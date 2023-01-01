Фермерское хозяйство. Как идет бизнес в деревне

Фермерское хозяйство сегодня в деревне. Экопродукты: сколько труда стоит вырастить и произвести

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Фермерское хозяйство сегодня в деревне.

Экопродукты: сколько труда стоит вырастить и произвести? Автоматизация в сельском хозяйстве или все как сто лет назад? На эти и другие вопросы постараемся ответить на экскурсии по фермерским хозяйствам Бугульминского района. Посетим 3 КФХ: «Сырный домик», конеферма «Конилэнд», пасека в с. Солояз. И, конечно, продегустируем фермерские продукты.
Фермерское хозяйство. Как идет бизнес в деревне
Фермерское хозяйство. Как идет бизнес в деревне
Фермерское хозяйство. Как идет бизнес в деревне
Фермерское хозяйство. Как идет бизнес в деревне
Фермерское хозяйство. Как идет бизнес в деревне
Фермерское хозяйство. Как идет бизнес в деревне

Что вас ожидает 🤩

  • КФХ: «Сырный домик»
  • Конеферма «Конилэнд»
  • Пасека в с. Солояз
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

«Сырный домик»

Здесь производят сыры разных сортов из коровьего и козьего молока. Вы увидите весь процесс производства и попробуете местную продукцию.

«Конилэнд»

На конефермы живут лошади. Здесь вы узнаете как ухаживать за этими прекрасными животными, что они едят и при желании сможете на них прокатиться верхом.

Пасека

Здесь мы пробуем разные сорта мёда и знакомимся с жизнью пчел.

Важно знать:

  • С собой желательно взять: чай в термосе и угощения лошадям (яблоки, морковь, овощи),
  • Одевайтесь удобно и по погоде.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Посещение 3-х КФХ: «Сырный домик», конеферма «Конилэнд», пасека в с. Солояз
  • Экскурсионное сопровождение гида
Что не входит
  • Проезд на автобусе по маршруту — 300 руб.
  • Катание на лошадях в «Конилэнд» — 100 руб.
  • Дегустация КФХ: «Сырный домик» — 50 руб.
  • Дегустация и чаепитие на пасеке в с. Солояз — 130 руб
Место начала и завершения?
г. Бугульма ул. Казанская,12 А
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 12:00, по воскресеньям в 8:30, 12:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 27 человек.
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