2 день

Проход по порогам с великолепным видом на горы

Завтрак.

Сплав по реке Умба: пор. Падун (3 – 4 к. с.) – пор. Разбойник (2-3 к. с.)

Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.

Ужин и ночёвка в палатках.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

Протяженность маршрута: по воде – 18 км.