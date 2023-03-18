Тур за кладом в заброшенную деревню Бугульминского уезда

Экскурсия на урочище исчезнувшей деревни и изучение истории Бугульминского уезда

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Экскурсия на урочище исчезнувшей деревни и изучение истории Бугульминского уезда.

Тур за кладом — это изучение истории, дотрагиваясь до неё, самостоятельно находя факты, которые лежат у нас под ногами. Обучение определению на картах урочищ и поиск с металлоискателем на местности.
Тур за кладом в заброшенную деревню Бугульминского уезда
Тур за кладом в заброшенную деревню Бугульминского уезда
Тур за кладом в заброшенную деревню Бугульминского уезда
Тур за кладом в заброшенную деревню Бугульминского уезда
Тур за кладом в заброшенную деревню Бугульминского уезда
Тур за кладом в заброшенную деревню Бугульминского уезда
Тур за кладом в заброшенную деревню Бугульминского уезда

Что вас ожидает 🤩

  • Храм Богоявления господня
  • Урочище с. Сула Бугульминского района
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Что вас ждет:

  • Изучение истории Бугульминского уезда, причины исчезновения деревни.
  • Обучение определению на картах урочищ и поиск с металлоискателем на местности.
  • Шурф фундамента, где стоял когда-то дом.
  • Экскурс по заброшенной деревне и поиск артефактов.
  • Мастер класс по поиску металлоискателем.
  • Раскрытие фактов о найденных находках, просмотр коллекции ранее найденных артефактов.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Экскурсия по заброшенной деревне и поиск артефактов
  • Мастер класс по поиску металлоискателем
  • Аренда снаряжения
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
с. Сула Бугульминского района
Когда и сколько длится?
Когда: по субботам в 09:00, по воскресеньям в 09:00
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.
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