Что вас ожидает 🤩
КФХ: «Сырный домик»
Конеферма «Конилэнд»
Пасека в с. Солояз
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости
При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
«Сырный домик»
Здесь производят сыры разных сортов из коровьего и козьего молока. Вы увидите весь процесс производства и попробуете местную продукцию.
«Конилэнд»
На конефермы живут лошади. Здесь вы узнаете как ухаживать за этими прекрасными животными, что они едят и при желании сможете на них прокатиться верхом.
Пасека
Здесь мы пробуем разные сорта мёда и знакомимся с жизнью пчел.
Важно знать:
С собой желательно взять: чай в термосе и угощения лошадям (яблоки, морковь, овощи),
Одевайтесь удобно и по погоде.
Ответы на вопросы
Что входит
Посещение 3-х КФХ: «Сырный домик», конеферма «Конилэнд», пасека в с. Солояз
Экскурсионное сопровождение гида
Что не входит
Проезд на автобусе по маршруту — 300 руб.
Катание на лошадях в «Конилэнд» — 100 руб.
Дегустация КФХ: «Сырный домик» — 50 руб.
Дегустация и чаепитие на пасеке в с. Солояз — 130 руб
Место начала и завершения?
г. Бугульма ул. Казанская,12 А
Когда и сколько длится?
Когда:
по субботам в 12:00, по воскресеньям в 8:30, 12:00
Экскурсия длится около
3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 27 человек.
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