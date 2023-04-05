Что вас ожидает:

Выезд в этнокомплекс Ясна — 27 км. от г. Чебоксары, на место древней священной Шоркинской дубравы (4 -5 часов). Гостевой прием в этностиле с рассказом об уникальных особенностях чувашского края, этнографической экскурсией по этнопарку, посещение старинного гостевого двора, пивоварни, музея народных музыкальных инструментов, памятника природы — 400летнего дуба Киреметь.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.