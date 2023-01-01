Дом-музей русского быта села Зеленая роща

Современные люди, забыв телефон, чувствуют себя как без рук. А как жили наши дедушки и бабушки без современных гаджетов

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Современные люди, забыв телефон, чувствуют себя как без рук.

А как жили наши дедушки и бабушки без современных гаджетов? Это мы и узнаем в доме-музее Зеленая роща. А также: как жили без электричества, без отопления и горячей воды. Покушаем приготовленные в печи блюда: щи, каша, блины, соленья, чай на травах. Окунемся на время в деревенскую жизнь.
Дом-музей русского быта села Зеленая роща
Дом-музей русского быта села Зеленая роща
Дом-музей русского быта села Зеленая роща
Дом-музей русского быта села Зеленая роща
Дом-музей русского быта села Зеленая роща
Дом-музей русского быта села Зеленая роща
Дом-музей русского быта села Зеленая роща
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Описание

Что вас ждет:

В доме-музее Зеленая роща очень любят гостей. Здесь вас ждет 45-минутная игровая программа на свежем воздухе. А после нас пригласят в настоящую русскую избу с печкой, где угостят щами, кашей, блинами, соленьями и чаем на травах.

Важно знать:

  • Программа рассчитана на детей школьного возраста, но взрослым тоже будет интересно.
  • Одевайтесь по погоде.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсионная программа гида
  • Игровая программа мероприятия
Что не входит
  • Проезд на автобусе по маршруту — 200 руб.
  • Посещение музея в с. Зеленая роща — 50 руб.
  • Чаепитие с пирожками в с. Зеленой роще — 200 руб
Место начала и завершения?
г. Бугульма ул. Герцена,194
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам с 11:00, по воскресеньям в 8:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 27 человек.
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