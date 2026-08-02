Индивидуальная
до 5 чел.
По древнему Брянску: обзорная экскурсия
Прогулка по Брянску: от памятника Гагарину до набережной Десны, с рассказами о жизни города и его знаменитых жителях
Начало: У гостиницы «Брянск», проспект Ленина, д. 100
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3100 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Хрустальная сказка: поездка из Брянска в Дятьково
Путешествие в Дятьково из Брянска откроет вам мир хрусталя. Узнайте о производстве, посетите музей и храм с уникальным иконостасом
Начало: На площади Карла Маркса
12 авг в 09:00
16 авг в 09:00
от 9000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Автомобильно-пешеходная экскурсия «Узнать Брянск за 2 часа»
Начало: Проспект Ленина, 100
Расписание: Ежедневно, с 9:00 до 19:00
3100 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная прогулка «Древний город Дебрянск»
Начало: Проспект Ленина, 100
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 19:00
3100 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Путешествие в парк сказок «Тридевятое царство»
Начало: Проспект Ленина, 100
Расписание: Пятница — воскресенье
Завтра в 09:00
15 авг в 09:00
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в село Овстуг - на родину великого поэта Тютчева
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника — выходной в музее Овстуг.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Брянская Хацунь - сестра белорусской Хатыни
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника
5500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Брянску: Музей хрусталя и храм в Дятьково
Начало: Проспект Ленина, 100
Расписание: Ежедневно, кроме понедельника — выходной в музее Дятьково
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
9900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шумел сурово Брянский лес «- мемориал» Партизанская поляна
Начало: Проспект Ленина, 100
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Что за кони! Чудо-кони! - Посещение конно-спортивного клуба
Посетите конно-спортивный клуб «Брянские просторы» и откройте для себя мир конного спорта. Увлекательные прогулки и иппотерапия ждут вас
Начало: Г. Брянск, проспект Ленина, д. 100 отель «Брянск»
Расписание: Ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
Здравствуйте.
Сегодня мне посчастливилось быть на экскурсии, которую провел Михаил. Он очень увлечен своим делом, любит и знает брянскую землю.
Сегодня мне посчастливилось быть на экскурсии, которую провел Михаил. Он очень увлечен своим делом, любит и знает брянскую землю.
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Обзорную экскурсию по Брянску для нас провел Михаил Лиознов, настоящий профессионал своего дела. За пару часов Мы погрузились в историю города и узнали интересные факты о нем. Рекомендую!
Вам был полезен этот отзыв?
М
Прекрасно провели время, гуляя по городу, даже не заметили как пролетело время. Познавательно и не утомительно. Ребенок 8 лет, ни разу не заскучал
Вам был полезен этот отзыв?
Е
Большая благодарность нашему экскурсоводу Михаилу.
Самое раннее время для бронирования экскурсии было 13/00,мы к сожалению никак не укладывались в этот временной
Самое раннее время для бронирования экскурсии было 13/00,мы к сожалению никак не укладывались в этот временной
Вам был полезен этот отзыв?
Ю
Всё отлично!!! Человек своё дело знает! Вообщем, рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?
Мы очень благодарны Михаилу за проведённую экскурсию. Слушая его, просто впитывали информацию о городе Брянске. Он настолько проникновенно расскаказывал о
Вам был полезен этот отзыв?
А
Обзорной экскурией остались очень довольны, Михаил знает свое дело и с удовольствием ответит на интересующиеся вопросы.
Вам был полезен этот отзыв?
Экскурсия в целом понравилась. Гид Михаил - большой Профессионал, человек с огромным запасом знаний и любовью к своему городу. Мне
Вам был полезен этот отзыв?
Н
Экскурсия обзорная, пешком, по основным точкам города. Для поверхностного знакомства именно с городом подойдет хорошо! Знания Михаила по истории отличные!
Вам был полезен этот отзыв?
Е
"Хочу оставить отзыв о замечательной экскурсии по Брянску, которую для нас провел гид Михаил. Мы были сборной компанией — приехали
Вам был полезен этот отзыв?
Всего 158 отзывов в Брянске
Чтобы посмотреть отзывы о конкретных экскурсиях, откройте страницы с их описанием нажав на карточку из каталога выше
Ответы на вопросы от путешественников по Брянску
Самые популярные экскурсии в Брянске
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10:
Сколько стоит экскурсия по Брянску в августе 2026
Сейчас в Брянске можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 3100 до 9900. Туристы уже оставили гидам 158 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.74 из 5
Ищете, чем заняться в Брянске? Наши экскурсии по городу Брянск предложат вам уникальный опыт и новые впечатления. Отправляйтесь в путешествие по богатой истории и культуре с экскурсиями в Брянске 2026. Удобное онлайн-бронирование, доступные цены и положительные отзывы помогут вам сделать правильный выбор