Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости
При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
Это прогулка подойдет как бывалым сапсерферам, так и новичкам. Всему необходимому обучаем на месте.
Испытаем свою ловкость, полюбуемся на природу, а заодно узнаем что-то новое.
Ответы на вопросы
Что входит
Услуги гида-проводника
Обучение катанию на сап-борде
Аренда сап-борда и жилета
Экскурсионное сопровождение по маршруту
Место начала и завершения?
Въезд на пруд у с. Старая Письмянка
Когда и сколько длится?
Когда:
Вт 17:30, Чт 17:30, Сб 17:30, Вс 09:30,12:00,15:00,17:30
Экскурсия длится около
2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 5 человек.
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