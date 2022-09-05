2 день

Индигирка - Восточно-Сибирское Море - р. Сундурун

Заброска на малых катерах до левого притока реки Сундурун – речки Мирей Дюнюм.

Во время трансфера экскурсия в самую северную православную церковь "Станчик".

Фотоохота на зверей и птиц, в том числе на белых журавлей – стерхов.

Маршрут вначале проходит по реке Индигирка, затем, за 100 км до моря, заходит в протоку Колымская - северный рукав дельты Индигирки.

Морская часть занимает не более часа, включая остановку на отдых на маленьком острове, где находится гнездование птиц. На этот остров часто выходит белый медведь.

В ясную погоду вдали на севере можно заметить льды.

Ночь наврайоне устья Сундуруна недалеко от моря.