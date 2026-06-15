Индивидуальная
до 4 чел.
Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
Прогулка по историческим местам Чебоксар, знакомство с культурой и традициями чувашей. Узнайте, как город связан с космонавтикой и советской промышленностью
Начало: У памятника Чапаеву на пр. Яковлева
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от 5700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Чебоксары
Увидеть самые интересные места города и услышать о них любопытные факты на дружеской экскурсии
Начало: На Красной площади
Завтра в 16:00
11 авг в 09:00
от 5650 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Чебоксары вчера и сегодня
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
Сегодня в 14:00
10 авг в 12:00
от 4000 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая пешеходная экскурсия «Влюбиться в Чебоксары»
Пройти по местам притяжения старого города и услышать интересные истории
Начало: На Красной площади
Сегодня в 14:00
15 авг в 10:30
1340 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
Профессиональные фотографы приглашают на фото-прогулку по Чебоксарам. Узнайте историю города и получите уникальные снимки в стиле кино
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Мини-группа
до 10 чел.
Чебоксары: пешеходная сборная экскурсия в мини-группе
Начало: Красная площадь, 5/2, Ленинский район, городской о...
Завтра в 15:00
10 авг в 12:30
1250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Чебоксары
Большой вояж по старинным и современным местам города в компании легенд и чувашских историй
Начало: Национального музея
Завтра в 08:30
10 авг в 08:00
от 5500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
Неспешное знакомство с Чебоксарами
Рассказы о судьбе столицы Чувашии на обзорной пешеходной экскурсии с чаепитием
Начало: К Собора Введения во храм Пресвятой Богородицы
11 авг в 12:00
12 авг в 13:30
от 1500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
По Чебоксарам на автомобиле
Посетить важнейшие места города и познакомиться с местными легендами и преданиями
Начало: Экскурсии на Красной площади
Завтра в 16:30
11 авг в 09:00
от 7050 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 3 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
13 авг в 08:30
15 авг в 08:30
от 8100 ₽ за всё до 3 чел.
-
5%
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая пешеходная экскурсия «Влюбиться в Чебоксары»
Начало: Чувашский национальный музей, Музей · городской ок...
Расписание: Экскурсии проводятся по праздничным и выходным дням
Сегодня в 14:00
15 авг в 10:30
1282.50 ₽
1350 ₽ за человека
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
Прогулка по Чебоксарам с погружением в историю и национальную кухню. Узнайте о местных традициях и попробуйте чувашские блюда
Начало: У национального музея
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день (на вашем авто)
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
10 авг в 08:00
11 авг в 08:30
от 7500 ₽ за всё до 7 чел.
Мини-группа
до 8 чел.
Чувашская кухня - удовольствие после напряженного дня
Начало: Бульвар Купца Ефремова
Расписание: По субботам с 6 ноября до 30 декабря 2025 года
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
1600 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Чебоксары: индивидуальная экскурсия на авто гида
Начало: По договорённости
Завтра в 15:00
10 авг в 08:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
-
3%
Индивидуальная
до 4 чел.
На авто гида «Влюбиться в Чебоксары» с дегустацией пива (по желанию)
Начало: Чувашский национальный музей, Музей · городской ок...
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
11 авг в 09:00
13 авг в 14:00
7275 ₽
7500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Чебоксары - индивидуальная обзорная пешеходная экскурсия
Начало: Г. Чебоксары, Красная площадь, д. 5/2
Завтра в 15:00
10 авг в 08:00
5100 ₽ за всё до 5 чел.
-
8%
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная индивидуальная экскурсия «Влюбиться в Чебоксары»
Начало: Россия, Чувашская Республика - Чувашия, городской ...
Расписание: Место начало экскурсии – кассы, колеса обозрения на Красной площади
11 авг в 09:00
13 авг в 14:00
5060 ₽
5500 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
По Чебоксарам - на катамаране и пешком
Увидеть город с воды, проследить его историю и взглянуть на него глазами знаменитых путешественников
Начало: У Свято-Троицкого монастыря
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от 21 000 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения
Пешеходная экскурсия по Чебоксарам и поездка на колесе обозрения. Узнайте о богатой истории города и насладитесь волжскими пейзажами с высоты
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
9150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Чебоксарам на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Чебоксарам на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по монастырям и храмам на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
8150 ₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Вкусные истории о Чебоксарах
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар, наслаждаясь панорамными видами и вкусными угощениями. Узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях
Начало: Чувашский национальный музей, Красная площадь, 5/2
Расписание: Ежедневно, по договоренности
4500 ₽ за человека
Индивидуальная
до 8 чел.
Красивая и Вкусная Йошкар-Ола
Начало: Ярославская ул., 27, Чебоксары
Расписание: Каждый день в 10 00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
39 000 ₽ за всё до 8 чел.
Последние отзывы на экскурсии
З
Дата посещения: 14 июн 2026
Замечательно прогулялись по Чебоксарам. Зоя потрясающий экскурсовод. Если хотите интересную прогулку по городу и позитива, то Зоя-это Ваш проводник! От всего сердца благодарим её за открытие для насзамечательного Чувашского края!
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С
Дата посещения: 12 апр 2026
Отлично
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О
Дата посещения: 16 авг 2025
Татьяна не могла провести экскурсию лично и, получив наше согласие, предложила нам экскурсовода Марину. С Мариной мы прекрасно провели время.
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Е
Дата посещения: 20 июл 2025
Анна- великолепный гид экскурсовод!
Все прошло легко и интересно! Рекомендуем
Все прошло легко и интересно! Рекомендуем
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в
Дата посещения: 13 июн 2025
Добрый день уважаемые туристы! заказывали фото-экскурсию у Анны. Остались очень довольны. Помимо того, что Анна рассказывает исторические моменты о своей республике, городе Чебоксары, она делает шикарные фото на память. Рекомендуем Анечку в качестве экскурсовода, фото
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Ю
Дата посещения: 1 июн 2025
Очень понравилась экскурсия от Натальи, много интересных фактов,истории, но воспринимается всё легко,с юмором,в теплой дружеской обстановке. Спасибо гиду за путеводитель с рекомендациями.
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О
Дата посещения: 28 мая 2025
Вчера побывали на экскурсии Валерия Алексеевича в Чебоксарах. Хотим выразить свою благодарность за проведённую экскурсию. Нам были показаны интересные места
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Н
Огромное спасибо Наталье и Евгению за потрясающую экскурсию! Время пролетело абсолютно незаметно, особенно водная часть, с погодой очень повезло!
Наталья —
Наталья —
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Е
Супер. Очень понравилось. Много всего нового, интересно рассказывала Наталья, фотографировала нас:) до экскурсии уточнила состав участников (есть ли дети). Профессиональный подход и внимание к деталям!
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Л
Получилась очень душевная, с большим количеством интересных, которых не найдешь в интернете деталей. Татьяна очень хорошо подстраивается под интересы экскурсантов.
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Всего 1584 отзыва в Чебоксарах
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Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам
Самые популярные экскурсии в Чебоксарах
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Сейчас в Чебоксарах можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 1250 до 39 000 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 1584 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
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