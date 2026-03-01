Вас ждут незабываемые впечатления, духовные открытия и погружение в богатое наследие русского Православия и архитектуры.
Программа тура по дням
Обзорная экскурсия по Г.Н. Новгороду с посещением Усадьбы Рукавишниковых
Встреча осуществляется параллельно:
- 11:00-11:25 в центральном здании железнодорожного вокзала у сувенирной лавки, расположенной слева от выхода.
- 11:15-11:25 на пл. Ленина (около гостиницы Маринс Парк отель 4*) автобусы встают вдоль площади напротив памятника (номер автобуса Вам сообщит ответственный менеджер)
- 10:50 в фойе гостиницы Редди (для прибывших рано или накануне тура)
11:30 Выезд на экскурсионную программу.
Краткое описание:
- 11:30-13:30 автобусная часть экскурсии (2 часа) с остановками у центральных достопримечательностей$
- 13:30-14:30 пешеходная экскурсия по территории Нижегородского Кремля (1 час);
- 14:45 обед в кафе города (1 час);
- 15:30 Пешеходная экскурсия по части улицы Большой Покровской (1 час);
- 16:30 Посещение с экскурсией музея «Усадьба Рукавишниковых» (1 час);
- Трансфер в гостиницу. Заселение свободное время.
В ходе путешествия вы откроете для себя главные символы города: величественную Чкаловскую лестницу, монументальный собор Александра Невского, монументальный памятник Максиму Горькому, а также жемчужину архитектуры XVII века — старинную Строгановскую (Рождественскую) церковь.
Маршрут пролегает через самые живописные уголки города: вы прогуляетесь по атмосферным улицам — Малой Покровской, Рождественской и Ильинской, насладитесь панорамами Верхневолжской и Нижневолжской набережных.
Особое внимание будет уделено знаковым площадям города — Минина и Пожарского, Максима Горького.
А самые впечатляющие моменты ждут вас на смотровых площадках, откуда открываются захватывающие дух виды на заречную часть города.
Не упустите возможность полюбоваться панорамой с самой высокой набережной Волги, откуда открываются потрясающие виды на величавые волжские просторы!
13:30 На обзорной экскурсии вы прогуляетесь по Нижегородскому Кремлю — старинной крепости, построенной в начале XVI века. Это очень важное оборонительное сооружение, которое за всю историю ни разу не смогли захватить враги.
В Кремле находится самый старый собор города — Михайло-Архангельский.
Он построен в XVII веке, и там похоронен знаменитый нижегородец Козьма Минин.
Если посмотреть на Кремль с Волги, он похож на красивое каменное украшение, которое лежит на склонах Дятловых гор.
14:45 Обед в кафе города (входит в стоимость).
Большая Покровская — главная пешеходная улица Нижнего Новгорода.
На экскурсии вы узнаете интересные истории о старинных зданиях и их владельцах, услышите рассказы о знаменитых нижегородских купцах-меценатах, которые строили этот район, познакомитесь с биографиями известных людей, живших здесь, и узнаете, как менялась главная улица города на протяжении столетий.
Далее приглашаем вас в великолепную усадьбу Рукавишниковых — роскошный купеческий особняк XIX века в стиле необарокко, где вы познакомитесь с историей знаменитой нижегородской династии промышленников, увидите изысканные парадные залы с подлинной мебелью и предметами интерьера той эпохи, оцените уникальную архитектуру здания и узнаете о быте и традициях богатого купеческого сословия дореволюционной России.
17:30 Окончание экскурсионной программы на пл. Минина.
Посадка в автобус.
Трансфер в гостиницу.
Самостоятельное заселение.
Экскурсия в Дивеево и Арзамас
Внимание! на территорию монастыря мужчин пускают только в брюках, женщин в юбках, длина которых ниже колена, голова и плечи должны быть прикрыты. расчет на территории монастыря осуществляется исключительно наличными.
Встреча с экскурсоводом в холле гостиницы.
- 07:20 Редди 3* Трансфер на пл. Ленина.
- 07:45 начало посадки на пл. Ленина (Для туристов, проживающих в гостинице Маринс парк Отель 4*).
Краткое описание:
- 08:00-10:00 Переезд в Арзамас из Н. Новгорода.
- 10:00-11:00 Посещение Соборной площади г. Арзамаса.
- 11:00-12:00 Переезд в Дивеево.
- 12:00-14:30 Посещение монастыря;
- 14:45 Обед в кафе города;
- 15:30 Переезд на святой источник;
- 16:30 Выезд в Н. Новгород;
- 20:00 Прибытие в Н. Новгород.
- Трансфер в гостиницу.
Путевая экскурсия.
Вы услышите рассказ о Четвертом и последнем Уделе Богородицы на Земле, о Серафиме Саровском, об основательницах Серафимо-Дивеевского монастыря и их жизни в обители, о Святой Канавке, по которой "стопочки Царицы Небесной прошли", о святых Дивеевских источниках.
Остановка в Арзамасе на Соборной Площади.
Небольшая экскурсия и посещение Николаевского женского монастыря.
Посещение Воскресенского собора и возможность приложиться к Животворящему кресту.
Посещение Свято-Троицкого Серафимо-Дивеевского женского монастыря.
Вы пройдете по территории Дивеевского монастыря, ознакомитесь с его историей и обычаями в монастыре.
Затем вы посетите Троицкий собор, где хранятся мощи преподобного Серафима Саровского, и Преображенский собор.
В храмах можно будет приложиться к святым мощам, поставить свечи.
Свободное время для подачи записок и треб.
Можно будет приобрести свечи, иконы, книги, сухарики Святого Серафима.
Прохождение по Святой Канавке Богородицы, чтение молитвы Богородице «Богородице Дево, радуйся».
14:45 Обед в кафе города (входит в стоимость).
После этого вас ждет поездка на источник (Серафима Саровского, Казанский или матушки Александры), набор святой воды, купание в источнике (по желанию).
Для купания необходима х/б сорочка (женщинам), рубашка (мужчинам).
Вещи, необходимые для окунания и тару для воды рекомендуем брать с собой, так как на источнике могут быть большие очереди.
20:00 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород.
Свободное время.
Экскурсия в Макарьевский монастырь и Сергиевскую слободу
Завтрак в гостинице.
Выселение из гостиницы.
Вещи вы можете взять с собой в автобус или оставить в камере хранения гостиницы (бесплатно).
- встреча с экскурсоводом в холле гостиницы 08:00 Редди 3*. Трансфер на пл. Ленина.
- 08:20-08:30 Посадка на пл. Ленина (для туристов, проживающих в гостинице Маринс парк Отель 4*);
Краткое описание:
- 08:30-10:00 Переезд до Макарьевского монастыря из Н. Новгорода;
- 10:00-12:00 Посещение Монастыря;
- 12:00-13:00 Переезд в г. Бор на Моховые горы;
- 13:00-14:00 Посещение парка Моховые горы;
- 14:00 Обед в кафе города.
- 15:00-16:00 Посещение Духовно-просветительского центра г. Бор-Сергиевская Слабода.
- 17:30 Прибытие в Н. Новгород.
- Трансфер.
08:30 Отправление из Нижнего Новгорода от пл. Ленина, памятник Ленину.
Переезд в Макарьево.
Ориентировочное время в пути 1.5 часа (97 км).
Путевая экскурсия в дороге.
10:00 Экскурсия по Макарьевскому монастырю.
Экскурсия начинается с посещения Макарьевского монастыря.
Этот монастырь был заложен в 1435 г. монахом по имени Макарий Желтоводский.
Обитель обладает долгой и насыщенной историей.
Изначально монастырь строился из дерева, однако с течением времени, за счет прибыли от знаменитой Макарьевской ярмарки, его реконструировали и сделали каменным.
В XVI веке монастырь превратился в крупный религиозный и культурный центр.
В XVIII веке монастырь прекратил свою деятельность, однако в 1990-х гг. его снова открыли как действующий женский монастырь.
Достопримечательности монастыря:
- Свято-Троицкий собор (собор Троицы Живоначальной). Главный собор монастыря, построенный в 1652 году. В соборе хранятся мощи преподобного Макария Желтоводского.
- Успенская церковь. Расположена к западу от Троицкого собора. Каменный пятиглавый храм был построен в 1651-1654 годах на месте деревянной церкви, возведенной в 1626 году. В 1882 году церковь была перестроена.
- Церковь Макария Желтоводского (также известная как церковь Макария Унженского). Расположена к северу от Троицкого собора и соединена с ним галереей. Храм был построен в 1808- 1809 годах в стиле классицизма.
- Церковь Михаила Архангела. Построена в 1640 году, является одним из старейших зданий монастыря.
- Настоятельские покои. Бывшая резиденция настоятелей монастыря, построенная в 18 веке. В настоящее время женский Макарьевский монастырь является действующим. На его территории живут и трудятся около 100 инокинь. Обитель является значимым центром как для паломнических групп, так и для светских туристов. Во время экскурсии по Макарьевскому монастырю Вы сможете осмотреть все его основные достопримечательности, а также узнать об истории его создания и современной деятельности.
14:00 Обед в кафе города (входит в стоимость).
Вы увидите памятник Горькому и Шаляпину.
Композиция установлена на территории дачного поселения, которое находится на Моховых горах.
Здесь же располагалась дача семейства Малиновских, любимое место встречи интеллектуальной элиты Нижнего Новгорода.
Рядом находилась дача Максима Горького.
Сюда приезжал в гости Шаляпин.
15:00 Прибытие в Сергиевскую слободу (г. Бор) “Сергиевская слобода” - религиозно-просветительский центр в городе Бор.
Был открыт в 2014 году в честь 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского.
Центр был основан на месте, где ранее находились Знаменский и Сергиевский храмы (до революции – Преображенский).
“Сергиевская слобода” включает в себя православную гимназию имени святого князя Дмитрия Донского, музей Сергея Радонежского, детский сад, детскую площадку и памятник Сергию Радонежскому.
16:30 Отъезд домой.
17:30 Ориентировочное прибытие в Нижний Новгород, трансфер до ж/д вокзала.
Окончание экскурсионной программы.
- Если Вы уезжаете значительно позже времени возвращения с экскурсии Вещи можно оставить в камере хранения гостиницы бесплатно.
- Если у Вас приобретены дополнительные ночи проживания после тура, или Вы прибыли на автомобиле, который припаркован у гостиницы, автобус доставит Вас в гостиницу.
- Рекомендуем приобретать билеты на поезда, с отправлением после 18 часов.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное
|Одноместное
|Трехместное
Редди 3* (бывший Ибис)
или аналогичная
|26 100
|34 000
|24 900
Маринс Парк отель 4*, или
аналогичная
|31 200
|39 000
|28 200
Варианты проживания
Отель «РЭДДИ»
Современный отель расположен в Нижнем Новгороде, всего в 5 минутах ходьбы от Покровской улицы, исторического торгового центра города. К услугам гостей звукоизолированные номера с телевизором, бесплатный Wi-Fi, а также круглосуточный снэк-бар.
В каждом номере отеля с элегантным деревянным полом установлен кондиционер и обустроена ванная комната с просторным душем.
В ресторане, оформленном в средиземноморском стиле, для гостей сервируют различные виды завтрака и подают блюда по меню.
Нижегородский кремль находится всего в 1,5 км от отеля. До знаменитой художественной галереи Нижнего Новгорода — менее 2 км.
Конгресс-отель «Marins Park Hotel Нижний Новгород»
«Marins Park Hotel Нижний Новгород» находится на площади Ленина в Нижнем Новгороде, рядом с набережной реки Оки. Для размещения приготовлены недорогие номера с кондиционером, холодильником, телевизором, ортопедическим матрасом, рабочей зоной. Отель находится в 400 м от выставочного комплекса «Нижегородская ярмарка», ЖД вокзала и Стадиона. Это один из немногих отелей, который приветствует размещение с любимыми, домашними питомцами. В дождливую погоду гости могут бесплатно воспользоваться зонтиком.
Современные номера гостиницы оснащены кондиционером, холодильником, большим телевизором с плоским экраном, ортопедическим матрасом, удобной рабочей зоной, подушками из лебяжьего пуха и гипоаллергенным постельным бельем. Из окон открывается живописный вид на реку Волгу. В ванной комнате предоставляются средства личной гигиены, махровые халаты и фен.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание на автобусе туристического класса
- Экскурсионной обслуживание по программе с гидом
- Проживание в гостинице выбранной категории 2 ночи
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда
- Экскурсия по Г.Н. Новгороду
- Посещение музея «Усадьба Рукавишниковых»
- Экскурсия в г. Арзамас и г. Дивеево
- Посещение с экскурсией Макарьевского монастыря
- Экскурсия в духовно-просвятительский центр «Сергиевская слобода»
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Нижний Новгород и обратно
- Питание: завтрак в первый день, ужины
- Личные расходы
- Экскурсионное обслуживание на территории Дивеевского монастыря
- Посещение объектов, не входящих в программу
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура.
При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
На чем будем передвигаться?
- если едет 1-2 человека, то легковой автомобиль;
- 3-5 человек – минивен;
- 6-15 человек – микроавтобус (мерседес спринтер или вольксваген крафтер);
- группы больше 15 человек – на автобусах 31-55 мест.
Какие организационные детали тура?
- смс-информирование осуществляется в мессенджере WatsApp за 1-2 дня до начала тура, если у Вас нет данного мессенджера, просим указать альтернативные способы информирования;
- в автобусе предварительное распределение мест;
- в случае опоздания ко времени встречи в гостинице более, чем на 5 минут, туристы добираются к месту посадки на пл. Ленина самостоятельно.