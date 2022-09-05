Встреча группы в аэропорту г. Якутска не позднее 14:00.
Авиаперелет г. Якутск – п. Чокурдах, трансфер с аэропорта и ночевка в гостевом доме п. Чокурдах.
Заброска на малых катерах до левого притока реки Сундурун – речки Мирей Дюнюм.
Во время трансфера экскурсия в самую северную православную церковь "Станчик".
Фотоохота на зверей и птиц, в том числе на белых журавлей – стерхов.
Маршрут вначале проходит по реке Индигирка, затем, за 100 км до моря, заходит в протоку Колымская - северный рукав дельты Индигирки.
Морская часть занимает не более часа, включая остановку на отдых на маленьком острове, где находится гнездование птиц. На этот остров часто выходит белый медведь.
В ясную погоду вдали на севере можно заметить льды.
Ночь наврайоне устья Сундуруна недалеко от моря.
Утром продолжение движения по речке Сундурун.
После приезда к Мирей Дюнюм, ночь на берегу реки.
Километраж:
Итого 360 км за 2 дня.
Переход к базовому лагерю – 11км.
Переход с рюкзаками пешим ходом по равнинной тундре.
После прибытия на место – разбивка лагеря.
Лагерь устанавливается на берегу реки Сундурун. Отсюда до первых скал 1,5 км.
Мамонтовые Скалы являются первыми скалами, которые встречают туристов.
Эти скалы издалека напоминают хребет динозавра, но первые туристы, побывавшие в этих скалах, назвали их Мамонтовыми.
Скалы расположены на трех гребнях и средняя часть самая высокая и длинная.
В этот день отдых до обеда.
Экскурсия к скалам начинается сразу после обеда.
Подъем по к скалам по тракторной дороге, который ведет к третьему гребню, и поэтому знакомство с скалами начинается с конца.
Восхищение у туристов вызывает головная часть, в котором Время проложило многочисленные ходы в виде лабиринтов и просторные залы в виде гротов.
Длина дневного перехода (налегке) – 8-10 км.
Экскурсии на Оленьи Скалы.
Эти скалы – излюбленное место оленей.
В ложбинах между скалами мы нередко видели стада диких северных оленей.
Подъем к скалам по той же тракторной дороге.
Среди этих скал находится обрядовое место.
Длина дневного перехода – 15 км (налегке).
В этот день, при согласии с туристами, можно перенести лагерь к скалам (5 км).
В этом случае лагерь будет находиться в центре, откуда удобно делать радиальные выходы ко всем скалам.
Переход на дальние скалы налегке.
Экскурсия по скалам, расположенных к северу от лагеря.
Длина дневного перехода – 15 км.
В этот день согласовав маршрут, туристы могут построить свой маршрут по скалам.
В этот день согласовав маршрут, туристы могут построить свой маршрут по скалам.
В этот день согласовав маршрут, туристы могут построить свой маршрут по скалам.
Возвращение к Мирей Дюнюм осуществляется тем же путем.
Длина маршрута – 11 км.
В этот день мы отправляемся к базе Национального Парка "Кыталык" ("Стерх").
Национальный парк «Кыталык» — орнитологическая территория международного значения.
Он включен в Международную сеть особо охраняемых местообитаний редких журавлей Северо-Востока Азии, созданную по инициативе Международного Фонда Охраны Журавлей (International Crane Foundation) и Международного бюро по сохранению водно-болотных угодий (Wetlands International).
Отсюда до поселка 2 часа езды. Обед в п. Чокурдах.
После обеда посещение краеведческого музея.
Музей является лучшим музеем севера Якутии.
Здесь собрана богатая экспозиция, рассказывающая историю освоения и развития Арктики.
Трансфер в аэропорт, вылет в Якутск.
По прибытию в Якутск, трансфер до гостиницы.
Тур предусматривает проживание в палатках. Группа укомплектовывается всем необходимым походным снаряжением: костровыми принадлежностями, палатками, спальниками, ковриками, тентами, веревками, спутниковым телефоном.
В п. Чокурдах предусмотрена ночевка в гостевом доме (входит в стоимость).
Группа укомплектовывается всем необходимым походным снаряжением: костровыми принадлежностями, палатками, спальниками, ковриками, тентами, веревками, спутниковым телефоном).
Одежда и обувь:
Туристическое снаряжение:
В стоимость тура входит страхование от несчастного случая в АО ДальЖасо (г. Хабаровск) и страхование финансовой ответственности в АО "ДальЖАСО".
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.
Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.