Современные люди, забыв телефон, чувствуют себя как без рук.



А как жили наши дедушки и бабушки без современных гаджетов? Это мы и узнаем в доме-музее Зеленая роща. А также: как жили без электричества, без отопления и горячей воды. Покушаем приготовленные в печи блюда: щи, каша, блины, соленья, чай на травах. Окунемся на время в деревенскую жизнь.