Через перевал на полуостров Рыбачий

9.00 встреча на ресепшене отеля "Азимут" (г. Мурманск, пр. Ленина, 82, 2й этаж).
Подписание договоров и Соглашений о катании.
Трансфер в Старую Титовку.
Подбор экипировки, знакомство с техникой, инструктаж. Здесь можно оставить ненужные в туре вещи до возвращения.
Старт со Ст. Титовки. Маршрут: Ст. Титовка - Пьяный ручей - губа Кутовая - Мотовский залив.
Прибытие на базу, размещение.
Ужин.
Баня по желанию.
ИНТЕРЕСНОЕ В ЭТОТ ДЕНЬ:
Общественная историко-краеведческая экспозиция “Титовский рубеж” памяти защитникам Заполярья.
Красивый водопад, начинающийся от немецкого моста, построенного в 1942 г.
Устье р. Титовка и рассказ о китовом промысле.
Немецкая дорога и тыловые немецкие постройки времен ВОВ.
Горный перевал Муста-Тунтури, обзорная площадка на п-ов Рыбачий с высоты.
Первое знакомство с Баренцевым морем.
9.00 Завтрак.
10.00 Маршрут: База - мыс Немецкий - мыс Кекурский – Скорбеевка - База.
Ужин.
Баня по желанию.
ИНТЕРЕСНОЕ В ЭТОТ ДЕНЬ:
Морские пляжи, водопад.
Доты.
Уникальный каменистый берег “Армагеддон”.
Действующий Вайдагубский маяк.
Древний норвежский колодец.
Севшее на мель судно.
Красивейшие утесы.
9.00 завтрак.
Двигаемся в сторону волшебной бухты Скорбеевская - излюбленного места всех фотографов.
Посетим красивейший водопад на реке Скорбеевка.
Заброшенный военный гарнизон “Скорбеевка”.
Возвращение на базу.
Ужин, баня.
9.00 Завтрак, сборы.
10.00 Маршрут: База - Два брата - Сад камней - береговая артиллерия - Старая Титовка – трансфер (сначала заезжаем в аэропорт, потом возвращение в Мурманск до отеля Азимут).
ИНТЕРЕСНОЕ В ЭТОТ ДЕНЬ:
Преодоление брода.
Древнее саамское капище Два брата.
Фантастический сад каменных фигур.
Комплекс береговой артиллерии.
Кладбище артиллеристов ВОВ.
Памятный знак "Лира" на месте землянки, где в годы войны была написана песня "Прощайте, скалистые горы".
Часовня.
Каскад водопадов на р. Титовка.
Тур предусматривает размещение на базе: монгольские юрты на 4 человека.
Стоимость тура для детей с 6-14 лет — 40 000 р.
На территории базы расположены:
Отопление всех помещений печное.
Электричество от генератора (с 7:00 до 00:00).
ЮРТЫ:
Площадь наших жилых юрт 29м. кв. Юрты очень теплые и уютные! Построены по современной сэндвич-технологии. По комфортности не уступают деревянному коттеджу. Не продуваются ветром. Спать можно в пижаме.
Печь топится к вашим приездам на базу персоналом.
Также вы можете самостоятельно регулировать температуру, запас дров в юрте всегда есть.
В юрте есть розетки для зарядки ваших эл. устройств. Генератор работает с 8:00 до 00:00.
На каждой кровати вы найдете 2 полотенца (для рук и банное), а также индивидуальный косметический набор (гель для душа, шампунь, ватные диски, ватные палочки). У администратора базы есть зубные щетки и паста на случай, если вы их забудете взять с собой. Фен также можно взять у администратора.
На обеденном столе всегда есть графин с водой и стаканы.
Также в юрте есть несколько пар тапочек-кроксов разных размеров
УДОБСТВА:
БАНЯ
Баня рассчитана на 4 человека
Сауна работает с 19:00 до 00:00
Также можно принять теплый душ с утра
ТУАЛЕТ
Не требуется.
Вы можете прибыть любым рейсом накануне тура. В 9.00 утра первого дня тура мы встречаемся на 2м этаже отеля "Азимут" (Мурманск, пр. Ленина, 82) - на диванчиках напротив ресепшена. Подписываем все необходимые документы и садимся на трансфер до Старой Титовки;
Аэропорт расположен в 20 км от Мурманска в п. Мурмаши. Время на дорогу - 30-40 минут. Ж/д вокзал расположен в 10 минутах ходьбы от отеля "Азимут";
Вылет - рейсы, начиная с 20:30 последнего дня тура. Более ранние рейсы не подходят, мы не сможем доставить Вас к ним. Тур заканчивается в 16-17.00 в зависимости от погодных и прочих условий.