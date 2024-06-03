Индивидуальные экскурсии в Чебоксарах с личным гидом

Найдено 23 экскурсии в категории «Индивидуальные» в Чебоксарах, цены от 2 300 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Чебоксары вчера и сегодня
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
50 отзывов
Путешествие по Чебоксарам: от исторических корней до современности
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Чебоксарам, где история и современность переплетаются в едином ритме
Начало: Бульвар купца Ефремова
Завтра в 17:00
10 июня в 08:00
2 900 за всё до 7 чел.
Чебоксары - истории и легенды
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
179 отзывов
Чебоксары: погружение в историю и культуру за 2 часа
Познакомьтесь с Чебоксарами через истории и легенды. Отправьтесь в увлекательное путешествие по времени и культуре города
Начало: У колеса обозрения
Завтра в 13:00
10 июня в 13:00
3 990 за всё до 5 чел.
По Чебоксарам на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
86 отзывов
Путешествие во времени: уникальная экскурсия по Чебоксарам на автомобиле
Погрузитесь в историю Чебоксар, узнайте о связях с Иваном Грозным и Екатериной II, исследуйте самобытную культуру чувашей
Завтра в 17:00
10 июня в 13:00
5 990 за всё до 4 чел.
Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
Индивидуальная
6 часов
36 отзывов
Путешествие по Чебоксарам и Йошкар-Оле: культурное наследие за один день
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар и Йошкар-Олы, исследуя их исторические и культурные сокровища в течение одного дня
10 июня в 08:00
14 июня в 08:00
5 900 за всё до 3 чел.
Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
109 отзывов
Путешествие по Чебоксарам: от Батыя до Чапаева
Прогулка по историческим местам Чебоксар, знакомство с культурой и традициями чувашей. Узнайте, как город связан с космонавтикой и советской промышленностью
Начало: У памятника Чапаеву на пр. Яковлева
Сегодня в 18:30
Завтра в 08:00
4 000 за всё до 4 чел.
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
🚶 Пешая
скидка
20%
Фотопрогулка
1 час
7 отзывов
Фотоэкскурсия по центру Чебоксар: культурное погружение и профессиональные фото
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар с эксклюзивной фотоэкскурсией. Откройте для себя историю, культуру и получите яркие фотографии в качестве воспоминаний
Начало: На Красной площади
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
55004 400 за всё до 4 чел.
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам + посещение этнопарка
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
6 отзывов
Погружение в чувашскую культуру: экскурсия по Чебоксарам и этнопарк
Приглашаем на уникальное путешествие по Чебоксарам, где вы исследуете богатую культуру чувашей и посетите живописные этнопарки
Начало: У Плиты символы мудрости, на Красной площади г. Че...
29 июня в 08:30
30 июня в 08:30
6 000 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Чебоксары
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
14 отзывов
Добро пожаловать в Чебоксары: авто-пешеходная экскурсия
Добро пожаловать в Чебоксары! Узнайте о купцах, героях и архитектуре столицы Чувашии на авто-пешеходной экскурсии
29 июня в 08:00
30 июня в 08:00
3 700 за всё до 3 чел.
Неспешное знакомство с Чебоксарами
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Неспешное знакомство с Чебоксарами: история, культура и панорамы
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар: от древнего Веде-Сувар до современной набережной за два часа
29 июня в 12:30
30 июня в 12:30
2 700 за всё до 3 чел.
Город-сад - Мариинский Посад
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Город-сад - Мариинский Посад: путешествие во времени
Погружение в атмосферу XIX века в Мариинском Посаде: архитектура, купеческий быт, Государева гора и волжские просторы
26 июня в 08:00
23 июля в 08:00
7 800 за всё до 4 чел.
Расширенная экскурсия по Чебоксарам на транспорте туриста
Индивидуальная
3 часа
4 отзыва
Расширенная экскурсия по Чебоксарам: от Речного порта до Волги
Погрузитесь в культурное наследие Чебоксар, посетив его знаковые места и наслаждаясь видами на Волгу в комфорте вашего транспорта
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
5 000 за всё до 10 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Чебоксарам
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Обзорная пешеходная экскурсия по историческим местам Чебоксар
Погрузитесь в атмосферу Чебоксар, пройдя по его уютным улочкам и площадям, исследуя богатую историю и культуру
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 5 чел.
Обзорная экскурсия с посещением Музея пива с дегустацией
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
Обзорная экскурсия по Чебоксарам с дегустацией в Музее пива
Исследуйте культурное наследие Чебоксар и вкусите историю пивоварения в увлекательной экскурсии с дегустацией
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
6 200 за всё до 7 чел.
По Чебоксарам на автомобиле. От современности к древности
🚌 На автобусе
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
16 отзывов
Путешествие во времени: Чебоксары от современности к древности
Погрузитесь в уникальное путешествие по Чебоксарам, где каждый поворот раскрывает страницы истории от древности до наших дней
Начало: Ярославская, 23
Расписание: Ежедневно с 09:00 до 17:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 800 за всё до 4 чел.
«Чебоксары: истории и легенды» - авторская пешеходная экскурсия
Индивидуальная
2 часа
8 отзывов
Чебоксары: истории и легенды - авторская пешеходная экскурсия
Самобытный и красочный город на Волге откроется перед вами с лучших ракурсов! Прогулка по Чебоксарам познакомит вас с увлекательными фактами истории и культурой
Начало: Колесо обозрения на Красной площади, около кассы
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Чувашско-марийский дуэт
Индивидуальная
7 часов
3 отзыва
Путешествие по Чувашии и Марий Эл: Чувашско-марийский дуэт
Загляните в удивительный мир Чувашии и Марий Эл, сравнив их культуру и историю в одной экскурсии
Начало: По предварительной договоренности
Завтра в 11:00
10 июня в 07:00
5 500 за всё до 19 чел.
Обзорная экскурсия по Чебоксарам на транспорте туриста
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Популярное предложение
Обзорная экскурсия по Чебоксарам: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Чебоксар, исследуя его исторические памятники и культурные достопримечательности
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Чебоксары: история, этника и современность
Индивидуальная
2 часа
33 отзыва
Чебоксары: от исторических корней до современного великолепия
Погрузитесь в уникальный мир Чебоксар, где каждый шаг открывает новую страницу истории и культуры этого города
Начало: Крыльцо национального музея, Красная площадь, 5/2
Расписание: экскурсии проводятся под заказ, как вам удобно
Завтра в 07:00
10 июня в 07:00
2 800 за всё до 7 чел.
Экскурсия по монастырям и храмам на транспорте туриста
🚌 На автобусе
Индивидуальная
3 часа
Паломническое путешествие по монастырям и храмам Чебоксар
Погрузитесь в атмосферу духовности и красоты, посетив уникальные монастыри и храмы Чебоксар на комфортном транспорте
Начало: По согласованию с гидом
Расписание: Ежедневно
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
4 500 за всё до 10 чел.
Православные Чебоксары - прогулка по исторической части с посещением храмов
Индивидуальная
1 час
Православные Чебоксары: прогулка по историческим местам с посещением храмов
Погрузитесь в атмосферу древних времен с экскурсией по Православным Чебоксарам. Историческая прогулка и уникальные храмы ждут вас
Начало: УЛ.К. Иванова 31/57
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
2 300 за всё до 5 чел.
Красивая и Вкусная Йошкар-Ола
Индивидуальная
6 часов
Красивая и Вкусная Йошкар-Ола: индивидуальная экскурсия из Чебоксар
Погрузитесь в атмосферу Йошкар-Олы, узнайте её историю и насладитесь обедом в ресторане национальной кухни. Яркие эмоции и отличные фото гарантированы
Начало: Ярославская ул., 27, Чебоксары
Расписание: Каждый день в 10 00
Завтра в 10:00
11 июня в 10:00
22 000 за всё до 8 чел.
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
🚶 Пешая
скидка
5%
Фотопрогулка
1 час
Улыбнитесь - мы снимаем фото в стиле кино
Профессиональные фотографы приглашают на фото-прогулку по Чебоксарам. Узнайте историю города и получите уникальные снимки в стиле кино
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
35003 325 за всё до 4 чел.
Чебоксары: прогулка с фотографом
Фотопрогулка
1 час
Увлекательная экскурсия с фотосессией по живописным местам Чебоксар
Приглашаем на увлекательную фото-прогулку по Чебоксарам! Узнайте интересные факты о городе и получите яркие фотографии на память
Начало: Красная площадь дом 5
Расписание: Работаем под индивидуальные запросы
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Оксана
    3 июня 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Спасибо Наталье за интересную и насыщенную экскурсию! Видно, что человек любит свой город и знает его историю. Много интересных деталей рассказала и показала Наталия! Я пожалела, что приехали всего на 2 дня. Обязательно посетим Чебоксары ещё.
  • М
    Марина
    2 июня 2024
    Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
    Добрый день! Посетили отличную экскурсию по двум городам: Йошкар-Ола и Чебоксары. Мы неожиданно открыли для себя два города которые приятно удивили.
    читать дальше

    Экскурсовод Татьяна интересно, познавательно рассказывала о истории городов, об этносах населявших и проживающих на данных территориях. Посетили все достопримечательности, узнали много нового и интересного. Спасибо большое за экскурсию! Данный маршрут и экскурсовода-рекомендуем!

  • А
    Алиса
    2 июня 2024
    Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
    Отличная экскурсия! 🌟🌟🌟🌟🌟Очень интересно, время пролетает незаметно, нам всё понравилось! Рекомендуем всем!
  • Е
    Елена
    1 июня 2024
    Фотоэкскурсия по центру Чебоксар
    При первом посещении города Чебоксары решила обратиться к экскурсоводу. Привлекла внимание фотоэкскурсия: и о городе узнаю, и фото красивые будут) Фотограф Анна с любовью рассказала о своём городе и профессионально провела фотосессию. Всем рекомендую👍🏻Спасибо!
  • И
    Ирина
    30 мая 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Наталья, спасибо за знания, коммуникабельность, внимание ко своим клиентам! Отдельное спасибо за шоколад детям! Влюбились просто в Вас!
  • Т
    Татьяна
    22 мая 2024
    Чебоксары - истории и легенды
    Наталье ОГРОМНОЕ СПАСИБО!!! за экскурсию! Мы влюбились в этот замечательный город Чебоксары!!! И экскурс в прошлое историю и быт чувашей, и в настоящее. А какая архитектура!!! Кафедральный собор - это просто бесподобно!!!
  • Н
    Наталия
    20 мая 2024
    Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
    Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне за заботу и адаптацию
    читать дальше

    маршрута под пожилого человека. Всё было замечательно и интересно для нас обеих. Продумана каждая мелочь - от парковок в непосредственной близости от достопримечательностей, заканчивая своевременным заходом в туалет, лавочкой в тенечке и прочими приятными проявлениями заботы и внимания к своим клиентам. Огромное спасибо, мы полны впечатлений!

    Татьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо ТатьянеТатьяна прекрасный рассказчик и очень приятный человек. Экскурсию брала для нас двоих с мамой, спасибо Татьяне
  • О
    Ольга
    19 мая 2024
    «Чебоксары: истории и легенды» - авторская пешеходная экскурсия
    Очень рады, что попали именно к Наталье! Все четко и по делу, без лишней «воды». Все рассказала, показала, ответила на все вопросы. Брошюрка с полезной информацией-прям бомба! Спасибо большое!
  • В
    Владимир
    17 мая 2024
    По Чебоксарам на автомобиле
    Очень интересно и познавательно!
  • В
    Владислав
    15 мая 2024
    Чебоксары вчера и сегодня
    Татьяна очень ответственный человек. Мы хотели осуществить не совсем стандартный маршрут. Татьяна не отказала, более того, всегда была на связи, сопровождала нашу подготовку. Даже подсказала где найти лучший ресторан и сувениры. В общем, пользуясь ее услугами, вы не пожалеете!

Ответы на вопросы от путешественников по Чебоксарам в категории «Индивидуальные»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Чебоксарах
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 23
  1. Чебоксары вчера и сегодня
  2. Чебоксары - истории и легенды
  3. По Чебоксарам на автомобиле
  4. Чебоксары и Йошкар-Ола за 1 день
  5. Чебоксары - от Тамерлана до Чапаева
Какие места ещё посмотреть в Чебоксарах
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Монумент Матери
  3. Красная площадь
  4. Сквер Чапаева
  5. Введенский Собор
  6. Парк Победы
  7. Парк Амазония
  8. Площадь Республики
  9. Набережная
  10. Музей пива
Сколько стоит экскурсия по Чебоксарам в июне 2024
Сейчас в Чебоксарах в категории "Индивидуальные" можно забронировать 23 экскурсии от 2 300 до 22 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 591 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Любите не зависеть от других и самостоятельно решать куда и когда ехать на экскурсию в Чебоксарах? Предлагаем купить экскурсию с индивидуальным гидом, например, вы посетите местные достопримечательности на автомобиле или микроавтобусе. Низкие цены, много отзывов и фото. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
ХорошоТам