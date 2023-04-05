Этнокомплекс Ясна — удивительное место, где старина переплетается с современностью.
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Что вас ожидает:
Выезд в этнокомплекс Ясна — 27 км. от г. Чебоксары, на место древней священной Шоркинской дубравы (4 -5 часов). Гостевой прием в этностиле с рассказом об уникальных особенностях чувашского края, этнографической экскурсией по этнопарку, посещение старинного гостевого двора, пивоварни, музея народных музыкальных инструментов, памятника природы — 400летнего дуба Киреметь.
Важная информация:
Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Трансфер
- Дегустация национального напитка
- Что не входит
- Обед, национальная кухня — от 750 руб. /чел.
- Мастер-класс народных промыслов — 350 руб. /чел.
- Театр обряда — 15000 руб. /группа
- Фотосессия в народных костюмах — 2000 руб. /чел
- Место начала и завершения?
- ул. Привокзальная 1, Чебоксары
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными посетителями, количество которых может меняться
- Важная информация
- Пожалуйста
- Надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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