Вас ждут два дня ярких впечатлений: знакомство с народными играми и обрядами, уютный город Чайковский, интересный мастер-класс с дегустацией пельменей и травяного чая, а также отдых в Воткинских термах.
Программа тура по дням
Прибытие в Чайковский. Программа в арт-пространстве. Мастер-класс. Обзорная экскурсия по городу
08:00 Выезд из Перми.
12:30 Прибытие в Чайковский.
12:30-15:00 Программа в арт-пространстве. Погрузитесь в атмосферу старинных русских традиций и почувствуйте настоящий дух!
Народные игры, обряды.
Мастер-класс «Вкус семейных традиций» (лепка и дегустация пельменей с 5 разнообразными начинками + ароматный травяной чай).
15:00-17:00 Обзорная экскурсия по городу. Откройте для себя очарование небольшого, но удивительно красивого города на берегу Камы! Чайковский — это жемчужина Прикамья, где соединяются музыка, природа и гостеприимство.
17:30 Заселение в гостиницу и свободное время.
Переезд до Воткинска. Посещение Воткинских терм. Возвращение в Пермь
Завтрак в гостинице, выселение.
11:00-12:00 Переезд до Воткинска.
11:00-14:00 (УДМ) Посещение Воткинских терм (3 часа).
14:00 (УДМ) Отправление в Пермь.
19:00 Ориентировочное время прибытия в Пермь.
Обратите внимание:
- Путевой экскурсии не предусмотрено.
- В период высокого спроса в «Воткинских термах» может выделяться 1 ящик на двоих. Разнополые дети старше 5 лет также распределяются по раздевалкам в соответствии с полом.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека:
- двухместное размещение – 13 200 руб.;
- одноместное размещение – 14 100 руб.
Важно! Цены являются динамическими и могут изменяться в зависимости от спроса, сезона и других факторов.
Варианты проживания
Гостиница в г. Чайковский
Гостиница с удобствами в номерах.
Одноместный, двухместный, двухместный (с двуспальной кроватью) + доп. место.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание (возможен комфортабельный микроавтобус туристического класса при наборе менее 20 чел)
- Страховка по пути следования
- Услуги сопровождающего от турфирмы
- Проживание в гостинице (1 ночь)
- Развлекательная программа
- Экскурсия по городу
- Мастер-класс
- Входные билеты в Воткинские термы (3 часа)
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в г. Пермь и обратно
- Сувениры
- Питание, не указанное в программе
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобную одежду и обувь для комфортной поездки, если требуется
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк; USB-кабель для зарядки телефона
- аптечку для личного применения;
- плед;
- подушечку для головы;
- удобную одежду и обувь по погоде;
- зонт или дождевик на случай осадков;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д.;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения.
Для купания:
- полотенце;
- купальный костюм;
- сланцы;
- шапочка для плавания;
- принадлежности для душа.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость?
В стоимость входит страховка по пути следования.
Что еще нужно знать о туре?
Информация о транспорте:
- 08.00 - г. Пермь, ул. Ленина, 53, ДрамТеатр со стороны ул. Петропавловская.
- 08.30 - ост. Култаево-1.
- 10.00 - АЗС 059, отворот на п. Юго-Камский (забираем на трассе).
Возможны ли изменения?
Оператор оставляет за собой право вносить изменения в программу с сохранением объема обслуживания.
Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
Просим обязательно сообщать туроператору о наличии хронических заболеваний, особенностях здоровья и других обстоятельствах, которые могут повлиять на путешествие. Это необходимо для обеспечения безопасности и комфорта во время тура всей группы.
Что нужно знать о гостинице?
Гостиница с удобствами в номерах. 1–но местный, 2–х местный, 2–х местный (с двуспальной кроватью) + доп. место.
Обратите внимание, при замене гостиницы информация будет актуализирована путем информирования в заявках.
Оператор оставляет за собой право заменить гостиницу на аналогичную.
Все пожелания по размещению (вид из окна, этаж, расположение номеров и др.) учитываются при бронировании, но не гарантируются и зависят от возможностей гостиницы на момент заселения.
На что стоит обратить внимание?
В соответствии с действующим законодательством для перевозки детей в автобусе необходимо использовать соответствующее удерживающее устройство — бустер. В случае остановки автобуса сотрудниками ГИБДД ответственность за соблюдение требований по безопасной перевозке несут родители или сопровождающие лица ребенка.
Просим обеспечить наличие и использование бустера для всех детей в возрасте до 5 лет включительно. В случае оформления административного штрафа за нарушение требований по перевозке детей, его оплату будут нести родители или сопровождающие лица ребенка.
В автобусе предусмотрены USB-розетки для подзарядки устройств. Однако туроператор не гарантирует их исправную работу, поэтому рекомендуем иметь при себе портативный аккумулятор (power bank) для удобства во время поездки.