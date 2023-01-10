Встреча в Мурманске и отправление в посёлок Териберка.
Перегрузка вещей и снаряжения на катер и, если позволяет погода, выход в море.
3-часовой переход к острову Кильдин и высадка в районе посёлка Восточный Кильдин.
Осмотр руин посёлка и пеший переход к озеру Могильное.
Ночёвка в палатках в районе маяка Кильдин-Восточный.
Движемся по побережью на северо-восток: осматриваем пусковые позиции самолётов-мишеней ЛА-17, посещаем места нахождения береговой батареи времён Великой Отечественной войны и скальных останцев «сундуки» на северо-восточном берегу острова.
Движемся далее, исследуя глубокий каньон безымянного ручья и останки судов, потерпевших крушение и выброшенных на северный берег острова.
Подъём с побережья на плато острова Кильдин, осмотр стартового дивизиона и посёлка ПРК «Сопка», где позже базировались противокорабельные ракеты П-35.
После осмотра посёлка отправимся к красивому маяку – Кильдин-Северный, в районе которого поставим лагерь и проведём ночь.
От маяка мы пройдём на запад по обрыву утёса Лихой и, вдоволь насмотревшись на Баренцево море с почти 200-метровой высоты, переместимся на «Объект 101» – заброшенные позиции БРК «Утёс» и посёлки военных, обслуживавших этот комплекс.
Десятки надземных и подземных конструкций увлекут нас в свои заброшенные недра на целый день.
Сегодня у нас в программе продолжение изучения заброшенных объектов острова Кильдин.
Нас ждут: остатки посёлка Верхний Кильдин и позиции башенных артиллерийских установок, руины дивизиона С-125 и артиллерийские позиции времён ВОВ и множество другого.
На ночёвку мы остановимся в районе мыса Бык, близ посёлка Западный Кильдин.
Осмотр посёлка Западный Кильдин, подземных складов обеспечения БРК «Утёс», останков рыболовецкого судна и развалин маяка Кильдин-Восточный.
Посадка на катер и отправление в посёлок Териберка.
Вечером – возвращение в Мурманск.
Ночевки в туристистических палатках (двухместные и трехместные).
Двухместные и трехместные палатки.
1. Одежда:
2. Снаряжение:
Стоит отдать предпочтение максимально облегчённому снаряжению и одежде: на себе придётся нести всё, что вы возьмёте + часть общественного снаряжения и еды. Норма веса рюкзаков в этом походе: 27 – 32 кг у мужчин и 17 – 22 кг у женщин.
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Специальная подготовка не требуется, но следует помнить, что это активный тур, проходящий в условиях Арктики и предусматривающий длительные морские и пешие переходы, ночёвки в палатках и отсутствие привычных благ цивилизации: душа, туалета, горячей воды, отапливаемого жилья и т. п.
На маршруте предусмотрены перемещения на катере по Баренцеву морю, что в случае сложных метеоусловий, может сдвинуть сроки заброски/выброски на 3 – 5 дней.
Покупать обратные билеты из Мурманска нужно строго по факту возвращения на материк.
«Застрять» группа может как на этапе заброски, так и на выброске с острова. В случае, если задержится старт маршрута, рекомендуется иметь 4500 рублей для оплаты размещения в гостинице. В случае задержки на старте тура Ахтилахти организует экскурсионную программу по Териберке и окрестностям.
Остров расположен в зоне пограничного режима, для его посещения необходимо оформление пропускных документов в погранслужбе. Приём заявок на участие в туре закрывается за 45 дней до даты его начала.
В туре могут принять участие ТОЛЬКО граждане Российской Федерации.
Возраст: строго 14-55 лет.
Отсутствие хронических заболеваний не совместимых с участием в туре, желательно проконсультироваться с врачом
Мы собираемся в центре Мурманска – большого города, где есть всё нужное туристу: гостиницы, магазины, рестораны, банкоматы. В Мурманске находится аэропорт Мурмаши, куда летают самолёты из разных регионов России, в том числе Москвы и Санкт-Петербурга. К месту сбора группы в Мурманске можно добраться также поездом или на автомобиле.
Тип тура: поход с рюкзаками.
Длительность: 6 дней 5 ночей.
Протяженность: до 50 км, по 10-15 км в день.
Ночёвки: в палатках
Логистика: встреча участников в Мурманске, трансфер в Териберку, заброска/выброска с/на Кильдин катером из Териберки.
Группа: 9 участников и 1 гид.
Безопасность: стаж гида – 12 лет, курсы первой помощи у гида – ежегодно последние 6 лет, расширенная аптечка, регистрация группы в МЧС, оружие, сигнальные фаеры, рация для экстренной связи. В некоторых точках маршрута есть сотовая связь вплоть до 4G.
Страховка в стоимость нашего тура не входит. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.