Найдено 2 экскурсии в Бугульме , цены от 4900 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.

На машине 2 часа Индивидуальная до 6 чел. Бугульма на перекрёстках эпох и дорог Исследовать город, где сохранились следы уездного прошлого, железнодорожной эпохи и нефтяного бума Начало: У мечети Гаухар от 5500 ₽ за всё до 6 чел. Пешая 2 часа Индивидуальная до 4 чел. Обзорная экскурсия по Альметьевску Начало: По договоренности Расписание: ежедневно 4900 ₽ за всё до 4 чел.

Ответы на вопросы от путешественников по Бугульме Самые популярные экскурсии в Бугульме Бугульма на перекрёстках эпох и дорог; Обзорная экскурсия по Альметьевску. В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 2 популярных экскурсии 😍 из 2: Сколько стоит экскурсия по Бугульме в августе 2026 Сейчас в Бугульме можно забронировать 2 экскурсии от 4900 до 5500.

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