1 день

Прибытие в Чайковский. Программа в арт-пространстве. Мастер-класс. Обзорная экскурсия по городу

08:00 Выезд из Перми.

12:30 Прибытие в Чайковский.

12:30-15:00 Программа в арт-пространстве. Погрузитесь в атмосферу старинных русских традиций и почувствуйте настоящий дух!

Народные игры, обряды.

Мастер-класс «Вкус семейных традиций» (лепка и дегустация пельменей с 5 разнообразными начинками + ароматный травяной чай).

15:00-17:00 Обзорная экскурсия по городу. Откройте для себя очарование небольшого, но удивительно красивого города на берегу Камы! Чайковский — это жемчужина Прикамья, где соединяются музыка, природа и гостеприимство.

17:30 Заселение в гостиницу и свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160