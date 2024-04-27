Экскурсии на автобусе в Чебоксарах

Найдено 3 экскурсии в категории «На автобусе» в Чебоксарах, цены от 4 500 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
По Чебоксарам на автомобиле. От современности к древности
🚌 На автобусе
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Путешествие во времени: Чебоксары от современности к древности
Погрузитесь в уникальное путешествие по Чебоксарам, где каждый поворот раскрывает страницы истории от древности до наших дней
Начало: Ярославская, 23
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 800 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Чебоксарам на транспорте туриста
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Чебоксарам: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар, исследуя его исторические памятники и культурные достопримечательности
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия по монастырям и храмам на транспорте туриста
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Паломническое путешествие по монастырям и храмам Чебоксар
Погрузитесь в атмосферу духовности и красоты, посетив уникальные монастыри и храмы Чебоксар на комфортном транспорте
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    27 апреля 2024
    По Чебоксарам на автомобиле. От современности к древности
    Огромное спасибо Наталье! Замечательная экскурсия! И ходили и ездили. и шутили. огромный поток информации:)) мы теперь передаем из уст в уста:)) время пролетело не заметно. легкая в общении Наталья. советую.
  • М
    Марина
    13 ноября 2023
    По Чебоксарам на автомобиле. От современности к древности
    Очень приятная, позитивная Наталья. Время пролетело незаметно, рассказ был интересный, живой, познавательный. Остались очень довольны. Город просто великолепный, захотелось вернуться еще раз.
  • Л
    Лепендина
    1 ноября 2023
    По Чебоксарам на автомобиле. От современности к древности
    Индивидуальная экскурсия по Чебоксарам с Натальей произвела отличное впечатление. Много узнали об истории Чувашии, подача материала доступная и интесная, Экскурсия
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    была познавательной и динамичной, Наталья интересный рассказчик, слушать её -одно удовольствие. Мы первый раз приехали в Чебоксары и получили много полезной и интересной информации. Всем рекомендую индивидуальные экскурсии Натальи.

  • И
    Ирина
    7 мая 2023
    Обзорная экскурсия по Чебоксарам на транспорте туриста
    Спасибо большое экскурсовод Елене за интересную экскурсию, которая прошла на одном дыхании.
  • r
    rzn21-bu
    1 июля 2021
    Обзорная экскурсия по Чебоксарам на транспорте туриста
    Экскурсия очень понравилась. Спасибо.

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «На автобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. По Чебоксарам на автомобиле. От современности к древности
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  7. Парк Амазония
  8. Площадь Республики
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Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в июне 2024
Сейчас в Чебоксарах в категории "На автобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 4 500 до 5 800. Туристы уже оставили гидам 19 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Забронируйте экскурсию в Чебоксарах на 2024 год на автобусе, 19 ⭐ отзывов, цены от 4500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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