Экскурсия прошла на все 5. Мы побывали в главных локациях города, информация была преподнёсена просто и интересно. Ушла с экскурсии с прекрасным настроением, огромными знаниями и маленькиим сувенирчиком. Спасибо большое Михаил. Очень рекомендую

Е Елена 5

Прекрасная гид, с глубоким знанием истории Брянска, и очень приятным голосом. Мистика рядом, мы сами не задумываемая насколько близко пока не оценил критически происходящее. В одном овраге благодатный родник и сатанисты? Истории о войне и расстрелах карателями, и фонари горящие только по одной стороне моста в 21веке- как это связано? Девушка на мосту, которой нет. интересно и необычно. Прекрасный вечер провели на экскурсии- небанально