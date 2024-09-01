Описание мастер-класса

Вы побываете в гостях у самой Снегурочки. Внучка Деда Мороза расскажет вам историю происхождения мороженого. Под ее руководством мы изготовим игрушку на елку в виде рожка мороженого, а затем будет мастер-класс по изготовлению мороженого и молочного коктейля. Снегурочка расскажет как вкусно и красиво можно есть мороженое: вы украсите шарики мороженого сладкими топпингами и с удовольствием отведаете получившийся десерт. Мастер-класс по изготовлению игрушки-рожок мороженого на елку (от мастерской Матрешки) Мастер-класс по изготовлению мороженого и молочного коктейля: Мы с вами приготовим мороженое своими руками, включившись в этот увлекательный процесс с первых шагов и до самого конца. Будете резать, взвешивать, смешивать и замораживать! С собой можно унести положительные эмоции, знания, а также попробовать вкуснейшее мороженое и молочный коктейль. Что готовить - решать Вам! «Бабал-гам" - голубое мороженое со вкусом жвачки «Раффаело" с миндальным орехом и кокосовой стружкой "Тутти-фрутти" как жвачка розовое и воздушное Шоколадное- насыщенное Клубничное мороженое (натуральная клубника) Банановое мороженое (натуральный банан)