Экскурсия на урочище исчезнувшей деревни и изучение истории Бугульминского уезда
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Экскурсия на урочище исчезнувшей деревни и изучение истории Бугульминского уезда.
Тур за кладом — это изучение истории, дотрагиваясь до неё, самостоятельно находя факты, которые лежат у нас под ногами. Обучение определению на картах урочищ и поиск с металлоискателем на местности.
Тур за кладом — это изучение истории, дотрагиваясь до неё, самостоятельно находя факты, которые лежат у нас под ногами. Обучение определению на картах урочищ и поиск с металлоискателем на местности.
Что вас ожидает 🤩
- Храм Богоявления господня
- Урочище с. Сула Бугульминского района
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ждет:
- Изучение истории Бугульминского уезда, причины исчезновения деревни.
- Обучение определению на картах урочищ и поиск с металлоискателем на местности.
- Шурф фундамента, где стоял когда-то дом.
- Экскурс по заброшенной деревне и поиск артефактов.
- Мастер класс по поиску металлоискателем.
- Раскрытие фактов о найденных находках, просмотр коллекции ранее найденных артефактов.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Экскурсия по заброшенной деревне и поиск артефактов
- Мастер класс по поиску металлоискателем
- Аренда снаряжения
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- с. Сула Бугульминского района
- Когда и сколько длится?
- Когда: по субботам в 09:00, по воскресеньям в 09:00Экскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 3 человек.