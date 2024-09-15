На гастрономической экскурсии «Грузинский завтрак» в Брянске вы погрузитесь в атмосферу Грузии.
Под руководством опытного шеф-повара вы научитесь готовить хачапури по-аджарски и хинкали, получите секретные рецепты и сможете повторить их дома.
Насладитесь
Под руководством опытного шеф-повара вы научитесь готовить хачапури по-аджарски и хинкали, получите секретные рецепты и сможете повторить их дома.
Насладитесь
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Ближайшие даты:
Время начала: 12:30
Что можно увидеть
Описание экскурсии
Представляем вам гастрономическую экскурсию "ГРУЗИНСКИЙ ЗАВТРАК", в рамка которой вы погрузитесь в настоящую чарующую обстановку этой удивительной страны. Узнаете историю и особенности национальной кухни; Поучаствуете в МАСТЕР-КЛАССЕ по приготовлению ХИНКАЛИ, а так же получите секретный рецепт и сможете повторить это дома. Попробуете настоящее грузинское вино и лимонад. Все это под руководством опытного шеф повара! Под Грузинскую музыку в интерьерном Грузинском ресторане. Идеальная экскурсия -мастер класс для корпоративного отдыха или дня Рождения! Длительность 2 часа Можно с детьми от 6 лет
Вы сами выбираете дату и время
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что включено
- Хачапури
- Хинкали
- Вино
Что не входит в цену
- Сувенирная продукция
Место начала и завершения?
Ресторан Барашка, г. Брянск, ул. Фокина,113
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.