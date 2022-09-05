Путешествие к Каменным Людям Сундуруна

Авторский маршрут в один из самых уделенных мест Якутии

5
1 отзыв
Авторский маршрут в один из самых уделенных мест Якутии. Каменные Люди Сундуруна – уникальное останцевое образование в Якутии.

Расположенные на холмистых возвышенностях тундры, эти останцы в сочетании с местностью, создают уникальный ландшафт, который не встречается нигде на нашей планете.

Тур включает знакомство с животным миром субарктической тундры, в местах гнездования которых созданы особо охраняемые природные зоны. Визитной карточкой этого района является белый журавль – стерх. С конца июля на берег выходит белый медведь.

Тундра богата костями мамонтов и крупных животных, поэтому каждый турист за время тура вполне может почувствовать себя настоящим палеонтологом.
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Путешествие к Каменным Людям Сундуруна
Ближайшие даты:
26
июл
16
авг

Что вас ожидает 🤩

Каменные Люди Сундуруна
Каменные Люди Сундуруна
Нас ждут тысячи скал с высотой до 30 метров на голой тундре
Фотоохота
Фотоохота
В дикой природе встретим зверей и птиц, в том числе белых журавлей - стерхов
Мамонтовые Скалы
Мамонтовые Скалы
Увидим скалы, похожие на хребет динозавра
Палеоэкспонаты
Палеоэкспонаты
Встретим кости мамонтов и крупных животных в тундре
Ночи на природе
Ночи на природе
Поставим лагеря в живописных местах

Программа тура по дням

1 день

Перелет в п. Чокурдах

Встреча группы в аэропорту г. Якутска не позднее 14:00.

Авиаперелет г. Якутск – п. Чокурдах, трансфер с аэропорта и ночевка в гостевом доме п. Чокурдах.

2 день

Индигирка - Восточно-Сибирское Море - р. Сундурун

Заброска на малых катерах до левого притока реки Сундурун – речки Мирей Дюнюм.

Во время трансфера экскурсия в самую северную православную церковь "Станчик".

Фотоохота на зверей и птиц, в том числе на белых журавлей – стерхов.

Маршрут вначале проходит по реке Индигирка, затем, за 100 км до моря, заходит в протоку Колымская - северный рукав дельты Индигирки.

Морская часть занимает не более часа, включая остановку на отдых на маленьком острове, где находится гнездование птиц. На этот остров часто выходит белый медведь.

В ясную погоду вдали на севере можно заметить льды.

Ночь наврайоне устья Сундуруна недалеко от моря.

Индигирка - Восточно-Сибирское Море - р. СундурунИндигирка - Восточно-Сибирское Море - р. СундурунИндигирка - Восточно-Сибирское Море - р. Сундурун
3 день

Индигирка - Восточно-Сибирское Море - р. Сундурун

Утром продолжение движения по речке Сундурун.

После приезда к Мирей Дюнюм, ночь на берегу реки.

Километраж:

  • р. Индигирка, Колымская протока, Колымская губа – 200 км;
  • до начала протоки Восточно-Сибирское моря – 30 км;
  • р. Сундурун – 130 км.

Итого 360 км за 2 дня.

Индигирка - Восточно-Сибирское Море - р. СундурунИндигирка - Восточно-Сибирское Море - р. СундурунИндигирка - Восточно-Сибирское Море - р. Сундурун
4 день

Переход к базовому лагерю по скалам на берегу р. Сундурун

Переход к базовому лагерю – 11км.

Переход с рюкзаками пешим ходом по равнинной тундре.

После прибытия на место – разбивка лагеря.

Лагерь устанавливается на берегу реки Сундурун. Отсюда до первых скал 1,5 км.

Переход к базовому лагерю по скалам на берегу р. СундурунПереход к базовому лагерю по скалам на берегу р. СундурунПереход к базовому лагерю по скалам на берегу р. Сундурун
5 день

Мамонтовые Скалы

Мамонтовые Скалы являются первыми скалами, которые встречают туристов.

Эти скалы издалека напоминают хребет динозавра, но первые туристы, побывавшие в этих скалах, назвали их Мамонтовыми.

Скалы расположены на трех гребнях и средняя часть самая высокая и длинная.

В этот день отдых до обеда.

Экскурсия к скалам начинается сразу после обеда.

Подъем по к скалам по тракторной дороге, который ведет к третьему гребню, и поэтому знакомство с скалами начинается с конца.

Восхищение у туристов вызывает головная часть, в котором Время проложило многочисленные ходы в виде лабиринтов и просторные залы в виде гротов.

Длина дневного перехода (налегке) – 8-10 км.

Мамонтовые СкалыМамонтовые СкалыМамонтовые Скалы
6 день

Оленьи Скалы

Экскурсии на Оленьи Скалы.

Эти скалы – излюбленное место оленей.

В ложбинах между скалами мы нередко видели стада диких северных оленей.

Подъем к скалам по той же тракторной дороге.

Среди этих скал находится обрядовое место.

Длина дневного перехода – 15 км (налегке).

В этот день, при согласии с туристами, можно перенести лагерь к скалам (5 км).

В этом случае лагерь будет находиться в центре, откуда удобно делать радиальные выходы ко всем скалам.

Оленьи СкалыОленьи СкалыОленьи Скалы
7 день

Дальние скалы

Переход на дальние скалы налегке.

Экскурсия по скалам, расположенных к северу от лагеря.

Длина дневного перехода – 15 км.

Дальние скалыДальние скалыДальние скалы
8 день

Экскурсия по скалам

В этот день согласовав маршрут, туристы могут построить свой маршрут по скалам.

Экскурсия по скаламЭкскурсия по скаламЭкскурсия по скалам
9 день

Свободный день

В этот день согласовав маршрут, туристы могут построить свой маршрут по скалам.

Свободный деньСвободный деньСвободный день
10 день

Экскурсия по скалам

В этот день согласовав маршрут, туристы могут построить свой маршрут по скалам.

Экскурсия по скаламЭкскурсия по скаламЭкскурсия по скалам
11 день

Переход к р. Мирей Дюнюм

Возвращение к Мирей Дюнюм осуществляется тем же путем.

Длина маршрута – 11 км.

Переход к р. Мирей ДюнюмПереход к р. Мирей ДюнюмПереход к р. Мирей Дюнюм
12 день

Трансфер на моторных лодках реки Индигирка

В этот день мы отправляемся к базе Национального Парка "Кыталык" ("Стерх").

13 день

Трансфер до базы Национального Парка "Кыталык" ("Стерх")

Национальный парк «Кыталык» — орнитологическая территория международного значения.

Он включен в Международную сеть особо охраняемых местообитаний редких журавлей Северо-Востока Азии, созданную по инициативе Международного Фонда Охраны Журавлей (International Crane Foundation) и Международного бюро по сохранению водно-болотных угодий (Wetlands International).

Трансфер до базы Национального Парка "Кыталык" ("Стерх")Трансфер до базы Национального Парка "Кыталык" ("Стерх")Трансфер до базы Национального Парка "Кыталык" ("Стерх")
14 день

Переезд в п. Чокурдах

Отсюда до поселка 2 часа езды. Обед в п. Чокурдах.

После обеда посещение краеведческого музея.

Музей является лучшим музеем севера Якутии.

Здесь собрана богатая экспозиция, рассказывающая историю освоения и развития Арктики.

15 день

Трансфер в аэропорт, вылет в Якутск

Трансфер в аэропорт, вылет в Якутск.

По прибытию в Якутск, трансфер до гостиницы.

Проживание

Тур предусматривает проживание в палатках. Группа укомплектовывается всем необходимым походным снаряжением: костровыми принадлежностями, палатками, спальниками, ковриками, тентами, веревками, спутниковым телефоном.

В п. Чокурдах предусмотрена ночевка в гостевом доме (входит в стоимость).

Варианты проживания

Гостевой дом в п. Чокурдах

2 ночи

Палатка

12 ночей

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Все трансферы, связанные с туром, начиная с Чокурдаха и заканчивая Чокурдахом
  • Транспортные расходы на перевозку общего походного снаряжения и продуктов питания в рейсах Якутск-Чокурдах, Чокурдах-Якутск.
  • Транспортировка всего снаряжения водным и наземным транспортом
  • После возвращения с тура трансфер с аэропорта Якутск до гостиницы
  • Питание во время похода
  • Стоимость проживания и питания в гостевом доме в поселке Чокурдах: 1 сутки после прилета и 1 сутки после возвращения с Каменных Людей
  • Услуги инструктора-проводника
  • Страховка от несчастного случая в АО "ДальЖасо"
  • Страховка финансовой ответственности туроператора в АО "ДальЖасо"
  • Оформление разрешения на посещение пограничной зоны
  • Постановка похода на учет в Службе Спасения РС(Я).
  • Предоставление походного снаряжения (надувные катамараны с подвесными моторами, палатки, спальные мешки, коврики, спасательные жилеты, костровое оборудование, костровая посуда). Группа укомплектовывается всем необходимым походным снаряжением
Что не входит
  • Авиаперелеты до г. Якутска и обратно
  • Авиаперелеты Якутск – Чокурдах, Чокурдах – Якутск
  • Питание в кафе и столовых в п. Чокурдах.
  • Встреча и трансфер до гостиницы, если прилет не в день отъезда в тур
  • Трансфер с гостиницы до аэропорта
  • Транспортные расходы личного походного снаряжения в рейсах Якутск-Чокурдах, Чокурдах-Якутск
  • Услуги повара (готовка походных блюд осуществляется самими туристами посредством дежурств – «инструктор всегда рядом»)
  • Все, что не входит в стоимость тура
Место начала и завершения?
Россия, Республика Саха (Якутия) , Якутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Группа укомплектовывается всем необходимым походным снаряжением: костровыми принадлежностями, палатками, спальниками, ковриками, тентами, веревками, спутниковым телефоном).

Одежда и обувь:

  • куртка для трекинга;
  • куртка штормовая;
  • дождевик;
  • брюки для трекинга;
  • брюки штормовые;
  • термобелье теплое;
  • термобелье тонкое;
  • шапка спортивная флисовая;
  • бейсболка или панама;
  • перчатки для трекинга;
  • перчатки лагерные (для хоз. работ);
  • носки теплые;
  • носки трекинговые;
  • носки мембранные влагозащитные;
  • носки тонкие;
  • сапоги болотные;
  • сапоги ЭВА;
  • легкая лагерная обувь;
  • куртка теплая.

Туристическое снаряжение:

  • спички, зажигалки, средства для розжига (береста, кусочки резины и т. п.);
  • гигиеническая губная помада;
  • запасные аккумуляторы, батарейки;
  • зарядное устройство (Power Bank);
  • индивидуальная аптечка;
  • крем от солнца;
  • легкие компактные КЛМН (кружка, ложка, миска, нож);
  • мягкие, легкие гермомешки для одежды и снаряжений;
  • противокомариные, противослепневые кремы, гели, аэрозольные баллончики;
  • рыболовное снаряжение (спиннинг, поплавковая удочка, нахлыстовое удилище);
  • рюкзак штурмовой;
  • сидушка;
  • скотч, клей универсальный;
  • солнцезащитные очки;
  • средства личной гигиены (полотенце, мыло, зубная паста, зубная щетка, туалетная бумага);
  • средства от мошек (сетки с спец. пропиткой, аэрозоли, ванилин, гвоздика);
  • термос 600 мл – 1 литр.
Входит ли страховка в стоимость тура?

В стоимость тура входит страхование от несчастного случая в АО ДальЖасо (г. Хабаровск) и страхование финансовой ответственности в АО "ДальЖАСО".

Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура.

Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Документы, необходимы для поездки
  • паспорт;
  • страховой полис.
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 15 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
Н
5 сен 2022
Тур был чётко организован, никаких сбоев и накладок не было. Соответственно и оценка
Большая Страна
Большая Страна
Ответ организатора:
Добрый день! Спасибо за высокую оценку нашей работы! Будем ждать новых обращений, подберем увлекательное путешествие!)

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