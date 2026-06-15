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Экскурсии в Чебоксарах

Найдено 28 экскурсий в Чебоксарах, цены от 1250 ₽, скидки до 8%. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь 2026 г.
Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
На машине
1.5 часа
164 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
Прогулка по историческим местам Чебоксар, знакомство с культурой и традициями чувашей. Узнайте, как город связан с космонавтикой и советской промышленностью
Начало: У памятника Чапаеву на пр. Яковлева
Сегодня в 11:30
Завтра в 08:00
от 5700 ₽ за всё до 4 чел.
Влюбиться в Чебоксары
Пешая
2 часа
257 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Влюбиться в Чебоксары
Увидеть самые интересные места города и услышать о них любопытные факты на дружеской экскурсии
Начало: На Красной площади
Завтра в 16:00
11 авг в 09:00
от 5650 ₽ за всё до 5 чел.
Чебоксары вчера и сегодня
Пешая
2 часа
117 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Чебоксары вчера и сегодня
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
Сегодня в 14:00
10 авг в 12:00
от 4000 ₽ за всё до 7 чел.
Групповая пешеходная экскурсия «Влюбиться в Чебоксары»
Пешая
2 часа
130 отзывов
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая пешеходная экскурсия «Влюбиться в Чебоксары»
Пройти по местам притяжения старого города и услышать интересные истории
Начало: На Красной площади
Сегодня в 14:00
15 авг в 10:30
1340 ₽ за человека
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
Пешая
1 час
38 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
Профессиональные фотографы приглашают на фото-прогулку по Чебоксарам. Узнайте историю города и получите уникальные снимки в стиле кино
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 6500 ₽ за всё до 4 чел.
Чебоксары: пешеходная сборная экскурсия в мини-группе
Пешая
2.5 часа
195 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Чебоксары: пешеходная сборная экскурсия в мини-группе
Начало: Красная площадь, 5/2, Ленинский район, городской о...
Завтра в 15:00
10 авг в 12:30
1250 ₽ за человека
Добро пожаловать в Чебоксары
На машине
2 часа
51 отзыв
Индивидуальная
до 3 чел.
Добро пожаловать в Чебоксары
Большой вояж по старинным и современным местам города в компании легенд и чувашских историй
Начало: Национального музея
Завтра в 08:30
10 авг в 08:00
от 5500 ₽ за всё до 3 чел.
Неспешное знакомство с Чебоксарами
Пешая
1.5 часа
49 отзывов
Индивидуальная
Неспешное знакомство с Чебоксарами
Рассказы о судьбе столицы Чувашии на обзорной пешеходной экскурсии с чаепитием
Начало: К Собора Введения во храм Пресвятой Богородицы
11 авг в 12:00
12 авг в 13:30
от 1500 ₽ за человека
По Чебоксарам на автомобиле
На машине
2 часа
151 отзыв
Индивидуальная
до 4 чел.
По Чебоксарам на автомобиле
Посетить важнейшие места города и познакомиться с местными легендами и преданиями
Начало: Экскурсии на Красной площади
Завтра в 16:30
11 авг в 09:00
от 7050 ₽ за всё до 4 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
На машине
6 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
13 авг в 08:30
15 авг в 08:30
от 8100 ₽ за всё до 3 чел.
Групповая пешеходная экскурсия «Влюбиться в Чебоксары»
Пешая
2 часа
-
5%
52 отзыва
Мини-группа
до 12 чел.
Групповая пешеходная экскурсия «Влюбиться в Чебоксары»
Начало: Чувашский национальный музей, Музей · городской ок...
Расписание: Экскурсии проводятся по праздничным и выходным дням
Сегодня в 14:00
15 авг в 10:30
1282.50 ₽1350 ₽ за человека
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
Пешая
1 час
13 отзывов
Фотопрогулка
до 4 чел.
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
Пешая
1.5 часа
13 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Гастро-исторический променад в центре Чебоксар
Прогулка по Чебоксарам с погружением в историю и национальную кухню. Узнайте о местных традициях и попробуйте чувашские блюда
Начало: У национального музея
Сегодня в 12:00
Завтра в 12:00
от 6000 ₽ за всё до 4 чел.
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день (на вашем авто)
6 часов
49 отзывов
Индивидуальная
до 7 чел.
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день (на вашем авто)
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
10 авг в 08:00
11 авг в 08:30
от 7500 ₽ за всё до 7 чел.
Чувашская кухня - удовольствие после напряженного дня
Пешая
1 час
70 отзывов
Мини-группа
до 8 чел.
Чувашская кухня - удовольствие после напряженного дня
Начало: Бульвар Купца Ефремова
Расписание: По субботам с 6 ноября до 30 декабря 2025 года
10 авг в 11:00
11 авг в 11:00
1600 ₽ за человека
Чебоксары: индивидуальная экскурсия на авто гида
3 часа
38 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Чебоксары: индивидуальная экскурсия на авто гида
Начало: По договорённости
Завтра в 15:00
10 авг в 08:00
7500 ₽ за всё до 4 чел.
На авто гида «Влюбиться в Чебоксары» с дегустацией пива (по желанию)
2 часа
-
3%
59 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
На авто гида «Влюбиться в Чебоксары» с дегустацией пива (по желанию)
Начало: Чувашский национальный музей, Музей · городской ок...
Расписание: Ежедневно с 9:00 до 17:00
11 авг в 09:00
13 авг в 14:00
7275 ₽7500 ₽ за всё до 4 чел.
Чебоксары - индивидуальная обзорная пешеходная экскурсия
Пешая
2 часа
16 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Чебоксары - индивидуальная обзорная пешеходная экскурсия
Начало: Г. Чебоксары, Красная площадь, д. 5/2
Завтра в 15:00
10 авг в 08:00
5100 ₽ за всё до 5 чел.
Пешеходная индивидуальная экскурсия «Влюбиться в Чебоксары»
Пешая
1 час 41 минута
-
8%
34 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная индивидуальная экскурсия «Влюбиться в Чебоксары»
Начало: Россия, Чувашская Республика - Чувашия, городской ...
Расписание: Место начало экскурсии – кассы, колеса обозрения на Красной площади
11 авг в 09:00
13 авг в 14:00
5060 ₽5500 ₽ за всё до 5 чел.
По Чебоксарам - на катамаране и пешком
Пешая
На катамаране
2.5 часа
1 отзыв
Индивидуальная
до 10 чел.
По Чебоксарам - на катамаране и пешком
Увидеть город с воды, проследить его историю и взглянуть на него глазами знаменитых путешественников
Начало: У Свято-Троицкого монастыря
11 авг в 09:30
12 авг в 09:30
от 21 000 ₽ за всё до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
Пешая
2 часа
20 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения
Пешая
2.5 часа
18 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Чебоксары от земли до неба: пешеходная экскурсия + поездка на колесе обозрения
Пешеходная экскурсия по Чебоксарам и поездка на колесе обозрения. Узнайте о богатой истории города и насладитесь волжскими пейзажами с высоты
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
от 5950 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
Пешая
3 часа
17 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
9150 ₽ за всё до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Чебоксарам на транспорте туриста
3 часа
9 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Расширенная экскурсия по Чебоксарам на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8150 ₽ за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Чебоксарам на транспорте туриста
На автобусе
2 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Обзорная экскурсия по Чебоксарам на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
Завтра в 09:00
10 авг в 09:00
6150 ₽ за всё до 5 чел.
Экскурсия по монастырям и храмам на транспорте туриста
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Экскурсия по монастырям и храмам на транспорте туриста
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно, по договоренности
8150 ₽ за всё до 5 чел.
Вкусные истории о Чебоксарах
2 часа
Индивидуальная
Вкусные истории о Чебоксарах
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар, наслаждаясь панорамными видами и вкусными угощениями. Узнайте о знаменитых жителях и исторических событиях
Начало: Чувашский национальный музей, Красная площадь, 5/2
Расписание: Ежедневно, по договоренности
4500 ₽ за человека
Красивая и Вкусная Йошкар-Ола
6 часов
Индивидуальная
до 8 чел.
Красивая и Вкусная Йошкар-Ола
Начало: Ярославская ул., 27, Чебоксары
Расписание: Каждый день в 10 00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
39 000 ₽ за всё до 8 чел.

Последние отзывы на экскурсии

З
Неспешное знакомство с Чебоксарами
Дата посещения: 14 июн 2026
Замечательно прогулялись по Чебоксарам. Зоя потрясающий экскурсовод. Если хотите интересную прогулку по городу и позитива, то Зоя-это Ваш проводник! От всего сердца благодарим её за открытие для насзамечательного Чувашского края!
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С
Добро пожаловать в Чебоксары
Дата посещения: 12 апр 2026
Отлично
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О
Чебоксары вчера и сегодня
Дата посещения: 16 авг 2025
Татьяна не могла провести экскурсию лично и, получив наше согласие, предложила нам экскурсовода Марину. С Мариной мы прекрасно провели время.
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Несмотря на то, что в этот день в Чебоксарах был День города, и знаковые места были заполнены людьми, Марина очень грамотно организовала наш маршрут, рассказала много интересного и показала прекрасные места. Это была очень приятная прогулка, где, благодаря Марине, мы узнали про Чувашию, Чебоксары, впечатлилась красотами города! Татьяна, несмотря на обстоятельства, не позволившие ей лично провести экскурсию, очень оперативно решила вопрос и подобрала нам очень знающего гида и душевного человека! Спасибо!!!

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Е
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
Дата посещения: 20 июл 2025
Анна- великолепный гид экскурсовод!
Все прошло легко и интересно! Рекомендуем
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в
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
Дата посещения: 13 июн 2025
Добрый день уважаемые туристы! заказывали фото-экскурсию у Анны. Остались очень довольны. Помимо того, что Анна рассказывает исторические моменты о своей республике, городе Чебоксары, она делает шикарные фото на память. Рекомендуем Анечку в качестве экскурсовода, фото
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Ю
Групповая пешеходная экскурсия «Влюбиться в Чебоксары»
Дата посещения: 1 июн 2025
Очень понравилась экскурсия от Натальи, много интересных фактов,истории, но воспринимается всё легко,с юмором,в теплой дружеской обстановке. Спасибо гиду за путеводитель с рекомендациями.
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О
Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
Дата посещения: 28 мая 2025
Вчера побывали на экскурсии Валерия Алексеевича в Чебоксарах. Хотим выразить свою благодарность за проведённую экскурсию. Нам были показаны интересные места
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и рассказана их история. Было очень увлекательно слушать и узнать новое. Всё было ёмко и понятно. К тому же Валерий очень приятный, добрый и эрудированный человек. Спасибо за интересную встречу!!!

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Н
По Чебоксарам - на катамаране и пешком
Огромное спасибо Наталье и Евгению за потрясающую экскурсию! Время пролетело абсолютно незаметно, особенно водная часть, с погодой очень повезло!
Наталья —
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настоящий профессионал своего дела, рассказывала очень увлеченно, интересно и без скучных «академических» пауз. Маршрут продуман идеально: мы не устали, сделали много красивых кадров, прошлись по многим интересным локациям города!
Организация на высшем уровне!!!

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Е
Влюбиться в Чебоксары
Супер. Очень понравилось. Много всего нового, интересно рассказывала Наталья, фотографировала нас:) до экскурсии уточнила состав участников (есть ли дети). Профессиональный подход и внимание к деталям!
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Л
Чебоксары вчера и сегодня
Получилась очень душевная, с большим количеством интересных, которых не найдешь в интернете деталей. Татьяна очень хорошо подстраивается под интересы экскурсантов.
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Экскурсия для нас полетела быстро, мы и не заметили, что пролетело 2,5 часа! Очень понравилось и мы действительно влюбились в Чебоксары! Красивый город!

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Всего 1584 отзыва в Чебоксарах

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Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам

Самые популярные экскурсии в Чебоксарах
В августе 2026 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 28:
  1. Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева;
  2. Влюбиться в Чебоксары;
  3. Чебоксары вчера и сегодня;
  4. Групповая пешеходная экскурсия «Влюбиться в Чебоксары»;
  5. Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино.
Что посмотреть в Чебоксарах
7 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Монумент Матери;
  2. Московская набережная;
  3. Введенский Собор;
  4. Чебоксарский залив;
  5. Красная площадь;
  6. Площадь Республики;
  7. Музей пива.
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в августе 2026
Сейчас в Чебоксарах можно забронировать 28 экскурсий и билетов от 1250 до 39 000 со скидкой до 8%. Туристы уже оставили гидам 1584 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.91 из 5
Откройте для себя живописные уголки и исторические достопримечательности Чебоксар в ходе наших экскурсий. Вас ждут увлекательные рассказы гидов и красочные впечатления. Забронируйте своё путешествие уже сегодня и сделайте ваш отдых в 2026 году незабываемым!