Этнокомплекс Ясна

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Ответы на вопросы
Этнокомплекс Ясна — удивительное место, где старина переплетается с современностью.
Этнокомплекс Ясна
Этнокомплекс Ясна
Этнокомплекс Ясна
Этнокомплекс Ясна
Этнокомплекс Ясна
Этнокомплекс Ясна
Этнокомплекс Ясна
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Описание

Что вас ожидает:

Выезд в этнокомплекс Ясна — 27 км. от г. Чебоксары, на место древней священной Шоркинской дубравы (4 -5 часов). Гостевой прием в этностиле с рассказом об уникальных особенностях чувашского края, этнографической экскурсией по этнопарку, посещение старинного гостевого двора, пивоварни, музея народных музыкальных инструментов, памятника природы — 400летнего дуба Киреметь.

Важная информация:

Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
  • Трансфер
  • Дегустация национального напитка
Что не входит
  • Обед, национальная кухня — от 750 руб. /чел.
  • Мастер-класс народных промыслов — 350 руб. /чел.
  • Театр обряда — 15000 руб. /группа
  • Фотосессия в народных костюмах — 2000 руб. /чел
Место начала и завершения?
ул. Привокзальная 1, Чебоксары
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
Важная информация
  • Пожалуйста
  • Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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