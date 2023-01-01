Сап прогулка по Степному Заю

Экомаршрут проходит по руслу реки Степной Зай

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Экомаршрут проходит по руслу реки Степной Зай, которая находится на территории природного заказника «Степной». Мы проплывем по реке на сап бордах. Рассмотрим: растительный, животный и водный мир Лениногорского района.

В программу входит экологическое просвещение: краснокнижные растения и животные, бережное отношение к природе, правильная утилизация отходов и вклад каждого в сохранение природы.
Сап прогулка по Степному Заю
Сап прогулка по Степному Заю
Сап прогулка по Степному Заю
Сап прогулка по Степному Заю
Сап прогулка по Степному Заю
Сап прогулка по Степному Заю
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Это прогулка подойдет как бывалым сапсерферам, так и новичкам. Всему необходимому обучаем на месте.
  • Испытаем свою ловкость, полюбуемся на природу, а заодно узнаем что-то новое.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида-проводника
  • Обучение катанию на сап-борде
  • Аренда сап-борда и жилета
  • Экскурсионное сопровождение по маршруту
Место начала и завершения?
Въезд на пруд у с. Старая Письмянка
Когда и сколько длится?
Когда: Вт 17:30, Чт 17:30, Сб 17:30, Вс 09:30,12:00,15:00,17:30
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
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