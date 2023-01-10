Специальная подготовка не требуется, но следует помнить, что это активный тур, проходящий в условиях Арктики и предусматривающий длительные морские и пешие переходы, ночёвки в палатках и отсутствие привычных благ цивилизации: душа, туалета, горячей воды, отапливаемого жилья и т. п.

На маршруте предусмотрены перемещения на катере по Баренцеву морю, что в случае сложных метеоусловий, может сдвинуть сроки заброски/выброски на 3 – 5 дней.

Покупать обратные билеты из Мурманска нужно строго по факту возвращения на материк.

«Застрять» группа может как на этапе заброски, так и на выброске с острова. В случае, если задержится старт маршрута, рекомендуется иметь 4500 рублей для оплаты размещения в гостинице. В случае задержки на старте тура Ахтилахти организует экскурсионную программу по Териберке и окрестностям.

Остров расположен в зоне пограничного режима, для его посещения необходимо оформление пропускных документов в погранслужбе. Приём заявок на участие в туре закрывается за 45 дней до даты его начала.

В туре могут принять участие ТОЛЬКО граждане Российской Федерации.