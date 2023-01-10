Тур на остров Кильдин

Пеший шестидневный поход среди суровой природы севера и руин цивилизации

5
3 отзыва
Программа по дням
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Пеший шестидневный поход среди суровой природы севера и руин цивилизации, вдалеке от людей, без мобильной связи и интернета, на острове в Баренцевом море.

Посетить Кильдин лучше именно сейчас, ведь кто знает, что случится с ним в будущем: уничтожат остатки интересных военных сооружений или власти закроют остров для посещения, а может здесь создадут заповедник или туристический кластер с тысячами туристов.

Кильдин суров и прекрасен на стыке эпох, зияющий окнами заброшенных домов и возвышающийся стеной над Баренцевым морем: увидеть его стоит именно таким.
Тур на остров Кильдин
Тур на остров Кильдин
Тур на остров Кильдин
Тур на остров Кильдин
Тур на остров Кильдин
Тур на остров Кильдин
Тур на остров Кильдин
Тур на остров Кильдин
Тур на остров Кильдин
Тур на остров Кильдин
Тур на остров Кильдин
Тур на остров Кильдин
Тур на остров Кильдин
Тур на остров Кильдин
Тур на остров Кильдин
Тур на остров Кильдин
Тур на остров Кильдин
Тур на остров Кильдин
Тур на остров Кильдин
Тур на остров Кильдин
Тур на остров Кильдин
Тур на остров Кильдин
Тур на остров Кильдин
Ближайшие даты:

Что вас ожидает 🤩

Северный маяк
Северный маяк
Отправитесь к красивому маяку – Кильдин-Северный, в районе которого останетесь на ночевку
Заброшенный военный поселок
Заброшенный военный поселок
Посетите «Объект 101» и увидите десятки надземных и подземных конструкций
Старая техника времен ВОВ
Старая техника времен ВОВ
Найдете остатки посёлка Верхний Кильдин, руины дивизиона С-125 и артиллерийскую технику

Программа тура по дням

1 день

Мурманск - Териберка - Кильдин

Встреча в Мурманске и отправление в посёлок Териберка.

Перегрузка вещей и снаряжения на катер и, если позволяет погода, выход в море.

3-часовой переход к острову Кильдин и высадка в районе посёлка Восточный Кильдин.

Осмотр руин посёлка и пеший переход к озеру Могильное.

Ночёвка в палатках в районе маяка Кильдин-Восточный.

Мурманск - Териберка - КильдинМурманск - Териберка - КильдинМурманск - Териберка - КильдинМурманск - Териберка - КильдинМурманск - Териберка - КильдинМурманск - Териберка - Кильдин
2 день

Между скалами и морем

Движемся по побережью на северо-восток: осматриваем пусковые позиции самолётов-мишеней ЛА-17, посещаем места нахождения береговой батареи времён Великой Отечественной войны и скальных останцев «сундуки» на северо-восточном берегу острова.

Движемся далее, исследуя глубокий каньон безымянного ручья и останки судов, потерпевших крушение и выброшенных на северный берег острова.

Между скалами и моремМежду скалами и моремМежду скалами и моремМежду скалами и морем
3 день

Северный маяк

Подъём с побережья на плато острова Кильдин, осмотр стартового дивизиона и посёлка ПРК «Сопка», где позже базировались противокорабельные ракеты П-35.

После осмотра посёлка отправимся к красивому маяку – Кильдин-Северный, в районе которого поставим лагерь и проведём ночь.

Северный маякСеверный маякСеверный маякСеверный маяк
4 день

Объект 101

От маяка мы пройдём на запад по обрыву утёса Лихой и, вдоволь насмотревшись на Баренцево море с почти 200-метровой высоты, переместимся на «Объект 101» – заброшенные позиции БРК «Утёс» и посёлки военных, обслуживавших этот комплекс.

Десятки надземных и подземных конструкций увлекут нас в свои заброшенные недра на целый день.

Объект 101Объект 101Объект 101Объект 101
5 день

Заброшенные города

Сегодня у нас в программе продолжение изучения заброшенных объектов острова Кильдин.

Нас ждут: остатки посёлка Верхний Кильдин и позиции башенных артиллерийских установок, руины дивизиона С-125 и артиллерийские позиции времён ВОВ и множество другого.

На ночёвку мы остановимся в районе мыса Бык, близ посёлка Западный Кильдин.

Заброшенные городаЗаброшенные городаЗаброшенные городаЗаброшенные города
6 день

Кильдин - Териберка - Мурманск

Осмотр посёлка Западный Кильдин, подземных складов обеспечения БРК «Утёс», останков рыболовецкого судна и развалин маяка Кильдин-Восточный.

Посадка на катер и отправление в посёлок Териберка.

Вечером – возвращение в Мурманск.

Кильдин - Териберка - МурманскКильдин - Териберка - МурманскКильдин - Териберка - МурманскКильдин - Териберка - МурманскКильдин - Териберка - Мурманск

Проживание

Ночевки в туристистических палатках (двухместные и трехместные).

Варианты проживания

Палаточный лагерь

5 ночей

Двухместные и трехместные палатки.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Работа гида-инструктора
  • Палатки 2х и 3х-местные
  • Спальники на температуру комфорта +5°С с вкладышами и ковриками
  • Общественное бивачное снаряжение: котелки, газовые горелки и газ
  • Питание (все участники в равной степени принимают участие в процессе приготовления пищи)
  • Аптечка
  • Трансфер Мурманск – Териберка – Мурманск
  • Катер Териберка – Кильдин – Териберка
  • Возможность размещения в гостинице в Териберке (без питания), в случае задержки старта тура до 1 дня, включительно
Что не входит
  • Авиа- и ж/д билеты до г. Мурманск и обратно
  • Размещение и питание участников в городе Мурманск до начала тура и по его окончании
  • Индивидуальное туристическое снаряжение и одежда, не оговоренные в списке того, что включено в стоимость
  • Медицинская страховка участников на период проведения тур
  • Наличные деньги
  • Размещение в гостинице в Териберке, в случае задержки старта тура из-за погоды от 3 дней и более
Место начала и завершения?
г. Мурманск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

1. Одежда:

  • головной убор с козырьком;
  • шарф-труба;
  • термобельё (штаны и футболка с длинным рукавом – 2 комплекта);
  • флиска или толстовка, желательно с капюшоном (2 шт);
  • влаго-ветрозащитная куртка (желательно с капюшоном и закрывающая поясницу);
  • дождевик типа «пончо» или плащ;
  • штаны не стесняющие движений (можно влагозащитные);
  • перчатки флисовые лёгкие;
  • трусы (2 – 4 шт.);
  • носки повседневные (5 – 6 пар);
  • трекинговые ботинки (лучше отдать предпочтение высокому берцу) и/или удобные резиновые сапоги;
  • лёгкая обувь для нахождения в лагере (кроссовки).

2. Снаряжение:

  • кружка/ложка/миска/нож;
  • налобный фонарь;
  • рюкзак от 80 литров для переноски вещей, еды и общественного снаряжения.


Стоит отдать предпочтение максимально облегчённому снаряжению и одежде: на себе придётся нести всё, что вы возьмёте + часть общественного снаряжения и еды. Норма веса рюкзаков в этом походе: 27 – 32 кг у мужчин и 17 – 22 кг у женщин.

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Какие есть особенности тура?

Специальная подготовка не требуется, но следует помнить, что это активный тур, проходящий в условиях Арктики и предусматривающий длительные морские и пешие переходы, ночёвки в палатках и отсутствие привычных благ цивилизации: душа, туалета, горячей воды, отапливаемого жилья и т. п.

На маршруте предусмотрены перемещения на катере по Баренцеву морю, что в случае сложных метеоусловий, может сдвинуть сроки заброски/выброски на 3 – 5 дней.

Покупать обратные билеты из Мурманска нужно строго по факту возвращения на материк.

«Застрять» группа может как на этапе заброски, так и на выброске с острова. В случае, если задержится старт маршрута, рекомендуется иметь 4500 рублей для оплаты размещения в гостинице. В случае задержки на старте тура Ахтилахти организует экскурсионную программу по Териберке и окрестностям.

Остров расположен в зоне пограничного режима, для его посещения необходимо оформление пропускных документов в погранслужбе. Приём заявок на участие в туре закрывается за 45 дней до даты его начала.

В туре могут принять участие ТОЛЬКО граждане Российской Федерации.

Какие существуют ограничения в туре?

Возраст: строго 14-55 лет.

Отсутствие хронических заболеваний не совместимых с участием в туре, желательно проконсультироваться с врачом

Как добраться?

Мы собираемся в центре Мурманска – большого города, где есть всё нужное туристу: гостиницы, магазины, рестораны, банкоматы. В Мурманске находится аэропорт Мурмаши, куда летают самолёты из разных регионов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. К месту сбора группы в Мурманске можно добраться также поездом или на автомобиле.

Какое техническое описание тура?

Тип тура: поход с рюкзаками.

Длительность: 6 дней 5 ночей.

Протяженность: до 50 км, по 10-15 км в день.

Ночёвки: в палатках

Логистика: встреча участников в Мурманске, трансфер в Териберку, заброска/выброска с/на Кильдин катером из Териберки.

Группа: 9 участников и 1 гид.

Безопасность: стаж гида – 12 лет, курсы первой помощи у гида – ежегодно последние 6 лет, расширенная аптечка, регистрация группы в МЧС, оружие, сигнальные фаеры, рация для экстренной связи. В некоторых точках маршрута есть сотовая связь вплоть до 4G.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
С
10 янв 2023
Выполнили всю программу, молодцы.
Хорошо проинструктировали насчет одежды.
Руководитель и др. инструкторы проявляли необходимое внимание ко всем потребностям участников тура, решали все возникавшие вопросы.
Б
6 янв 2023
Спасибо «Большой стране» что сообщили предварительно всю необходимую информацию и за оперативную связь по всем вопросам.
Спасибо принимающей стороне за лучший первый опыт путешествия. Отдельное спасибо Павлу и Олесе за то что были с нами все эти дни.
Обязательно еще увидимся, ждите нас)
М
6 янв 2023
Восторг

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