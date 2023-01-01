Что вас ожидает 🤩
Вековая сосна
Пугачевская пещера
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости
При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
В программу входит экологическое просвещение:
краснокнижные растения и животные.
бережное отношение к природе.
правильная утилизация отходов.
вклад каждого в сохранение природы.
Важно знать:
Программа проходит в виде пешего маршрута 7 км. или вело маршрута 15 км. (на вашем велосипеде).
Возьмите с собой воду и перекус. Мы сделаем остановку на пикник.
Ответы на вопросы
Что входит
В стоимость входит услуги гида-проводника
Что не входит
Вода и перекус для пикника
Место начала и завершения?
Бугульминское лестничество. Лыжная база
Когда и сколько длится?
Когда:
Вт,Ср,Чт,Пт,Сб,Вс 13:00
Экскурсия длится около
3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия
, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Обратите внимание на другие экскурсии в Бугульме
Все экскурсии в Бугульме
ХОРОШО
🧭
ТАМ