Все экскурсии в Чебоксарах
Доступно 10 экскурсий 🚌 в Чебоксарах на 2021 год, 161 ⭐ отзыв, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Индивидуальная экскурсия
3ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Экскурсия по монастырям и храмам
Чебоксары - уютный и старинный город, в котором немало намоленных мест
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Расширенная экскурсия по Чебоксарам на транспорте
Во время обзорной экскурсии по Чебоксарам на транспорте вы откроете для себя знаковые...
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч
2 340₽
за 1-4 чел.
Чебоксары — от Тамерлана до Чапаева
Прогулка по ключевым местам города и знакомство с самобытной культурой Чувашии
Индивидуальная экскурсия
2ч
4 000₽
за 1-10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
Чебоксары по праву считаются одним из самых красивых и уютных городов на берегу Волги
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
2 550₽
за 1-5 чел.
Чебоксары — истории и легенды
Увидеть самые интересные места города и услышать о них любопытные факты на дружеской экскурсии
Индивидуальная экскурсия
3ч
4 500₽
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
Программа начнётся с обзорной экскурсии по Чебоксарам
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
3ч
3 650₽
за 1-4 чел.
Чебоксары на автомобиле!
Посетить важнейшие места города и познакомиться с местными легендами и преданиями
Индивидуальная экскурсия
2ч
3 500₽
за 1-10 чел.
Ежедневно
Индивидуальная экскурсия
2ч 30м
2 000₽
за 1-5 чел.
Чебоксары вчера и сегодня
Проследить путь города, узнать о его интересной жизни и ощутить колорит Чувашии
Индивидуальная экскурсия
2ч
1 500₽
за 1-4 чел.
экскурсии проводятся под заказ, как вам удобно
Последние отзывы «Экскурсии Чебоксар»
- ЕЕлена23 октября 2021Огромная благодарность за интереснейшую и насыщенную экскурсию! Знания гида, его любовь к родному краю и народу, цитаты из Нарспи и декларация замечательного стихотворения о Чебоксарах сделали эту экскурсию незабываемой. Большая благодарность за такой замечательный день и время, обязательно буду рекомендовать друзьям посетить Чебоксары и узнать много интересного из уст удивительных экскурсоводов. Благодарю!
- Отзыв на: Чебоксары — от Тамерлана до ЧапаеваВВалерий21 октября 2021Валерий великолепный гид. Очень внимательный, чуткий и ответственный. Увлечен своим делом, любит город, имеет хорошие познания в этнографии края и истории. Проводит экскурсию обстоятельно. но ненавязчиво. Буду рад вам его рекомендовать.
- ССветлана14 октября 2021Наталия - Прекрасный экскурсовод! Прогулка в удовольствие
- ЕЕлена13 октября 2021Время пролетела незаметно, было очень интересно и не напружено датами. спасибо Наталья мы увидели Чебоксары по новому!
- Отзыв на: Чебоксары вчера и сегодняЕЕлена6 октября 2021Экскурсия очень понравилась. На все наши просьбы Татьяна шла навстречу, всегда была на связи. Во время экскурсии(которая длилась полтора часа и по нашей просьбе была полностью пешеходной)экскурсовод помимо своего материала отвечала на все наши дополнительные вопросы. Отдельное спасибо Татьяне за то что место встречи она сразу указала удобное не себе, а нам, туристам, незнающим город. Еще раз спасибо за интересную экскурсию!
- Отзыв на: Чебоксары вчера и сегодняТТатьяна30 сентября 2021Были проездом в городе Чебоксары с мужем и решили побывать на индивидуальной экскурсии. Гид Татьяна очень интересно провела экскурсию, ответила на все интересующие вопросы. Мы посетили экскурсию на своем автомобиле. Всем советую посетить этот город, который производит впечатление со своим видом на Волгу и не забываемой набережной. Планируем посетить его уже не проездом. Спасибо Татьяне за впечатления, которые она оставила в наших сердцах.
- ААлександр26 сентября 2021Огромная благодарность нашему гиду Наталии за очень интересную, насыщенную и познавательную экскурсию. Мы получили большое наслаждение. Спасибо и процветания Вам!
- ВВалерий15 сентября 2021Экскурсия прошла замечательно! Получили много информации о городе, хороших впечатлений и эмоций!
- Отзыв на: Чебоксары — от Тамерлана до ЧапаеваООльга13 сентября 2021Были на экскурсии с ребенком 13 лет. Экскурсия понравилась, хотя угодить подростку трудно.
- ИИрина11 сентября 2021Очень понравилась экскурсия! Интересный материал, прекрасная подача! На все интересующие нас вопросы, получили подробные ответы! Огромная благодарность Наталье за интересный и познавательный рассказ о городе и о его истории.