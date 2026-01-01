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Вкус традиций и отдых души. Автобусный тур из Перми в Чайковский и Воткинск

Вкус традиций и отдых души
Приглашаем в путешествие, где сочетаются история, гастрономия и полный релакс.

Вас ждут два дня ярких впечатлений: знакомство с народными играми и обрядами, уютный город Чайковский, интересный мастер-класс с дегустацией пельменей и травяного чая, а также отдых в Воткинских термах.
Вкус традиций и отдых души. Автобусный тур из Перми в Чайковский и ВоткинскФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Вкус традиций и отдых души. Автобусный тур из Перми в Чайковский и ВоткинскФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Вкус традиций и отдых души. Автобусный тур из Перми в Чайковский и ВоткинскФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Прибытие в Чайковский. Программа в арт-пространстве. Мастер-класс. Обзорная экскурсия по городу

08:00 Выезд из Перми.

12:30 Прибытие в Чайковский.

12:30-15:00 Программа в арт-пространстве. Погрузитесь в атмосферу старинных русских традиций и почувствуйте настоящий дух!

Народные игры, обряды.

Мастер-класс «Вкус семейных традиций» (лепка и дегустация пельменей с 5 разнообразными начинками + ароматный травяной чай).

15:00-17:00 Обзорная экскурсия по городу. Откройте для себя очарование небольшого, но удивительно красивого города на берегу Камы! Чайковский — это жемчужина Прикамья, где соединяются музыка, природа и гостеприимство.

17:30 Заселение в гостиницу и свободное время.

Прибытие в Чайковский. Программа в арт-пространстве. Мастер-класс. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Чайковский. Программа в арт-пространстве. Мастер-класс. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Чайковский. Программа в арт-пространстве. Мастер-класс. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Чайковский. Программа в арт-пространстве. Мастер-класс. Обзорная экскурсия по городуПрибытие в Чайковский. Программа в арт-пространстве. Мастер-класс. Обзорная экскурсия по городу
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Переезд до Воткинска. Посещение Воткинских терм. Возвращение в Пермь

Завтрак в гостинице, выселение.

11:00-12:00 Переезд до Воткинска.

11:00-14:00 (УДМ) Посещение Воткинских терм (3 часа).

14:00 (УДМ) Отправление в Пермь.

19:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.

Обратите внимание:

  1. Путевой экскурсии не предусмотрено.
  2. В период высокого спроса в «Воткинских термах» может выделяться 1 ящик на двоих. Разнополые дети старше 5 лет также распределяются по раздевалкам в соответствии с полом.
Переезд до Воткинска. Посещение Воткинских терм. Возвращение в ПермьПереезд до Воткинска. Посещение Воткинских терм. Возвращение в ПермьПереезд до Воткинска. Посещение Воткинских терм. Возвращение в ПермьПереезд до Воткинска. Посещение Воткинских терм. Возвращение в ПермьПереезд до Воткинска. Посещение Воткинских терм. Возвращение в Пермь
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека:

  • двухместное размещение – 13 200 руб.;
  • одноместное размещение – 14 100 руб.

Важно! Цены являются динамическими и могут изменяться в зависимости от спроса, сезона и других факторов.

Варианты проживания

Гостиница в г. Чайковский

1 ночь

Гостиница с удобствами в номерах.

Одноместный, двухместный, двухместный (с двуспальной кроватью) + доп. место.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание (возможен комфортабельный микроавтобус туристического класса при наборе менее 20 чел)
  • Страховка по пути следования
  • Услуги сопровождающего от турфирмы
  • Проживание в гостинице (1 ночь)
  • Развлекательная программа
  • Экскурсия по городу
  • Мастер-класс
  • Входные билеты в Воткинские термы (3 часа)
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в г. Пермь и обратно
  • Сувениры
  • Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Пермь
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Документы – паспорт/свидетельство о рождении оригиналы, мед. полис, пенсионное удостоверение, студенческий билет.
Для автобуса:
  • удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона
  • аптечку для личного применения;
  • плед;
  • подушечку для головы;
Для экскурсий:
  • удобную одежду и обувь по погоде;
  • зонт или дождевик на случай осадков;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д.;
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечку для личного применения.

Для купания:

  • полотенце;
  • купальный костюм;
  • сланцы;
  • шапочка для плавания;
  • принадлежности для душа.
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость?

В стоимость входит страховка по пути следования.

Что еще нужно знать о туре?

Информация о транспорте:

  • 08.00 - г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Петропавловская.
  • 08.30 - ост. Култаево-1.
  • 10.00 - АЗС 059, отворот на п. Юго-Камский (забираем на трассе).
Возможны ли изменения?

Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания.

Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.

Просим обязательно сообщать туроператору о наличии хронических заболеваний, особенностях здоровья и других обстоятельствах, которые могут повлиять на путешествие. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта во время тура всей группы.

Что нужно знать о гостинице?

Гостиница с удобствами в номерах. 1–но местный, 2–х местный, 2–х местный (с двуспальной кроватью) + доп. место.

Обратите внимание, при замене гостиницы информация будет актуализирована путем информирования в заявках.

Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную.

Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.

На что стоит обратить внимание?

В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка.

Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.

В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный аккумулятор (power bank) для удобства во время поездки.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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13 200 ₽ за человека