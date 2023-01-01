Тур по экотропе «Вековая сосна - Пугачевская пещера»

Экотропа «Вековая сосна - Пугачевская пещера» проходит по территории Бугульминского лесничества

Эта экскурсия сейчас не проводится 🙁
К сожалению, экскурсия на данный момент не проводится, организатор закрыл даты и не принимает заказы. Обратите внимание на другие открытые экскурсии, мы уверены, что вы найдёте подходящий вариант.
Рассмотрите похожие актуальные предложения в Бугульме:
Старинные усадьбы и монастыри Бугульминского уезда
3 часа
🚌 На автобусе
Групповая
Организатор экскурсии Ленар
Ленар
Нет отзывов
Старинные усадьбы и монастыри Бугульминского уезда
г. Бугульма ул. Герцена,194
18 мар
19 мар
25 мар
26 мар
500 за человека
Бугульма 100 лет назад
2 часа
🚶 Пешая
Групповая
Организатор экскурсии Ленар
Ленар
Нет отзывов
Бугульма 100 лет назад
Бугульма 100 лет назад была уездным городом
УЛ.М. Джалиля, 4
18 мар
19 мар
25 мар
26 мар
250 за человека
Обратите внимание на другие экскурсии в Бугульме
Все экскурсии в Бугульме
Далее идёт описание экскурсии, но забронировать её не получится, используйте эту информацию просто для ознакомления.
Экотропа «Вековая сосна — Пугачевская пещера» проходит по территории Бугульминского лесничества, которое находится в черте города.

На экскурсии мы рассмотрим растительный, животный мир и природные достопримечательности нашего района.
Тур по экотропе «Вековая сосна - Пугачевская пещера»
Тур по экотропе «Вековая сосна - Пугачевская пещера»
Тур по экотропе «Вековая сосна - Пугачевская пещера»
Тур по экотропе «Вековая сосна - Пугачевская пещера»
Тур по экотропе «Вековая сосна - Пугачевская пещера»
Тур по экотропе «Вековая сосна - Пугачевская пещера»
Тур по экотропе «Вековая сосна - Пугачевская пещера»

Что вас ожидает 🤩

  • Вековая сосна
  • Пугачевская пещера
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

В программу входит экологическое просвещение:

  • краснокнижные растения и животные.
  • бережное отношение к природе.
  • правильная утилизация отходов.
  • вклад каждого в сохранение природы.

Важно знать:

  • Программа проходит в виде пешего маршрута 7 км. или вело маршрута 15 км. (на вашем велосипеде).
  • Возьмите с собой воду и перекус. Мы сделаем остановку на пикник.

Ответы на вопросы

Что входит
  • В стоимость входит услуги гида-проводника
Что не входит
  • Вода и перекус для пикника
Место начала и завершения?
Бугульминское лестничество. Лыжная база
Когда и сколько длится?
Когда: Вт,Ср,Чт,Пт,Сб,Вс 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Обратите внимание на другие экскурсии в Бугульме
Все экскурсии в Бугульме
ХОРОШО
🧭
ТАМ