчатки флисовые;
  • Шапочка горнолыжная, если есть – свой подшлемник, если нет – мы предоставляем;
  • Шарф теплый, если есть – маска ветрозащитная на лицо. Предоставляемые организаторами подшлемники хорошо закрывают лицо от холода, но мы рекомендуем иметь дополнительную защиту;
  • Пуховые альпинистские тапочки (очень рекомендуем), тапочки резиновые для бани, личное банное полотенце (почти везде в гостевых домах предоставляют, но желательно иметь собственное;
  • Если вы знаете, что у вас застывает поясница, то возьмите с собой что-то утепляющее типа шарфа, платка;
  • Личный гигиенический набор (щетка, паста и т. п.);
  • Крем для лица от холода;
  • Личная аптечка (если есть необходимость в специальных лекарственных средствах);
  • Маска горнолыжная - надевается сверху на шлем (сочетание шлема и горнолыжной маски наиболее оптимально для далеких переездов на снегоходе);
  • Солнцезащитные очки;
  • Маленький (до 30 л) заплечный рюкзак помогает сохранить тепло для спины, кроме того в него можно класть нужные в дороге небольшие предметы;
  • Некоторые участники наших туров рекомендуют брать свои небольшие термосы для чая, бывает, что кому-то не хватает питья на маршруте;
  • Шоколадки, орешки, сладости тоже часто бывают не лишними.

Вещи должны быть упакованы или в сумку или в рюкзак, или в баул объемом не более 60 литров. Чемоданы запрещены.

Предоставляемое снаряжение:

  • Комбинезон из плотной ткани с подкладкой из однослойного синтепона;
  • 2 подшлемника – тонкий и толстый;
  • шлем с забралом с двойным стеклом - если у вас крупная голова, акцентируйте наше внимание на этом;
  • ботинки снегоходные с вкладышем из войлока;
  • варежки с мехом типа «шубенки» на случай очень сильных холодов.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Что делать если у меня плохое зрение?

Очки на маршруте не допускаются – они сразу потеют и обмерзают. Используйте контактные линзы или специальные горнолыжные очки с диоптриями. Организаторы такого снаряжения предоставить Вам не смогут.

Как будет погода?

Снегоходные экспедиции организуемые нашей фирмой проходят на Кольском полуострове, за полярным кругом. Наш регион существенно отличается по общеклиматическим и погодным условиям от средней полосы России и Карелии. Погода в наших широтах неустойчивая и достаточно экстремальная. Высока вероятность резких перепадов температуры: от 0 до -30, сильные ветра, метели. Обязательно учитывайте это обстоятельство при подготовке к поездке. Внимательно ознакомьтесь с нашей инструкцией "что взять с собой".

Что еще важно знать?
  1. Большая часть маршрутов проходит по целинному снегу, что достаточно сложно для новичков.
  2. Возможно только одноместное размещение на снегоходах, как более безопасное. Многие турфирмы лукавят, продавая туры на снегоходах по 2 человека на снегоходе. Разница в цене, как правило, небольшая, но в плане комфорта и безопасности она весьма существенна. Управление снегоходом вдвоем непростая задача даже для опытного водителя, так как вес пассажира до 2 раз ухудшает управляемость снегоходом, а если за рулем человек без большого опыта, то это становится просто опасным. Кроме того, ехать пассажиром холодно и неинтересно.
  3. В случае экстремальных погодных ситуаций Гид на маршруте имеет право сделать изменения маршрута, а так же задержать или отложить выезд на маршрут. Это условие принято нами в целях Вашей безопасности.
  4. В случае задержки группы на маршруте по погодным условиям мы не несем ответственности за возможные опоздания на самолеты - поезда. (до настоящего момента таких ситуаций не было, но вероятность присутствовала).
Какие условия эксплуатации снегохода?
  1. Снегоход в нашей стране невозможно застраховать, поэтому гости несут полную материальную ответственность за технику, арендованную одежду и снаряжение. Для соблюдения формальностей мы заключаем с каждым гостем договор аренды снегохода и снаряжения. Исходя из нашего многолетнего опыта работы можно сказать следующее: аварии на маршрутах происходят только по причине нарушения техники безопасности, например, несоблюдение дистанции или несанкционированное катание по целине в местах со скрытыми препятствиями.
  2. В случае, если Гость ведет себя неадекватно, нарушает правила техники безопасности на маршруте, Гид имеет право сделать одно предупреждение. В случае, если Гость продолжает нарушать правила, Гид имеет право снять Гостя с маршрута без каких либо компенсаций. Это правило введено нами исключительно для Вашей безопасности и успеха наших экспедиций.
Включена ли страховка в стоимость тура?

Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Как добраться до старта тура?

Город Кировск расположен в 25 км от ж/д вокзала и аэропорта г. Апатиты и в 200 км от ж/д вокзала и аэропорта Мурманска.

Участников многодневных туров мы встречаем на железнодорожном вокзале или аэропорту города Апатиты. Также возможна встреча участников в аэропорту города Мурманска.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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Р
16 июля 2017
Сергей, огромное спасибо! Мужики вышли из зоны комфорта - немного смущены, удивлены и очень довольны нашим приключением. В хорошем смысле слова "зашло" в душу. Саше огромный привет и благодарность! Надеюсь мы были хорошими гостями. Ждите зимой
К
15 янв 2018
Здравствуйте!
15 января 2018 г. выбрали короткий и несложный 1,5-часовой маршрут по ледниковой долине Кукисвум!

Нам всем понравилось, ребёнок (6 лет) в восторге! Получили море положительных эмоций! Большая благодарность инструктору за серьёзность и доброжелательность!

Выражаем огромную благодарность Вашей туристической фирме! Всё на высшем уровне! Профессионализм, отличная организация путешествий!

Ребята - Вы молодцы!
Н
23 июня 2018
Снегоходный тур «Магия полярной ночи»
В минувшем зимнем сезоне, в последнюю декаду ускользавшего 2017 года, я исполнила свою Мечту. Смелую, яркую и давно вынашиваемую в сердце.

Я совершила поездку в Мурманскую область, на Кольский полуостров. Я побывала в Хибинах, совершив 3-дневный тур «Магия полярной ночи» в Мурманскую область в Апатиты и Кировск – столицу Русской Лапландии. Потрясающе! Сам тур был в горы, в Хибины, на снегоходах. В группе были еще 4 японца. Замечательный инструктор, захватывающий маршрут, чудесные впечатления. И, конечно, весь смысл для меня был в том, что я была сама за рулем снегохода. Прохождение маршрута было по нескольким перевалам: Северный Рисчорр, Партомчоррский перевал, перевал Рамзая, вершина горы Тахтарвумчорр, озеро Академическое. Маршрут по озеру Малый Вудьявр, Кукисвумчоррский перевал, Куэльпорр, загадочный Петрелиус.
На маршруте были сложности, для преодоления которых нужны и воля, и целеустремленность, и мужество. По окончании я получила диплом о прохождении снегоходного маршрута «Кольская экспедиция» за полярным кругом протяженностью в 130 км по Хибинам. Нам повезло, потому что мы своими глазами наблюдали северное сияние. То самое неповторимое, красочное, завораживающее СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ в Хибинах!!! Это действительно БОЖЕСТВЕННО! Полярная ночь завораживает, заснеженные склоны окрашены в нежные акварельные тона, а затем, через несколько часов, лунный свет отражается от снежных, строгих гор….. Вспоминались стихотворные строчки В. И. Гафта о том, как «горы выдыхают облака». Удивительные по первозданной красоте долины и захватывающие дух виды. Небо, усыпанное звездами. Растущая луна. В сердце снежных гор. Мороз -30 (при езде на снегоходе еще больше!). Снег скрипит, как музыка. Деревья все снежные блестят. Зимняя сказка. Энергетически мощное место.

Сердечное, огромное спасибо инструктору нашего удивительного, полярного, снегоходного путешествия Александру Гулынину за высочайший профессионализм, ответственность, безупречную организацию, пунктуальность. Это обеспечило безопасность маршрута! Благодарю также Александра за его искреннюю чуткость, потрясающе отзывчивое, человечное отношение и доброту. Эти его качества остались сияющей, радостной вспышкой в сердце и подарили множество чудесных эмоций и уникальных впечатлений. Он великолепно провел тур: и ярко, и интересно, и безопасно, и внимательно. В душе остались самые ТЕПЛЫЕ, НЕПОВТОРИМЫЕ и ДОБРЫЕ воспоминания. И в этом его большая заслуга!
Очень хотелось бы совершить еще один снегоходный тур по Хибинам вместе с этим опытным и позитивно настроенным инструктором!

С признательностью, Надежда Зубакова
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