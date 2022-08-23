Акция «Раннее бронирование» до 31.03. 2023 скидка 10% (скидка не распространяется на туры в мае и до середины июня)
На шестой день сплава по реке Умба мы выйдем в море и проведем два незабываемых дня на живописных берегах Белого моря. Для групп от 12 человек возможно проведение тура в любые даты.
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Сплав по реке Умба на катамаранах
08:00 Встреча на ж/д вокзале г. Апатиты.
Трансфер до начала сплава – автомобильный мост через р. Умбу.
Знакомство, экипировка.
Инструктаж и обед.
Выход на воду.
Сплав по маршруту: а/м мост р. Умба – пор."Падун" 3-4 к. с., состоящий из 3х ступеней и длиной около 1 км.
Ужин и ночёвка в палатках.
Питание включено: обед, ужин.
Протяженность маршрута: на авто – 40 км, по воде – 8 км.
Желающие быстро прибыть к началу сплава – могут прилететь на самолете в аэропорт "Хибины", далее на такси добраться до места начала сплава (подробности у менеджера).
Проход по порогам с великолепным видом на горы
Завтрак.
Сплав по реке Умба: пор. Падун (3 – 4 к. с.) – пор. Разбойник (2-3 к. с.)
Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночёвка в палатках.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута: по воде – 18 км.
Проход по великолипным порогам
Завтрак.
Сплав по реке Умба: пор. Семиверстный (1 – 2 к. с. длиной 7 км) – Жемчужный плес (3 – 4 км) – пор. Карежка-1 (1 к. с.) – пор. Карежка-2 (1 к. с.) – пор. Карельский (2 к. с., около 1 км) – пор. Канозерский (2 – 3 к. с.) – оз. Канозеро.
Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночёвка в палатках.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута: по воде – 35 км.
Посещение оз. Канозеро. Рыбалка и походная баня
Дневка на оз. Канозеро: отдых, рыбалка, походная баня.
Походная баня – это лучший способ снять усталость в условиях похода.
Ужин и ночёвка в палатках.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Экстремальный сплав по порогам реки Умба
Завтрак.
Сплав по реке Умба: оз. Канозеро – р. Родвинга – оз. Пончезеро – пор. Большой Кривец (2 – 3 к. с.) – пор. Малый Кривец.
Исходя из условий маршрута в пути горячий обед или перекус.
Ужин и ночёвка в палатках.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута: по воде – 20 км.
Выход в Белое море
Завтрак.
Сплав по реке Умба: пор. Малый Кривец – пор. Паялка (3 – 4 к. с.) – пор. Морской – пос. Умба – выход в Белое море.
Подводный мир Белого моря богат и своеобразен.
Поверхность скал покрыта мягкими кораллами и актиниями, между камнями ползают морские звезды, офиуры, крабы и креветки.
Хорошая рыбалка на треску, зубатку, навагу.
Также встречается камбала, керчак, бельдюга, маслюк и рыба-пиногор.
Ужин и ночёвка в палатках.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Протяженность маршрута: по воде – 19 км.
Белое море - деревня Умба
Завтрак.
Отдых на Белом море.
Обед. Переход по Белому морю под мотором до д. Умба.
Трансфер до г. Кандалакша.
19:00 Прибытие в г. Кандалакша.
Отправление вечерними и ночными поездами.
Питание включено: завтрак, обед.
Протяженность маршрута: на авто – 130 км.
Проживание
Проживание в трехместных палатках.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от даты заезда:
|Даты проведение мероприятия
|Стоимость
руб. /чел.
|Стоимость при раннем бронировании до 31.03
руб. /чел.
|29.05 – 04.06.2023
|20 500
|20 500
|05.06 – 11.06.2023
|20 500
|20 500
|12.06 – 18.06.2023
|20 500
|20 500
|19.06 – 25.06.2023
|22 500
|20 250
|26.06 – 02.07.2023
|22 500
|20 250
|03.07 – 09.07.2023
|22 500
|20 250
|10.07 – 16.07.2023
|22 500
|20 250
|17.07 – 23.07.2023
|22 500
|20 250
|24.07 – 30.07.2023
|22 500
|20 250
|31.07 – 06.08.2023
|22 500
|20 250
|07.08 – 13.08.2023
|22 500
|20 250
|14.08 – 20.08.2023
|20 500
|18 450
|21.08 – 27.08.2023
|20 500
|18 450
Скидки:
- большой группой дешевле – скидка 10%;
- для школьных групп: поездка на сплав бесплатно для преподавателей;
- со своими плавсредством тур будет дешевле на 30%;
- акция «Раннее бронирование» до 31 марта (скидка не распространяется на туры в мае и до середины июня) – скидка 10%.
Варианты проживания
Палаточный лагерь
Ответы на вопросы
Что включено
- Прокат снаряжения (катамараны, спасжилеты, вёсла, каски, гермомешки, костровое снаряжение, мотор, ГСМ)
- Транспортное обслуживание
- Продукты питания
- Работа инструктора
- Личное снаряжение (палатка, спальник, коврик)
Что не входит в цену
- Авиа- и ж/д билеты до г. Апатиты и обратно из г. Кандалакша
- Личное снаряжение (неопреновый костюм, боты)
- По желанию вы можете оформить туристическую страховку на нашем сайте
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Комплект одежды для сплава:
- кеды/сандали (закрытые пальцы и фиксированная пятка) или неопреновые боты;
- шорты;
- термобельё;
- водоотталкивающие штаны и куртка;
- дождевик;
- головной убор (кепка, бандана, панама);
- солнцезащитные очки;
- перчатки.
Сменный комплект одежды после сплава:
- кроссовки/ботинки;
- резиновые сапоги (по желанию);
- носки;
- нижнее бельё;
- футболка;
- рубашка с длинным рукавом;
- свитер;
- штаны плотные (джинсы);
- куртка тёплая.
Комплект одежды для сна:
- термобелье;
- носки из натуральных материалов;
- шерстяные носки;
- штаны спортивные;
- свитер;
- шапка спортивная (по желанию);
- нижнее белье.
Дополнительно взять на сплав:
- туалетные и банные принадлежности;
- купальник, плавки;
- рыболовные снасти;
- мазь или спрей от насекомых;
- крем от солнца;
- КЛМН - Кружку, ложку, миску, нож;
- предметы личной гигиены;
- иголку, нитку;
- спички и зажигалку в пакете;
- запасные контактные линзы/очки;
- фонарик (в августе);
- фотоаппарат и батарейки к нему;
- личное снаряжение (палатка, спальник, коврик). Если у вас своего снаряжения нет, у нас можно взять на прокат.
Спальный мешок советуем брать личный, из-за соображений гигиены;
- документы в герметичной упаковке: паспорт, страховой медицинский полис;
- личная аптечка (препараты. которые вы принимаете постоянно).
Также существует специальная одежда для сплава, которую вы можете купить самостоятельно или взять у нас в аренду:
- неопреновый гидрокостюм.
Также вы можете взять в аренду на сплав комплект куртка + полукомбинезон.
Какая погода на реке Умба и Белом море?
Погода на Кольском полуострове суровая, температура воды в реке обычно не прогревается выше +15 градусов.
Наиболее тёплое время – с середины июля до середины августа.
Днём температура может быть от +10 до +20 градусов, ночью от +5 до +12.
На сплаве по реке Умба мы будем идти под мотором по Белому морю, поэтому советуем брать много теплой одежды.
Какая природа на маршруте?
Умба – красивейшая северная река, которая вытекает из одноимённого горного озера –Умбозера, зажатого между горами Хибинами. Горные массивы, сопки и возвышенности будут виднеться на горизонте.
На маршруте мы увидим уникальную природу севера: скалы, леса, чистейшую воду.
Подводный мир Белого моря богат и своеобразен.
Поверхность скал покрыта мягкими кораллами и актиниями, между камнями ползают морские звезды, офиуры.
Белое море богато морскими обитателями: белухи, серый тюлень, гренландский тюлень, кольчатая нерпа, тюлень-лахтак (морской заяц) – очень часто они проплывают недалеко от берега.
По берегам и в лесах встречается карликовая берёза.
В июне и июле – полярный день.
Только к концу августа ночи становятся тёмными.
Какая рыбалка на реке Умба?
Рыбы в реке много, чаще всего попадаются щука, окунь, форель, хариус.
Ловля рыбы в реке Умба запрещена.
Какая рыбалка на Белом море?
Самая популярная рыба Белого моря – треска, которую зачастую ловят в тех местах, где берег резко обрывается на скалах и уходит в глубины заливов.
Также в Белом море водятся зубатка, камбала, сиг, горбуша, навага и др.
Успешную рыбалку можно осуществить лишь с катамарана или рафта, о рыбалке с берега не может быть и речи.
Ловят морскую рыбу, используя донные снасти (бортовые спиннинги или донки), наживка – морские черви, которых можно откопать на берегу во время отлива.
Неплохо клюет треска и на различные джиги с силиконовыми рыбками.
Есть ли подводная рыбалка на реке Умба и Белом море?
Вода в реке Умба и на Белом море чистейшая и соответственно прозрачная, просматривается на десятки метров – это рай для подводных охотников за рыбой.
Если у вас есть оборудование для подводной охоты – смело берите.
Возможно вам улыбнется удача на реке Умба.
Встречаются ли грибы и ягоды на маршруте?
В июле появляются первые грибы, а морошка, черника, голубика и брусника созревают в начале августа.
Присутствуют ли насекомые и змеи?
Комаров и мошек на маршруте достаточно много, но число их зависит от погоды, времени года и места стоянки.
Советуем брать непрокусываемую одежду и спреи от насекомых.
На воде насекомые не беспокоят.
Клещей и ядовитых змей на маршруте нет.
Какие операторы сотовой связи принимают сигнал на реке Умба?
Сотовые телефоны ловят пару дней в начале маршрута и 2 –3 дня в конце маршрута, так что большую часть времени связь есть.
Лучше всего берёт Мегафон и МТС.
Вопрос о безопасности
Наша основная задача – это безопасный отдых.
Профессиональные инструкторы великолепно знают маршрут, все препятствия на сплаве, уровень сложности порогов при разном уровне воды, а также все возможные экстренные выходы с маршрута.
На каждый сплав мы проводим регистрацию туристической группы в МЧС, что даёт дополнительную гарантию помощи в экстренных ситуациях.
Ещё, перед туром, вы можете самостоятельно оформить туристическую страховку.
Как добраться на поезде?
Чтобы добраться на поезде на сплав по реке Умба, вам необходимо купить билеты до г. Апатиты с прибытием утром (день заезда) Мск –Апатиты, Спб – Апатиты.
Обратные билеты следует брать из г. Кандалакша на вечер или ночь.
Вы можете без наценок через наш сайт купить билеты на поезд.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Есть ли в туре скидки для детей?
Скидка для детей до 12 лет – 20%, дети до 5 лет участвуют бесплатно.
Дети могут участвовать только в сопровождении взрослых.
Как добраться на автомобиле?
Нужно прибыть к утру на ж/д вокзал в г. Апатиты (расстояние из Москвы 1800 км, из СПБ 1200 км), оставить машину можно на одной из платных стоянок (около 200 руб/сутки). Необходимо заранее договориться о переброске с г. Кандалакша (окончание маршрута) до г. Апатиты (110 км).
Может ли программа тура быть проведена в другие даты?
Да, под запрос, для групп от 12-ти человек.
На чем лучше сплавляться в Карелии, на катамаране или рафте? И в чем их разница?
Рафт куда менее маневренный, чем катамаран, поэтому в сложные узкие пороги со множеством поворотов рафт может просто не вписаться.
Катамаран благодаря своей «юркости» может проскочить все труднопроходимые участки.
На катамаране обычно проходят мелководные реки, на реки со сложными порогами (3-4 к. с.), туда, где нет длительных плесов (участков спокойной воды). В Карелии это реки: Умба, Писта, Тумча, Кереть, Тохма, Китен, Укса, Лоймала.
В рафте участники сидят полубоком на баллоне (ноги остаются внутри рафта). На катамаране посадка коленная – туристы сидят на баллонах «верхом», на специальных надувных «сидушках», ноги при этом зафиксированы в специальных стременах.
Катамаран рассчитан только на четное количество гребцов 2-4-6 (на данном сплав средстве не посредственную роль играет командная работа), в рафт можно с посадить 8 участников, при этом основная ответственность за
точное прохождение порога лежит на инструкторе.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо за отзыв! Нам очень важно получать отклики от наших туристов. Будем рады видеть Вас и в других наших турах по России!