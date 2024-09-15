На гастрономической экскурсии «Грузинский завтрак» в Брянске вы погрузитесь в атмосферу Грузии.Под руководством опытного шеф-повара вы научитесь готовить хачапури по-аджарски и хинкали, получите секретные рецепты и сможете повторить их дома.Насладитесь

настоящим грузинским вином и лимонадом под звуки национальной музыки в интерьерном грузинском ресторане. Это идеальный вариант для корпоративного отдыха или празднования дня рождения. Экскурсия подходит для детей от 6 лет и длится около двух часов

Описание экскурсии

Представляем вам гастрономическую экскурсию "ГРУЗИНСКИЙ ЗАВТРАК", в рамка которой вы погрузитесь в настоящую чарующую обстановку этой удивительной страны. Узнаете историю и особенности национальной кухни; Поучаствуете в МАСТЕР-КЛАССЕ по приготовлению ХИНКАЛИ, а так же получите секретный рецепт и сможете повторить это дома. Попробуете настоящее грузинское вино и лимонад. Все это под руководством опытного шеф повара! Под Грузинскую музыку в интерьерном Грузинском ресторане. Идеальная экскурсия -мастер класс для корпоративного отдыха или дня Рождения! Длительность 2 часа Можно с детьми от 6 лет