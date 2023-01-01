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Описание
Что вас ждет:
В доме-музее Зеленая роща очень любят гостей. Здесь вас ждет 45-минутная игровая программа на свежем воздухе. А после нас пригласят в настоящую русскую избу с печкой, где угостят щами, кашей, блинами, соленьями и чаем на травах.
Важно знать:
Программа рассчитана на детей школьного возраста, но взрослым тоже будет интересно.
Одевайтесь по погоде.
Ответы на вопросы
Что входит
Экскурсионная программа гида
Игровая программа мероприятия
Что не входит
Проезд на автобусе по маршруту — 200 руб.
Посещение музея в с. Зеленая роща — 50 руб.
Чаепитие с пирожками в с. Зеленой роще — 200 руб
Место начала и завершения?
г. Бугульма ул. Герцена,194
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам с 11:00, по воскресеньям в 8:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 27 человек.