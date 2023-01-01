«Сырный домик»

Здесь производят сыры разных сортов из коровьего и козьего молока. Вы увидите весь процесс производства и попробуете местную продукцию.

«Конилэнд»

На конефермы живут лошади. Здесь вы узнаете как ухаживать за этими прекрасными животными, что они едят и при желании сможете на них прокатиться верхом.

Пасека

Здесь мы пробуем разные сорта мёда и знакомимся с жизнью пчел.

Важно знать: