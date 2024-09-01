Мастер-класс: «Мороженое от Снегурочки»

Приглашаем на увлекательный мастер-класс в Брянске. Снегурочка расскажет историю мороженого, научит делать игрушки и готовить вкуснейшие десерты
На мастер-классе «Мороженое от Снегурочки» в Брянске вы окажетесь в гостях у самой Снегурочки.

Она поведает историю происхождения мороженого и под ее руководством вы создадите игрушку на елку в виде рожка
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мороженого. Затем пройдет мастер-класс по изготовлению мороженого и молочного коктейля. Участники будут резать, взвешивать, смешивать и замораживать ингредиенты. Снегурочка покажет, как красиво украсить мороженое топпингами и насладиться получившимся десертом.

В конце вы сможете попробовать свои кулинарные шедевры и унести с собой положительные эмоции и знания

5 причин купить этот мастер-класс

  1. 🍦 Встреча с Снегурочкой
  2. 🎄 Изготовление елочной игрушки
  3. 🍨 Приготовление мороженого
  4. 🥤 Создание молочного коктейля
  5. 😊 Положительные эмоции и знания
Мастер-класс: «Мороженое от Снегурочки»
Мастер-класс: «Мороженое от Снегурочки»
Мастер-класс: «Мороженое от Снегурочки»
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Что можно увидеть

  • Дом Снегурочки

Описание мастер-класса

Вы побываете в гостях у самой Снегурочки. Внучка Деда Мороза расскажет вам историю происхождения мороженого. Под ее руководством мы изготовим игрушку на елку в виде рожка мороженого, а затем будет мастер-класс по изготовлению мороженого и молочного коктейля. Снегурочка расскажет как вкусно и красиво можно есть мороженое: вы украсите шарики мороженого сладкими топпингами и с удовольствием отведаете получившийся десерт. Мастер-класс по изготовлению игрушки-рожок мороженого на елку (от мастерской Матрешки) Мастер-класс по изготовлению мороженого и молочного коктейля: Мы с вами приготовим мороженое своими руками, включившись в этот увлекательный процесс с первых шагов и до самого конца. Будете резать, взвешивать, смешивать и замораживать! С собой можно унести положительные эмоции, знания, а также попробовать вкуснейшее мороженое и молочный коктейль. Что готовить - решать Вам! «Бабал-гам" - голубое мороженое со вкусом жвачки «Раффаело" с миндальным орехом и кокосовой стружкой "Тутти-фрутти" как жвачка розовое и воздушное Шоколадное- насыщенное Клубничное мороженое (натуральная клубника) Банановое мороженое (натуральный банан)

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Мастер-класс
  • Мороженое 2-х сортов
  • Молочный коктейл
  • Магнитик
Что не входит в цену
  • Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина, пр-т Ленина д. 39
Завершение: Горбатова, 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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