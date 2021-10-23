Экскурсии Чебоксар

Все экскурсии в Чебоксарах

Доступно 10 экскурсий 🚌 в Чебоксарах на 2021 год, 161 ⭐ отзыв, цены от 1500₽. Сегодня можно забронировать экскурсии в России на 📅 октябрь, ноябрь и декабрь
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Экскурсия по монастырям и храмам
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Экскурсия по монастырям и храмам
Чебоксары - уютный и старинный город, в котором немало намоленных мест
Ежедневно
Расширенная экскурсия по Чебоксарам на транспорте
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Расширенная экскурсия по Чебоксарам на транспорте
Во время обзорной экскурсии по Чебоксарам на транспорте вы откроете для себя знаковые...
Ежедневно
Чебоксары — от Тамерлана до Чапаева
Индивидуальная экскурсия
4.6
40
2 340
за 1-4 чел.
Чебоксары — от Тамерлана до Чапаева
Прогулка по ключевым местам города и знакомство с самобытной культурой Чувашии
Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
Индивидуальная экскурсия
4 000
за 1-10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
Чебоксары по праву считаются одним из самых красивых и уютных городов на берегу Волги
Ежедневно
Чебоксары — истории и легенды
Индивидуальная экскурсия
5
90
2 550
за 1-5 чел.
Чебоксары — истории и легенды
Увидеть самые интересные места города и услышать о них любопытные факты на дружеской экскурсии
Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
Индивидуальная экскурсия
4 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
Программа начнётся с обзорной экскурсии по Чебоксарам
Ежедневно
Чебоксары на автомобиле!
Индивидуальная экскурсия
4.8
16
3 650
за 1-4 чел.
Чебоксары на автомобиле!
Посетить важнейшие места города и познакомиться с местными легендами и преданиями
Обзорная экскурсия по Чебоксарам
Индивидуальная экскурсия
5
1
3 500
за 1-10 чел.
Обзорная экскурсия по Чебоксарам
Ежедневно
Чебоксары вчера и сегодня
Индивидуальная экскурсия
4.8
12
2ч 30м
2 000
за 1-5 чел.
Чебоксары вчера и сегодня
Проследить путь города, узнать о его интересной жизни и ощутить колорит Чувашии
Чебоксары - история, этника и современность города
Индивидуальная экскурсия
5
1
1 500
за 1-4 чел.
Чебоксары - история, этника и современность города
экскурсии проводятся под заказ, как вам удобно

Последние отзывы «Экскурсии Чебоксар»

  • Отзыв на: Чебоксары — истории и легенды
    Е
    Елена
    23 октября 2021
    5
    Огромная благодарность за интереснейшую и насыщенную экскурсию! Знания гида, его любовь к родному краю и народу, цитаты из Нарспи и декларация замечательного стихотворения о Чебоксарах сделали эту экскурсию незабываемой. Большая благодарность за такой замечательный день и время, обязательно буду рекомендовать друзьям посетить Чебоксары и узнать много интересного из уст удивительных экскурсоводов. Благодарю!
  • Отзыв на: Чебоксары — от Тамерлана до Чапаева
    В
    Валерий
    21 октября 2021
    5
    Валерий великолепный гид. Очень внимательный, чуткий и ответственный. Увлечен своим делом, любит город, имеет хорошие познания в этнографии края и истории. Проводит экскурсию обстоятельно. но ненавязчиво. Буду рад вам его рекомендовать.
  • Отзыв на: Чебоксары — истории и легенды
    С
    Светлана
    14 октября 2021
    5
    Наталия - Прекрасный экскурсовод! Прогулка в удовольствие
  • Отзыв на: Чебоксары — истории и легенды
    Е
    Елена
    13 октября 2021
    5
    Время пролетела незаметно, было очень интересно и не напружено датами. спасибо Наталья мы увидели Чебоксары по новому!
  • Отзыв на: Чебоксары вчера и сегодня
    Е
    Елена
    6 октября 2021
    5
    Экскурсия очень понравилась. На все наши просьбы Татьяна шла навстречу, всегда была на связи. Во время экскурсии(которая длилась полтора часа и по нашей просьбе была полностью пешеходной)экскурсовод помимо своего материала отвечала на все наши дополнительные вопросы. Отдельное спасибо Татьяне за то что место встречи она сразу указала удобное не себе, а нам, туристам, незнающим город. Еще раз спасибо за интересную экскурсию!
  • Отзыв на: Чебоксары вчера и сегодня
    Т
    Татьяна
    30 сентября 2021
    5
    Были проездом в городе Чебоксары с мужем и решили побывать на индивидуальной экскурсии. Гид Татьяна очень интересно провела экскурсию, ответила на все интересующие вопросы. Мы посетили экскурсию на своем автомобиле. Всем советую посетить этот город, который производит впечатление со своим видом на Волгу и не забываемой набережной. Планируем посетить его уже не проездом. Спасибо Татьяне за впечатления, которые она оставила в наших сердцах.
  • Отзыв на: Чебоксары на автомобиле!
    А
    Александр
    26 сентября 2021
    5
    Огромная благодарность нашему гиду Наталии за очень интересную, насыщенную и познавательную экскурсию. Мы получили большое наслаждение. Спасибо и процветания Вам!
  • Отзыв на: Чебоксары на автомобиле!
    В
    Валерий
    15 сентября 2021
    5
    Экскурсия прошла замечательно! Получили много информации о городе, хороших впечатлений и эмоций!
  • Отзыв на: Чебоксары — от Тамерлана до Чапаева
    О
    Ольга
    13 сентября 2021
    5
    Были на экскурсии с ребенком 13 лет. Экскурсия понравилась, хотя угодить подростку трудно.
  • Отзыв на: Чебоксары на автомобиле!
    И
    Ирина
    11 сентября 2021
    5
    Очень понравилась экскурсия! Интересный материал, прекрасная подача! На все интересующие нас вопросы, получили подробные ответы! Огромная благодарность Наталье за интересный и познавательный рассказ о городе и о его истории.
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