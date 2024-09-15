Грузинский завтрак

Присоединяйтесь к гастрономическому путешествию в мир грузинской кухни! Готовьте хачапури и хинкали, наслаждайтесь вином и лимонадом в уютном ресторане
На гастрономической экскурсии «Грузинский завтрак» в Брянске вы погрузитесь в атмосферу Грузии.

Под руководством опытного шеф-повара вы научитесь готовить хачапури по-аджарски и хинкали, получите секретные рецепты и сможете повторить их дома.

Насладитесь
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настоящим грузинским вином и лимонадом под звуки национальной музыки в интерьерном грузинском ресторане. Это идеальный вариант для корпоративного отдыха или празднования дня рождения. Экскурсия подходит для детей от 6 лет и длится около двух часов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🍷 Дегустация настоящего грузинского вина
  • 👨‍🍳 Мастер-класс от опытного шеф-повара
  • 🎶 Живая грузинская музыка
  • 🏠 Уютная атмосфера ресторана
  • 🎉 Идеально для корпоративов и дней рождения
    • Грузинский завтрак
    Грузинский завтрак
    Ближайшие даты:
    Время начала: 12:30

    Что можно увидеть

  • Грузинский ресторан

    • Описание экскурсии

    Представляем вам гастрономическую экскурсию "ГРУЗИНСКИЙ ЗАВТРАК", в рамка которой вы погрузитесь в настоящую чарующую обстановку этой удивительной страны. Узнаете историю и особенности национальной кухни; Поучаствуете в МАСТЕР-КЛАССЕ по приготовлению ХИНКАЛИ, а так же получите секретный рецепт и сможете повторить это дома. Попробуете настоящее грузинское вино и лимонад. Все это под руководством опытного шеф повара! Под Грузинскую музыку в интерьерном Грузинском ресторане. Идеальная экскурсия -мастер класс для корпоративного отдыха или дня Рождения! Длительность 2 часа Можно с детьми от 6 лет

    Вы сами выбираете дату и время

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    Ответы на вопросы

    Что включено
    • Хачапури
    • Хинкали
    • Вино
    Что не входит в цену
    • Сувенирная продукция
    Место начала и завершения?
    Ресторан Барашка, г. Брянск, ул. Фокина,113
    Когда и сколько длится?
    Когда: Вы сами выбираете дату и время
    Экскурсия длится около 2 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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