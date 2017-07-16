Тур проводится для групп от 4 человек под заказ в любые даты кроме новогодних праздников.
10:00 Встреча гостей в нашем снегоходном центре в Кировске в районе санатория Тирвас и Снежной деревни, инструктаж, обучение вождению снегохода, подбор экипировки.
Выезд в горы на снегоходах по маршруту: Ботанический сад, перевал Рамзая, перевал Кукисвумчорр – гостевой дом «Куэльпорр».
Размещение в двухместных номерах, обед.
Снегоходный кольцевой маршрут по окрестностям.
Вечером русская баня с прорубью в горной реке.
Домашний ужин в уютной кают-компании.
Дневной переезд 50–60 км.
Завтрак.
Выезд по маршруту по нескольким перевалам (стандартная связка – Северный Рисчорр – Партомчоррский перевалы).
Обед.
Маршрут на перевал Восточный Петрелиуса (высота 883,3 м) с обзором долины р. Малая Белая – перевал Кукисвумчорр.
Возвращение в г. Кировск к 18:00.
Дневной переезд 60–70 км.
Тур предусматривает проживание в гостевом доме «Куэльпорр».
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек на снегоходе:
Для детей от 10 до 13 лет с родителями 24 000 руб. с ребенка.
Гостевой дом «Куэльпорр» находится на севере Хибин в живописной долине на берегу реки Кунийок. Зимой до гостевого дома можно добраться на снегоходе или на лыжах. Гостевой дом «Куэльпорр» - это современное одноэтажное здание с мансардой. Большой холл с камином. Электричество, горячая вода. 2-местные номера с удобствами (душ, туалет, сушилка для снаряжения) в номере. 6-местные номера (душ, туалет на этаже). Есть мобильная связь. Интернет за дополнительную плату. Гостевой дом «Куэльпорр», по словам наших гостей, место очень атмосферное.
Вещи должны быть упакованы или в сумку или в рюкзак, или в баул объемом не более 60 литров. Чемоданы запрещены.
Предоставляемое снаряжение:
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Очки на маршруте не допускаются – они сразу потеют и обмерзают. Используйте контактные линзы или специальные горнолыжные очки с диоптриями. Организаторы такого снаряжения предоставить Вам не смогут.
Снегоходные экспедиции организуемые нашей фирмой проходят на Кольском полуострове, за полярным кругом. Наш регион существенно отличается по общеклиматическим и погодным условиям от средней полосы России и Карелии. Погода в наших широтах неустойчивая и достаточно экстремальная. Высока вероятность резких перепадов температуры: от 0 до -30, сильные ветра, метели. Обязательно учитывайте это обстоятельство при подготовке к поездке. Внимательно ознакомьтесь с нашей инструкцией "что взять с собой".
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Город Кировск расположен в 25 км от ж/д вокзала и аэропорта г. Апатиты и в 200 км от ж/д вокзала и аэропорта Мурманска.
Участников многодневных туров мы встречаем на железнодорожном вокзале или аэропорту города Апатиты. Также возможна встреча участников в аэропорту города Мурманска.