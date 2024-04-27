1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Путешествие во времени: Чебоксары от современности к древности
Погрузитесь в уникальное путешествие по Чебоксарам, где каждый поворот раскрывает страницы истории от древности до наших дней
Начало: Ярославская, 23
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Чебоксарам: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар, исследуя его исторические памятники и культурные достопримечательности
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Паломническое путешествие по монастырям и храмам Чебоксар
Погрузитесь в атмосферу духовности и красоты, посетив уникальные монастыри и храмы Чебоксар на комфортном транспорте
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена27 апреля 2024Огромное спасибо Наталье! Замечательная экскурсия! И ходили и ездили. и шутили. огромный поток информации:)) мы теперь передаем из уст в уста:)) время пролетело не заметно. легкая в общении Наталья. советую.
- ММарина13 ноября 2023Очень приятная, позитивная Наталья. Время пролетело незаметно, рассказ был интересный, живой, познавательный. Остались очень довольны. Город просто великолепный, захотелось вернуться еще раз.
- ЛЛепендина1 ноября 2023Индивидуальная экскурсия по Чебоксарам с Натальей произвела отличное впечатление. Много узнали об истории Чувашии, подача материала доступная и интесная, Экскурсия
- ИИрина7 мая 2023Спасибо большое экскурсовод Елене за интересную экскурсию, которая прошла на одном дыхании.
- rrzn21-bu1 июля 2021Экскурсия очень понравилась. Спасибо.
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «На автобусе»
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