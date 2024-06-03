1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по Чебоксарам: от исторических корней до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
2 900₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Чебоксары: погружение в историю и культуру за 2 часа
Познакомьтесь с Чебоксарами через истории и легенды. Отправьтесь в увлекательное путешествие по времени и культуре города
Начало: У колеса обозрения
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
3 990₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Путешествие во времени: уникальная экскурсия по Чебоксарам на автомобиле
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
Завтра в 17:00
10 июня в 13:00
5 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Путешествие по Чебоксарам и Йошкар-Оле: культурное наследие за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
5 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Путешествие по Чебоксарам: от Батыя до Чапаева
Прогулка по историческим местам Чебоксар, знакомство с культурой и традициями чувашей. Узнайте, как город связан с космонавтикой и советской промышленностью
Начало: У памятника Чапаеву на пр. Яковлева
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
4 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар: культурное погружение и профессиональные фото
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
55004 400₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам и этнопарк
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
29 июня в 08:30
30 июня в 08:30
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Добро пожаловать в Чебоксары: авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
3 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Неспешное знакомство с Чебоксарами: история, культура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар: от древнего Веде-Сувар до современной набережной за два часа
29 июня в 12:30
30 июня в 12:30
2 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
7 часов
Город-сад - Мариинский Посад: путешествие во времени
Погружение в атмосферу XIX века в Мариинском Посаде: архитектура, купеческий быт, Государева гора и волжские просторы
26 июня в 08:00
23 июля в 08:00
7 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Расширенная экскурсия по Чебоксарам: от Речного порта до Волги
Погрузитесь в культурное наследие Чебоксар, посетив его знаковые места и наслаждаясь видами на Волгу в комфорте вашего транспорта
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная пешеходная экскурсия по историческим местам Чебоксар
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар, пройдя по его уютным улочкам и площадям, исследуя богатую историю и культуру
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Чебоксарам с дегустацией в Музее пива
Исследуйте культурное наследие Чебоксар и вкусите историю пивоварения в увлекательной экскурсии с дегустацией
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 200₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие во времени: Чебоксары от современности к древности
Погрузитесь в уникальное путешествие по Чебоксарам, где каждый поворот раскрывает страницы истории от древности до наших дней
Начало: Ярославская, 23
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 800₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Чебоксары: истории и легенды - авторская пешеходная экскурсия
Самобытный и красочный город на Волге откроется перед вами с лучших ракурсов! Прогулка по Чебоксарам познакомит вас с увлекательными фактами истории и культурой
Начало: Колесо обозрения на Красной площади, около кассы
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Чувашии и Марий Эл: Чувашско-марийский дуэт
Загляните в удивительный мир Чувашии и Марий Эл, сравнив их культуру и историю в одной экскурсии
Начало: По предварительной договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 07:00
5 500₽ за всё до 19 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Чебоксарам: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар, исследуя его исторические памятники и культурные достопримечательности
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Чебоксары: от исторических корней до современного великолепия
Погрузитесь в уникальный мир Чебоксар, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого города
Начало: Крыльцо национального музея, Красная площадь, 5/2
Расписание: экскурсии проводятся под заказ, как вам удобно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
2 800₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Паломническое путешествие по монастырям и храмам Чебоксар
Погрузитесь в атмосферу духовности и красоты, посетив уникальные монастыри и храмы Чебоксар на комфортном транспорте
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1 час
Православные Чебоксары: прогулка по историческим местам с посещением храмов
Погрузитесь в атмосферу древних времен с экскурсией по Православным Чебоксарам. Историческая прогулка и уникальные храмы ждут вас
Начало: УЛ.К. Иванова 31/57
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 300₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
6 часов
Красивая и Вкусная Йошкар-Ола: индивидуальная экскурсия из Чебоксар
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, узнайте её историю и насладитесь обедом в ресторане национальной кухни. Яркие эмоции и отличные фото гарантированы
Начало: Ярославская ул., 27, Чебоксары
Расписание: Каждый день в 10 00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
22 000₽ за всё до 8 чел.
скидка
5%
Фотопрогулка
1 час
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
Профессиональные фотографы приглашают на фото-прогулку по Чебоксарам. Узнайте историю города и получите уникальные снимки в стиле кино
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
35003 325₽ за всё до 4 чел.
Фотопрогулка
1 час
Увлекательная экскурсия с фотосессией по живописным местам Чебоксар
Приглашаем на увлекательную фото-прогулку по Чебоксарам! Узнайте интересные факты о городе и получите яркие фотографии на память
Начало: Красная площадь дом 5
Расписание: Работаем под индивидуальные запросы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООксана3 июня 2024Спасибо Наталье за интересную и насыщенную экскурсию! Видно, что человек любит свой город и знает его историю. Много интересных деталей рассказала и показала Наталия! Я пожалела, что приехали всего на 2 дня. Обязательно посетим Чебоксары ещё.
- ММарина2 июня 2024Добрый день! Посетили отличную экскурсию по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы неожиданно открыли для себя два города которые приятно удивили.
- ААлиса2 июня 2024Отличная экскурсия! 🌟🌟🌟🌟🌟Очень интересно, время пролетает незаметно, нам всё понравилось! Рекомендуем всем!
- ЕЕлена1 июня 2024При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!
- ИИрина30 мая 2024Наталья, спасибо за знания, коммуникабельность, внимание ко своим клиентам! Отдельное спасибо за шоколад детям! Влюбились просто в Вас!
- ТТатьяна22 мая 2024Наталье ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! за экскурсию! Мы влюбились в этот замечательный город Чебоксары!!! И экскурс в прошлое историю и быт чувашей, и в настоящее. А какая архитектура!!! Кафедральный собор - это просто бесподобно!!!
- ННаталия20 мая 2024Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне за заботу и адаптацию
- ООльга19 мая 2024Очень рады, что попали именно к Наталье! Все четко и по делу, без лишней «воды». Все рассказала, показала, ответила на все вопросы. Брошюрка с полезной информацией-прям бомба! Спасибо большое!
- ВВладимир17 мая 2024Очень интересно и познавательно!
- ВВладислав15 мая 2024Татьяна очень ответственный человек. Мы хотели осуществить не совсем стандартный маршрут. Татьяна не отказала, более того, всегда была на связи, сопровождала нашу подготовку. Даже подсказала где найти лучший ресторан и сувениры. В общем, пользуясь ее услугами, вы не пожалеете!
Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Индивидуальные»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в июне 2024
Сейчас в Чебоксарах в категории "Индивидуальные" можно забронировать 23 экскурсии от 2 300 до 22 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 591 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Чебоксарах? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024