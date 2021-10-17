Все экскурсии в Брянске
Доступно 27 экскурсий 🚌 в Брянске на 2021 год, 28 ⭐ отзывов, цены от 450₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
3ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Расширенная экскурсия по Брянску на транспорте
Если вы путешествуете на автомобиле и хотите посмотреть максимальное количество...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 500₽
за 1-10 чел.
Экскурсия по Брянску с посещением мемориального комплекса "Хацунь"
Мемориальный комплекс "Хацунь" - первый в России памятник селам, уничтоженным фашистами в годы...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
1 950₽
за 1-5 чел.
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Познакомиться с главными памятниками и историей города и понять, в чем его уникальность
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по городу
Приглашаем Вас на обзорную экскурсию по Брянску, в ходе который вы увидите главные...
Ежедневно
2ч 30м
750₽
за 1 чел.
Мистический Брянск: по местам городских легенд
Привидения, паранормальные явления и другие ужастики, спрятанные в канве города
в пятницу в 19:00
Индивидуальная экскурсия
4ч
6 500₽
за 1-10 чел.
Партизанскими тропами Брянщины
Экскурсия по партизанским местам начинается с посещения мемориального комплекса "Партизанская...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
4ч 30м
4 000₽
за 1-8 чел.
Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
Познакомиться с историей старинного производства, посетив завод, музей и уникальный храм-памятник
Индивидуальная экскурсия
8ч
9 500₽
за 1-10 чел.
Экскурсия по Брянску и поездка в город Дядьково
В ходе экскурсии мы познакомимся с достопримечательностями одного из древнейших городов России -...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
5ч
7 000₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Брянску и поездка в музей Ф.И. Тютчева "Овстуг"
Во время обзорной экскурсии гости увидят "визитные карточки" Брянска, неизменно привлекающие...
Ежедневно
2ч
1 000₽
за 1 чел.
Мастер-класс по росписи футболок для детей
Провести время вместе, забыть про гаджеты и повседневную суету
2ч
750₽
за 1 чел.
В поисках шоколадного замка
Приглашаем вас на живой квест с поиском самых сладких сюрпризов! Улётные головоломки! Немного...
3ч
900₽
за 1 чел.
Деревянные сказки
Прогуляться по парку Брянска, послушать легенды и истории, узнать секреты деревянных скульптур,...
Индивидуальная экскурсия
8ч
1 000₽
за 1 чел.
Белые Берега - путь к водопаду
Отдохнуть от городской суеты на вольных просторах Брянщины, насладиться целебным воздухом соснового...
Индивидуальная экскурсия
2ч
800₽
за 1 чел.
Пикантный Брянск
Увидеть пикантную сторону жизни Брянска в XIX - XX веков, "улицу красных фонарей", "голубой скверик"
2ч
600₽
за 1 чел.
Синяя миля. Тур по барам Брянска
Тур по барам - знаменитое развлечение в Америке и Европе
Индивидуальная экскурсия
2ч
900₽
за 1 чел.
Кофейные истории
Пройдемся по улицам Брянска и узнаем истории жизних местных представителей дворянской элиты XX в
Индивидуальная экскурсия
3ч
750₽
за 1 чел.
Хотылево - путешествие в прошлое
Приглашаем вас увидеть подвесные мосты, живописные красоты брянской природы, понаблюдать за бытом...
Индивидуальная экскурсия
2ч
450₽
за 1 чел.
Город-район глазами Императора
Прогуляться по улочкам Бежицкого района, который раньше был целым городом
Индивидуальная экскурсия
9ч
1 200₽
за 1 чел.
Кинопутешествие
Хотите почувствовать себя настоящим режисером - работать с камерой, придумывать сценарии и делать...
2ч
1 800₽
за 1 чел.
Дамские радости
Узнать рецепт настоящего шоколада и секреты его приготовления, попробовать себя в роли шоколатье,...
3ч
750₽
за 1 чел.
Очень популярно сейчас
Небанальный Брянск
Познакомиться с тысячелетней историей Брянска, узнать малоизвестные факты из жизни города,...
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 999₽
за 1-5 чел.
ежедневно, с 9.00 до 19.00.
Индивидуальная экскурсия
3ч
1 999₽
за 1-5 чел.
Ежедневно, с 09.00 до 19.00
Индивидуальный тур
1д 19ч
4 999₽
за 1-5 чел.
ежедневно
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Последние отзывы «Экскурсии Брянска»
- ССветлана17 октября 2021Экскурссия, очень понравилась, всем рекомендую))
- ААрна17 октября 2021Экскурсия прошла на все 5. Мы побывали в главных локациях города, информация была преподнёсена просто и интересно. Ушла с экскурсии с прекрасным настроением, огромными знаниями и маленькиим сувенирчиком. Спасибо большое Михаил. Очень рекомендую
- ААлександра1 октября 2021Посетив экскурсию Михаила, поменяла отношение к Брянску, прониклась бОльшим уважением к этому древнему городу. Отдельное спасибо за Свенский монастырь, красоты необычайные. Рекомендую Михаила как человека с огромным багажом знаний.
- ЕЕлена5 сентября 2021Прекрасная гид, с глубоким знанием истории Брянска, и очень приятным голосом. Мистика рядом, мы сами не задумываемая насколько близко пока не оценил критически происходящее. В одном овраге благодатный родник и сатанисты? Истории о войне и расстрелах карателями, и фонари горящие только по одной стороне моста в 21веке- как это связано? Девушка на мосту, которой нет. интересно и необычно. Прекрасный вечер провели на экскурсии- небанально
- ООльга22 мая 2021Экскурсия прошла отлично, всё очень понравилось. Было очень интересно, многое узнали о Брянске.