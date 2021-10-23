Отзыв на: Чебоксары — истории и легенды Е Елена 5 Огромная благодарность за интереснейшую и насыщенную экскурсию! Знания гида, его любовь к родному краю и народу, цитаты из Нарспи и декларация замечательного стихотворения о Чебоксарах сделали эту экскурсию незабываемой. Большая благодарность за такой замечательный день и время, обязательно буду рекомендовать друзьям посетить Чебоксары и узнать много интересного из уст удивительных экскурсоводов. Благодарю!

Отзыв на: Чебоксары — от Тамерлана до Чапаева В Валерий 5 Валерий великолепный гид. Очень внимательный, чуткий и ответственный. Увлечен своим делом, любит город, имеет хорошие познания в этнографии края и истории. Проводит экскурсию обстоятельно. но ненавязчиво. Буду рад вам его рекомендовать.

Отзыв на: Чебоксары — истории и легенды С Светлана 5 Наталия - Прекрасный экскурсовод! Прогулка в удовольствие

Отзыв на: Чебоксары — истории и легенды Е Елена 5 Время пролетела незаметно, было очень интересно и не напружено датами. спасибо Наталья мы увидели Чебоксары по новому!

Отзыв на: Чебоксары вчера и сегодня Е Елена 5 Экскурсия очень понравилась. На все наши просьбы Татьяна шла навстречу, всегда была на связи. Во время экскурсии(которая длилась полтора часа и по нашей просьбе была полностью пешеходной)экскурсовод помимо своего материала отвечала на все наши дополнительные вопросы. Отдельное спасибо Татьяне за то что место встречи она сразу указала удобное не себе, а нам, туристам, незнающим город. Еще раз спасибо за интересную экскурсию!

Отзыв на: Чебоксары вчера и сегодня Т Татьяна 5 Были проездом в городе Чебоксары с мужем и решили побывать на индивидуальной экскурсии. Гид Татьяна очень интересно провела экскурсию, ответила на все интересующие вопросы. Мы посетили экскурсию на своем автомобиле. Всем советую посетить этот город, который производит впечатление со своим видом на Волгу и не забываемой набережной. Планируем посетить его уже не проездом. Спасибо Татьяне за впечатления, которые она оставила в наших сердцах.

Отзыв на: Чебоксары на автомобиле! А Александр 5 Огромная благодарность нашему гиду Наталии за очень интересную, насыщенную и познавательную экскурсию. Мы получили большое наслаждение. Спасибо и процветания Вам!

Отзыв на: Чебоксары на автомобиле! В Валерий 5 Экскурсия прошла замечательно! Получили много информации о городе, хороших впечатлений и эмоций!

Отзыв на: Чебоксары — от Тамерлана до Чапаева О Ольга 5 Были на экскурсии с ребенком 13 лет. Экскурсия понравилась, хотя угодить подростку трудно.