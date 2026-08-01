Индивидуальная
до 6 чел.
Бугульма на перекрёстках эпох и дорог
Исследовать город, где сохранились следы уездного прошлого, железнодорожной эпохи и нефтяного бума
Начало: У мечети Гаухар
Завтра в 13:30
10 авг в 13:30
от 5500 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Альметьевску
Начало: По договоренности
Расписание: ежедневно
4900 ₽ за всё до 4 чел.
Ответы на вопросы от путешественников по Бугульме
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Сколько стоит экскурсия по Бугульме в августе 2026
Сейчас в Бугульме можно забронировать 2 экскурсии от 4900 до 5500.
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