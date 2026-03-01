По святым Владимирским местам. Нижний Новгород - Владимир - Муром
Начало: Россия, Нижний Новгород
1 мая в 10:00
9 мая в 10:00
от 35 900 ₽ за человека
Легендарные монастыри Нижнего Новгорода. Лето-осень
Начало: Нижний Новгород
1 мая в 10:00
3 мая в 10:00
от 24 300 ₽ за человека
По следам Великой Ярмарки. Выходные в Нижнем Новгороде. Зима-весна
Начало: Нижний Новгород
9 мар в 10:00
5 апр в 10:00
от 15 600 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Бору
Самые популярные туры в Боре
В марте 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных тура 😍 из 3:
Сколько стоит тур в Боре в марте 2026
Сейчас в Боре можно забронировать 3 тура от 15 600 до 35 900.
Забронируйте тур в Боре на 2026 год, цены от 15600₽. Сегодня можно забронировать на 📅 март, апрель и май