1 день

Обзорная экскурсия по Г.Н. Новгороду с посещением Усадьбы Рукавишниковых

Встреча осуществляется параллельно:

11:00-11:25 в центральном здании железнодорожного вокзала у сувенирной лавки, расположенной слева от выхода.

11:15-11:25 на пл. Ленина (около гостиницы Маринс Парк отель 4*) автобусы встают вдоль площади напротив памятника (номер автобуса Вам сообщит ответственный менеджер)

10:50 в фойе гостиницы Редди (для прибывших рано или накануне тура)

11:30 Выезд на экскурсионную программу.

Краткое описание:

11:30-13:30 автобусная часть экскурсии (2 часа) с остановками у центральных достопримечательностей$

13:30-14:30 пешеходная экскурсия по территории Нижегородского Кремля (1 час);

14:45 обед в кафе города (1 час);

15:30 Пешеходная экскурсия по части улицы Большой Покровской (1 час);

16:30 Посещение с экскурсией музея «Усадьба Рукавишниковых» (1 час);

Трансфер в гостиницу. Заселение свободное время.

В ходе путешествия вы откроете для себя главные символы города: величественную Чкаловскую лестницу, монументальный собор Александра Невского, монументальный памятник Максиму Горькому, а также жемчужину архитектуры XVII века — старинную Строгановскую (Рождественскую) церковь.

Маршрут пролегает через самые живописные уголки города: вы прогуляетесь по атмосферным улицам — Малой Покровской, Рождественской и Ильинской, насладитесь панорамами Верхневолжской и Нижневолжской набережных.

Особое внимание будет уделено знаковым площадям города — Минина и Пожарского, Максима Горького.

А самые впечатляющие моменты ждут вас на смотровых площадках, откуда открываются захватывающие дух виды на заречную часть города.

Не упустите возможность полюбоваться панорамой с самой высокой набережной Волги, откуда открываются потрясающие виды на величавые волжские просторы!

13:30 На обзорной экскурсии вы прогуляетесь по Нижегородскому Кремлю — старинной крепости, построенной в начале XVI века. Это очень важное оборонительное сооружение, которое за всю историю ни разу не смогли захватить враги.

В Кремле находится самый старый собор города — Михайло-Архангельский.

Он построен в XVII веке, и там похоронен знаменитый нижегородец Козьма Минин.

Если посмотреть на Кремль с Волги, он похож на красивое каменное украшение, которое лежит на склонах Дятловых гор.

14:45 Обед в кафе города (входит в стоимость).

Большая Покровская — главная пешеходная улица Нижнего Новгорода.

На экскурсии вы узнаете интересные истории о старинных зданиях и их владельцах, услышите рассказы о знаменитых нижегородских купцах-меценатах, которые строили этот район, познакомитесь с биографиями известных людей, живших здесь, и узнаете, как менялась главная улица города на протяжении столетий.

Далее приглашаем вас в великолепную усадьбу Рукавишниковых — роскошный купеческий особняк XIX века в стиле необарокко, где вы познакомитесь с историей знаменитой нижегородской династии промышленников, увидите изысканные парадные залы с подлинной мебелью и предметами интерьера той эпохи, оцените уникальную архитектуру здания и узнаете о быте и традициях богатого купеческого сословия дореволюционной России.

17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.

Посадка в автобус.

Трансфер в гостиницу.

Самостоятельное заселение.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160