На мастер-классе «Мороженое от Снегурочки» в Брянске вы окажетесь в гостях у самой Снегурочки.
Она поведает историю происхождения мороженого и под ее руководством вы создадите игрушку на елку в виде рожка
Она поведает историю происхождения мороженого и под ее руководством вы создадите игрушку на елку в виде рожка
5 причин купить этот мастер-класс
- 🍦 Встреча с Снегурочкой
- 🎄 Изготовление елочной игрушки
- 🍨 Приготовление мороженого
- 🥤 Создание молочного коктейля
- 😊 Положительные эмоции и знания
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00
Что можно увидеть
- Дом Снегурочки
Описание мастер-класса
Вы побываете в гостях у самой Снегурочки. Внучка Деда Мороза расскажет вам историю происхождения мороженого. Под ее руководством мы изготовим игрушку на елку в виде рожка мороженого, а затем будет мастер-класс по изготовлению мороженого и молочного коктейля. Снегурочка расскажет как вкусно и красиво можно есть мороженое: вы украсите шарики мороженого сладкими топпингами и с удовольствием отведаете получившийся десерт. Мастер-класс по изготовлению игрушки-рожок мороженого на елку (от мастерской Матрешки) Мастер-класс по изготовлению мороженого и молочного коктейля: Мы с вами приготовим мороженое своими руками, включившись в этот увлекательный процесс с первых шагов и до самого конца. Будете резать, взвешивать, смешивать и замораживать! С собой можно унести положительные эмоции, знания, а также попробовать вкуснейшее мороженое и молочный коктейль. Что готовить - решать Вам! «Бабал-гам" - голубое мороженое со вкусом жвачки «Раффаело" с миндальным орехом и кокосовой стружкой "Тутти-фрутти" как жвачка розовое и воздушное Шоколадное- насыщенное Клубничное мороженое (натуральная клубника) Банановое мороженое (натуральный банан)
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Ответы на вопросы
Что включено
- Мастер-класс
- Мороженое 2-х сортов
- Молочный коктейл
- Магнитик
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Площадь Ленина, пр-т Ленина д. 39
Завершение: Горбатова, 10
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это личный мастер-класс, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.